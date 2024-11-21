Tuyển Quản lý thiết bị sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN MEKONG DELTA GOURMET làm việc tại Long An thu nhập 75 - 85 Triệu

Mức lương 75 - 85 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô C2, Đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Quản lý thiết bị sản xuất Với Mức Lương 75 - 85 Triệu

Vận hành và điều khiển hệ thống máy móc, thiết bị theo quy trình sản xuất đã được qui đinh được phê duyệt.

Theo dõi các thông số kỹ thuật của quá trình sản xuất theo qui trình, qui đinh để đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật trong quá trình sản xuất.

Lập kế hoạch và thực hiện tần suất vệ sinh định kỳ cho hệ thống máy móc, thiết bị đảm bảo hoạt động thuận lợi

Kê hoạch vật tư thay thế cơ bản phù hợp cho từng cụm thiết bị vận hành.

Thực hiện kiểm tra và theo dõi hoạt động sản xuất ở các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất.

Phân tích dữ liệu sản xuất và báo cáo kết quả cho cấp trên.

Đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm:

Thực hiện các quy trình vệ sinh cá nhân trong quá trình sản xuất.

Thực hiên điều kiện vệ sinh của tại khu vực sản xuấtvận hành

Tham gia vào các hoạt động cải tiến quy trình sản xuất.

Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất và hiệu quả đường chuyền.

Yêu Cầu Công Việc

Tôt nghiệp đại học ngành Công Nghệ Thực Phẩm

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Quyền Lợi Được Hưởng

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

