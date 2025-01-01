Công việc vận hành sản xuất-
Tuyển dụng việc làm sản xuất đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt ở các khu vực như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương. Mức lương trung bình trong ngành này dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Công việc này không yêu cầu quá nhiều về bằng cấp nhưng kinh nghiệm thực tế và kỹ năng mềm luôn được đánh giá cao.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm sản xuất hiện nay
Nhu cầu tuyển dụng trong ngành sản xuất tại Việt Nam hiện nay đang có sự gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau đại dịch và gia tăng dòng vốn đầu tư nước ngoài. Theo dự báo của Reeracoen, tổng sản lượng ngành sản xuất của Việt Nam trong năm 2024 sẽ đạt 729,80 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 16,25% từ năm 2024 đến năm 2028.
Điều này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành mà còn là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế biến chế tạo và đổi mới công nghệ.
Sự gia tăng dòng vốn FDI, đạt hơn 6,17 tỷ USD trong quý 1 năm 2024, chính là minh chứng cho sự tin tưởng của các nhà đầu tư quốc tế vào năng lực sản xuất của Việt Nam. Sự chuyển dịch này mở ra cơ hội việc làm lớn, khi số lượng nhân viên ngành sản xuất dự kiến đạt 10,84 triệu người vào năm 2024, tạo ra nguồn cầu lao động cao.
Đặc biệt, các công ty đang đầu tư mạnh vào các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, robot và Internet vạn vật (IoT), qua đó kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự có kỹ năng cao và phù hợp với các xu hướng mới. Nhờ vậy, nhóm ngành sản xuất không chỉ tiếp tục tăng trưởng mà còn mở rộng thêm các cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và phát triển lâu dài cho người lao động.
Xu hướng này dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong những năm tới, với sự ổn định và khả năng phục hồi kinh tế vững chắc nhờ vào sự phát triển của ngành sản xuất.
2. Mức lương trung bình của việc làm sản xuất
Mức lương trung bình cho công việc trong ngành sản xuất rơi vào khoảng từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, tuy nhiên, mức lương có thể thay đổi tùy vào kinh nghiệm, cấp bậc và đặc thù công việc của từng vị trí. Các vị trí như quản đốc sản xuất hay giám đốc sản xuất thường có mức thu nhập cao hơn, dao động từ 18.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.
Mức lương theo vị trí
|
Việc làm nhân viên tư vấn
|
Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
|
Nhân viên sản xuất
|
7.000.000 - 12.000.000
|
8.000.000 - 18.000.000
|
7.000.000 - 18.000.000
|
Nhân viên kế hoạch
|
8.000.000 - 15.000.000
|
Kỹ thuật sản xuất
|
8.000.000 - 25.000.000
|
Trưởng ca sản xuất
|
10.000.000 - 20.000.000
|
Quản đốc sản xuất
|
18.000.000 - 20.000.000
|
Quản lý sản xuất
|
20.000.000 - 25.000.000
|
25.000.000 - 30.000.000
Mức lương trên có thể thay đổi tùy theo kinh nghiệm và các yếu tố khác như sản phẩm, công ty hay quy mô doanh nghiệp. Bên cạnh mức lương cơ bản, nhân viên sản xuất còn được hưởng nhiều chế độ đãi ngộ khác như lương thưởng theo sản phẩm, thưởng quý, năm, hoặc theo số lượng sản xuất. Những công nhân làm việc vào dịp lễ, Tết sẽ nhận mức lương X2, X3 tùy theo quy định của từng doanh nghiệp.
3. Những việc làm sản xuất phổ biến nhất
Hiện nay, thị trường tuyển dụng ngành sản xuất đang rất sôi động với những vị trí chủ yếu như nhân viên sản xuất, kỹ thuật sản xuất, kế toán sản xuất và thủ kho. Những công việc này không chỉ có nhu cầu tuyển dụng cao mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và hiệu quả của dây chuyền sản xuất tại các doanh nghiệp.
3.1. Nhân viên sản xuất
Nhân viên sản xuất là vị trí phổ biến nhất trong ngành sản xuất, chịu trách nhiệm trực tiếp tham gia vào quy trình sản xuất, từ việc vận hành dây chuyền đến kiểm tra chất lượng sản phẩm. Công việc của họ bao gồm việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch sản xuất để đảm bảo chất lượng và tiến độ sản phẩm.
Đây là vị trí quan trọng giúp duy trì sự liên tục và hiệu quả của toàn bộ quá trình sản xuất, vì vậy, yêu cầu nhân viên sản xuất cần có kỹ năng làm việc tỉ mỉ, có khả năng chịu áp lực công việc cao và sẵn sàng học hỏi để nâng cao tay nghề.
3.2. Kỹ thuật sản xuất
Kỹ thuật sản xuất đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo hoạt động của các dây chuyền sản xuất diễn ra một cách trơn tru và hiệu quả. Vị trí này yêu cầu người lao động phải có khả năng kiểm tra, bảo trì máy móc, khắc phục sự cố kỹ thuật và tối ưu hóa quy trình sản xuất.
Bên cạnh đó, kỹ thuật viên còn cần phân tích hiệu suất sản xuất, đưa ra các cải tiến và đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện nghiêm ngặt. Công việc đòi hỏi người kỹ thuật viên phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và khả năng làm việc với các công cụ, thiết bị sản xuất hiện đại.
3.3. Kế toán sản xuất
Kế toán sản xuất đảm nhận trách nhiệm theo dõi và quản lý tài chính trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, từ việc ghi nhận nguyên vật liệu, máy móc, đến các chi phí vận hành. Vị trí này không chỉ yêu cầu sự chính xác trong việc hạch toán chi phí mà còn đòi hỏi khả năng phân tích, đánh giá tình hình tài chính để đưa ra các báo cáo rõ ràng, kịp thời. Kế toán sản xuất cần phải thông thạo phần mềm kế toán và có khả năng làm việc với các dữ liệu phức tạp liên quan đến chi phí sản xuất và quản lý kho.
3.4. Thủ kho sản xuất
Nhân viên thủ kho có vai trò quản lý kho, theo dõi tình trạng số lượng hàng hóa, nguyên vật liệu trong kho và đảm bảo sự lưu chuyển hàng hóa không bị gián đoạn trong suốt quá trình sản xuất. Công việc của thủ kho bao gồm việc thực hiện các thủ tục xuất nhập hàng hóa, kiểm tra chứng từ, quản lý tồn kho và báo cáo tình hình kho hàng hàng ngày.
Để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn, nhân viên thủ kho cũng cần có khả năng dự báo nhu cầu vật tư và lên kế hoạch nhập hàng kịp thời. Vị trí này đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng tổ chức công việc tốt và sự cẩn thận trong việc quản lý và bảo vệ hàng hóa.
3.5. Trưởng ca sản xuất
Trưởng ca sản xuất là người trực tiếp giám sát và quản lý hoạt động sản xuất trong từng ca làm việc. Họ có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng tiến độ, chất lượng đạt yêu cầu và năng suất lao động của công nhân được tối ưu. Vị trí này đòi hỏi khả năng quản lý, giám sát chặt chẽ và giải quyết nhanh chóng các sự cố trong quá trình sản xuất.
Trưởng ca là cầu nối giữa các công nhân và ban lãnh đạo, đồng thời phải đảm bảo an toàn lao động và phòng tránh rủi ro trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, họ còn tham gia vào công tác đào tạo nhân viên, phân công công việc và kiểm soát chi phí sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất.
3.6. Nhân viên kế hoạch
Nhân viên kế hoạch sản xuất chịu trách nhiệm phân bổ nguồn lực như nguyên liệu, nhân lực và thiết bị, đồng thời giám sát và điều chỉnh kế hoạch sản xuất khi có sự thay đổi. Họ là người lập và theo dõi tiến độ sản xuất để đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra suôn sẻ.
Công việc của họ bao gồm việc phối hợp với bộ phận kinh doanh để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng, kiểm tra tình hình nguyên liệu và máy móc, tính toán thời gian và chi phí sản xuất. Ngoài ra, nhân viên kế hoạch sản xuất còn phải xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, đảm bảo quá trình sản xuất luôn đạt tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.
3.7. Quản đốc sản xuất
Quản đốc sản xuất là người trực tiếp điều hành và giám sát toàn bộ hoạt động của bộ phận sản xuất. Họ có trách nhiệm quản lý công nhân, máy móc, thiết bị, và tất cả các yếu tố liên quan đến sản xuất để đảm bảo công việc được thực hiện đúng tiến độ và đạt chất lượng.
Ngoài ra, quản đốc sản xuất là người trực tiếp đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, từ đó cải tiến quy trình sản xuất. Vị trí này đòi hỏi khả năng lãnh đạo, giao tiếp và quản lý thời gian hiệu quả, nhằm đạt được kết quả sản xuất tốt nhất và đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.
3.8. Quản lý sản xuất
Quản lý sản xuất đảm nhiệm vai trò điều phối các nguồn lực sản xuất, tối ưu hóa quy trình và đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất đúng số lượng, chất lượng và tiến độ. Họ là người trực tiếp lên kế hoạch, tổ chức và giám sát toàn bộ quá trình sản xuất trong doanh nghiệp.
Vị trí quản lý sản xuất có nhiệm vụ kiểm soát chất lượng sản phẩm, quản lý chi phí sản xuất, đào tạo nhân viên và đưa ra các biện pháp cải tiến quy trình sản xuất. Quản lý sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm thiểu lãng phí tài nguyên.
3.9. Giám đốc sản xuất
Giám đốc sản xuất là người đứng đầu bộ phận sản xuất, chịu trách nhiệm toàn bộ về các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Vị trí này đòi hỏi khả năng lãnh đạo xuất sắc để quản lý các bộ phận, điều phối công việc và đưa ra các chiến lược sản xuất phù hợp.
Giám đốc sản xuất phải đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra theo kế hoạch, sản phẩm đạt chất lượng và chi phí được kiểm soát hiệu quả. Họ cũng phối hợp chặt chẽ với các phòng ban như kế toán, tài chính và nghiên cứu phát triển để tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả. Bên cạnh đó, vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định chiến lược thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
4. Nhóm ngành phổ biến trong ngành sản xuất
Thị trường lao động ngành sản xuất hiện nay tại Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ ở một số nhóm ngành chủ yếu như chế biến, điện tử, dệt may, cơ khí, nội thất và dược mỹ phẩm. Các ngành này không chỉ chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lượng việc làm mà còn có nhu cầu tuyển dụng liên tục, đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất và nhu cầu tiêu dùng trong nước lẫn quốc tế.
4.1. Việc làm sản xuất ngành chế biến
Ngành chế biến, đặc biệt là chế biến thực phẩm và nông sản, đang rất cần nhân viên sản xuất do sự phát triển mạnh mẽ của các nhà máy chế biến và sản xuất thực phẩm tiêu dùng. Các công việc chủ yếu trong ngành này bao gồm vận hành máy móc chế biến, đóng gói sản phẩm và kiểm tra chất lượng.
Vị trí nhân viên sản xuất tại các nhà máy chế biến thực phẩm cần phải làm việc trong môi trường khép kín, đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm công nhân, kỹ thuật viên vận hành máy, nhân viên kiểm tra chất lượng và công nhân đóng gói.
4.2. Việc làm sản xuất ngành điện tử
Ngành điện tử là một trong những ngành có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, đặc biệt là các sản phẩm điện tử tiêu dùng và linh kiện điện tử với hàng chục nghìn tin tuyển dụng trên các kênh việc làm trực tuyến. Việc làm sản xuất trong ngành này tập trung vào các công đoạn như lắp ráp, kiểm tra chất lượng, bảo trì và sửa chữa thiết bị.
Các vị trí việc làm sản xuất trong ngành điện tử yêu cầu nhân viên sản xuất phải có sự chính xác cao, hiểu rõ về kỹ thuật và khả năng làm việc trong môi trường hiện đại, khối lượng công việc lớn. Ngành điện tử tại Việt Nam tiếp tục mở rộng nhờ vào xu hướng toàn cầu hóa và đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ, hứa hẹn sẽ tạo ra việc làm ổn định cho người lao động.
4.3. Việc làm sản xuất ngành dệt may
Ngành dệt may của Việt Nam vẫn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong sản xuất và xuất khẩu. Nhân viên sản xuất trong ngành này thường làm việc ở các vị trí như vận hành máy dệt, cắt may và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Nhu cầu tuyển dụng công nhân sản xuất trong ngành này luôn lớn, tạo ra hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn việc làm vào những tháng cận tết Nguyên Đán.
Ngành dệt may cần duy trì quy trình sản xuất liên tục và hiệu quả, đặc biệt là trong các đơn hàng lớn, yêu cầu năng suất cao, do đó người lao động có cơ hội tìm việc làm sản xuất ổn định để nâng cao tay nghề cũng như thu nhập. Hiện nay, các nhà tuyển dụng cũng chú trọng đến những ứng viên có khả năng làm việc với máy móc hiện đại và đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng trước khi xuất xưởng.
4.4. Việc làm sản xuất ngành cơ khí
Ngành cơ khí tại Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng lớn với các công việc liên quan đến gia công cơ khí, lắp ráp và sửa chữa máy móc. Các công nhân sản xuất trong ngành này phải có kỹ năng chuyên môn vững vàng, am hiểu về kỹ thuật cơ khí và sử dụng thành thạo máy móc thiết bị.
Cơ khí là ngành sản xuất các sản phẩm có tính chất đặc thù, cần độ chính xác cao. Nhân viên sản xuất trong ngành cơ khí cần phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt, chú trọng đến an toàn lao động. Tuyển dụng việc làm sản xuất được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ khi nhu cầu sản phẩm cơ khí trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông, năng lượng và chế tạo máy móc đang ngày càng gia tăng. Do đó, cơ hội để người lao động tìm việc làm sản xuất trong lĩnh vực này là rất lớn.
4.5. Việc làm sản xuất ngành nội thất
Ngành sản xuất nội thất tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, với nhu cầu tuyển dụng các vị trí như thợ mộc, thợ hàn, công nhân lắp ráp và kiểm tra chất lượng. Nhân viên trong ngành này không chỉ phải có kỹ năng tay nghề cao mà còn cần khả năng sáng tạo để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Không những thế, việc làm sản xuất nội thất còn yêu cầu sự tỉ mỉ và chính xác cao trong từng công đoạn, từ thiết kế, gia công đến lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm. Triển vọng tìm việc làm sản xuất trong ngành nội thất khá rộng mở khi thị trường trong nước và quốc tế đều có nhu cầu lớn về các sản phẩm nội thất cao cấp, đặc biệt là trong bối cảnh ngành du lịch và xây dựng phát triển mạnh mẽ.
4.6. Việc làm sản xuất ngành dược mỹ phẩm
Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao về sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe mở ra nhiều cơ hội việc làm sản xuất trong ngành này. Nhân viên sản xuất trong ngành dược mỹ phẩm tham gia vào các công đoạn như sản xuất, đóng gói, kiểm tra chất lượng và bảo trì máy móc.
Các doanh nghiệp dược phẩm thường tuyển dụng dược sĩ, kỹ thuật viên sản xuất, nhân viên kiểm soát chất lượng… với hàng trăm tin tuyển dụng trên các trang việc làm trực tuyến được cập nhật thường xuyên. Ngành dược mỹ phẩm hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong tương lai nhờ vào xu hướng tiêu dùng các sản phẩm thiên nhiên và an toàn cho sức khỏe.
5. Khu vực tuyển dụng việc làm sản xuất nhiều nhất
Hiện nay, các khu vực có nền kinh tế phát triển và khu công nghiệp lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bắc Giang, Hưng Yên, Bắc Ninh và Bình Dương đang chiếm số lượng lớn trong thị trường tuyển dụng việc làm sản xuất. Những khu vực này tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp sản xuất, tạo ra nhu cầu tuyển dụng cao đối với các vị trí nhân viên sản xuất.
5.1. Tuyển dụng việc làm sản xuất Hà Nội
Việc làm Hà Nội là một trong những thành phố có nhu cầu tuyển dụng việc làm sản xuất lớn nhất tại miền Bắc. Theo khảo sát từ các trang tuyển dụng trực tuyến như, mỗi tháng có vài nghìn tin tuyển dụng liên quan đến ngành sản xuất tại khu vực Hà Nội, trong đó các công ty chủ yếu tìm kiếm công nhân sản xuất, kỹ thuật viên vận hành máy móc, nhân viên bảo trì, và giám sát sản xuất.
Các công ty trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, dệt may và điện tử tại Hà Nội đang phát triển mạnh và cần tuyển dụng lao động có tay nghề cao để phục vụ nhu cầu sản xuất.
5.2. Tuyển dụngviệc làm sản xuất TP.HCM
TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng rất cao trong ngành sản xuất. Cập nhật từ các trang việc làm trực tuyến, số lượng tin tuyển dụng liên quan đến ngành sản xuất tại TP.HCM trung bình mỗi tháng có thể lên tới hàng nghìn tin. Trong đó, các vị trí phổ biến gồm công nhân sản xuất, thợ cơ khí, kỹ thuật viên, và nhân viên kiểm tra chất lượng.
Các doanh nghiệp trong ngành điện tử, cơ khí chế tạo và dệt may, cùng với sự hiện diện của nhiều công ty FDI, tạo ra nhu cầu tuyển dụng lớn và đa dạng cho các ứng viên tìm kiếm việc làm.
5.3. Tuyển dụng việc làm sản xuất Đà Nẵng
Đà Nẵng có thế mạnh về sản xuất điện tử và chế biến thực phẩm, với nhiều khu công nghiệp lớn như Hòa Khánh và Liên Chiểu. Mỗi tháng, các trang web việc làm trực tuyến ghi nhận hàng nghìn tin tuyển dụng việc làm Đà Nẵng cho vị trí sản xuất Những vị trí được tìm kiếm nhiều nhất công nhân sản xuất, kỹ thuật viên vận hành máy, nhân viên bảo trì và giám sát sản xuất.
5.4. Tuyển dụng việc làm sản xuất Bắc Giang
Nhu cầu tuyển dụng tại Bắc Giang, có nhiều khu công nghiệp lớn như Vân Trung, Quang Châu và Đình Trám, thu hút một lượng lớn lao động vào các ngành sản xuất. Theo khảo sát từ các trang tuyển dụng trực tuyến, mỗi tháng luôn có khoảng hàng nghìn tin tuyển dụng công nhân và kỹ thuật viên trong các ngành chế biến thực phẩm, điện tử, và cơ khí tại Bắc Giang.
5.5. Tuyển dụng việc làm sản xuất Hưng Yên
Với sự phát triển của các khu công nghiệp như Phố Nối A, Phố Nối B, Hưng Yên là một điểm đến hấp dẫn cho những ai đang tìm việc làm sản xuất. Hàng tháng, trên các trang việc làm trực tuyến, có hàng trăm, thậm chí các tháng cao điểm có tới hàng nghìn tin tuyển dụng lao động, bao gồm các vị trí công nhân sản xuất, nhân viên bảo trì và kỹ thuật viên vận hành máy.
Nhu cầu tuyển dụng tại Hưng Yên tăng cao nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất điện tử và chế biến thực phẩm trong khu vực này.
5.6. Tuyển dụng Bắc Ninh
Bắc Ninh có hàng loạt khu công nghiệp lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, với sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Samsung và Canon. Theo dữ liệu từ các trang tuyển dụng lớn tại Bắc Ninh, mỗi tháng có hàng nghìn tin tuyển dụng việc làm sản xuất tại Bắc Ninh.
Các vị trí tuyển dụng phổ biến là công nhân sản xuất, kỹ thuật viên, thợ cơ khí và nhân viên bảo trì thiết bị. Sự phát triển của các công ty FDI trong khu vực đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng rất lớn về nguồn lao động chất lượng cao.
5.7. Tuyển dụng việc làm sản xuất Bình Dương
Bình Dương là một trong những tỉnh có nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành sản xuất cao nhất tại khu vực miền Nam. Cập nhật từ các trang việc làm trực tuyến tại Bình Dương cho thấy mỗi tháng có hàng nghìn tin tuyển dụng liên quan đến ngành sản xuất, tập trung ở các khu công nghiệp lớn như VSIP và Mỹ Phước.
Các công ty trong các ngành dệt may, điện tử và cơ khí chế tạo luôn tìm kiếm công nhân sản xuất, thợ cơ khí, kỹ thuật viên và nhân viên kiểm tra chất lượng. Ngoài ra, Bình Dương còn thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài, tạo ra cơ hội lớn cho lao động địa phương cũng như các khu vực khác.
6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng của đối với việc làm sản xuất
Tuyển dụng việc làm sản xuất không nhất thiết đòi hỏi bằng cấp cao nhưng có trình độ chuyên môn sẽ là lợi thế lớn, đặc biệt đối với các vị trí quản lý và kỹ thuật. Đối với công nhân sản xuất, kinh nghiệm thực tế và các kỹ năng mềm như cẩn thận, tỉ mỉ được đánh giá cao.
Dưới đây là các yêu cầu chung mà nhà tuyển dụng trong ngành sản xuất thường xuyên đề cập:
-
Trình độ học vấn: Tối thiểu tốt nghiệp trung học phổ thông. Với các vị trí quản lý sản xuất, ứng viên cần có bằng cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị sản xuất, cơ khí hoặc các lĩnh vực liên quan.
-
Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm trong ngành sản xuất là một lợi thế. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn chấp nhận tuyển dụng ứng viên chưa có kinh nghiệm và sẽ đào tạo lại từ đầu.
-
Kiến thức chuyên môn: Ứng viên cần có kiến thức về quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, các tiêu chuẩn an toàn lao động và công nghệ sản xuất.
-
Khả năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả là yếu tố quan trọng trong môi trường làm việc nhóm, đặc biệt đối với các vị trí quản lý hoặc giám sát sản xuất.
-
Khả năng tổ chức và lên kế hoạch: Đảm bảo sản xuất diễn ra đúng tiến độ và đạt chất lượng yêu cầu.
-
Tính cẩn thận, tỉ mỉ: Đảm bảo chất lượng thành phẩm, tránh sai sót trong quá trình sản xuất.
-
Sự chăm chỉ và tỉ mỉ: Cần có sự kiên nhẫn, tỉ mỉ trong việc kiểm tra và hoàn thành công việc đúng yêu cầu chất lượng.
-
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Đặc biệt quan trọng đối với các công ty sử dụng phần mềm quản lý sản xuất hoặc kiểm soát chất lượng.
Lưu ý: Yêu cầu đối với từng vị trí cụ thể trong ngành sản xuất sẽ khác nhau, tùy thuộc vào mức độ chuyên môn, kinh nghiệm và tính chất công việc của mỗi vị trí.
Trong tương lai gần, nhu cầu tuyển dụng việc làm sản xuất tại Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Các yếu tố như hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, sự phát triển của các ngành công nghiệp hỗ trợ và xu hướng chuyển dịch sản xuất từ các nước phát triển sang các nước có chi phí lao động thấp sẽ là những động lực chính thúc đẩy sự phát triển của ngành này.