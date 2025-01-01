Tất cả địa điểm
Công việc Quản lý thiết bị sản xuất

-

Có 6 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Tuyển Quản lý thiết bị sản xuất CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Hạn nộp: 31/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM
Tuyển Quản lý thiết bị sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG LÊ KHÔI
Tuyển Quản lý thiết bị sản xuất CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG LÊ KHÔI làm việc tại Long An thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THỦ CÔNG LÊ KHÔI
Hạn nộp: 22/12/2024
Long An Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CỬU TÔN
Tuyển Quản lý thiết bị sản xuất CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CỬU TÔN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CỬU TÔN
Hạn nộp: 18/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG DELTA GOURMET
Tuyển Quản lý thiết bị sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG DELTA GOURMET làm việc tại Long An thu nhập 75 - 85 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG DELTA GOURMET
Hạn nộp: 31/12/2024
Long An Đã hết hạn 75 - 85 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG
Tuyển Quản lý thiết bị sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG
Hạn nộp: 15/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Quản lý thiết bị sản xuất CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH YOKE APPAREL VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Nhu cầu tìm việc quản lý thiết bị sản xuất đang tăng mạnh trong ngành công nghiệp chế biến, sản xuất và xây dựng. Với mức lương từ 12.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, từ các vị trí giám sát, trưởng bộ phận cho đến quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm quản lý thiết bị sản xuất

Nhu cầu tìm việc quản lý thiết bị sản xuất đang gia tăng mạnh mẽ trong bối cảnh ngành công nghiệp sản xuất tại Việt Nam không ngừng phát triển. Theo Tổng cục Thống kê, lĩnh vực sản xuất công nghiệp đã đóng góp 37% vào GDP quốc gia năm 2024, với tốc độ tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm trước. Sự phát triển này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc quản lý hiệu quả các thiết bị sản xuất để đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm.

Vị trí quản lý thiết bị sản xuất không chỉ đảm bảo sự vận hành trơn tru của dây chuyền sản xuất mà còn góp phần giảm chi phí bảo trì, nâng cao hiệu quả hoạt động. Chuyên gia trong lĩnh vực này chịu trách nhiệm lập kế hoạch, bảo trì định kỳ và triển khai các giải pháp nâng cấp máy móc, từ đó giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn các yêu cầu sản xuất ngày càng khắt khe.

Nhu cầu tìm việc quản lý thiết bị sản xuất đang tăng mạnh, đặc biệt trong các ngành công nghiệp và sản xuất lớn
Nhu cầu tìm việc quản lý thiết bị sản xuất đang tăng mạnh, đặc biệt trong các ngành công nghiệp và sản xuất lớn

Với sự mở rộng mạnh mẽ của khu công nghiệp và nhà máy trên toàn quốc, lĩnh vực quản lý thiết bị sản xuất đang trở thành một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao. Nhiều doanh nghiệp không chỉ cần đội ngũ kỹ sư có kinh nghiệm mà còn tìm kiếm những chuyên gia có khả năng vận hành, bảo trì và tối ưu hóa máy móc, thiết bị hiện đại. Điều này tạo ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho người lao động, đặc biệt là những ứng viên có kỹ năng chuyên sâu và kiến thức về công nghệ sản xuất tiên tiến.

2. Mức lương trung bình của việc làm quản lý thiết bị sản xuất

Thu nhập của việc làm quản lý thiết bị sản xuất phản ánh rõ rệt sự tăng trưởng và tầm quan trọng của ngành công nghiệp hiện đại. Với mức lương trung bình dao động từ 12.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này mang đến cơ hội nghề nghiệp ổn định và hấp dẫn, đặc biệt với các cấp bậc kinh nghiệm khác nhau.

Việc làm

quản lý thiết bị sản xuất

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Quản lý thiết bị sản xuất

(1-3 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 18.000.000

Quản lý thiết bị sản xuất

(3-5 năm kinh nghiệm)

18.000.000 - 25.000.000

Quản lý thiết bị sản xuất

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

25.000.000 - 35.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm quản lý thiết bị sản xuất

Quản lý thiết bị sản xuất đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hiệu quả và an toàn của quy trình sản xuất. Dưới đây là những nhiệm vụ mà một quản lý thiết bị sản xuất cần thực hiện:

  • Đảm bảo hoạt động thiết bị: Giám sát, bảo trì và sửa chữa thiết bị sản xuất để đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả.

  • Lập kế hoạch bảo dưỡng: Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo dưỡng định kỳ nhằm giảm thiểu rủi ro hỏng hóc thiết bị.

  • Quản lý quy trình vận hành: Theo dõi quy trình sử dụng thiết bị, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

  • Kiểm soát ngân sách: Lên kế hoạch và quản lý ngân sách liên quan đến bảo trì và nâng cấp thiết bị sản xuất.

  • Đào tạo nhân sự: Hướng dẫn và đào tạo đội ngũ vận hành thiết bị để đảm bảo kỹ năng sử dụng và xử lý sự cố hiệu quả.

Các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý thiết bị sản xuất chịu trách nhiệm lập kế hoạch, bảo trì định kỳ và triển khai các giải pháp nâng cấp máy móc
Các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý thiết bị sản xuất chịu trách nhiệm lập kế hoạch, bảo trì định kỳ và triển khai các giải pháp nâng cấp máy móc

4. Yêu cầu đối với việc làm quản lý thiết bị sản xuất

Để đáp ứng yêu cầu công việc, các ứng viên tìm việc quản lý thiết bị sản xuất cần có kiến thức vững vàng và kỹ năng chuyên môn cao. Dưới đây là những yêu cầu quan trọng mà các nhà tuyển dụng thường đưa ra cho vị trí này:

  • Kiến thức chuyên sâu về thiết bị và quy trình sản xuất trong ngành công nghiệp, giúp tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu sự cố.

  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề hiệu quả, đảm bảo hoạt động việc làm vận hành sản xuất không bị gián đoạn.

  • Khả năng lập kế hoạch bảo trì, giám sát bảo dưỡng thiết bị định kỳ để duy trì hiệu suất tối ưu.

  • Kinh nghiệm sử dụng phần mềm quản lý thiết bị và hệ thống tự động hóa để theo dõi và kiểm soát hoạt động.

  • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, phối hợp với các phòng ban liên quan.

  • Bằng cấp liên quan đến kỹ thuật cơ khí, điện hoặc lĩnh vực tương đương.

Ứng viên tìm việc quản lý thiết bị sản xuất cần đáp ứng yêu cầu về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn
Ứng viên tìm việc quản lý thiết bị sản xuất cần đáp ứng yêu cầu về kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn

5. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý thiết bị sản xuất

Nhu cầu tìm việc quản lý thiết bị sản xuất hiện nay đang tăng mạnh tại các khu vực công nghiệp phát triển, đặc biệt là các thành phố lớn và vùng kinh tế trọng điểm. Các doanh nghiệp sản xuất, nhà máy và công ty thiết bị đang tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm quản lý, bảo trì và tối ưu hóa thiết bị sản xuất. Dưới đây là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao:

  • Việc làm quản lý thiết bị sản xuất tại Hà Nội: Với vai trò là thủ đô và trung tâm kinh tế chính trị của Việt Nam, Hà Nội đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các ngành sản xuất và chế tạo. Nhu cầu tìm việc quản lý thiết bị sản xuất tại đây tăng lên đáng kể nhờ vào các dự án mở rộng khu công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn.

  • Việc làm quản lý thiết bị sản xuất tại Đà Nẵng: Đà Nẵng là một thành phố phát triển năng động ở miền Trung, có xu hướng mở rộng các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất. Với sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, nhu cầu tuyển quản lý thiết bị sản xuất tại đây cũng gia tăng, tạo cơ hội lớn cho ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

  • Việc làm quản lý thiết bị sản xuất tại TP. HCM: Là trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam, TP. HCM luôn là điểm đến tiềm năng cho việc làm quản lý thiết bị sản xuất. Sự phát triển không ngừng của các khu công nghiệp và nhà máy sản xuất hiện đại tại đây đã làm tăng nhu cầu tuyển dụng quản lý thiết bị sản xuất thiết bị để đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả và duy trì hệ thống sản xuất.

Nhu cầu tìm việc quản lý thiết bị sản xuất tập trung chủ yếu ở các thành phố có kinh tế phát triển
Nhu cầu tìm việc quản lý thiết bị sản xuất tập trung chủ yếu ở các thành phố có kinh tế phát triển

Nhu cầu tìm việc quản lý thiết bị sản xuất đang không ngừng gia tăng, đặc biệt trong các ngành công nghiệp và sản xuất quy mô lớn. Với mức lương từ 12.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này không chỉ đem lại thu nhập hấp dẫn mà còn mở ra cơ hội thăng tiến vượt bậc trong ngành. Việc gia tăng đầu tư vào công nghệ và phát triển cơ sở hạ tầng sẽ tiếp tục tạo ra cơ hội nghề nghiệp cho các ứng viên tài năng trong lĩnh vực quản lý thiết bị sản xuất. Cùng truy cập vào trang tuyển dụng việc làm Job3s.ai uy tín để cập nhật nhiều thông tin về việc làm ngành nghề hấp dẫn hiện nay nhé!