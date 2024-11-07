Tuyển Quản lý thiết bị sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô D5, Đường số 1 KCN Hiệp Phước xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè TPHCM, Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết bị sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập đề xuất vật tư cần sử dụng định kỳ và phát sinh.

- Lập đề xuất máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ cần sử dụng, bảo trì.

- Theo dõi kế hoạch hàng về và quản lý tồn kho.

- Kiểm soát vật tư, máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ của sản xuất

- Cập nhật thông tin vật tư và nhập dữ liệu

- Đánh giá năng suất, chất lượng của khối SX

- Các nội dung khác trong nội quy, quy định của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Quản lý công nghiệp, Cơ khí, Cơ – Điện tử,

Điện – Điện tử, Ô tô, QTKD

Tối thiểu 02 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ

Tham gia bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNg, BH 24/7)

Dùng cơm tại Công ty

Có xe đưa đước CNV từ Q8 đến Nhà máy và ngược lại

Tăng lương định kỳ hàng năm

Thưởng tháng 13-14

Tiệc tất niên, thưởng các dịp Lễ/Tết - Sinh nhật - Hiếu hỷ

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Du lịch nghỉ mát hàng năm

Quà quốc tế thiếu nhi, trung thu, quà Tết...

