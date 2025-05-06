Tuyển Lập trình viên AngularJS Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PLC gia nhập đội ngũ. Vị trí Nhân viên lập trình PLC sẽ đảm nhận công việc lên BOM LIST điện, lập trình, đấu nối cho thiết bị tự động hóa.

Dưới đây là mô tả công việc dành cho vị trí Nhân viên lập trình PLC:

- Tham gia vào quá trình thiết kế hệ thống điều khiển.

- Giám sát, tối ưu hóa hiệu suất hệ thống điều khiển tự động.

- Kiểm tra phát hiện, xử lý sự cố và bảo trì thiết bị tự động hóa

- Cập nhật phần mềm và nâng cấp hệ thống để cải thiện hiệu quả sản xuất.

- Đề xuất và thực hiện cải tiến quy trình sản xuất thông qua tự động hóa.

- Cập nhật và bảo trì tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án.

- Hợp tác với các bộ phận khác để đảm bảo tích hợp hệ thống hiệu quả.

- Đảm bảo việc hoàn thành công việc theo đúng thời gian và yêu cầu chất lượng.

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến tiến độ và kết quả công việc.