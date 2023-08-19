30+ Bộ các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng và kinh nghiệm trả lời

Bạn luôn lo lắng và hồi hộp với các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng khi bắt đầu ứng tuyển? Bạn là sinh viên mới ra trường nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm với ngành tài chính ngân hàng và mong muốn có một vị trí ở đây? Hãy bình tĩnh và cùng Job3s tham khảo qua bài viết dưới đây để các bạn có thêm kinh nghiệm khi tham gia những câu hỏi phỏng vấn ngân hàng.

1. Các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn ngân hàng

Nếu bạn đang chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn, đây sẽ là các câu hỏi phỏng vấn mà bạn có thể gặp phải. Tuy nhiên, nhớ rằng câu trả lời của bạn cần phản ánh kiến thức và kinh nghiệm của bản thân.

Câu 1: Bạn biết gì về công ty, công việc bạn ứng tuyển?

Để trả lời tốt các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng, ứng viên nên đọc kỹ phần mô tả công việc mà nhà tuyển dụng đã đăng tuyển. Bạn có thể hỏi trực tiếp những người đã làm trong ngành hoặc xin các bản mô tả nơi bạn ứng tuyển. Qua đó, bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích hơn cho câu trả lời của mình thêm phần thiết thực.

Ứng viên nên đọc kỹ mô tả công việc, chức năng và nhiệm vụ muốn hướng tới (Nguồn: Internet)

Câu 2: Tại sao bạn chọn ngân hàng chúng tôi để ứng tuyển?

Tại sao bạn lại chọn ngân hàng của chúng tôi là một trong các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng thường gặp để đánh giá tầm hiểu biết của bạn. Với câu hỏi này, bạn có thể tham khảo một vài kinh nghiệm giúp bạn trả lời tốt hơn:

Về mặt tài chính: Bạn nên xem kỹ bản báo cáo hàng năm của ngân hàng để có thể đưa ra nhận xét về những chỉ tiêu như ROA, ROE, vốn chủ sở hữ, tổng nợ, tổng tài sản,...

Về hoạt động xã hội: Ứng viên nên tham khảo qua báo cáo thường niên để hiểu rõ hơn về các hoạt động của ngân hàng. Chẳng hạn như công tác xã hội, hoạt động từ thiện, tổ chức hoạt động cho công nhân viên,...

Câu 3: Mục tiêu nghề nghiệp bạn là gì?

Khi gặp câu hỏi này trong những câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng, bạn hãy thể hiện mức độ tham vọng của mình với các kế hoạch trong tương lai. Câu trả lời sẽ đánh giá được sợi dây liên kết giữa chiến lược cũng như mục tiêu nghề nghiệp của ngân hàng. Nhờ đó, nhà tuyển dụng sẽ đưa ra quyết định chính xác hơn.

Câu 4: Điểm mạnh và điểm yếu của bản là gì?

Một câu hỏi không thể thiếu trong các câu hỏi phỏng vấn vào ngân hàng đó là điểm mạnh, điểm yếu của ứng viên là gì. Nhà tuyển dụng sẽ dựa vào câu trả lời để đánh giá nhân phẩm cũng như kỹ năng của bạn. Dưới đây sẽ là một vài mẹo nhỏ giúp bạn thuận tiện hơn khi trả lời các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng về điểm mạnh và điểm yếu:

Thẳng thắn thừa nhận yếu điểm

Biết chọn lọc nhược điểm

Luôn thể hiện một tinh thần cố gắng để khắc phục và hoàn thiện bản thân

Không nên liệt kê quá nhiều điểm mạnh mà chỉ cần nêu một vài điểm nổi bật

Câu 5: Phẩm chất quan trọng đối với công việc của nhân viên ngân hàng là gì?

Các câu hỏi phỏng vấn tín dụng ngân hàng như thế này luôn yêu cầu để khám phá được sự hiểu biết của ứng viên đối với công việc ngân hàng. Các bạn nên tập trung vào những kỹ năng, kỹ thuật như kiến thức về sản phẩm/ dịch vụ, tính toán hay hiểu biết về máy tính.

Ngoài ra, các bạn có thể thảo luận về những khả năng chính như độ chính xác, phán đoán, định hướng dịch vụ khách hàng, độ tin cậy hay khả năng đối phó với áp lực. Thêm vào đó, hãy chỉ ra những điểm mạnh của bạn có liên quan đến các phẩm chất này.

Các bạn có thể tập trung vào những kỹ năng, kỹ thuật như tính toán,... (Nguồn: Internet)

2. Các câu hỏi khi phỏng vấn ngân hàng liên quan đến kinh nghiệm

Các câu hỏi phỏng vấn giúp nhà tuyển dụng hiểu về khả năng và sự phù hợp của bạn với vị trí công việc mà bạn đang ứng tuyển. Vậy hãy cùng nhau xem xét một số câu hỏi phỏng vấn ngân hàng và cách trả lời một cách tốt nhất.

Câu 1: Bạn giải quyết trường hợp khó xử với khách hàng như thế nào?

Trong các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng, câu hỏi này luôn được nhà tuyển dụng đặt ra để có thể nhìn nhận năng lực và các kỹ năng từ bạn. Đặc biệt là kỹ năng đàm phán, giải quyết các phát sinh hay kỹ năng ứng xử.

Nếu bạn là người đã có kinh nghiệm và từng trải qua thì sẽ thuyết trình tự tin, mạch lạc và rõ ràng hơn. Khi đó, tạo CV sẽ giúp bạn nổi bật giữa hàng trăm hồ sơ ứng tuyển. Trong trường hợp bạn không có kinh nghiệm gì thì có thể đưa ra một vài ví dụ cùng với cách giải quyết như thế nào.

Với câu hỏi này, nhà tuyển dụng muốn xem xét năng lực của ứng viên ra sao (Nguồn: Internet)

Câu 2: Bạn giải quyết tình huống khách hàng khiếu nại do lỗi của giao dịch viên nhầm lẫn và không biết lỗi của ai ra sao?

Nhà tuyển dụng sẽ dùng các câu hỏi khi phỏng vấn vào ngân hàng dạng như thế này để kiểm tra trình độ chuyên môn cùng kỹ năng ứng xử như thế nào. Dựa vào các kinh nghiệm khi phỏng vấn ngân hàng, bạn có thể giải quyết vấn đề theo hai bước dưới đây:

Đầu tiên, bạn cần lắng nghe những phản hồi từ khách hàng, sau một thời gian khi khách đã nguôi giận thì hãy xin lỗi họ. Lúc này, bạn có thể hỏi những thông tin cần thiết để xác định được nội dung đã nhầm lẫn.

Tiếp đến, nhanh chóng kiểm tra các thông tin từ hệ thống. Nếu khách hàng có lỗi thì ân cần giải thích vấn đề để họ hiểu rõ về chính sách từ ngân hàng. Trường hợp nhân viên sau thì bạn nên xin lỗi và cam kết sẽ khắc phục lỗi lầm này.

Câu 3: Theo bạn kỹ năng chăm sóc khách hàng hay kỹ năng bán hàng của nhân viên ngân hàng thì cái nào quan trọng hơn?

Các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng như kỹ năng chăm sóc khách hàng hay kỹ năng bán hàng quan trọng hơn thì câu trả lời sẽ là cả đều rất quan trọng. Kỹ năng chăm sóc luôn đảm bảo rằng khách hàng sẽ hài lòng với dịch vụ mà họ nhận được.

Trong khi kỹ năng bán hàng cho phép nhân viên quảng bá những sản phẩm, dịch vụ có thể mang đến lợi ích cho khách hàng. Sự cân bằng của hai kỹ năng này sẽ tạo nên một nhân viên ngân hàng thành công.

Câu 4: Khi phát hiện đồng nghiệp có hành động sai trái với tiền của ngân hàng bạn sẽ làm gì?

Các câu hỏi nghiệp vụ ngân hàng khi phỏng vấn mà nhà tuyển dụng luôn mong muốn ứng viên thể hiện những kỹ năng cũng như chuyên môn tốt của mình. Để trả lời câu hỏi này, hãy liên hệ hành động của bạn đối với giá trị hay sứ mệnh của ngân hàng. Nên ưu tiên nhu cầu, lợi ích của ngân hàng đồng thời nhấn mạnh vào hành động chính trực.

Ứng viên nên liên hệ hành động đối với giá trị hay sứ mệnh của ngân hàng (Nguồn: Internet)

Câu 5: Dấu hiệu nào cho thấy khách hàng đang có khả năng vay nợ xấu?

Trong các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn ngân hàng, nhà tuyển dụng sẽ hỏi dạng câu như thế này. Khi bạn cung cấp khoản vay cho những khách hàng không đáng tin cậy và dẫn đến nợ xấu cũng như gây tổn hại đến tài chính cho ngân hàng. Lúc này, bạn hãy liệt kê những dấu hiệu cảnh báo chính đồng thời giải thích cách bạn sẽ ứng phó với các khách hàng rủi ro cao như vậy.

Câu 6: Hãy trình bày 4 loại tài khoản khác nhau và điểm khác biệt là gì?

Mặc dù ứng viên không cần giải thích cụ thể về các loại tài khoản khác nhau, nhưng bạn nên thể hiện sự hiểu biết của mình khi phân tích sự khác biệt của mỗi loại. Bạn có thể tham khảo câu trả lời cho các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng như sau:

“Tài khoản vãng lai là tài khoản nổi tiếng nhất, cho phép khách hàng gửi, rút tiền và chi tiêu. Tài khoản tiết kiệm sẽ có lãi suất cao hơn so với số tiền gửi vào nhưng cũng có giới hạn về số lượng giao dịch vào khoảng thời gian nhất định.

Một vài ngân hàng sẽ cung cấp tài khoản thị trường tiền tệ để có thể lấp đầy khoảng trống, cho phép với lãi suất cao hơn tài khoản vãng lai và không có giới hạn về giao dịch. Cuối cùng, trong chứng chỉ tiền gửi CD, tiền được gửi sẽ phải duy trì ở một thời gian nhất định hàng năm đồng thời lãi suất kiếm được cũng cao hơn.”

Câu 7: Khi bạn giải thích vấn đề tài chính cho khách hàng mà khách không hiểu bạn sẽ làm gì?

Bất cứ khi nào giao dịch với khách hàng, bạn nên giải thích rõ mọi thứ đơn giản nhất trừ trường hợp họ có trình độ hiểu biết cao hơn về tài chính. Nếu như họ vẫn không hiểu, bạn nên tìm một cách giải thích nào đó khác để làm cho kiến thức tài chính trở nên gần gũi với tiềm thức của họ.

Hãy giải thích rõ ràng và kỹ lưỡng cho khách hàng hiểu thêm về tài chính (Nguồn: Internet)

Câu 8: Bạn đang làm việc ngân hàng chúng tôi nhưng có một ngân hàng khác đưa ra mức lương cao hơn bạn sẽ xử lý như nào?

Các câu hỏi phỏng vấn giao dịch viên ngân hàng như thế này sẽ làm cho ứng viên khó xử. Bạn nên đưa ra câu trả lời thật khéo léo để không làm cho nhà tuyển dụng cảm thấy khó chịu và phật lòng. Hơn nữa, câu trả lời của bạn phải thể hiện được rằng bạn luôn xem trọng ngân hàng đang ứng tuyển.

Câu 9: Một khách hàng VIP đột nhiên rút tiền và chuyển sang ngân hàng khác có lãi suất cao hơn bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào?

Trong bộ các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng vietinbank, đây là một câu hỏi khó đối với những ai chưa thực sự có nhiều kinh nghiệm. Vì thế, câu trả lời sẽ phụ thuộc vào cách xử lý, sự khôn khéo cũng như kinh nghiệm từng trải của ứng viên.

Câu 10: Bạn còn câu hỏi nào cho chúng tôi không?

Đây là một câu hỏi trong các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng mà nhà tuyển dụng luôn đặt ra cho ứng viên. Khi nghe đến câu hỏi này, bạn không nên lắc đầu hoặc chỉ im lặng không nói gì thì sẽ dễ mất điểm với nhà tuyển dụng. Bạn nên thể hiện ra cho họ thấy rằng bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về ngân hàng.

Ứng viên không nên lắc đầu hoặc im lặng khi nhà tuyển dụng hỏi (Nguồn: Internet)

3. Những câu hỏi phỏng vấn ngân hàng về kiến thức

Khi bạn chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn trong ngành ngân hàng, không thể bỏ qua việc nắm vững kiến thức chuyên môn. Vậy hãy cùng xem xét các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng về kiến thức phổ biến nhất.

Câu 1: Phương pháp CAMEL xem xét đến những nhóm chỉ tiêu nào?

Ở câu hỏi này, yêu cầu kiến thức bạn phải nắm thật vững về chuyên ngành tài chính ngân hàng. Câu trả lời của bạn hãy đưa ra các thông tin về 5 nhóm chỉ tiêu một cách chính xác, đầy đủ và ngắn gọn. Các bạn có thể tham khảo câu trả lời mẫu dưới đây:

“Phương pháp CAMEL trong các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng có thể xem xét đến 5 nhóm chỉ tiêu gồm có Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, trong đó:

Capital Adequacy - Mức độ an toàn thể hiện số vốn tự có để hỗ trợ kinh doanh trong ngân hàng, bù đắp tổn thất tiềm năng liên quan đến các rủi ro cao hơn.

Asset Quality - Chất lượng tài sản là nguyên nhân cơ bản nhất của các vụ ngân hàng phá sản. Điều này thường xuất phát từ việc quản lý không đầy đủ trong chính sách cho vay và dễ dẫn đến tình trạng khách hàng đổ xô rút tiền ở ngân hàng.

Management - Quản lý luôn là yếu tố quan trọng trong phương pháp đánh giá CAMEL đối với sự thành công trong hoạt động của ngân hàng.

Earnings - Lợi nhuận luôn là chỉ số để đánh giá công tác quản lý cũng như các hoạt động chiến lược của ngân hàng. Ngoài ra, lợi nhuận còn giúp bù đắp cho các khoản vay bị tổn thất,...

Liquidity - Thanh khoản có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng vì đáp ứng nhu cầu vay mới mà không cần thu hồi những khoản vay trong hạn, hay thu hồi khoản đầu tư có kỳ hạn. Ngoài ra, còn đáp ứng những biến động theo mùa vụ như cầu rút tiền kịp thời, có trật tự.”

Câu 2: Bạn nghĩ gì về mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung?

Đây là một dạng câu hỏi kiểm tra kiến thức trong các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng. Để trả lời câu hỏi này, ứng viên cần nắm được những kiến thức về chuyên ngành và nghiệp vụ. Đặc biệt, bạn nên tìm hiểu trước về mô hình quản lý rủi ro tín dụng. Bạn có thể tham khảo câu trả lời mẫu như sau:

“Quản lý tín dụng là một quá trình nhận dạng, phân tích cũng như đo lường mức độ rủi ro. Qua đó giúp lựa chọn các biện pháp và quản lý hoạt động tín dụng để hạn chế và loại trừ rủi ro khi cấp tín dụng. Mô hình quản lý rủi ro sẽ có sự tách biệt của 3 yếu tố quản lý rủi ro, tác nghiệp và kinh doanh. Điểm mạnh của mô hình là:

Quản lý rủi ro trên quy mô toàn ngân hàng một cách có hệ thống để đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài.

Duy trì, thiết lập môi trường quản lý rủi ro đồng bộ để phù hợp đối với quy trình quản lý và nâng cao đo lường giám sát.

Xây dựng chính sách quản lý rủi ro một cách thống nhất cho toàn bộ hệ thống.

Bên cạnh đó, mô hình này cũng có một vài yếu điểm như:

Đòi hỏi phải có sự đầu tư về thời gian và công sức.

Đội ngũ cán bộ phải có kiến thức chuyên môn để áp dụng lý thuyết với thực tế.”

Ứng viên nên tìm hiểu trước về mô hình quản lý rủi ro tín dụng khi phỏng vấn (Nguồn: Internet)

Trên đây là các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng mà nhà tuyển dụng thường hay đặt ra cho các ứng viên. Tùy từng trường hợp và tính cách của bạn mà có thể thay đổi câu trả lời sao cho phù hợp. Hy vọng rằng, với những gợi ý mà Job3s đã đưa ra trong bài viết, các bạn có thể tự tin vượt qua vòng phỏng vấn và được làm việc ở vị trí mà bạn luôn mong muốn.