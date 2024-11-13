Tuyển Kỹ sư thiết kế nhôm kính Công ty cổ phần An Pha Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần An Pha Kim
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần An Pha Kim

Kỹ sư thiết kế nhôm kính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế nhôm kính Tại Công ty cổ phần An Pha Kim

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15 Trần Văn Sắc, P. Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế nhôm kính Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, nghiên cứu, lập đề xuất phương án thiết kế các hạng mục nhôm kính như: Cửa nhôm kính các loại, vách dựng, mặt dựng thông tầng cho công trình.
Triển khai thiết kế tổng thể và chi tiết các hạng mục nhôm kính.
Tham gia chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan đến kỹ thuật cho các gói thầu dự án và tham gia đấu thầu dự án.
Thực hiện các công việc liên quan đến thiết kế bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ gia công, bản vẽ thi công hệ thống nhôm kính.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành cơ khí, kiến trúc, xây dựng, nội thất.
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí dự tuyển hoặc tương đương.
Ưu tiên có kinh nghiệm về Nhôm kính/Cơ khí.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm Autocad, Project, Microsoft...
Khả năng làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần An Pha Kim Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Thỏa thuận.
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty.
Thưởng các dịp Lễ Tết; du lịch hàng năm.
Được làm việc trong môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động heo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần An Pha Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 154 Cao Đức Lân, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

