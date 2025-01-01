Biên dịch là gì? Mô tả công việc và Cơ hội phát triển nghề nghiệp của biên dịch

1. Khái niệm biên dịch là gì?

Trong quá trình mở cửa hội nhập với quốc tế thì việc thành thạo ngoại ngữ chính là lợi thế giúp bạn dễ dàng tìm được công việc với mức thu thu nhập cao. Biên dịch cũng là một vị trí như thế. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết biên dịch là gì.

Có thể hiểu đơn giản, biên dịch là người chịu trách nhiệm dịch thuật, chuyển đổi văn bản, tài liệu… từ một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Nhìn chung, có thể nhiều người sẽ đánh giá công việc của biên dịch viên không quá áp lực như phiên dịch trực tiếp các cuộc đối thoại. Thế nhưng vị trí này lại đòi hỏi nhân sự có kiến thức chuyên sâu hơn về một lĩnh vực cụ thể để hoàn thành tốt công việc, nhất là đối với việc dịch thuật tài liệu chuyên ngành.

2. Mô tả công việc của một biên dịch viên

Biên dịch thường được nhắc đến với công việc chủ yếu là truyền đạt thông tin từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác dưới hình thức dịch thuật. Vậy cụ thể, công việc chi tiết cũng như nhiệm vụ của biên dịch là gì?

Tùy vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp cũng như khối lượng công việc đảm nhận thì công việc của biên dịch viên sẽ có đôi chút khác biệt. Tuy nhiên nhìn chung, biên dịch sẽ đảm nhiệm một số công việc chính như sau:

Biên dịch các giấy tờ/tài liệu liên quan theo yêu cầu của cấp trên từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác đã được chỉ định.

Chịu trách nhiệm soạn thảo văn bản, tài liệu báo cáo, hợp đồng giao dịch với khách hàng với yêu cầu cao về độ chính xác.

Phụ trách mảng tài liệu song ngữ cho những buổi tọa đàm/trình bày của doanh nghiệp.

Hỗ trợ một số đầu công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

3. Mức lương của biên dịch viên hiện nay

Khi nền kinh tế trên ngày càng được mở rộng phát triển thì nghề biên dịch viên được ví là công việc hái ra tiền với mức thu nhập khá cao. Những bạn trẻ mới ra trường hoặc có ít kinh nghiệm làm việc, mức lương có thể dao động trong khoảng từ 7-10 triệu đồng/tháng.

Đối với các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc nhất định, có kỹ năng biên dịch tốt hoặc thành thạo nhiều hơn 1 ngôn ngữ thì mức lương có thể đạt 15 tới 20 triệu đồng. Thậm chí, với những biên dịch viên giàu kinh nghiệm, kỹ năng và làm việc ở những lĩnh vực đặc thù thì mức thu nhập có thể cao hơn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn có thể đưa ra nhiều chính sách thưởng cũng như phụ cấp hấp dẫn để giữ chân nhân lực.

4. Những yêu cầu cơ bản đối với một biên dịch viên

Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần giỏi ngoại ngữ là có thể trở thành biên dịch viên. Trên thực tế, để có thể hoàn thành tốt công việc này, bạn cần trang bị cho mình khá nhiều kỹ năng. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, các ứng viên cho vị trí này cần trang bị thêm cả các kỹ năng mềm cơ bản để đảm nhiệm các công việc của vị trí này.

Một số yêu cầu cơ bản mà các ứng viên vị trí biên dịch viên cần đáp ứng có thể kể đến như sau.

Thông thạo 1 hoặc nhiều ngoại ngữ

Giỏi ngoại ngữ là điều kiện tiên quyết đối với một biên dịch viên. Không chỉ hiểu về ngôn ngữ, các biên dịch viên còn cần giao tiếp thành thạo, biết được cách sử dụng từ ngữ trong từng trường hợp nhất định. Điều này không chỉ giúp biên dịch viên hoàn thành tốt bản dịch mà còn đảm bảo rằng sau khi dịch vẫn giữ được đúng tinh thần cũng như nội dung ban đầu của tác giả.

Có khả năng tự nghiên cứu kiến thức chuyên môn

Một trong những điều giúp biên dịch trở thành công việc có yêu cầu cao nhất nhì hiện nay chính là khả năng tự nghiên cứu kiến thức chuyên môn. Công việc chính của biên dịch viên là chuyển đổi văn bản, tài liệu từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Trong đó, các tài liệu thậm chí là sách chuyên ngành không hề ít. Chỉ khi hiểu về kiến thức chuyên ngành của lĩnh vực đó thì biên dịch viên mới có thể đảm bảo độ chính xác cho bản dịch.

Có yêu cầu cao về tư duy

Biên dịch viên là vị trí đòi hỏi khả năng tư duy cao. Không chỉ cần liên tục làm việc với cường độ cao, biên dịch viên còn cần hiểu và có kiến thức ở nhiều lĩnh vực. Dù không phải yếu tố quyết định nhưng đây là điểm giúp các nhân viên biên dịch có thể truyền đạt thông tin tốt hơn, không quá dài dòng nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ.

Là người tỉ mỉ, cẩn trọng và có trách nhiệm

Đây là yêu cầu khá quan trọng đối với các ứng viên của vị trí biên dịch. Công việc biên dịch viên cần có sự cẩn trọng và tính chính xác cao trong từng câu chữ.

Bên cạnh đó, lời văn trong bản dịch cần đảm bảo không đặt quá nhiều cảm xúc cá nhân. Đặc biệt, các văn bản như tài liệu, giấy tờ… thì cần đảm bảo sự trang trọng cần thiết. Chính vì thế nên không khó hiểu khi nhiều đơn vị tuyển dụng biên dịch viên chú trọn đến tính cách của ứng viên để chọn được người phù hợp.

5. Xu hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai của biên dịch viên

Hiểu được biên dịch là gì, bạn cũng cần nắm rõ xu hướng phát triển của vị trí này trong tương lai để có định hướng nghề nghiệp đúng cho bản thân. Ở thời điểm hiện tại, biên dịch là vị trí việc làm rất được săn đón. Vì thế nên trở thành biên dịch viên cũng là sự lựa chọn của rất nhiều người. Thế nhưng liệu trong tương lai gần, biên dịch viên có còn là sự lựa chọn được ưu tiên?

Khi sự giao thoa về nền kinh tế giữa các quốc gia phát triển thì nhu cầu giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng khác nhau ngày càng trở nên quan trọng. Ngoài việc giao tiếp thì các văn bản, tài liệu… cũng dần được quốc tế hóa. Khi đó, biên dịch viên sẽ là người đóng vai trò quan trọng, có thể coi như là “cầu nối” giúp các văn bản, tài liệu này đến tay người đọc ở mọi nơi trên thế giới.

Chính điều này đã giúp biên dịch trở thành một trong những vị trí có cơ hội phát triển rộng mở bậc nhất hiện nay. Lựa chọn vị trí biên dịch, bạn có thể làm việc tại các tòa soạn lớn, đài phát thanh truyền hình hoặc các công ty - trung tâm chuyên dịch thuật…

6. Tìm việc biên dịch ở đâu?

Hiện nay, biên dịch là một trong những vị trí rất tiềm năng và có nhu cầu tuyển dụng cao trên thị trường lao động và việc làm. Ứng viên cũng không quá khó khăn để tìm được một đơn vị tuyển dụng ưng ý.

Hiện nay, biên dịch là một trong những vị trí rất tiềm năng và có nhu cầu tuyển dụng cao trên thị trường lao động và việc làm. Ứng viên cũng không quá khó khăn để tìm được một đơn vị tuyển dụng ưng ý.

Biên dịch viên có thể tìm kiếm trên các group, chuyên trang hoặc trang chủ tuyển dụng của từng đơn vị.

Biên dịch viên đã, đang và hứa hẹn sẽ tiếp tục là vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao hiện nay trong trong tương lai. Nắm rõ đuọc biên dịch là gì cùng mô tả công việc chi tiết sẽ giúp bạn có định hướng nghề nghiệp đúng đắn. Nếu có đam mê với ngành nghề này, bạn có thể trau dồi kiến thức, kỹ năng để bắt đầu hành trình sự nghiệp với nghề biên dịch viên ngay hôm nay.