Công việc Lập trình viên AngularJS
Có 3 tin tuyển dụng việc làm
Việc làm Lập trình viên AngularJS đang khá hot trên thị trường lao động với thu nhập từ 8.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng. Nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác đưa ra đãi ngộ tốt với ứng viên đáp ứng được yêu cầu chuyên sâu về AngularJS và thích ứng nhanh với công nghệ mới.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS
Lập trình viên AngularJS là những chuyên gia sử dụng AngularJS, một framework mã nguồn mở phổ biến do Google phát triển, giúp xây dựng ứng dụng web động hiệu quả bằng cách tối ưu hóa HTML và JavaScript. Nhờ khả năng mở rộng cú pháp HTML và cải thiện hiệu suất trang web, AngularJS trở thành một công cụ mạnh mẽ trong phát triển Frontend.
Lập trình viên AngularJS là mắt xích quan trọng trong thiết kế giao diện người dùng và xây dựng ứng dụng web hiện đại. Nhu cầu tuyển dụng lập trình viên AngularJS hiện nay rất cao, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển web và mobile, chiếm đến 32% tổng nhu cầu nhân lực trong ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam.
Theo báo cáo từ TopDev, Việt Nam có thể thiếu hụt khoảng 500.000 kỹ sư CNTT vào năm 2025. Trong khi đó, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, ngành CNTT sẽ đóng góp 20% GDP và cần 1,5 triệu nhân lực. Do đó, có thể thấy triển vọng tươi sáng cho những ai theo đuổi nghề lập trình viên AngularJS.
Không chỉ có cơ hội làm việc trong nước, lập trình viên AngularJS còn có thể tìm kiếm công việc từ xa hoặc gia nhập những công ty đa quốc gia tại Việt Nam như Intel, IBM hay Samsung. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của nhiều startup công nghệ và các tập đoàn lớn như FPT, VNG và Viettel tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm Lập trình viên AngularJS.
2. Mức lương trung bình của việc làm lập trình viên AngularJS
Theo khảo sát, mức lương trung bình của lập trình viên AngularJS tại Việt Nam là khoảng 25.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó, mức lương phổ biến dao động từ 8.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và vị trí làm việc.
Mức lương theo cấp bậc
|
Việc làm lập trình viên AngularJS
|
Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
|
Lập trình viên AngularJS Intern
|
5.000.000 - 7.000.000
|
Lập trình viên AngularJS Fresher
|
8.000.000 - 15.000.000
|
Lập trình viên AngularJS Junior
|
15.000.000 - 25.000.000
|
Lập trình viên AngularJS Senior
|
25.000.000 - 35.000.000
|
Lập trình viên AngularJS Lead
|
35.000.000 - 45.000.000
Qua bảng trên có thể thấy, thu nhập từ việc làm Lập trình viên AngularJS có sự biến động lớn dựa trên số năm kinh nghiệm và vị trí công việc cụ thể, tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
3. Tuyển dụng việc làm lập trình AngularJS theo vị trí
Doanh nghiệp luôn muốn tìm được ứng viên có thể đóng góp vào nhiệm vụ cụ thể của công ty. Do đó, việc tuyển dụng lập trình viên AngularJS theo vị trí nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kỹ thuật, đảm bảo chất lượng dự án, tối ưu hóa nguồn lực và tăng hiệu quả làm việc.
3.1. Tuyển dụng việc làm lập trình AngularJS Front-end
Vị trí lập trình viên AngularJS Front-end tập trung vào việc thiết kế và phát triển giao diện người dùng của ứng dụng web. Lập trình viên Front-end sẽ sử dụng AngularJS để tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà và tương tác tốt. Ngoài thành thạo AngularJS, ứng viên còn cần có kiến thức về những ngôn ngữ và công nghệ liên quan như HTML, CSS, TypeScript, cùng các thư viện hỗ trợ.
Khi ứng tuyển việc làm lập trình AngularJS Front-end, kỹ năng làm việc với một số công cụ như Git, npm và quy trình phát triển phần mềm agile là một ưu thế giúp ứng viên ghi điểm với đơn vị tuyển dụng. Bên cạnh đó, nhiều công ty cũng yêu cầu ứng viên biết thêm nhiều framework khác như ReactJS hoặc VueJS để linh hoạt trong việc xây dựng giao diện và tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng.
3.2. Tuyển dụng việc làm lập trình AngularJS Full-stack
Lập trình viên AngularJS Full-stack là những chuyên gia đa năng, có khả năng làm việc cả ở phần giao diện (front-end) và logic nghiệp vụ (back-end) của ứng dụng. Mặc dù yếu tố front-end là ưu thế nhưng hầu hết công ty vẫn yêu cầu ứng viên có kiến thức vững về công nghệ back-end như Node.js, Python hoặc Java.
Về đặc thù công việc, lập trình viên Full-stack AngularJS sẽ phải xây dựng và duy trì ứng dụng web từ giao diện người dùng đến dịch vụ phía máy chủ, đồng thời đảm bảo hiệu suất và bảo mật của hệ thống. Do đó, kỹ năng làm việc với cơ sở dữ liệu, API và các framework back-end sẽ là yêu cầu quan trọng. Vị trí này đòi hỏi ứng viên có khả năng giải quyết nhiều vấn đề phức tạp và phối hợp hiệu quả cùng nhóm phát triển để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
4. Tuyển dụng việc làm lập trình AngularJS theo ngôn ngữ
Việc tuyển dụng lập trình viên AngularJS ngày càng cạnh tranh khi các doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng đa dạng và phù hợp với yêu cầu dự án. Một trong những yếu tố quan trọng được các nhà tuyển dụng quan tâm là khả năng làm việc với các ngôn ngữ lập trình khác nhau kết hợp cùng AngularJS.
4.1. Java
Java là ngôn ngữ lập trình phổ biến, rất thích hợp cho các ứng dụng Full-stack, đặc biệt khi kết hợp với AngularJS. Lập trình viên Java Full-stack có thể sử dụng AngularJS để phát triển giao diện người dùng và Java để xây dựng dịch vụ back-end vững chắc.
Tuyển dụng Lập trình viên ở vị trí này yêu cầu ứng viên cần có kinh nghiệm với những framework như Spring Boot và hiểu biết về cơ sở dữ liệu quan hệ. Việc phát triển ứng dụng doanh nghiệp, hệ thống quản lý và nền tảng thương mại điện tử là những công việc điển hình trong lĩnh vực này. Ngoài ra, kiến thức về tối ưu hiệu suất và bảo mật hệ thống cũng là yếu tố quan trọng trong yêu cầu công việc của lập trình viên Java Full-stack.
4.2. Javascript
JavaScript là ngôn ngữ lập trình không thể thiếu trong phát triển ứng dụng web front-end, đặc biệt khi kết hợp với framework AngularJS. AngularJS là một framework mạnh mẽ của JavaScript, hỗ trợ lập trình viên xây dựng các giao diện người dùng động và mượt mà, từ đó mang đến trải nghiệm tối ưu cho người sử dụng.
Lập trình viên JavaScript front-end sử dụng AngularJS chủ yếu để xây dựng ứng dụng một trang (SPA) với tính năng tương tác cao. Kiến thức vững về HTML, CSS và JavaScript cơ bản là điều kiện cần thiết, bên cạnh việc am hiểu thư viện hỗ trợ như jQuery hoặc Vue.js. Công việc điển hình cho lập trình viên JavaScript front-end bao gồm phát triển ứng dụng web, ứng dụng di động (React Native) và ứng dụng web progresive (PWA).
5. Tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS theo cấp bậc
Phân loại tuyển dụng lập trình viên AngularJS theo cấp bậc giúp doanh nghiệp tìm kiếm được những ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp nhất với từng vị trí. Những vị trí việc làm Lập trình viên AngularJS Intern, Fresher, Junior đến Senior và Leader sẽ có vai trò, trách nhiệm cụ thể trong từng dự án để hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát triển chung.
5.1. Việc làm lập trình viên AngularJS Intern
Vị trí việc làm Lập trình viên AngularJS Intern dành cho ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mong muốn học hỏi và thực hành trong môi trường thực tế. Nhiều công ty tuyển dụng chấp nhận hướng dẫn, đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp hoặc thực tập sinh có nền tảng kiến thức về phát triển phần mềm, cấu trúc dữ liệu và thuật toán cơ bản.
Trong quá trình làm việc, ứng viên sẽ được hướng dẫn bởi những lập trình viên kỳ cựu, thực hiện một số nhiệm vụ như xây dựng giao diện người dùng, tối ưu hóa hiệu suất và tham gia vào quy trình phát triển API. Đây là cơ hội tuyệt vời để Intern tiếp cận với công nghệ AngularJS và học hỏi các kỹ năng lập trình thực tế.
5.2. Việc làm lập trình viên AngularJS Fresher
Với vị trí việc làm Lập trình viên AngularJS Fresher, ứng viên có thể là người mới ra trường, có kiến thức cơ bản về phát triển phần mềm và hiểu rõ những nguyên lý về vòng đời ứng dụng và cơ chế như pub/sub. Ở cấp bậc này, ứng viên đã có thể tham gia vào quá trình triển khai giải pháp kỹ thuật dựa trên hướng đi mà đội ngũ đã xác định.
Fresher sẽ làm việc trực tiếp với đội ngũ phát triển và thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến việc sử dụng AngularJS để xây dựng ứng dụng web hiện đại. Yêu cầu chung của hầu hết công ty tìm kiếm ứng viên cho vị trí này đó là khả năng học hỏi nhanh, tư duy giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Đây là bước đệm cho ứng viên trở thành lập trình viên chuyên nghiệp trong ngành công nghệ thông tin.
5.3. Việc làm lập trình viên AngularJS Junior
Lập trình viên AngularJS Junior là những ứng viên có từ 1-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển Frontend. Vị trí này đảm nhận việc phát triển ứng dụng web động, đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy. Thông thường những công ty tuyển dụng vị trí này yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm sử dụng Angular, React hoặc Vue và có khả năng làm việc với các công cụ phát triển như Git, Gulp/Grunt.
Junior Developer cần phối hợp chặt chẽ với đội ngũ Backend để đảm bảo sự đồng bộ trong thiết kế API và tối ưu hiệu suất ứng dụng. Ngoài ra, ứng viên cũng phải có kiến thức về thiết kế responsive và tương thích trình duyệt. Đây là vị trí phù hợp cho những ai có đam mê với lập trình Frontend và muốn phát triển sự nghiệp lâu dài trong ngành công nghệ.
5.4. Việc làm lập trình viên AngularJS Senior
Lập trình viên AngularJS Senior có trách nhiệm thiết kế và triển khai ứng dụng web quy mô lớn, đảm bảo hiệu suất, chất lượng và bảo mật. Ứng viên cho vị trí này cần có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phát triển Frontend với Angular và khả năng làm việc với những công nghệ như Angular Material, RxJS, Typescript và CSS preprocessor như SASS, LESS.
Công việc đòi hỏi khả năng tối ưu hóa ứng dụng và xây dựng hệ thống Web có khả năng mở rộng, cùng với việc tích hợp API RESTful và Web Socket. Ngoài ra, Senior Developer còn cần phối hợp với các đội ngũ khác như Designer và Backend để đảm bảo tính nhất quán trong giao diện và hiệu suất của sản phẩm.
Hiện nay, những công ty trong lĩnh vực ngân hàng số, công ty SaaS hoặc tổ chức tài chính đều rất cần Senior Developer để phát triển hệ thống web phức tạp. Vị trí này mang lại cơ hội lớn về thăng tiến và lương bổng hấp dẫn.
5.5. Việc làm lập trình viên AngularJS Leader
Vị trí việc làm Lập trình viên AngularJS Leader yêu cầu một ứng viên có kỹ năng lập trình vững, kinh nghiệm dày dặn và khả năng lãnh đạo đội nhóm, quản lý những dự án lớn. AngularJS Leader sẽ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật và kiến trúc của nhóm, đồng thời làm việc với đội nhóm khác như Product Manager, Business Analyst và UI/UX Designer để phân tích và thiết kế tính năng sản phẩm.
Ngoài ra, người Leader sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới, tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Những công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho một số ngành đặc thù như du lịch (Travel Platforms), tài chính hay các dịch vụ trực tuyến quy mô lớn rất cần chuyên gia ở cấp độ này.
6. Hình thức tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS
Hiện nay, lập trình viên AngularJS, không chỉ có cơ hội lớn làm việc Full-time, Part-time cho những công ty trong nước, doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam mà còn có thể tìm việc làm lập trình viên AngularJS Remote cho các công ty toàn cầu.
6.1. Tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS Part-time
Tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS Part-time thường được những công ty khởi nghiệp, dự án phát triển sản phẩm công nghệ nhỏ hoặc công ty cần mở rộng tính năng web trong thời gian ngắn yêu cầu. Với công việc bán thời gian, lập trình viên sẽ tham gia vào việc phát triển module, giao diện người dùng, đồng thời cải thiện hiệu suất ứng dụng mà không yêu cầu cam kết thời gian dài.
Nhìn chung, công việc part-time thường có khối lượng công việc nhẹ nhàng hơn, phù hợp với sinh viên, người mới ra trường hoặc những người muốn làm thêm.
6.2. Tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS Full-time
Với nhu cầu phát triển ứng dụng web liên tục và ổn định, hầu hết những công ty lớn hoặc doanh nghiệp phát triển phần mềm thường xuyên tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS full-time. Hình thức full-time mang lại cơ hội ổn định lâu dài, đồng thời giúp lập trình viên tham gia sâu vào toàn bộ quy trình phát triển dự án, từ thiết kế kiến trúc ứng dụng đến tối ưu hóa và bảo trì sản phẩm.
Dự báo rằng số lượng việc làm full-time cho lập trình viên AngularJS sẽ tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt trong những công ty phát triển các dịch vụ số hoặc phần mềm công nghiệp.
6.3. Tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS Remote
Việc làm Remote cho lập trình viên AngularJS ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu làm việc từ xa đang gia tăng mạnh mẽ. Rất nhiều công ty phát triển phần mềm quốc tế hoặc startup công nghệ thường xuyên tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS remote.
Việc làm từ xa giúp lập trình viên linh hoạt hơn về thời gian và không gian làm việc, đồng thời tạo ra cơ hội hợp tác với công ty nước ngoài hoặc dự án quốc tế. Thậm chí, những công ty công nghệ lớn như GitHub, Microsoft đều thường xuyên đăng tuyển lập trình viên AngularJS remote. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự tự do và muốn làm việc với các dự án đa quốc gia.
6.4. Việc làm lập trình viên AngularJS yêu cầu kinh nghiệm
Vị trí việc làm lập trình viên AngularJS yêu cầu kinh nghiệm chủ yếu dành cho những ứng viên đã có ít nhất 1-3 năm thực chiến với AngularJS hoặc một số framework tương tự như React hoặc Vue.js. Những vị trí này thường yêu cầu ứng viên có kỹ năng về tối ưu hóa hiệu suất, xây dựng ứng dụng phức tạp và quản lý các API. Ngoài ra, những công ty này cũng yêu cầu ứng viên có kiến thức sâu rộng về thiết kế hệ thống, state management và những công nghệ liên quan như Typescript, RxJS, hoặc Angular Material.
6.5. Việc làm lập trình viên AngularJS không yêu cầu kinh nghiệm
Vị trí việc làm lập trình viên AngularJS không yêu cầu kinh nghiệm thường rất phù hợp cho sinh viên mới ra trường hoặc những ứng viên chuyển nghề, tìm kiếm cơ hội đầu tiên để gia nhập ngành công nghệ. Không ít công ty sẵn sàng cung cấp cơ hội học hỏi và đào tạo nghề nghiệp, giúp ứng viên nhanh chóng cải thiện kỹ năng trong môi trường làm việc thực tế. Ngoài ra, đây cũng là quá trình để doanh nghiệp phát hiện và đào tạo nhân tài tiềm năng.
7. Khu vực tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS nhiều nhất
Sự phát triển của các tập đoàn công nghệ lớn như FPT, VNG, Viettel và hàng loạt startup, công ty đa quốc gia tại Việt Nam như Intel, IBM hay Samsung,... đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm lập trình viên AngularJS. Theo xu hướng hiện nay, nhu cầu tuyển dụng này tập trung nhiều ở những khu vực như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và một số tỉnh thành khác.
7.1. Tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS Hà Nội
Hà Nội là trung tâm công nghệ lớn ở miền Bắc, nơi tập trung nhiều công ty phần mềm, fintech và phát triển ứng dụng di động. Qua khảo sát, có hàng trăm tin tuyển dụng việc làm Lập trình viên AngularJS Front-end, backend, Full-stack,… từ những tên tuổi lớn như VCCorp, FPT, hay các startup công nghệ. Trong đó, nhiều nhất là vị trí Junior và Mid-level.
7.2. Tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS TP.HCM
TP. HCM, là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, nơi có nhu cầu việc làm lập trình viên AngularJS nhiều nhất, đặc biệt trong một số lĩnh vực công nghệ, e-commerce và startup. Những công ty công nghệ như Sendo, Tiki và rất nhiều doanh nghiệp fintech thường xuyên đăng tải hàng trăm tin tuyển dụng mỗi tháng để phát triển nền tảng giao dịch trực tuyến, ứng dụng di động và các hệ thống phức tạp.
7.3. Tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS Cần Thơ
Mặc dù không lớn như Hà Nội hay TP. HCM thế nhưng Cần Thơ cũng đang là một điểm đến phát triển cho những công ty công nghệ, đặc biệt là trong ngành công nghệ thông tin và dịch vụ phần mềm. Nhóm công ty nhỏ và vừa tại Cần Thơ, bao gồm cả những dự án khởi nghiệp về công nghệ, có nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS để hỗ trợ trong việc phát triển ứng dụng web và nền tảng thương mại điện tử.
Nhu cầu này ngày càng tăng khi những công ty ở miền Tây cần mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ trực tuyến. Đây lại là cơ hội tốt cho những ứng viên tìm kiếm việc làm tại Cần Thơ với các dự án mới và muốn làm việc trong môi trường khởi nghiệp.
7.4. Tuyển dụng việc làm làm lập trình viên AngularJS Đà Nẵng
Đà Nẵng vốn được biết đến với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin, là một điểm sáng trong tuyển dụng việc làm lập trình viên AngularJS. Rất đông startup công nghệ và những công ty phát triển phần mềm tại đây dang chú trọng đến việc tuyển dụng lập trình viên với kỹ năng AngularJS để phát triển sản phẩm phần mềm và ứng dụng web cho khách hàng trong nước và quốc tế.
8. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc lập trình viên AngularJS
Trong môi trường cạnh tranh và không ngừng thay đổi, nhà tuyển dụng việc làm Lập trình viên AngularJS yêu cầu ứng viên có kiến thức sâu về các công nghệ cơ bản như JavaScript, HTML và CSS và có khả năng triển khai, thiết kế giao diện người dùng (UI) hiệu quả, tối ưu hóa hiệu suất.
-
Kiến thức vững về JavaScript, HTML và CSS: Lập trình viên AngularJS phải thành thạo những ngôn ngữ này để phát triển ứng dụng front-end. Điều này bao gồm việc viết mã JavaScript chuẩn, có thể tái sử dụng và duy trì trên nhiều nền tảng, đồng thời đảm bảo tính tương thích với các trình duyệt web khác nhau.
-
Kinh nghiệm làm việc với AngularJS: Ứng viên cần có kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng ứng dụng với AngularJS, bao gồm thiết kế mô-đun và thành phần UI, kết nối với API RESTful và làm việc với những công cụ như Angular CLI để tối ưu hóa quy trình phát triển.
-
Hiểu biết về các công cụ xây dựng như Gulp, Grunt: Những công cụ này giúp tự động hóa quy trình phát triển, giúp lập trình viên tăng năng suất và giảm thiểu sai sót, đồng thời giúp cải thiện việc xây dựng và triển khai mã nguồn.
-
Khả năng tối ưu hóa hiệu suất cho ứng dụng: Lập trình viên AngularJS cần phải có kỹ năng đảm bảo hiệu suất cao cho các ứng dụng web, đặc biệt khi triển khai trên thiết bị di động. Ứng viên cần có hiểu biết sâu về kỹ thuật tối ưu hóa, từ việc tối giản mã nguồn đến việc cải thiện tốc độ tải trang.
-
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Làm việc trong một nhóm với nhiều lập trình viên back-end và nhà thiết kế là một phần quan trọng trong công việc của lập trình viên AngularJS. Khả năng giao tiếp rõ ràng, đặc biệt là trong việc thảo luận về thiết kế và yêu cầu kỹ thuật, rất được nhà tuyển dụng đánh giá cao.
-
Kỹ năng quản lý dự án: Nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên có khả năng quản lý dự án và phối hợp hiệu quả giữa các nhóm khác nhau để đảm bảo rằng dự án được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.
-
Kiến thức về những phương pháp phát triển phần mềm hiện đại: Kiến thức về TDD (Test-Driven Development), tạo bài kiểm tra đơn vị và kiểm tra e2e (End-to-End) để đảm bảo chất lượng ứng dụng được phát triển sẽ ít bị lỗi và hoạt động ổn định.
-
Kinh nghiệm với một số công nghệ liên quan: Ngoài AngularJS, ứng viên cũng cần có kiến thức về các nền tảng công nghệ liên quan như Node.js, RESTful APIs và công cụ quản lý mã nguồn như Git. Sự am hiểu này giúp lập trình viên xây dựng và duy trì hệ thống web phức tạp.
Lưu ý: Đây chỉ là yêu cầu chung, trên thực tế, tùy theo từng vị trí tuyển dụng như front-end, full-stack hoặc các công ty khác nhau, yêu cầu việc làm Lập trình viên AngularJS sẽ có sự điều chỉnh và chi tiết hơn.
9. Trường đào tạo ngành công nghệ thông tin uy tín nhất tại Việt Nam
Một số trường đại học hàng đầu Việt Nam như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM,... luôn được đánh giá cao về chất lượng đào tạo ngành Công nghệ Thông tin. Sinh viên tốt nghiệp từ những trường này thường có cơ hội việc làm rộng mở, bao gồm vị trí Lập trình viên AngularJS.
|
Khu vực
|
Tên trường
|
Ngành học
|
Khối tuyển sinh
|
Điểm chuẩn
(2024)
|
Học phí
(2024)
|
Hà Nội
|
Đại học Bách khoa Hà Nội
|
Công nghệ Thông tin (Việt – Nhật)
|
A00; A01; D28
|
27.35
|
24.000.000 - 87.000.000 VNĐ/năm
|
Công nghệ Thông tin (Việt-Pháp)
|
A00; A01; D29
|
27.35
|
Công nghệ Thông tin (Global ICT)
|
A00; A01
|
28.01
|
Trường Đại học FPT
|
Công nghệ thông tin
|
A; B; C01; C02; C03; C04
|
21
|
8.300.000 - 32.500.000 VNĐ/học kỳ
|
TP.HCM
|
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|
Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Anh)
|
A00; A01; D01; D90
|
25.65
|
Khoảng 28.800.000 VNĐ/năm
|
Công nghệ thông tin (chương trình Việt - Nhật)
|
A00; A01; D01; D90
|
25.65
|
Công nghệ thông tin (đào tạo bằng tiếng Việt)
|
A00; A01; D01; D90
|
25.97
|
Đà Nẵng
|
Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU)
|
Công nghệ thông tin (kỹ sư)
|
A00; A01; D01; D90
|
23
|
14.100.000 - 16.400.000 VNĐ/năm
|
Công nghệ thông tin (cử nhân)
|
A00; A01; D01; D90
|
22.5
|
Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp)
|
A00; A01; D01; D90
|
22
Với mục tiêu phát triển ngành CNTT tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như AI, fintech và smart city, nhu cầu về chuyên gia công nghệ như Angular Developer sẽ tiếp tục tăng cao trong tương lai. Do đó, ứng viên theo đuổi việc làm Lập trình viên AngularJS sẽ có rất nhiều cơ hội hấp dẫn với mức lương cạnh tranh từ 8.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng.