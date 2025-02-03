Tuyển Lập trình viên AngularJS CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 - tháp N04B T1 Tòa nhà Landmak, khu đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên AngularJS Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sử dụng chương trình GX Works 2,3 và HMI để lập trình và điều khiển máy tự động hóa

- Điều khiển Motion, tin hiệu IO và các thiết bị ngoại vi (robot, module, sensor,...)

- Lập trình báo cáo data thiết bị lên hệ thống hoặc lập trình giao tiếp với hệ thống theo Scenario (hệ thống ECS, CIM,..)

- Chế tạo, cải tiến, sửa chữa máy tự động hóa và lập trình điều khiển máy tự động hóa theo yêu cầu của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

- Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành: Tự động hóa, điện tử, liên quan đến IT,...

- Biết về lập trình điều khiển Logic, 1 trong các tool: Mitsubishi, siemens PLC tool,...

- Am hiểu về hệ thống chuyển động Moter, driver, Cylinder, conveyor,...

- Yêu cầu phải đáp ứng được việc đi công tác trong nước, ngoài nước (Hàn Quốc, Mỹ, các nước Châu Âu, Indonesia)

- Ưu tiên: biết tiếng Hàn

QUYỀN LỢI:

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin