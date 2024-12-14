Bạn là một giáo viên đang muốn nghỉ việc và đang cần tìm kiếm mẫu job3s.ai/don-xin-thoi-viec'>đơn xin nghỉ việc của giáo viên phù hợp với cấp bậc của mình? Hãy tham khảo các mẫu đơn và cách viết đơn xin nghỉ việc chuyên nghiệp mà Job3s chia sẻ dưới đây.

1. Đơn xin nghỉ việc của giáo viên là gì?

Đơn xin nghỉ việc của giáo viên là một mẫu đơn được sử dụng khi giáo viên muốn ngừng công việc giảng dạy tại trường của mình. Khi muốn nghỉ việc, giáo viên cần tuân thủ quy định pháp luật về chế độ giáo viên được hưởng khi thôi việc để đảm bảo quyền lợi cá nhân.

Mẫu đơn xin nghỉ việc giáo viên được sử dụng khi giáo viên muốn ngừng việc giảng dạy (Nguồn: Internet)

2. Các mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên từng cấp bậc

Để giúp giáo viên thực hiện thủ tục xin nghỉ việc đầy đủ và chính xác, Job3s đã tổng hợp một số mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên từng cấp bậc mà bạn có thể tham khảo.

2.1. Mẫu đơn xin nghỉ việc giáo viên cơ bản

Đơn xin nghỉ việc giáo viên thường có cấu trúc chung gồm phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc. Trong phần nội dung, giáo viên cần trình bày đầy đủ thông tin cá nhân, thời gian bắt đầu nghỉ việc và lý do xin nghỉ một cách ngắn gọn và hợp lý. Phần kết thúc của đơn xin nghỉ việc cần có cam kết bàn giao công việc cho các bộ phận liên quan và xác nhận lại nguyện vọng xin nghỉ việc.

Đơn xin nghỉ việc giáo viên chung (Nguồn: Internet)

>>> Tải đơn xin nghỉ việc giáo viên cơ bản: Tại đây

2.2. Mẫu đơn xin nghỉ việc giáo viên có lý do

Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên có lý do cung cấp thông tin chi tiết về lý do xin nghỉ việc và cam kết bàn giao công việc. Nó giúp cho quá trình nghỉ việc được thực hiện đầy đủ và minh bạch. Ngoài ra, mẫu đơn này cũng yêu cầu giáo viên cam kết bàn giao công việc cho các bộ phận liên quan và xác nhận lại nguyện vọng xin nghỉ việc.

2.3. Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên biên chế

Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên biên chế được sử dụng để thông báo về quyết định nghỉ việc và cam đoan hoàn thành tốt các công việc còn lại. Nó thường được gửi đến Ban Giám hiệu của trường và cần được viết bằng ngôn ngữ lịch sự, trang trọng và chính xác.

Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên biên chế (Nguồn: Internet)

2.4. Mẫu đơn xin nghỉ việc giáo viên mầm non

Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên mầm non thường cần nêu rõ lý do nghỉ việc và thời gian cuối cùng làm việc. Ngoài ra, giáo viên cũng cần cam đoan hoàn thành tốt các công việc còn lại và sẵn sàng hỗ trợ trong quá trình chuyển giao công việc cho người thay thế.

Mẫu đơn xin nghỉ việc dành cho giáo viên mầm non (Nguồn: Internet)

2.5. Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên tiểu học

Mẫu đơn xin nghỉ việc giáo viên tiểu học thường bao gồm thông tin cơ bản về người viết đơn như họ tên, chức vụ và ngày cuối cùng làm việc. Ngoài ra, đơn xin nghỉ việc cần nêu rõ lý do nghỉ việc và cam đoan hoàn thành tốt các công việc còn lại trước khi nghỉ.

Đơn xin nghỉ việc của giáo viên tiểu học chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

3. Cách viết đơn xin nghỉ việc của giáo viên

Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên gồm 3 phần chính:

Phần mở đầu: Phần này bao gồm quốc hiệu, ngày tháng năm làm đơn cà tên đơn. Lưu ý tên đơn phải được viết in hoa toàn bộ và nằm trên một dòng riêng để dễ nhận diện.

Phần nội dung: Phần này là nội dung chính của đơn xin việc, bao gồm những thông tin sau:

Thông tin cá nhân của người làm đơn: Gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh.

Trình độ chuyên môn, chức vụ, tổ chuyên môn và đơn vị công tác hiện tại của giáo viên.

Thời gian bắt đầu xin nghỉ việc

Lý do xin nghỉ việc: nên viết một cách ngắn gọn và hợp lý, tránh sử dụng diễn đạt dài dòng và không rõ ràng.

Phần kết: Phần này gồm cam kết bàn giao công việc cho các bộ phận liên quan và xác nhận lại nguyện vọng xin nghỉ việc. Cuối cùng, cần ghi rõ ngày tháng và ký tên để hoàn tất đơn xin nghỉ việc.

Đơn xin nghỉ việc phải được trình bày rõ ràng và đầy đủ thông tin

4. Quy trình xin nghỉ việc giáo viên đúng quy định

Bước 1. Thông báo nghỉ việc

Trước khi viết đơn xin nghỉ việc của giáo viên, bước đầu tiên là bạn cần thông báo cho cấp trên về thời gian nghỉ việc theo quy định. Ngoài ra, bạn cần trao đổi với cấp trên về lý do nghỉ việc.

Bước 2. Viết đơn xin nghỉ việc giáo viên

Tiếp theo, bạn cần viết mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên và gửi đơn cho quản lý của bạn. Bước này là một bước cực kỳ quan trọng trong quá trình xin nghỉ.

Bước 3. Được duyệt đơn

Sau khi gửi đơn xin nghỉ, cấp trên sẽ tiếp nhận, xem xét và duyệt đơn. Trong thời gian này, bạn vẫn tiếp tục làm việc tại trường và hoàn thành công việc được giao như thường lệ.

Bước 4. Thanh toán hợp đồng lao động

Sau khi được duyệt đơn, bạn sẽ tiến hành yêu cầu thanh toán hợp đồng lao động. Quá trình này bao gồm việc thanh toán lương, thưởng, phạt,...

Bước 5. Xác nhận quyết định nghỉ việc

Sau khi hoàn tất thủ tục xin nghỉ, người nghỉ việc cần gửi lại văn bản hoặc email xác nhận cho cơ quan quyết định nghỉ việc với thời gian chính thức của quyết định.

Bước 6. Bàn giao công việc, tài sản

Cuối cùng, người nghỉ việc cần hoàn tất thủ tục bàn giao công việc và tài sản của cơ quan trước khi nghỉ việc.

Người nghỉ việc nên tuân thủ các quy định nghỉ việc của công ty (Nguồn: Internet)

5. Lưu ý khi viết đơn xin nghỉ việc giáo viên

Cân nhắc thời điểm nghỉ việc

Trước khi tìm 1 mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên, bạn cần suy nghĩ kỹ về ảnh hưởng của việc này đến công ty. Nếu công ty đang thiếu nhân sự và công việc dồn dập, việc bạn ra đi sẽ ảnh hưởng đến công ty. Bạn nên xem xét việc ở lại thêm một thời gian và thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Tuân thủ hợp đồng

Nếu bạn nghỉ việc mà không tuân thủ quy định về thời gian báo trước hoặc không đáp ứng thời gian làm việc cam kết trước đó, bạn có thể gặp phải nhiều khó khăn. Bạn có thể phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty hoặc gặp khó khăn khi xin nghỉ việc và tìm việc mới.

Ngôn ngữ trang trọng

Hãy sử dụng ngôn ngữ trang trọng trong đơn xin nghỉ việc của giáo viên. Dù lý do ra đi là gì, công ty vẫn đã trao cho bạn một công việc và trả lương. Sử dụng ngôn ngữ trang trọng sẽ giúp bạn thể hiện mình là người lịch sự và chuyên nghiệp.

Cân nhắc kỹ trước khi gửi đơn

Trước khi quyết định nghỉ việc, bạn cần cân nhắc những điều sau:

Việc nghỉ việc có phù hợp với công ty và bản thân không?

Bạn có khả năng tìm được việc mới ngay sau khi nghỉ không?

Bạn thực sự muốn rời khỏi công việc hiện tại chứ?

Bạn có thể tìm được công việc tốt hơn với mức lương cao hơn không?

Bạn cần cân nhắc kỹ trước khi gửi đơn xin nghỉ việc (Nguồn: Internet)

Trong bài viết trên, Job3s đã cung cấp cho bạn 5 mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên cho từng cấp bậc. Bạn có thể tham khảo và lựa chọn mẫu đơn phù hợp với cấp bậc của mình để viết đơn xin nghỉ việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Ngoài ra, đừng quên tuân thủ quy trình nghỉ việc và thông báo đầy đủ cho cấp trên để tránh các vấn đề không đáng có sau này.