Công việc Lập trình viên AngularJS

Việc làm Lập trình viên AngularJS đang khá hot trên thị trường lao động với thu nhập từ 8.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng. Nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác đưa ra đãi ngộ tốt với ứng viên đáp ứng được yêu cầu chuyên sâu về AngularJS và thích ứng nhanh với công nghệ mới.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS

Lập trình viên AngularJS là những chuyên gia sử dụng AngularJS, một framework mã nguồn mở phổ biến do Google phát triển, giúp xây dựng ứng dụng web động hiệu quả bằng cách tối ưu hóa HTML và JavaScript. Nhờ khả năng mở rộng cú pháp HTML và cải thiện hiệu suất trang web, AngularJS trở thành một công cụ mạnh mẽ trong phát triển Frontend.

Lập trình viên AngularJS là mắt xích quan trọng trong thiết kế giao diện người dùng và xây dựng ứng dụng web hiện đại. Nhu cầu tuyển dụng lập trình viên AngularJS hiện nay rất cao, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển web và mobile, chiếm đến 32% tổng nhu cầu nhân lực trong ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Theo báo cáo từ TopDev, Việt Nam có thể thiếu hụt khoảng 500.000 kỹ sư CNTT vào năm 2025. Trong khi đó, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, ngành CNTT sẽ đóng góp 20% GDP và cần 1,5 triệu nhân lực. Do đó, có thể thấy triển vọng tươi sáng cho những ai theo đuổi nghề lập trình viên AngularJS.