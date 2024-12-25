Bo - back office là gì? Vai trò của back office trong doanh nghiệp

Bo - back office là gì? Vai trò của back office trong doanh nghiệp
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 25/12/2024
Back office (Bo) dịch ta tiếng việt là hành chính văn phòng cụm từ này khá quen thuộc. Vậy Bo - back office là gì? Back office gồm những vị trí nào? Bộ phận này có vai trò gì trong doanh nghiệp? Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Bo - back office là gì?
  4. 2. Back office bao gồm những vị trí nào?
    1. 2.1. Nhân viên kế toán
    2. 2.2. Bộ phận nhân sự
    3. 2.3. Bộ phận kỹ thuật
    4. 2.4. Phân tích dữ liệu
    5. 2.5. Quản lý điều hành
  6. 3. Vai trò của back office trong doanh nghiệp
  8. 4. Yêu cầu của Back office là gì?

1. Bo - back office là gì?

Back office còn được viết tắt là Bo, đây là cụm từ thường dùng để chỉ các phòng ban chịu trách nhiệm thực hiện các công việc nội bộ trong doanh nghiệp và các việc liên quan đến những bộ phận khác trong công ty.

Thông thường back office chỉ làm việc với các phòng ban trong công ty và thực hiện nhiệm vụ của cấp trên giao phó, rất ít phải làm việc với đối tác và khách hàng bên ngoài. Mặc dù đây là những bộ phận không trực tiếp đem lại doanh số nhưng luôn có những đóng góp quan trọng trong việc vận hành của doanh nghiệp.

Bo - back office là gì? họ có nhiệm vụ gì
Back office chịu trách nhiệm thực hiện các công việc nội bộ trong doanh nghiệp

2. Back office bao gồm những vị trí nào?

Muốn biết back office là gì bạn cần biết được Bo đảm nhiệm những vị trí nào? Dưới đây là những vị trí có trong bộ phận back office thường thấy:

2.1. Nhân viên kế toán

Kế toán là một trong những bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp trực thuộc back office. Công việc chính của kế toán sẽ bao gồm:

  • Ghi chép, tổng hợp, phân tích các chi phí trong công ty.
  • Lập chứng từ chứng minh vốn kinh doanh của công ty.
  • Tính toán kết quả kinh doanh
  • Lập kế hoạch tài chính, quản lý dòng tiền.
  • Phân tích sự biến động tài sản của doanh nghiệp trong các giai đoạn cụ thể.

2.2. Bộ phận nhân sự

Bộ phận nhân sự có vai trò thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức cán bộ và nhân viên trong doanh nghiệp. Công việc cụ thể của họ gồm:

  • Lập ra các quy chế, quy tắc trong công ty.
  • Quản lý các nhân sự trong doanh nghiệp
  • Tìm kiếm, sàng lọc ứng viên để tuyển dụng nhân viên mới cho công ty.
  • Giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ bảo hiểm, lương, thưởng cho nhân viên.

2.3. Bộ phận kỹ thuật

Kỹ thuật là phần của công việc liên quan đến máy móc và thiết bị trong doanh nghiệp. Nhiệm vụ của bộ phận này là đảm bảo máy móc luôn trong tình trạng tốt, hoạt động ổn định để giảm thiểu thiệt hại không đáng có cho doanh nghiệp khi xảy ra vấn đề. Điều này giúp tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp.

Thông thường, bộ phận kỹ thuật thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên. Mặc dù không trực tiếp tạo ra doanh số, nhưng bộ phận này có vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp.

2.4. Phân tích dữ liệu

Bộ phận phân tích dữ liệu có nhiệm vụ diễn giải, phân tích và thực hiện các hệ thống như thu thập dữ liệu. Họ cũng thực hiện việc báo cáo và hỗ trợ việc quản lý dữ liệu trong quá trình làm việc. Những người làm việc trong bộ phận này giúp đảm bảo máy móc hoạt động tốt hơn.

2.5. Quản lý điều hành

Quản lý điều hành thường là thành viên trong nhóm quản lý của công ty, có trách nhiệm phát triển và thực hiện các chính sách và quy trình hoạt động. Họ hỗ trợ bộ phận nhân sự trong việc tuyển dụng và đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả để đạt được năng suất cao.

Back office bao gồm những vị trí nào?
Back office bao gồm những vị trí kế toán, nhân sự, kỹ thuật...

Xem thêm:

Mẫu Mô Tả Công Việc Hành Chính Nhân Sự Chuẩn & Đầy Đủ

Bảng Mẫu Mô Tả Công Việc Kế Toán Rõ Ràng & Đầy Đủ 2023

3. Vai trò của back office trong doanh nghiệp

Để hiểu chính xác Bo - back office là gì bạn nên tìm hiểu vai trò của họ trong công ty. Bộ phận này được đánh giá là có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp cụ thể như:

Là xương sống của doanh nghiệp: Các phòng ban thuộc backoffice thường sẽ xử lý, sắp xếp các công việc quan trọng của doanh nghiệp như: quản lý nhân sự, tuyển dụng, trả lương cho nhân viên.... Những công việc này là nền tảng để các bộ phận khác trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong doanh nghiệp: Back office cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Để các bộ phận này có thể tập trung vào nhiệm vụ chính của mình. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn.

Tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp: Back office có thể tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp bằng cách cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Vai trò của back office trong doanh nghiệp
Back office được xem là xương sống của doanh nghiệp

4. Yêu cầu của Back office là gì?

Ngoài câu hỏi Bo - back office là gì cũng rất nhiều người muốn biết để đảm nhận những vị trí trong khối back office cần những yêu cầu nào? Yêu cầu của vị trí này gòm:

Kiến thức chuyên môn: Tùy thuộc vào vị trí cụ thể trong back office, nhân viên sẽ cần có kiến thức chuyên môn khác nhau. Ví dụ, nhân viên kế toán cần có kiến thức về kế toán, tài chính, thuế; nhân viên nhân sự cần có kiến thức về quản lý nhân sự, luật lao động; nhân viên IT cần có kiến thức về công nghệ thông tin,

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Back office thường phải xử lý khối lượng công việc lớn và đa dạng. Do đó, nhân viên cần có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt để đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn.

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Nhân viên back office thường xuyên phải giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc. Do đó, kỹ năng giải quyết vấn đề là rất quan trọng để đảm bảo công việc được thực hiện trơn tru.

Thái độ làm việc: Ngoài kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm thì thái độ làm việc cũng là một yếu tố quan trọng đối với nhân viên back office. Nhân viên cần có thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm.

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: đơn xin việc mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc

Tìm hiểu ngay các thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong nhóm quản lý

Back office là gì

Qa qc là gì

FTE là gì

QC là gì

Mẫu kế hoạch là gì

Payslip là gì

IQC là gì

Operation là gì

Headhunter là gì

Talent acquisition là gì

Mô hình Ask là gì

Quản trị là gì

Expat là gì

Onboarding là gì

Quy trình làm việc là gì

Bom là gì

Headhunter là gì

Quy cách là gì

Turnover rate là gì

Ma trận Eisenhower là gì

Work from home là gì

HR admin là gì

Ngành quản trị kinh doanh là gì

Nguyên tắc 80/20 là gì

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là gì

Chạy deadline là gì

Bạn đang muốn tìm hiểu Bo – back office là gì trước khi ứng tuyển vào các vị trí trong khối này. Hoặc nếu bạn hứng thú và có khả năng làm việc chi tiết và tỉ mỉ, cùng với khả năng quản lý thời gian tốt, chịu được môi trường áp lực, thì có thể ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng back office mới nhất trên job3s.ai.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »