Tuyển Kỹ sư thiết kế nhôm kính CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Kỹ sư thiết kế nhôm kính

Tiếp nhận hồ sơ bản vẽ từ phòng kỹ thuật hoặc Ban QLDA, bóc tách chi tiết vật tư và lập đề nghị cung cấp vật tư

Căn cứ trên bản vẽ thi công được phê duyệt, thực hiện thiết kế bản vẽ gia công, lập định mức vật tư và đẩy đề nghị sản xuất trên hệ thống SCS, SAP hoặc excel đáp ứng kế hoạch thi công của dự án

Giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến vật tư sản xuất

Tổng hợp, theo dõi vật tư, theo dõi khối lượng sản xuất

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành cơ khí, xây dựng, kiến trúc,...

Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Solidwork...và tin học văn phòng (đặc biệt Excel)

Thời gian làm việc 8-12 tiếng/ ngày

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm tại vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua: thưởng sáng kiến cải tiến;

Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định;

Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối với người lao động và gia đình;

Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng, quy trình - phần mềm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn;

Tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát và các sự kiện nội bộ Công ty;

Cơ hội thăng tiến cho cá nhân gắn bó lâu dài và năng lực tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company

