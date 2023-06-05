“Bỏ túi” cách viết email gửi CV bằng tiếng Anh độc đáo hấp dẫn

viết email ứng tuyển bằng tiếng anhNgày nay hình thức xin việc online không còn xa lạ với các ứng viên thậm chí nó còn được phổ biến trên rất nhiều công cụ hỗ trợ trực tuyến khác nhau như là Facebook, Zalo hay là Email. Bạn đã biết cách sử dụng email và biết viết CV bằng tiếng Anh vậy các bạn đã biết cách viết email gửi CV bằng tiếng Anh như thế nào chưa? Hãy theo dõi bài viết này để biết thêm một phương thức gửi CV mới đến nhà tuyển dụng nhé.

1. Viết email gửi CV bằng tiếng Anh là thế nào?

Email gửi CV tiếng Việt thì nội dung thì chỉ là những câu giao tiếp thông thường. Tuy nhiên khi bạn muốn ứng tuyển vào một vị trí nào đó của doanh nghiệp trong khi bạn không thể đến trực tiếp để nộp hồ sơ thì bạn vẫn có thể tạo một bản CV tiếng Anh để xin việc. Sau đó gửi nó qua email của nhà tuyển dụng giống như bạn gửi một tin nhắn thông thường đến người bạn của bạn vậy.

Mục đích của mail này là bước đầu để nhà tuyển dụng hiểu sơ lược về bạn rồi mới xem CV. Nếu email không đầu tư thật chỉn chu thì có thể nhà tuyển dụng sẽ bỏ qua CV của bạn. Vì thế viết email làm sao để nhà tuyển dụng tò mò phải vào xem và tìm hiểu CV xin việc của bạn thì đó là bước đầu thành công trong quá trình xin việc.

Viết mail ứng tuyển bằng tiếng Anh thu hút thì nhà tuyển dụng mới đọc CV của bạn (Nguồn: Internet)

2. Mẫu email gửi CV bằng tiếng Anh

Trước khi xem chi tiết viết email gửi CV bằng tiếng Anh như thế nào thì bạn có thể xem qua các mẫu email dưới đây. Bạn hãy tham khảo để thấy được sự tổng quan của một email để gửi CV cho nhà tuyển dụng.

Mẫu 1 (Nguồn: Internet)

Mẫu 2 (Nguồn: Internet)

Mẫu 3 (Nguồn: Internet)

2. Cách viết email gửi CV bằng tiếng Anh chuyên nghiệp

Bản chất của email chính là lá thư, một lá thư thường sẽ có cấu tạo gồm 3 phần khác nhau đó là phần mở đầu, nội dung và phần kết thư. Vậy khi viết email bạn nên tuân thủ theo trình tự này để gắn nội dung phù hợp vào từng phần nhé. Dưới đây sẽ là hướng dẫn dành cho bạn:

2.1. Chủ đề email

Email là một công cụ dùng để trao đổi hoặc liên lạc phổ biến tại các doanh nghiệp, chính vì vậy hàng ngày nhà tuyển dụng sẽ nhận được rất nhiều email khác nhau. Để không bị “lạc trôi” giữa dòng email đó thì bạn cần phải tạo ra được một tên chủ đề ấn tượng cho nó đảm bảo yếu tố đầy đủ và rõ ràng.

Bạn có thể sử dụng theo cấu trúc đặt tên tiêu đề thường gặp trong email xin việc như sau:

Your name [ Tên của bạn ] - Application for [Job Title - Tên vị trí ứng tuyển]

Thực tế sẽ có nhiều doanh nghiệp sẽ yêu cầu ứng viên của họ để tiêu đề email theo mẫu chung thì bạn cũng nên làm theo để đảm bảo mình làm đúng yêu cầu và sẽ được chọn lọc. nếu bạn không đặt đúng yêu cầu có thể email của bạn sẽ bị bỏ qua vì vậy cần chú ý đến điều này tuy nó là yêu cầu nhỏ nhưng lại quyết định cả một cơ hội của bạn đấy.

Phần chủ đề cho email gửi CV xin việc (Nguồn: Internet)

2.2. Phần nội dung email

Nội dung thư là phần chính và trọng tâm nhất khi viết email gửi CV bằng tiếng Anh, các bạn ứng viên cần hết sức lưu ý với những nội dung được thể hiện trong phần này để không bị “lạc đề” khiến nhà tuyển dụng bỏ qua bản CV của bạn. Trong phần nội dung của thư thường sẽ được chia thành 3 phần, hãy xem đó là những phần nào và có nội dung ra sao qua nội dung sau:

Lời chào hỏi

Người ta thường nói “lời chào cao hơn mâm cỗ” quả thật không sai. Những gì thuộc về ấn tượng ban đầu đều khiến bạn nhớ mãi. Nếu bạn có màn chào hỏi hấp dẫn đương nhiên đối phương sẽ có ấn tượng tốt về bạn. Quay trở lại với email, việc bạn gửi lời chào đến nhà tuyển dụng rất quan trọng trong việc tạo ấn tượng đấy nhé, nếu không chau chuốt thì dù bạn thiết kế mẫu CV đẹp chưa chắc nhà tuyển dụng họ đã xem vì họ đã bỏ qua mail của Bạn.

Hãy tìm hiểu thật kỹ về nhà tuyển dụng để biết tên chính xác của họ. Ở màn chào hỏi này các bạn có thể chào họ bằng chính cái tên thân thuộc của họ như vậy sẽ tạo cảm giác thân thiện hơn rất nhiều.

Với trường hợp bạn tìm được tên chính xác của nhà tuyển dụng, bạn có thể sử dụng mẫu câu như sau:

Dear Mr./Mrs./Ms. [Name - Tên của nhà tuyển dụng]

Trong trường hợp không thể tìm thấy thông tin về tên của nhà tuyển dụng bạn sẽ sử dụng cấu trúc mẫu câu như sau:

Dear Hiring Manager/Dear Hiring Team/To whom it,...

Lời chào thực sự rất quan trọng vì vậy bạn cũng nên chú trọng vào phần này để chiếm được thiện cảm từ phía nhà tuyển dụng nhé.

viết email gửi cv bằng tiếng anh

Lý do viết thư

Sau màn chào hỏi hãy trực tiếp đề cập đến lý do vì sao bạn viết email gửi CV bằng tiếng Anh. Trong đó hãy nêu thật chi tiết và cụ thể về vị trí bạn ứng tuyển và bạn đã nhìn thấy bài tuyển dụng này ở đâu?

Đây cũng là phần quan trọng giúp nhà tuyển dụng biết họ đang sử dụng công cụ đăng tin nào là hiệu quả nhất. Nếu như lý do bạn ứng tuyển là do ai đó giới thiệu thì cũng nên đề cập vào đây vì biết đâu người giới thiệu bạn lại có tầm ảnh hưởng lớn mà nhà tuyển dụng biết thì sao

Ví dụ về nội dung trong phần nêu lý do như sau:

“Một lần tình cờ, tôi dạo quanh mạng để tìm việc làm, vô tình bắt gặp tin tuyển dụng của công ty mình trên website timviec365.net nên đã vào xem và tôi thấy mình bị ấn tượng rồi quyết định viết lá thư này gửi đến quý công ty hoặc quý ông/bà, rất mong quý ông/bà dành chút thời gian quý báu của mình để xem nó”.

Hoặc nếu như có người thân giới thiệu thì bạn cũng có thể nêu trực tiếp tên người ấy ra, ví dụ như sau:

“Qua sự giới thiệu của ông Nguyễn Văn A - Phó giám đốc công ty ABC tôi biết đến công ty và muốn viết lá thư/CV kế toán tổng hợp này để ứng tuyển vào vị trí nhân viên kế toán, mong quý ông/bà dành chút thời gian quý báu của mình xem xét hồ sơ ứng tuyển của tôi. Xin cảm ơn!”

Chỉ với nội dung ngắn gọn nhưng đủ ý như vậy bạn đã có thể kết thúc phần này tại đây và chuyển đến phần tiếp theo quan trọng hơn.

Nêu lý do viết email cho nhà tuyển dụng là để gửi tài liệu apply vào vị trí công việc (Nguồn: Internet)

“PR” về bản thân

Nói là “PR” cho sang chảnh chứ thực ra đây là phần để bạn giới thiệu về bản thân mình kỹ hơn. Ở phần này hãy chắt lọc những thông tin đắt giá nhất để nhà tuyển dụng thấy được giá trị thực sự của bạn cả về tính cách lẫn năng lực làm việc. Bạn có thể viết theo phần tính cách trong CV xin việc đẹp của bạn.

Chỉ cần khoảng từ 1 - 2 đoạn văn vừa phải để giới thiệu về Họ tên, năm sinh, quê quán và đặc biệt là những điểm mạnh, kinh nghiệm mà bạn có thể phục vụ tốt vị trí mình đang ứng tuyển. Phần này tuy không phải là quảng cáo nhưng nếu bạn biết cách chọn lọc thông tin và trình bày một cách chuyên nghiệp thì chẳng khác nào một chuyên gia lĩnh vực PR cho chính bản thân mình. Chỉ khoảng mấy câu từ như vậy nhưng rất ít người thể hiện được đúng cái mà nhà tuyển dụng yêu cầu.

2.3. Kết mail

Hãy kết lại lá thư của bạn bằng việc thể sự mong muốn được trình bày cụ thể hơn nếu được tham gia buổi phỏng vấn gần nhất. Hãy nói cho nhà tuyển dụng biết những giấy tờ bạn đính kèm theo bao gồm những gì. Cuối cùng đừng quên cảm ơn nhà tuyển dụng vì đã dành thời gian để xem lá thư xin việc này của bạn.

Một phần rất quan trọng không thể thiếu khi viết email gửi CV bằng tiếng Anh là để lại thông tin, địa chỉ cá nhân thật chi tiết bao gồm Số điện thoại, địa chỉ nhà ở, email sau khi gửi lời chào tạm biệt và ký tên.

Cách gửi email xin việc bằng tiếng anh (Nguồn: Internet)

3. Lưu ý khi viết email gửi CV bằng tiếng Anh

Có rất nhiều lý do khiến cho email của bạn bị từ chối và không thể hạ gục được nhà tuyển dụng, theo kinh nghiệm thực tế Job3s sẽ đưa ra một vài lưu ý nhỏ sau đây để ứng viên quan tâm có thể tham khảo để không mắc phải nhé:

Xác nhận lại mail chính xác của nhà tuyển dụng

Khi bạn đọc được một tin tuyển dụng ở đâu đó bạn nên lưu lại chính xác địa chỉ email của nhà tuyển dụng nếu như muốn xin việc bằng hình thức này. Việc gửi chính xác tài khoản email giúp bạn không bị bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào từ nhà tuyển dụng.

Trên thực tế, có nhiều ứng viên không cẩn thận chuẩn bị một bản CV khá là đặc biệt nhưng cuối cùng lại gửi nhầm cho người khác mà không phải nhà tuyển dụng sau đó vẫn ngỡ mình đã gửi thành công rồi cứ thế chờ đợi trong sự vô vọng mà không hề hay biết sự thật đau lòng. Mãi sau đó vô tình lướt tin nhắn email và nhận ra rằng mình chưa hề gửi CV cho nhà tuyển dụng, đến lúc này thì cơ hội có lẽ đã không còn.

Chính vì thế mà khi làm bất cứ một việc gì nhất là việc quan trọng đến sự nghiệp của mình như gửi CV xin việc thì cần xem xét cẩn thận, nếu không bạn sẽ phải trả một cái giá “đắt” cho sự bất cẩn của mình đấy.

Rà soát lại các lỗi chính tả, hình thức thư

Lỗi chính tả là một trong số các lỗi ứng viên thường mắc phải, đây là một lỗi tuy nhỏ nhưng nó lại có sự ảnh hưởng lớn đến bẩn CV ấn tượng của bạn đấy.

Viết email gửi CV bằng tiếng Anh chuyên nghiệp là thể hiện được nội dung, hình thức trình bày và tuyệt đối không viết sai chính tả. Đây là điều tối kỵ khi viết bất kỳ loại văn bản nào, người xem có thể bị khó chịu với những văn bản mắc lỗi chính tả và ngay lập tức văn bản đó bị đánh giá thiếu chuyên nghiệp.

Kiểm tra lại thông tin cá nhân

Thông tin liên hệ cá nhân là phần quan trọng mà bạn cần phải đặc biệt lưu ý khi viết email gửi CV bằng tiếng Anh. Để lại thông tin sai đồng nghĩa với việc bạn mất đi cơ hội ứng tuyển ở vị trí mình yêu thích. Vì vậy hãy soát lại thật chính xác nhé!

Kiểm tra cấu trúc tiếng Anh

Bạn muốn làm nổi bật bản CV của bạn bằng những đề mục tiếng Anh vì vậy hãy đảm bảo những câu từ và cấu trúc bạn thể hiện đều đúng ngữ pháp.

Dù chỉ là vài câu tiêu đề nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn, nếu bạn viết đúng nhà tuyển dụng sẽ đánh giá bạn sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt, còn nếu như viết sai bạn sẽ bị trừ điểm.

Đó là một số lưu ý dành cho ứng viên chưa có kinh nghiệm viết email gửi CV bằng tiếng Anh, dựa vào đây các bạn sẽ giảm bớt được những lỗi cơ bản để vượt qua các đối thủ khác. Hãy dành thời gian đầu tư cho nội dung của nó để có được bản CV độc đáo và hấp dẫn nhất.

Trên đây là những chia sẻ về cách viết email gửi CV bằng tiếng Anh mà Job3s gửi tới các bạn. Mong rằng với những bí quyết này các bạn có thể tự biên tập cho mình một bản CV đầy đủ, chi tiết mà vẫn đảm bảo xúc tích để chinh phục nhà tuyển dụng. Ngoài ra, Bạn có thể dùng các mẫu CV xin việc trên job3s.ai, việc tạo CV online hiện nay là hết sức dễ dàng. Chúc các bạn sớm nhận được phản hồi tích cực từ phía nhà tuyển dụng, hãy đồng hành cùng tôi trong bài viết tiếp theo, chắc chắn bạn sẽ nhận được những thông tin hữu ích.