Tuyển Lập trình viên AngularJS CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA

Lập trình viên AngularJS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên AngularJS Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2

- tháp N04B T1 Tòa nhà Landmak, khu đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên AngularJS Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sử dụng chương trình GX Works 2,3 và HMI để lập trình và điều khiển máy tự động hóa
- Điều khiển Motion, tin hiệu IO và các thiết bị ngoại vi (robot, module, sensor,...)
- Lập trình báo cáo data thiết bị lên hệ thống hoặc lập trình giao tiếp với hệ thống theo Scenario (hệ thống ECS, CIM,..)
- Chế tạo, cải tiến, sửa chữa máy tự động hóa và lập trình điều khiển máy tự động hóa theo yêu cầu của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành: Tự động hóa, điện tử, liên quan đến IT,...
- Biết về lập trình điều khiển Logic, 1 trong các tool: Mitsubishi, siemens PLC tool,...
- Am hiểu về hệ thống chuyển động Moter, driver, Cylinder, conveyor,...
- Yêu cầu phải đáp ứng được việc đi công tác trong nước, ngoài nước (Hàn Quốc, Mỹ, các nước Châu Âu, Indonesia)
- Ưu tiên: biết tiếng Hàn
QUYỀN LỢI:

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TOP ENGINEERING VINA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

