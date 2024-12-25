Bo - back office là gì? Vai trò của back office trong doanh nghiệp

1. Bo - back office là gì?

Back office còn được viết tắt là Bo, đây là cụm từ thường dùng để chỉ các phòng ban chịu trách nhiệm thực hiện các công việc nội bộ trong doanh nghiệp và các việc liên quan đến những bộ phận khác trong công ty.

Thông thường back office chỉ làm việc với các phòng ban trong công ty và thực hiện nhiệm vụ của cấp trên giao phó, rất ít phải làm việc với đối tác và khách hàng bên ngoài. Mặc dù đây là những bộ phận không trực tiếp đem lại doanh số nhưng luôn có những đóng góp quan trọng trong việc vận hành của doanh nghiệp.

Back office chịu trách nhiệm thực hiện các công việc nội bộ trong doanh nghiệp

2. Back office bao gồm những vị trí nào?

Muốn biết back office là gì bạn cần biết được Bo đảm nhiệm những vị trí nào? Dưới đây là những vị trí có trong bộ phận back office thường thấy:

2.1. Nhân viên kế toán

Kế toán là một trong những bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp trực thuộc back office. Công việc chính của kế toán sẽ bao gồm:

Ghi chép, tổng hợp, phân tích các chi phí trong công ty.

Lập chứng từ chứng minh vốn kinh doanh của công ty.

Tính toán kết quả kinh doanh

Lập kế hoạch tài chính, quản lý dòng tiền.

Phân tích sự biến động tài sản của doanh nghiệp trong các giai đoạn cụ thể.

2.2. Bộ phận nhân sự

Bộ phận nhân sự có vai trò thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức cán bộ và nhân viên trong doanh nghiệp. Công việc cụ thể của họ gồm:

Lập ra các quy chế, quy tắc trong công ty.

Quản lý các nhân sự trong doanh nghiệp

Tìm kiếm, sàng lọc ứng viên để tuyển dụng nhân viên mới cho công ty.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ bảo hiểm, lương, thưởng cho nhân viên.

2.3. Bộ phận kỹ thuật

Kỹ thuật là phần của công việc liên quan đến máy móc và thiết bị trong doanh nghiệp. Nhiệm vụ của bộ phận này là đảm bảo máy móc luôn trong tình trạng tốt, hoạt động ổn định để giảm thiểu thiệt hại không đáng có cho doanh nghiệp khi xảy ra vấn đề. Điều này giúp tiết kiệm chi phí tối đa cho doanh nghiệp.

Thông thường, bộ phận kỹ thuật thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên. Mặc dù không trực tiếp tạo ra doanh số, nhưng bộ phận này có vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp.

2.4. Phân tích dữ liệu

Bộ phận phân tích dữ liệu có nhiệm vụ diễn giải, phân tích và thực hiện các hệ thống như thu thập dữ liệu. Họ cũng thực hiện việc báo cáo và hỗ trợ việc quản lý dữ liệu trong quá trình làm việc. Những người làm việc trong bộ phận này giúp đảm bảo máy móc hoạt động tốt hơn.

2.5. Quản lý điều hành

Quản lý điều hành thường là thành viên trong nhóm quản lý của công ty, có trách nhiệm phát triển và thực hiện các chính sách và quy trình hoạt động. Họ hỗ trợ bộ phận nhân sự trong việc tuyển dụng và đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả để đạt được năng suất cao.

Back office bao gồm những vị trí kế toán, nhân sự, kỹ thuật...

3. Vai trò của back office trong doanh nghiệp

Để hiểu chính xác Bo - back office là gì bạn nên tìm hiểu vai trò của họ trong công ty. Bộ phận này được đánh giá là có vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp cụ thể như:

Là xương sống của doanh nghiệp: Các phòng ban thuộc backoffice thường sẽ xử lý, sắp xếp các công việc quan trọng của doanh nghiệp như: quản lý nhân sự, tuyển dụng, trả lương cho nhân viên.... Những công việc này là nền tảng để các bộ phận khác trong doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong doanh nghiệp: Back office cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Để các bộ phận này có thể tập trung vào nhiệm vụ chính của mình. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn.

Tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp: Back office có thể tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp bằng cách cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Back office được xem là xương sống của doanh nghiệp

4. Yêu cầu của Back office là gì?

Ngoài câu hỏi Bo - back office là gì cũng rất nhiều người muốn biết để đảm nhận những vị trí trong khối back office cần những yêu cầu nào? Yêu cầu của vị trí này gòm:

Kiến thức chuyên môn: Tùy thuộc vào vị trí cụ thể trong back office, nhân viên sẽ cần có kiến thức chuyên môn khác nhau. Ví dụ, nhân viên kế toán cần có kiến thức về kế toán, tài chính, thuế; nhân viên nhân sự cần có kiến thức về quản lý nhân sự, luật lao động; nhân viên IT cần có kiến thức về công nghệ thông tin,

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Back office thường phải xử lý khối lượng công việc lớn và đa dạng. Do đó, nhân viên cần có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt để đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn.

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Nhân viên back office thường xuyên phải giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc. Do đó, kỹ năng giải quyết vấn đề là rất quan trọng để đảm bảo công việc được thực hiện trơn tru.

Thái độ làm việc: Ngoài kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm thì thái độ làm việc cũng là một yếu tố quan trọng đối với nhân viên back office. Nhân viên cần có thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm.

Bạn đang muốn tìm hiểu Bo – back office là gì trước khi ứng tuyển vào các vị trí trong khối này. Hoặc nếu bạn hứng thú và có khả năng làm việc chi tiết và tỉ mỉ, cùng với khả năng quản lý thời gian tốt, chịu được môi trường áp lực, thì có thể ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng back office mới nhất trên job3s.ai.