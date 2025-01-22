Chính thức: Bảng xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam, bất ngờ với vị trí số 1

1. Mục đích bảng xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam

Tìm hiểu về thứ tự bảng xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam chính là chiếc chìa khóa vạn năng để mở cánh cửa tri thức. Dựa vào đó, phụ huynh và học sinh trung học phổ thông có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn ngôi trường phù hợp với năng lực cũng như sở thích và điều kiện của bản thân.

Bên cạnh đó, nhìn vào bảng xếp hạng này, các trường sẽ tự nâng cao chất lượng đào tạo và các công trình nghiên cứu khoa học để được nâng thứ hạng vào các năm sau đó. Ngoài những lợi ích đối với sinh viên, bảng xếp hạng này còn giúp giảng viên tìm vị trí giảng dạy phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn để quyết định hợp tác.

Dựa vào thứ hạng này, ban lãnh đạo của cơ sở giáo dục sẽ xác định được mức độ cạnh tranh của đơn vị mình với các trường đại học khác để từ đó có cách quản lý phù hợp, nâng cao vị trí trong bảng xếp hạng.

Đại học Quốc gia Hà Nội lọt top đầu trong bảng xếp hạng

2. Công bố bảng xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam 2024

Nếu quan tâm về danh sách bảng xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam 2024, bạn có thể tham khảo bảng thông tin dưới đây.

Bảng xếp hạng được dựa vào 6 tiêu chuẩn bao gồm: Tiêu chuẩn chất lượng được công nhận; Tiêu chuẩn dạy học; Tiêu chuẩn công bố bài báo khoa học; Tiêu chuẩn nhiệm vụ khoa học công nghệ và sáng chế; Tiêu chuẩn chất lượng người học; Tiêu chuẩn cơ sở vật chất. Từ các tiêu chuẩn này sẽ quy ra điểm, tổng điểm tối đa là 100 điểm.

Trong danh sách bảng xếp hạng, trường Đại học Sư phạm Hà Nội nằm ở vị trí thứ 7

Sự xuất hiện của các trường công lập chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng

Học viện Ngân hàng giữ vị trí số 22

Trường Đại học Xây dựng tiếp tục năm trong top 100 trường đại học hàng đầu cả nước

Học viện Tài chính giữ vị trí 40/100 trong bảng xếp hạng

Các trường sư phạm luôn chiếm ưu thế trong danh sách

Tư thục Thăng Long vinh dự được góp mặt trong danh sách 100 trường đại học hàng đầu Việt Nam

Đại học Công đoàn đạt vị trí 67/100

Học viện Ngoại giao giữ vị trí số 72

Với tổng điểm 42.69, học viện Y dược cổ truyền Việt Nam nằm ở vị trí 79 trong bảng xếp hạng

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam giữ vị trí 89

Bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam được cập nhật từ VNUR-2024

3. Sự khác biệt giữa các vị trí so với năm 2023

Sau khi đã tìm hiểu bảng xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam, bạn cũng nên nắm được sự khác biệt của VNUR-2023 và VNUR-2024. Theo xếp hạng năm 2004, có 16 cơ sở giáo dục bị loại khỏi TOP 100 các trường đại học tốt nhất Việt Nam. Thứ hạng của các trường này trong VNUR-2023 là từ 65 đến 100.

Nếu so với top 10 năm 2023, có 9 trường đại học tiếp tục có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng đại học Việt Nam 2024 (VNUR-2024). Đặc biệt, trường Đại học Thương mại lần đầu tiên lọt được vào top 10 với mức tăng 27 hạng và xếp thứ 8. Nhìn chung, các trường công lập vẫn chiếm đa số với tỷ lệ là 83%, cơ sở tư thục chiếm 17%.

Top 100 của VNUR-2024 có 36 trường đại học tăng hạng, mức tăng hạng có giá trị từ 1 đến 52. Trong nhóm này, cơ sở giáo dục tăng hạng nhiều nhất là Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội với mức tăng là 52 bậc. Xuống hạng so với top 100 của VNUR-2023 có 41 trường. Mức xuống hạng có giá trị từ 1 đến 42. Cùng với đó, có 7 trường giữ vững vị trí xếp hạng so với 2023.

Có thể nói, bảng xếp hạng VNUR được công bố và có giá trị trong lãnh thổ Việt Nam. VNUR độc lập trong việc xây dựng dữ liệu và tự xếp hạng, chứ không mời các đại học nộp dữ liệu.

Trong bảng xếp hạng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tăng 52 bậc so với năm 2023

4. Top 6 trường Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới

Song song với việc tìm hiểu bảng xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam, bạn cũng nên biết được các trường đại học Việt Nam được lọt vào danh sách trường tốt nhất thế giới. Theo đó, Việt Nam có 6 trường đại học lọt bảng xếp hạng đại học thế giới là Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia TP.HCM; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Duy Tân; Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Huế. Trường Đại học Duy Tân và Tôn Đức Thắng tiếp tục dẫn đầu trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Cụ thể:

Trường Đại học Tôn Đức Thắng được xếp hạng 301-400 trên thế giới ở ngành Khoa học tự nhiên, Khoa học máy tính và Kỹ thuật.

Trường Đại học Duy Tân cũng trong top này ở ngành Khoa học tự nhiên.

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng trong nhóm 801-1.000 ở ngành Khoa học máy tính.

Trường Bách khoa Hà Nội nằm ở nhóm 1.001+ ở ngành Kỹ thuật.

Với nhóm ngành Kinh doanh và Kinh tế, có 4 đại học Việt Nam được xếp hạng nhưng chỉ Đại học Quốc gia TP.HCM giữ nguyên vị trí so với năm ngoái, ba trường còn lại giảm 1-2 nhóm thứ hạng.

Ở lĩnh vực Sức khỏe và Lâm sàng, trường Đại học Duy Tân năm ngoái xếp nhóm 176-200 nhưng năm nay xuống top 401-500. Tuy nhiên năm nay, thêm 4 đại diện Việt Nam góp mặt ở lĩnh vực này với vị trí từ 501 đến 1.000. Tương tự, ngành Khoa học sự sống có 5 trường được xếp hạng thay vì hai như năm trước.

Năm nay cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện trong nhóm ngành Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội xếp hạng 401-500 ngành này.

Chi tiết các nhóm ngành và xếp hạng của 6 trường đại học lọt bảng xếp hạng đại học thế giới

5. Bảng xếp hạng đại học của Việt Nam có chính xác?

Ngoài việc nắm được thông tin về bảng xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam, nhiều người thắc mắc và đặt câu hỏi bảng xếp hạng này có chính xác hay không. Giải đáp thông tin này, hiệu trưởng của một trường đại học nhận định, bảng xếp hạng được thực hiện công phu, tuy nhiên độ tin cậy ra sao, dữ liệu có đủ chính xác hay không cũng cần xem xét kỹ lưỡng vì thông tin mà cơ sở giáo dục công bố trên trang web không phải lúc nào cũng chính xác 100%.

Trên thực tế, những tiêu chí đánh giá và xếp hạng các trường đại học dựa trên đánh giá của VNUR. Hiện nay có rất nhiều tổ chức đánh giá khác nhau, mỗi tổ chức này sẽ có các tiêu chí cụ thể khác nhau, vì thế thứ tự xếp hạng các trường đại học Việt Nam sẽ thay đổi.

Nắm rõ danh sách bảng xếp hạng các trường đại học ở Việt Nam sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát và khách quan nhất về các tiêu chí của ngôi trường theo học, không chỉ phù hợp với bản thân mà cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường cũng rộng mở.