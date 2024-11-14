Tuyển Kỹ sư thiết kế nhôm kính CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế nhôm kính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế nhôm kính Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Tiếp nhận hồ sơ bản vẽ từ phòng kỹ thuật hoặc Ban QLDA, bóc tách chi tiết vật tư và lập đề nghị cung cấp vật tư
Căn cứ trên bản vẽ thi công được phê duyệt, thực hiện thiết kế bản vẽ gia công, lập định mức vật tư và đẩy đề nghị sản xuất trên hệ thống SCS, SAP hoặc excel đáp ứng kế hoạch thi công của dự án
Giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến vật tư sản xuất
Tổng hợp, theo dõi vật tư, theo dõi khối lượng sản xuất
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành cơ khí, xây dựng, kiến trúc,...
Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Solidwork...và tin học văn phòng (đặc biệt Excel)
Thời gian làm việc 8-12 tiếng/ ngày
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm tại vị trí tương đương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua: thưởng sáng kiến cải tiến;
Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định;
Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối với người lao động và gia đình;
Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng, quy trình - phần mềm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn;
Tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát và các sự kiện nội bộ Công ty;
Cơ hội thăng tiến cho cá nhân gắn bó lâu dài và năng lực tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
