Tuyển Kỹ sư thiết kế nhôm kính Công ty cổ phần An Pha Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Hồ Chí Minh: 15 Trần Văn Sắc, P. Thảo Điền, Quận 2
Khảo sát, nghiên cứu, lập đề xuất phương án thiết kế các hạng mục nhôm kính như: Cửa nhôm kính các loại, vách dựng, mặt dựng thông tầng cho công trình.
Triển khai thiết kế tổng thể và chi tiết các hạng mục nhôm kính.
Tham gia chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan đến kỹ thuật cho các gói thầu dự án và tham gia đấu thầu dự án.
Thực hiện các công việc liên quan đến thiết kế bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ gia công, bản vẽ thi công hệ thống nhôm kính.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí dự tuyển hoặc tương đương.
Ưu tiên có kinh nghiệm về Nhôm kính/Cơ khí.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm Autocad, Project, Microsoft...
Khả năng làm việc nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao.
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nghiệp vụ của công ty.
Thưởng các dịp Lễ Tết; du lịch hàng năm.
Được làm việc trong môi trường văn hóa doanh nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ cho người lao động heo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN...)
