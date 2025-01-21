Bằng cử nhân là gì? Giá trị thực của bằng cử nhân

Bằng cử nhân là gì? Giá trị thực của bằng cử nhân
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 21/01/2025
Bằng cử nhân là gì? Bằng cử nhân được hiểu là bằng đại học do cơ sở giáo dục đại học trao cho sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Để nhận được tấm bằng này, sinh viên phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện được đề ra.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Bằng cử nhân là gì?
  4. 2. Phân loại bằng cử nhân
  6. 3. Ý nghĩa của bằng cử nhân là gì?
  8. 4. Một số câu hỏi thường gặp về bằng cử nhân
    1. 4.1. Bằng cử nhân có phải là bằng đại học không?
    2. 4.2. Điều kiện để được cấp bằng cử nhân là gì?
    3. 4.3. Tốt nghiệp xong sau bao lâu thì lấy được bằng cử nhân?
    4. 4.4. Bằng cử nhân có cấp được bản sao không nếu bị mất?
    5. 4.4. Sự khác nhau giữa bằng cao đẳng và bằng cử nhân là gì?
    6. 4.5. Phân biệt bằng cử nhân và bằng kỹ sư
    7. 4.5. Cần bao lâu để được cấp bằng cử nhân?

1. Bằng cử nhân là gì?

Bằng cử nhân là gì? Bằng cử nhân tiếng Anh là Bachelor's Degree, được hiểu là một loại bằng được cấp cho sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành ở bậc đại học. Đây là loại bằng thuộc hệ thống văn bằng trong hệ thống giáo dục của Việt Nam.

Để hoàn thành chương trình cử nhân chính quy, sinh viên cần tham gia học tập và đào tạo từ 4 đến 7 năm tại trường đại học, tùy thuộc chuyên ngành theo học. Tuy nhiên, hiện nay với quy chế đổi mới, sinh viên có thể đăng ký học vượt tín để ra trường, nhận bằng cử nhân sớm hơn thời hạn quy định.

Ngay cả khi đã cầm bằng trên tay, vẫn có nhiều người không rõ bằng cử nhân là gì
Ngay cả khi đã cầm bằng trên tay, vẫn có nhiều người không rõ bằng cử nhân là gì

2. Phân loại bằng cử nhân

Mỗi sinh viên sẽ khi tốt nghiệp, tức hoàn thành tín chỉ và nghĩa vụ với trường sẽ được cấp bằng cử nhân. Tùy theo kết quả học tập trong quá trình đào tạo, tấm bằng cử nhân sẽ được xếp loại theo GPA (điểm trung bình môn học trong toàn khóa học).

Mỗi trường sẽ có mức đánh giá và xếp loại khác nhau, tùy theo thang điểm 10 hay thang điểm 4. Hiện nay, bằng cử nhân được phân loại theo 4 cấp độ từ cao đến thấp, bao gồm Xuất sắc, Giỏi, Khá và Trung bình.

Tại một số quốc gia trên thế giới, bằng cử nhân được phân loại dựa vào ngành và lĩnh vực sinh viên theo học. Cụ thể bằng cử nhân gồm 2 loại như sau:

  • Bằng cử nhân chuyên ngành Khoa học Xã hội (Bachelor of Art - BA), trao cho những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành khoa học xã hội, bao gồm các lĩnh vực nghệ thuật, văn học, nhân học, nhân văn, lịch sử, khảo cổ, tâm lý, dân tộc học, truyền thông, ngoại ngữ,...

  • Bằng cử nhân chuyên ngành Khoa học Tự nhiên (Bachelor of Science - BS), dành cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tốt nghiệp khối khoa học tự nhiên như kỹ thuật, điện, cơ khí, y học và ngành khoa học ứng dụng.

Nhìn chung, tùy theo địa lý hoặc hệ thống giáo dục của vùng lãnh thổ và quốc gia mà sẽ có cách phân loại bằng cử nhân khác nhau. Tuy nhiên, dù tiêu chí phân loại bằng cử nhân là gì thì bản chất tấm bằng này vẫn thể hiện được chuyên ngành, kiến thức chuyên môn cũng như giá trị của người học.

Việc phân loại bằng cử nhân dựa trên thành tích
Phân loại bằng cử nhân dựa trên thành tích

3. Ý nghĩa của bằng cử nhân là gì?

Dù ngày trước hay ngày nay, sở hữu một hoặc nhiều hơn một tấm bằng cử nhân vẫn là niềm mơ ước và đáng tự hào với nhiều người. Đây cũng là minh chứng về quá trình học tập, rèn luyện không ngừng của cá nhân người sở hữu tấm bằng.

Vậy, lợi ích khi sở hữu tấm bằng cử nhân là gì?

  • Sở hữu vốn kiến thức chuyên sâu: Trải qua quá trình học tập không ngừng trên trường đại học, sinh viên được tiếp thu và trau dồi lượng kiến thức chuyên môn vững chắc, sẵn sàng trở thành nhân sự nòng cốt trong ngành.

  • Cơ hội việc làm hấp dẫn: Tấm bằng cử nhân giúp bạn có lợi thế khi đi xin việc, đây là cơ sở để đề xuất mức lương tốt cũng như cơ hội thăng tiến trong tương lai về sau.

  • Tiến đến những học vị cao hơn: Bằng cử nhân là điều kiện tiên quyết để bạn tham gia thi tuyển lên các bậc học cao, cụ thể là thạc sĩ và tiến sĩ. Từ đây, bạn có thể trở thành chuyên gia trong ngành hoặc đơn giản tăng cơ hội cạnh tranh nghề nghiệp.

Trong cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển như hiện nay thì tấm bằng cử nhân sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội việc làm tốt. Thậm chí, bạn có thể lựa chọn việc làm, công ty mà bản thân yêu thích, phù hợp với định hướng và mong muốn cá nhân.

Bằng cử nhân có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người học
Bằng cử nhân có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người học

4. Một số câu hỏi thường gặp về bằng cử nhân

Khi tìm kiếm bằng cử nhân là gì, các sinh viên, người lao động tương lai không chỉ dừng sự quan tâm lại về đặc điểm của loại bằng hay lợi ích khi sở hữu. Nhằm cung cấp thông tin đầy đủ nhất về bằng cử nhân, job3s.ai đã tổng hợp một số câu hỏi thường gặp dưới đây.

4.1. Bằng cử nhân có phải là bằng đại học không?

Khoản 2, Điều 12, Luật Giáo dục năm 2019 quy định, các văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và các văn bằng cùng trình độ.

Điều 38, Luật Giáo dục Đại học 2012 cũng nêu rõ văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng cùng trình độ. Như vậy, có thể hiểu cử nhân là tên chung dành cho sinh viên tốt nghiệp đại học, được trường đại học cấp cho người đủ điều kiện tốt nghiệp. Bằng cử nhân cũng được hiểu là bằng đại học.

Bằng cử nhân chính là bằng đại học
Bằng cử nhân chính là bằng đại học

4.2. Điều kiện để được cấp bằng cử nhân là gì?

Điều kiện để được cấp bằng cử nhân là gì luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Về cơ bản điều kiện để được cấp bằng cử nhân ở hầu hết các trường đại học hiện nay là giống nhau.

Theo đó sinh viên, học viên sẽ phải hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo theo quy chế của cơ sở đào tạo và tốt nghiệp bậc đại học. Khi đã hoàn thành hết chương trình học, sinh viên/học viên nếu đủ điều kiện sẽ được xem xét để xét tốt nghiệp.

Có ba điều kiện cơ bản để sinh viên được xét tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  • Tích lũy đầy đủ số tín chỉ theo học phần, đồng thời hoàn thành tất cả các yêu cầu, nội dung bắt buộc khác trong quá trình học tập, đảm bảo đạt chuẩn đầu ra của chương trình học ở cơ sở đào tạo.

  • Có điểm tích lũy trung bình trong toàn bộ khóa học xếp hạng từ trung bình trở lên.

  • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời không trong thời gian bị đình chỉ học tập ở thời điểm xét tốt nghiệp.

Đáp ứng các điều kiện trên, sinh viên sẽ được ra quyết định công nhận tốt nghiệp, sau đó được cấp bằng cử nhân.

Bạn sẽ được cấp bằng cử nhân sau khi hoàn thành chương trình học
Bạn sẽ được cấp bằng cử nhân sau khi hoàn thành chương trình học

4.3. Tốt nghiệp xong sau bao lâu thì lấy được bằng cử nhân?

Như đã phân tích ở trên, sau khi sinh viên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với trường, đồng thời đủ điều kiện tốt nghiệp thì trong thời hạn 03 tháng, hiệu trưởng của cơ sở đào tạo sẽ phải ra quyết định công nhận và cấp bằng cử nhân cho sinh viên.

4.4. Bằng cử nhân có cấp được bản sao không nếu bị mất?

Theo quy định hiện nay của Bộ Giáo dục và đào tạo, văn bằng chỉ được cấp 1 lần duy nhất trừ trường hợp nội dung của văn bằng, chứng chỉ bị sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền. Bởi vậy nếu bằng cử nhân bị mất, bạn sẽ không được cấp lại bản gốc.

Dù không thể cấp lại bằng cử nhân nhưng bạn có thể liên hệ với cơ sở đào tạo đã từng theo học để đề nghị cấp bản sao bằng cử nhân. Do được cấp từ hồ sơ gốc lưu ở trường nên bằng cử nhân bản sao có giá trị tương đương với bằng cử nhân bản chính. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trong các trường hợp khi nộp hồ sơ.

Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu nhà trường cùng lúc cấp nhiều bản sao để tránh phải đi lại nhiều lần. Thủ tục xin cấp bản sao bằng cử nhân sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT.

4.4. Sự khác nhau giữa bằng cao đẳng và bằng cử nhân là gì?

Điều 38, Luật Giáo dục đại học 2012 và sửa đổi năm 2018 quy định, danh hiệu cử nhân chỉ dành cho những người tốt nghiệp đại học. Vậy nên, danh hiệu cử nhân cao đẳng trên bằng cao đẳng không giống với cử nhân đại học.

Ngoài ra, cử nhân cao đẳng được chia thành hai loại, một do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý gọi là cao đẳng chính quy; hai do Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội quản lý gọi là cao đẳng nghề.

Điểm quan trọng nhất mà các tấm bằng cao đẳng chính quy hay cao đẳng nghề không thực hiện được, đó là trực tiếp tiếp tục ghi danh vào các bậc học chuyên sâu như thạc sĩ và tiến sĩ.

Song, cử nhân cao đẳng có thể liên thông lên trình độ đại học, tham gia học để nhận bằng cử nhân đại học. Sau khi tốt nghiệp, nếu có nhu cầu và đáp ứng điều kiện của chương trình, bạn có thể học lên trình độ thạc sĩ.

4.5. Phân biệt bằng cử nhân và bằng kỹ sư

Thông thường, bằng cử nhân sẽ dành cho sinh viên khối ngành kinh tế xã hội, nghiên cứu nhiều và được đào tạo trong vòng 4 năm. Còn bằng kỹ sư được cấp cho sinh viên khối ngành kỹ thuật, thiên về thực hành và ứng dụng, thời gian đào tạo có thể là 5 năm hoặc hơn.

So về lợi thế cạnh tranh công việc, bằng kỹ sư được đánh giá cao hơn bằng cử nhân. Đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi áp dụng kiến thức vào thực tiễn, không đơn thuần ngồi nghiên cứu và phân tích.

Bằng kỹ sư chỉ được cấp cho khối ngành kỹ thuật
Bằng kỹ sư chỉ được cấp cho khối ngành kỹ thuật

4.5. Cần bao lâu để được cấp bằng cử nhân?

Bằng cử nhân cấp cho sinh viên đã hoàn thành tín chỉ ở bậc đại học, thường kéo dài từ 4 - 7 năm tùy thuộc quốc gia, chuyên ngành và điều kiện học tập của từng người. Tuy nhiên, có một số người muốn ra trường sớm, sẽ tập trung học và tốt nghiệp ngay từ năm thứ 3; còn có người từ từ đến năm thứ 6 mới ra trường.

Hiểu rõ bằng cử nhân cùng lợi ích của bằng cử nhân là gì giúp bạn xác định rõ con đường học vấn mà mình theo đuổi sau này là gì. Không chỉ là một loại bằng cấp thông thường, bằng cử nhân còn thể hiện được trình độ cũng như giá trị của người theo học, đem lại nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »