Cập nhật bậc lương chuyên viên chính mới nhất: Những thay đổi áp dụng từ tháng 7/2024

1. Tổng quan về chuyên viên chính

Thông tin về chuyên viên chính luôn thu hút sự chú ý đặc biệt bởi đây là một chủ đề quan trọng của lĩnh vực quản lý nhân sự và ảnh hưởng đến sự phát triển của mỗi cá nhân.

1.1. Chuyên viên chính là gì?

Trước khi khám phá về những thông tin của bậc lương chuyên viên chính mới nhất, bạn cần tìm hiểu rõ khái niệm chuyên viên chính là gì.

Chuyên viên chính đóng vai trò quan trọng trong hệ thống hành chính công. Họ là những chuyên gia có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cao, chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng chính sách và lãnh đạo trong các tổ chức và cơ quan hành chính từ cấp huyện trở lên.

Chuyên viên chính làm việc cho các cơ quan, tổ chức nhà nước

1.2. Chuyên viên chính và tương đương là gì?

Trong hệ thống hành chính nhà nước, mặc dù có những ngạch mang tên khác nhau do thuộc các chuyên ngành riêng biệt nhưng chúng có tính chất tương đương với ngạch "chuyên viên chính".

Cán bộ công chức thuộc các ngạch này sẽ được hưởng mức lương cơ bản theo hệ thống lương cơ loại A2, được quy định cụ thể trong Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

1.3. Chứng chỉ chuyên viên chính là gì?

Đây là một loại chứng chỉ được cấp cho các cán bộ công chức và viên chức tham gia vào các khóa học chuyên ngành quản lý nhà nước, đặc biệt là trong ngạch chuyên viên. Để đạt được chứng chỉ này, họ phải đáp ứng mọi điều kiện được quy định chặt chẽ theo luật pháp.

2. Quyền lợi của chuyên viên chính

Chuyên viên chính đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc thúc đẩy và tham gia vào các hoạt động quan trọng như nghiên cứu, xây dựng và triển khai chính sách, pháp luật,... Quyền lợi của chuyên viên chính bao gồm:

Chủ trì và tham gia nghiên cứu: Họ có quyền lợi chủ trì hoặc tham gia vào quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật nhằm đóng góp ý kiến chuyên môn để đảm bảo các quyết định được đưa ra căn cứ vào cơ sở lý luận và thực tiễn.

Xây dựng và hoàn thiện thể chế: Chuyên viên chính chịu trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện thể chế hoặc cơ chế quản lý nhà nước, yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực và khả năng đưa ra cải tiến để tối ưu hóa hiệu suất.

Chủ trì xây dựng quy định, quy chế: Họ được giao ủy quyền chủ trì hoặc tham gia vào việc xây dựng quy định, quy chế quản lý nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

Tổ chức triển khai hoạt động chuyên môn: Chuyên viên chính chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo rằng các quy định và chính sách được thực hiện một cách hiệu quả.

Báo cáo, đánh giá và hoàn thiện cơ chế: Họ phải xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện chính sách, quy chế: Chuyên viên chính hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo tuân thủ đúng đắn.

Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả: Họ có quyền tham gia đề xuất các biện pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương mà họ phụ trách, đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng đưa ra giải pháp phù hợp với tình hình cụ thể.

Chính viên chính có quyền chủ trì và tham gia nghiên cứu chính sách pháp luật

3. Mã ngạch chuyên viên chính

Mã số ngạch 01.002 đại diện cho chuyên viên chính trong hệ thống công chức. Trong phạm vi này, chuyên viên chính không chỉ là những nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ cao mà còn đóng vai trò quan trọng trong các đơn vị và cơ quan tham mưu, tổng hợp.

4. Hệ số lương chuyên viên chính

Hệ số chuyên viên chính là nền tảng quan trọng để xác định mức lương cơ bản và căn cứ để xác định các bậc lương và tiến thưởng trong hệ thống lương của công chức.

Việc hiểu rõ về các quy định và thông tin chi tiết về hệ số lương cho từng bậc là vô cùng quan trọng. Bởi vì hệ số lương có thể thay đổi theo thời gian và điều chỉnh bởi cơ quan quản lý, việc cập nhật thông tin mới nhất là cần thiết để tránh những hiểu lầm và thông tin không còn chính xác.

Hệ số lương của chuyên viên chính là cơ sở để xét tiền thưởng trong hệ thống công chức

5. Bậc lương chuyên viên chính cập nhật 2024

Bậc lương chuyên viên chính là biểu hiện của sự thăng tiến trong hệ thống lương của công chức. Theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Chuyên viên chính được phân thành 8 bậc lương, tương ứng với 8 hệ số chuyên viên chính và thuộc Công chức loại A2 – nhóm 1 (A2.1).

Mỗi bậc lương của chuyên viên chính đều có một hệ số lương cố định. Điều này chứng tỏ rằng mức lương của chuyên viên chính không chỉ phản ánh trình độ và kinh nghiệm mà còn là kết quả của hệ thống cấp bậc và tiêu chuẩn xếp lương theo quy định của pháp luật.

STT Các bậc lương chuyên viên chính Hệ số của chuyên viên chính 1 Bậc 1 chuyên viên chính 4,40 2 Bậc 2 chuyên viên chính 4,74 3 Bậc 3 chuyên viên chính 5,08 4 Bậc 4 chuyên viên chính 5,42 5 Bậc 5 chuyên viên chính 5,76 6 Bậc 6 chuyên viên chính 6,10 7 Bậc 7 chuyên viên chính 6,44 8 Bậc 8 chuyên viên chính 6,78

6. Thời gian nâng bậc lương chuyên viên chính

Theo Nghị định 204/NĐ-CP của Chính Phủ, được điều chỉnh và bổ sung bởi Nghị định 17/2013/NĐ-CP quy định về thời gian thăng cấp và tăng bậc lương chuyên viên chính sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Dựa vào kết quả làm việc và thời gian giữ bậc lương trong ngạch:

Nếu cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ và chưa đạt bậc lương cuối cùng trong ngạch sau 3 năm, họ sẽ được xem xét nâng lên 1 bậc.

Trong trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm, thời gian nâng bậc lương sẽ được kéo dài từ 6 đến 12 tháng tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

Nâng bậc lương trước thời hạn:

Công chức có thành tích xuất sắc trong công việc, nếu chưa đạt bậc lương cuối cùng trong ngạch, có thể được xét nâng 1 bậc lương trước tối đa 12 tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ công chức được nâng lương trước hạn trong một năm không vượt quá 10% tổng số công chức.

Công chức đến thời hạn nghỉ hưu, hoàn thành nhiệm vụ và chưa đạt bậc lương cuối trong ngạch cũng có thể được nâng 1 bậc lương thời hạn tối đa 12 tháng.

Công chức sẽ được nâng bậc lương khi đáp ứng tiêu chí về công việc

7. Bảng lương chuyên viên chính

Bảng lương của chuyên viên chính là một công cụ quan trọng để xác định mức lương và các phúc lợi liên quan cho công chức, viên chức vị trí trong tổ chức.

7.1. Lương chuyên viên chính

Hiện tại, mức lương của chuyên viên chính vẫn được tính dựa trên công thức đơn giản. Cách tính lương bằng hệ số tương ứng với từng bậc lương chuyên viên chính x 1,8 triệu. Cụ thể như sau:

Bậc lương chuyên viên chính Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Hệ số bậc lương chuyên viên chính 4,4 4,74 5,08 5,42 5,76 6,1 6,44 6,78 Lương chuyên viên chính (triệu đồng/ tháng) 7,92 8,532 9,144 9,756 10,368 10,98 11,592 12,204

7.2. Cách xếp lương khi chuyển ngạch chuyên viên chính

Khi thực hiện việc chuyển ngạch lương từ chuyên viên sang chuyên viên chính, quy trình xếp lương tuân theo hướng dẫn của Thông tư 02/2017/TT-BNV năm 2017. Dưới đây là cách thực hiện xếp lương và ví dụ minh họa cụ thể:

Chuyển ngạch trong cùng nhóm ngạch (cùng hệ số bậc): Nếu cả ngạch cũ và ngạch mới đều có cùng hệ số bậc lương, thì lương và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) sẽ được giữ nguyên từ ngạch cũ sang ngạch mới.

Chuyển ngạch có hệ số bậc lương cao hơn: Trường hợp ngạch mới có hệ số lương và bậc cao hơn so với ngạch cũ, lương sẽ được xếp theo quy trình khi nâng ngạch, theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-BNV.

Chuyển ngạch có hệ số bậc lương thấp hơn: Nếu ngạch mới có hệ số lương và bậc thấp hơn so với ngạch cũ, lương sẽ được xếp theo hướng dẫn tại điểm a của Khoản 2 trong Thông tư 02/2017/TT-BNV. Đồng thời, người lao động sẽ được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (bao gồm cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) từ ngạch cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm c của Khoản 1 trong Thông tư 02/2017/TT-BNV.

8. Thi chuyên viên chính cần chứng chỉ tiếng Anh gì?

Theo thông tư của Bộ Nội Vụ vừa ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV để tham gia kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, không yêu cầu bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ. Đối tượng dự thi chỉ cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước phù hợp với ngạch chuyên viên chính.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng trình độ ngoại ngữ tương xứng với yêu cầu của công việc vẫn là điều được đánh giá và ưu tiên khi xem xét ứng viên.

Thi chuyên viên chính không cần xét chứng chỉ ngoại ngữ

9. Tìm việc chuyên viên chính ở đâu?

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong vai trò chuyên viên chính có thể ứng tuyển tại các nguồn thông tin chính thức từ Chính phủ như trang web và fanpage chính thức. Đây là một cách hiệu quả để cập nhật thông tin về các vị trí công chức và viên chức mà họ có thể phù hợp và đáp ứng được yêu cầu công việc.

Tìm công việc liên quan đến chuyên viên chính trên website chính phủ

10. 2 cách phân loại công chức mới nhất hiện nay

Sau khi hiểu rõ về bậc lương chuyên viên chính, bạn cũng nên biết đến các cách phân lọai công chức. Theo quy định tại Điều 34 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và bổ sung vào năm 2019 công chức được phân loại dựa trên hai tiêu chí chính:

Căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ:

Loại A: Công chức được bổ nhiệm vào vị trí chuyên viên cao cấp.

Loại B: Công chức được bổ nhiệm vào vị trí chuyên viên chính.

Loại C: Công chức được bổ nhiệm vào vị trí chuyên viên.

Loại D: Công chức được bổ nhiệm vào vị trí cán sự và nhân viên.

Căn cứ trên vị trí công tác:

Công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tìm hiểu về bậc lương chuyên viên chính không chỉ giúp cá nhân xác định được giá trị công việc của mình mà còn tạo nên sự công bằng và minh bạch trong môi trường lao động. Điều này còn giúp thúc đẩy sự phát triển cá nhân góp phần vào sự thành công bền vững của tổ chức.