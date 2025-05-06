Tuyển Lập trình viên AngularJS Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên AngularJS Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam

Lập trình viên AngularJS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên AngularJS Tại Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Quế Võ 1, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên AngularJS Với Mức Lương Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PLC gia nhập đội ngũ. Vị trí Nhân viên lập trình PLC sẽ đảm nhận công việc lên BOM LIST điện, lập trình, đấu nối cho thiết bị tự động hóa.
Dưới đây là mô tả công việc dành cho vị trí Nhân viên lập trình PLC:
- Tham gia vào quá trình thiết kế hệ thống điều khiển.
- Giám sát, tối ưu hóa hiệu suất hệ thống điều khiển tự động.
- Kiểm tra phát hiện, xử lý sự cố và bảo trì thiết bị tự động hóa
- Cập nhật phần mềm và nâng cấp hệ thống để cải thiện hiệu quả sản xuất.
- Đề xuất và thực hiện cải tiến quy trình sản xuất thông qua tự động hóa.
- Cập nhật và bảo trì tài liệu kỹ thuật liên quan đến dự án.
- Hợp tác với các bộ phận khác để đảm bảo tích hợp hệ thống hiệu quả.
- Đảm bảo việc hoàn thành công việc theo đúng thời gian và yêu cầu chất lượng.
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến tiến độ và kết quả công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học
• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm lập trình PLC Misubishi.

Tại Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam

Công Ty Cổ Phần UIL Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô F1, KCN Quế Võ (KV mở rộng), Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

