1. Bán hàng qua điện thoại là gì?

Bán hàng qua điện thoại hay còn được các doanh nghiệp gọi là telemarketing (telesales). Hiểu đơn giản thì đây là một hình thức tiếp thị sản phẩm online. Qua đó, nhân viên tư vấn có thể tiếp cận với nguồn khách hàng tiềm năng để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, chốt sale và tăng doanh số hiệu quả.

Nhân viên bán hàng qua điện thoại có nhiệm vụ thực hiện các cuộc gọi cho khách hàng để cung cấp thông tin về sản phẩm

2. Nghề chào hàng qua điện thoại phù hợp với những ai?

Sau khi đã nắm được khái niệm công việc bán hàng qua điện thoại là gì, tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về đối tượng phù hợp với nghề này.

Chào hàng hàng qua điện thoại là một công việc không đòi hỏi trình độ học vấn cao nên nhu cầu tuyển dụng nhân sự rất lớn. Tuy nhiên, để bám trụ với nghề này đòi hỏi nhân viên cần có tinh thần học hỏi và đam mê với nghề.

Chính vì điều đó, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp thường lựa chọn những bạn có tính hướng ngoại, với khả năng xử lý tình huống khéo léo, bình tĩnh. Bên cạnh đó là biết cách ứng xử tinh tế, thông minh.

3. Công việc của nhân viên bán hàng qua điện thoại là gì?

Nhắc tới công việc tư vấn bán hàng qua điện thoại, rất nhiều người gắn ngay cho nghề này “cái mác” gọi điện. Tuy nhiên trên thực tế, công việc của họ không chỉ dừng lại ở việc gọi điện và chốt đơn mà còn phải thực hiện những công việc phức tạp hơn. Cụ thể đó là:

3.1. Hiểu rõ về sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh

Nhân viên chào hàng hàng qua điện thoại phải là bộ phận nắm rõ tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh. Qua đó có thể chuẩn bị trước kịch bản nội dung để thực hiện tốt nhiệm vụ truyền đạt thông tin đến khách hàng.

Nắm rõ các thông tin liên quan đến sản phẩm để tư vấn khách hàng hiệu quả nhất

3.2. Thực hiện các cuộc gọi với khách hàng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ

Nhân viên telesales sẽ dựa vào nguồn data khách hàng mục tiêu được cung cấp để giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ và các sự kiện, chương trình khuyến mãi, ưu đãi có liên quan. Bằng kỹ năng phân tích, bạn sẽ phải xác định được nhóm khách hàng tiềm năng. Sau đó tìm hiểu về nhu cầu và đưa ra dữ liệu khách hàng hữu ích cho doanh nghiệp.

3.3. Trao đổi thông thông tin, thuyết phục khách mua hàng

Nhân viên tiếp thị bán hàng qua điện thoại sẽ trực tiếp trao đổi thông tin với khách thông qua điện thoại. Bạn phải thuyết phục họ mua và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Sau đó là tiếp nhận thông tin và xử lý đơn hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Trong trường hợp khách liên hệ để đặt đơn hàng mới, nhân viên telesales sẽ thực hiện việc chào mời các sản phẩm, dịch vụ bổ sung. Để làm tốt điều này, bạn cần dựa vào thói quen, nhu cầu hoặc hành vi mua hàng của họ trước đó.

3.4. Chăm sóc khách hàng, thu thập các feedback

Dịch vụ chăm sóc sau mua hàng chính là yếu tố quan trọng giúp khách hàng tiếp tục lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp. Nhân viên tư vấn bán hàng qua điện thoại là bộ phận đảm nhận nhiệm vụ này.

Bạn sẽ trực tiếp thực hiện cuộc gọi cho khách hàng để chăm sóc, hỏi thăm họ về quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Ngoài ra, cũng đừng quên xin các feedback. Sau đó thu thập và tổng hợp tất cả những phản hồi của khách hàng để tạo thành kho dữ liệu hữu ích cho doanh nghiệp.

Nhân viên telesale cần biết cách chăm sóc khách hàng hiệu quả để tạo ra sự hài lòng tuyệt đối

3.5. Giải đáp những thắc mắc của khách hàng

Nhân viên chào hàng điện thoại là người hiểu rõ về sản phẩm, dịch vụ nên sẽ trực tiếp tiếp nhận thông tin và giải đáp tất tần tật thắc mắc của khách hàng. Trong đó bao gồm các vấn đề như: Hướng dẫn sử dụng, chất lượng và các tính năng mới của sản phẩm, ưu đãi đi kèm, thời gian bảo hành, phương thức thanh toán,...

3.6. Tiếp nhận và giải quyết khó khăn mà khách hàng đang gặp phải

Thông qua cuộc gọi, telesales tiếp nhận hàng loạt thông tin về khiếu nại, tranh chấp của khách hàng có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Sau đó sẽ đưa ra phương án giải quyết phù hợp nhất để đảm bảo lợi ích cho khách hàng và sự uy tín của doanh nghiệp.

3.7. Báo cáo kết quả đạt được cho cấp trên

Trong quá trình làm việc, telesales có nhiệm vụ báo cáo tiến độ công việc và các kết quả đạt được cho cấp trên. Việc báo cáo thường bao gồm số lượng cuộc gọi đã thực hiện, số lượng khách hàng tiềm năng, doanh số bán hàng mỗi tháng,…

Lập báo cáo công việc cá nhân theo định kỳ

4. Các kỹ năng chào hàng qua điện thoại khiến khách hàng không thể từ chối

Để có những cuộc gọi thành công và tỉ lệ chốt đơn cao, nhân viên tư vấn bán hàng qua điện thoại cần sở hữu các kỹ năng cơ bản sau:

4.1. Kỹ năng tìm kiếm khách hàng

Muốn thuyết phục được khách hàng mua sản phẩm, telesales phải biết họ là ai? Cần gì và mong muốn gì? Khi bạn gọi cho khách hàng nhưng không có bất kỳ thông tin nào về họ thì đương nhiên cuộc gọi này sẽ bị đánh spam ngay.

Do đó, trước khi chào hàng, telesales hãy tận dụng mạng internet để tìm hiểu kỹ về khách hàng. Hiện nay, mạng xã hội đang rất phổ biến nên việc tìm hiểu về khách hàng qua các trang Facebook, Zalo, Instagram hay Tiktok cũng cực kỳ dễ dàng.

Mỗi khách hàng sẽ sở hữu những đặc điểm khác nhau. Vì vậy, khi nắm được thông tin cơ bản sẽ giúp quá trình tư vấn và thuyết phục trở nên đơn giản hơn. Thu thập thông tin khách hàng trước khi gọi điện không chỉ hỗ trợ quá trình tư vấn mà còn giúp việc nghiên cứu sản phẩm để tiếp cận khách hàng tốt hơn.

4.2. Kỹ năng giao tiếp tốt

Trong quá trình tư vấn, nếu bạn sử dụng ngôn ngữ tốt sẽ giúp cho việc trao đổi thông tin với khách hàng mượt mà và chất lượng hơn. Khi bắt đầu cuộc gọi, bạn hãy đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Điều này tránh làm mất thời gian và gây khó chịu cho khách hàng.

Hãy thể hiện sự tự tin và chịu trách nhiệm với những gì bạn nói ra. Qua đó, khách hàng sẽ nhận được sự tin tưởng thay vì lắng nghe giọng nói run rẩy, lo sợ.

Để luyện tập kỹ năng giao tiếp được hiệu quả, nhân viên nên soạn sẵn trước một kịch bản. Với sự chuẩn bị sẵn như vậy sẽ giúp bạn có thể ứng xử tốt hơn, vì trong mọi cuộc trò chuyện đang diễn ra sẽ có vô vàn những tình huống bất ngờ.

Kỹ năng giao tiếp với khách hàng là yếu tố quan trọng trong kinh doanh

4.3. Kỹ năng thuyết phục khách hàng

Đây là một trong những cách bán hàng qua điện thoại mang lại hiệu quả cao. Bởi khi thuyết phục được khách hàng, cơ hội chốt đơn mới tăng lên. Vì vậy, để thuyết phục người nghe, bạn có thể giới thiệu qua ưu đãi, chất lượng, độ uy tín của của sản phẩm, dịch vụ để gia tăng sự tin cậy.

Nhân viên nên trình bày nhanh chóng và ngắn gọn. Dựa vào những dữ liệu thu thập từ khách hàng, bạn nên chọn lọc những thông tin sẽ kích thích họ, tránh giới thiệu một cách máy móc. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng thêm giọng điệu quan tâm nhằm thể hiện tấm lòng của nhân viên đối với nhu cầu khách hàng.

Xem thêm: Bí Quyết Viết Kịch Bản Telesales Hấp Dẫn, Hút Khách

4.4. Kỹ năng kiểm soát cảm xúc

Nếu bạn là một nhân viên tư vấn bán hàng qua điện thoại lâu năm thì tình trạng cúp máy ngang chắc hẳn đã quá quen thuộc. Với trường hợp này, bạn nên biết cách tiết chế cảm xúc. Sau đó hãy nghỉ ngơi, thư giãn để chuẩn bị cho những cuộc gọi tiếp theo. Bạn tuyệt đối không thể cảm xúc tiêu cực mà nên giữ một thái độ tích cực.

Hãy thử đặt bản thân bạn vào vị trí của khách hàng để có những trải nghiệm tốt nhất. Điều này sẽ giúp nhân viên nắm bắt tâm lý khách hàng dễ dàng hơn.

Kiềm chế cảm xúc không chỉ là cách bán hàng qua điện thoại chuyên nghiệp, đỉnh cao mà nó còn mang lợi ích cho toàn bộ những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn. Thái độ tích cực sẽ giúp mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

4.5. Kỹ năng lắng nghe để thấu hiểu khách hàng

Lắng nghe khách hàng về những suy nghĩ và mối quan tâm hàng đầu của họ. Từ đó, telesales có thể đánh vào tâm lý mua hàng và kích thích nhu cầu tiêu dùng sản phẩm. Điều này cũng giúp bạn chuẩn bị sẵn những câu hỏi mang tính quyết định và để tăng tỷ lệ chốt sale thành công.

Nhân viên telesales cần ưu tiên sử dụng những câu hỏi mở để lắng nghe được mong muốn của khách hàng nhiều hơn. Bạn nên tránh đặt các câu hỏi lôi kéo hay thúc ép khách hàng.

Trong quá trình trao đổi thông tin với khách hàng, nhiều điều không được như dự tính có thể xảy ra. Tại thời điểm này, kỹ năng lắng nghe sẽ giúp bạn nắm bắt tâm lý khách hàng hiệu quả, giảm bớt sự nhàm chán khi không được trò chuyện trực tiếp.

Thấu hiểu hành vi khách hàng giúp gia tăng tỷ lệ chốt sale

4.6. Kỹ năng giọng nói tốt

Giọng nói chính là yếu tố quyết định sự thành công của quá trình tư vấn bán hàng qua điện thoại. Do đó, bạn nên ưu tiên sử dụng giọng nói rõ ràng, mạch lạc và trôi chảy. Bạn cần tránh nói những thông tin mơ hồ, dễ hiểu nhầm làm ảnh hưởng đến việc trình bày nội dung.

Bạn có thể ghi âm lại giọng nói để tự nghe, tự nhận xét. Hãy thường xuyên tập trao đổi thông tin bằng điện với người thân trong gia đình. Những phương pháp này chắc chắn sẽ giúp bạn rèn luyện và cải thiện giọng nói của mình tốt hơn.

5. Bật mí cơ hội việc làm và mức thu nhập của nghề chào hàng qua điện thoại

Ở thời điểm hiện tại hầu như doanh nghiệp nào cũng có nhu cầu tuyển dụng nhân viên telesales với số lượng lớn để phát triển, tăng khả năng cạnh tranh. Chính vì vậy cơ hội việc làm của vị trí nhân sự này mở ra cực kỳ lớn.

Nếu bạn yêu thích công việc tư vấn bán hàng qua điện thoại, bạn có thể hoàn toàn an tâm. Bởi bất cứ nơi nào cũng sẽ có nhu cầu tuyển dụng dù là doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhất.

Hiện nay mức trung bình thu nhập của công việc chào hàng qua điện thoại dao động khoảng 8 triệu/tháng. Lương của một nhân viên telesales sẽ còn phụ thuộc vào trình trạng đạt KPI hay không và các phụ cấp đi kèm, quy mô doanh nghiệp. Vì vậy, nếu bạn làm tốt vị trí này thì đây được xem là nghề có mức thu nhập đáng mơ ước hiện nay.

Tiếp thị sản phẩm bằng phương pháp bán hàng qua điện thoại không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, để có kỹ năng tư vấn hiệu quả thì cần một quá trình học tập và rèn luyện hàng ngày. Job3s hy vọng với những thông tin chia sẻ ở trên sẽ giúp bạn tăng doanh số sản phẩm và đạt được tỉ lệ chốt sale như ý muốn.

Xem thêm: Để Trở Thành Tư Vấn Viên Nhất Định Phải Nắm Được Những Điều Này