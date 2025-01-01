Tất cả địa điểm
Công việc Kỹ sư thiết kế nhôm kính

-

Có 5 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng
Tuyển Kỹ sư thiết kế nhôm kính Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Cửa Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế nhôm kính CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế nhôm kính CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX-TM QUÂN ĐẠT
Tuyển Kỹ sư thiết kế nhôm kính CÔNG TY TNHH SX-TM QUÂN ĐẠT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SX-TM QUÂN ĐẠT
Hạn nộp: 28/11/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần An Pha Kim
Tuyển Kỹ sư thiết kế nhôm kính Công ty cổ phần An Pha Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần An Pha Kim
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính ngày càng nhiều bởi vì thị trường nhôm kính đóng vai trò quan trọng với sự phát triển kinh tế đất nước phục vụ nhu cầu xây dựng và sản xuất. Mức lương ổn định lâu dài dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng tùy vào năng lực.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính

Ngành nhôm kính là ngành tham gia vào việc thiết kế và sản xuất các sản phẩm nhôm kính vào đời sống có tính thẩm mỹ cao. Hiện nay, thị trường nhôm kính được mở rộng do ngành xây dựng và sản xuất phát triển phục vụ nhu cầu của con người.

Kỹ sư thiết kế nhôm kính là người thực hiện công việc thiết kế bản vẽ và giám sát thi công, cho nên các nhà tuyển dụng cần tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính yêu cầu bằng cấp, năng lực và kinh nghiệm chuyên môn cao. Bên cạnh đó, kỹ sư thiết kế trong lĩnh vực này có công việc khác như lắp ghép, lắp đặt và thi công sản phẩm liên quan tới nhôm kính như cửa sổ, mái kính hoặc vách kính,..tùy theo từng hạng mục yêu cầu.

Nhôm và kính là hai vật liệu quan trọng trong việc chuyển đổi và cung cấp nguồn năng lượng cho công nghệ carbon thấp như tuabin gió, thủy điện, pin,..chiếm tới hơn 85% các thành phần quang điện mặt trời hiện nay. Theo dự đoán của diễn đàn kinh tế thế giới, dự đoán nhu cầu sử dụng kim loại nhôm rất có triển vọng và tiếp tục tăng tới 80% vào năm 2050, để thúc đẩy quá trình sử dụng năng lượng sạch trong sản xuất nhôm, tạo thành một vòng tuần hoàn.

Với sự phát triển nhanh chóng của ngành xây dựng và công nghiệp sản xuất, điều này thúc đẩy thị trường nhôm kính Việt Nam có nhiều cơ hội lớn. Nước ta đang thực hiện chính sách thu hút đầu tư nước ngoài nên tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài mở rộng việc đầu tư ngành nhôm kính tại Việt Nam. Điều này thúc đẩy thêm cơ hội việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính gia tăng với mức lương hấp dẫn và công việc ổn định.

Tuy nhiên, đứng trước nhiều cơ hội thì thị trường nhôm kính Việt Nam cũng đối mặt với nhiều thách thức từ các nhà máy sản xuất nhôm kính nước ngoài. Các nhà máy này có quy mô lớn, công nghệ tân tiến và chi phí sản xuất thấp nên tạo áp lực đối với thị trường nhôm kính Việt Nam. Chính vì vậy, ngành nhôm kính Việt Nam cũng cần chú trọng hơn về đào tạo chuyên môn bài bản nguồn nhân lực để thực hiện tốt công việc được giao.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính ngày càng gia tăng tại thành phố lớn
Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính ngày càng gia tăng tại thành phố lớn

2. Mức lương trung bình của việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính

Hiện nay, mức lương của việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính phụ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm và khu vực tuyển dụng. Dưới đây là mức lương dao động trung bình của kỹ sư thiết kế nhôm kính:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính

Mức lương giao động VNĐ/tháng)

Kỹ sư thiết kế nhôm kính mới ra trường

8.000.000 - 10.000.000

Kỹ sư thiết kế nhôm kính (1-3 năm kinh nghiệm)

10.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư thiết kế nhôm kính (3-5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 - 20.000.000

Kỹ sư thiết kế nhôm kính (trên 5 năm kinh nghiệm)

20.000.000 - 25.000.000
Mức lương của kỹ sư thiết kế nhôm kính dao động trung bình từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng tùy vào kinh nghiệm
Mức lương của kỹ sư thiết kế nhôm kính dao động trung bình từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng tùy vào kinh nghiệm

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư thiết kế nhôm kính

Việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính luôn nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt là với đối tượng lao động nam giới thực hiện các công việc kỹ thuật ngành nhôm kính. Dưới đây là mô tả công việc chi tiết cho kỹ sư thiết kế nhôm kính.

  • Tiếp nhận dự án cần thực hiện, lên phương án thiết kế và kế hoạch dự toán chi phí gia công, đặt hàng vật tư và thi công cho các công trình đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật thẩm mỹ kiến trúc, công năng sử dụng.

  • Đưa ra các bản vẽ thiết kế theo từng hạng mục công trình nhôm kính.

  • Thuyết trình các giải pháp kỹ thuật cho giám sát viên của công trình.

  • Phân tích bản vẽ và định mức vật tư, tiếp theo là báo giá vật liệu theo sự chỉ đạo của trưởng phòng kỹ thuật.

  • Triển khai bản vẽ cụ thể như shop drawing, bảo vệ phương án trước tư vấn giám sát.

  • Hoàn tất các giai đoạn thiết kế, lên bản vẽ và dự trù chi phí, kỹ sư giải quyết vấn đề kỹ thuật thi công và sản xuất.

  • Thực hiện quản lý và theo dõi để giải quyết các vấn đề liên quan tới thiết kế với khách hàng, đơn vị vận chuyển, lắp đặt để hoàn thiện công trình.

  • Nghiên cứu và đưa ra sản phẩm mới hướng tới triển triển kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Tìm đối thủ cạnh tranh trên thị trường, phân tích thị trường và tổng hợp thông tin thị trường.

  • Hỗ trợ công việc các bộ phận liên quan khi tham gia đấu thầu dự án.

Công việc của kỹ sư thiết kế nhôm kính đòi hỏi khả năng thiết kế, đưa ra bản vẽ phù hợp
Công việc của kỹ sư thiết kế nhôm kính đòi hỏi khả năng thiết kế, đưa ra bản vẽ phù hợp

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính

Việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính cũng cần có những kiến thức chuyên môn và những kỹ năng nhất định. Dưới đây là một số những kỹ năng cần mà các nhà tuyển dụng yêu cầu:

  • Sử dụng các công cụ phần mềm tin học cơ bản và phần mềm thiết kế thuộc chuyên ngành ( 2D/3D AutoCad,sketchup ...).

  • Tốt nghiệp Cao đẳng và Đại học các chuyên ngành Cơ khí/Xây dựng/Kiến trúc

  • Kỹ sư thiết kế nhôm kính có khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực cao.

  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt sẽ nâng cao hiệu quả khi phối hợp với các bên liên quan.

  • Tác phong nhanh nhẹn, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao và có phẩm chất đạo đức tốt.

  • Giàu ý tưởng sáng tạo sẽ phục vụ tốt cho việc nghiên cứu sản phẩm mới.

  • Ưu tiên các ứng kiên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế công trình.

  • Am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ thiết kế nhôm kính, vật liệu xây dựng.

Các nhà tuyển dụng yêu cầu việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính có kỹ năng nhất định
Các nhà tuyển dụng yêu cầu việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính có kỹ năng nhất định

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính nhiều

Tuyển dụng kỹ sư thiết kế nhôm kính là lĩnh vực có nhu cầu khá cao tại nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt ở những nơi có tốc độ đô thị hóa và xây dựng phát triển nhanh. Dưới đây là các khu vực nổi bật với nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính:

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của cả nước, có nền đô thị hóa phát triển vượt bậc. Bên cạnh đó, Hà Nội còn là trung tâm cả nước nên thường xuyên triển khai các dự án xây dựng quy mô lớn như chung cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại diễn ra sôi động. Điều này góp phần, các doanh nghiệp luôn tuyển dụng nhiều việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính thực hiện thi công các công trình cao tầng, mặt dựng nhôm kính và hệ thống cửa kính cao cấp.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam, với thị trường xây dựng và bất động sản sôi động bậc nhất. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tuyển việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính cho các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại và khách sạn lớn, đòi hỏi người có chuyên môn cao về thiết kế và thi công các hệ thống cửa kính.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố phát triển mạnh về du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng. Nơi đây có nhiều công trình khách sạn, resort ven biển và khu đô thị mới. Chính vì thế, tuyển kỹ sư thiết kế nhôm kính hầu hết phục vụ phát triển hệ thống mặt kính có tính thẩm mỹ, khả năng chống chịu tốt. Từ đó, đáp ứng được yêu cầu phát triển đô thị thông minh và bền vững.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính Nghệ An

Tỉnh Nghệ An đang phát triển mạnh về công nghiệp và đô thị hóa. Nhu cầu thiết kế nhôm kính cho các khu công nghiệp, nhà máy và các dự án nhà ở dân dụng gia tăng nên rất cần tuyển việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính. Đặc biệt, cần phát triển cửa kính chống nhiệt và hệ thống cách âm cho các công trình xây dựng. hiện đại tại khu vực miền Trung. Bên cạnh đó, thị trường việc làm tại Nghệ An cũng rất sôi nổi ở một số ngành thiết kế khác như: kỹ sư thiết kế khuôn nhựa, kỹ sư cơ khí,...

6. Những cạnh tranh của việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính

Nghề làm thiết kế nhôm kính hiện nay khá cạnh tranh và đối mặt với nhiều thách thức lớn. Đây là một ngành có thể bắt đầu từ việc học nghề hoặc được đào tạo từ các trường Cao đẳng, Đại học nhưng lại đòi hỏi việc ứng viên cần trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, tự chủ động tìm tòi nghiên cứu. Cho nên đây là một ngành khá cạnh tranh cho những bạn mới vào nghề.

Khi bắt đầu mới vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn cần có một thời gian để học tập, phụ việc để làm quen. Có thể giai đoạn đầu bạn khá khó khăn khi bị sai làm nhiều việc, bạn cần bỏ qua tính tự ái cao mà thay vào đó thì sự cầu tiến, kiên nhẫn để tích lũy kinh nghiệm từ anh chị đi trước. Chắc bạn, ứng việc khi mới ra trường và bắt đầu học nghề cần ít nhất 1 năm để nắm được kiến thức cho bản thân.

Mức lương khá thấp đối với kỹ sư mới ra trường nên điều đó khá cạnh tranh với thị trường lao động hiện nay. Tiếp đó, ngành này đa phần tuyển dụng nam nhiều hơn bởi do tính chất công việc cũng vất vả và nặng nhọc hơn. Các bạn xác định đi theo nghề này cũng cần tìm hiểu kỹ và quan trọng có niềm đam mê công nghệ để vượt qua mọi thử thách.

Điều quan trọng đối với bất cứ ngành nghề nào, khi bạn đã tích đủ vốn kiến thức, kinh nghiệm thì cần có những kỹ năng tốt nhất là trên con đường bạn muốn trở thành kỹ sư thiết kế nhôm kính giỏi trong tương lai.

Các kỹ sư thiết kế nhôm kính mới ra trường đối mặt với nhiều thách thức và cạnh tranh với nghề
Các kỹ sư thiết kế nhôm kính mới ra trường đối mặt với nhiều thách thức và cạnh tranh với nghề

Kết Luận:

Việc làm kỹ sư thiết kế nhôm kính đang trở thành một trong những ngành nghề được săn đón nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng và bất động sản. Với vai trò quan trọng trong việc làm thiết kế và tối ưu hóa các công trình hiện đại, kỹ sư thiết kế nhôm kính không chỉ đóng góp vào việc nâng cao tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo hiệu quả sử dụng, độ bền và an toàn cho công trình.