Công việc vận hành sản xuất

Tuyển dụng việc làm sản xuất đang gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt ở các khu vực như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương. Mức lương trung bình trong ngành này dao động từ 8.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Công việc này không yêu cầu quá nhiều về bằng cấp nhưng kinh nghiệm thực tế và kỹ năng mềm luôn được đánh giá cao.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm sản xuất hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng trong ngành sản xuất tại Việt Nam hiện nay đang có sự gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi sau đại dịch và gia tăng dòng vốn đầu tư nước ngoài. Theo dự báo của Reeracoen, tổng sản lượng ngành sản xuất của Việt Nam trong năm 2024 sẽ đạt 729,80 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 16,25% từ năm 2024 đến năm 2028.

Điều này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành mà còn là yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, chế biến chế tạo và đổi mới công nghệ.

Sự gia tăng dòng vốn FDI, đạt hơn 6,17 tỷ USD trong quý 1 năm 2024, chính là minh chứng cho sự tin tưởng của các nhà đầu tư quốc tế vào năng lực sản xuất của Việt Nam. Sự chuyển dịch này mở ra cơ hội việc làm lớn, khi số lượng nhân viên ngành sản xuất dự kiến đạt 10,84 triệu người vào năm 2024, tạo ra nguồn cầu lao động cao.

Đặc biệt, các công ty đang đầu tư mạnh vào các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, robot và Internet vạn vật (IoT), qua đó kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự có kỹ năng cao và phù hợp với các xu hướng mới. Nhờ vậy, nhóm ngành sản xuất không chỉ tiếp tục tăng trưởng mà còn mở rộng thêm các cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và phát triển lâu dài cho người lao động.