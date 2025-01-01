BOD là gì? Vai trò của BOD là gì? Vị trí không thể thiếu trong doanh nghiệp

1. BOD là gì?

BOD là gì? BOD là từ viết tắt tiếng Anh của Hội đồng quản trị, được sử dụng để chỉ đến những người lãnh đạo quản lý một doanh nghiệp, còn được biết đến là Hội đồng quản trị của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị thực hiện công việc quản lý và hành chính và cũng là yếu tố xây dựng chính sách, cơ chế và quy trình hoạt động của một doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị là vị trí bắt buộc để làm đại diện chính cho cổ đông của một doanh nghiệp niêm yết. Một số doanh nghiệp phi lợi nhuận hoặc doanh nghiệp tư nhân có khả năng lựa chọn thành lập một hội đồng quản trị tùy thuộc vào nhu cầu và quy mô của doanh nghiệp.

2. BOD thuộc bộ phận nào? BOD gồm những ai?

Sau khi đã nắm được khái niệm và vai trò của BOD là gì? Chúng ta sẽ đến với vị trí này thuộc bộ phần nào? Hội đồng quản trị là bộ phận hoạt động kinh doanh, thuộc bộ phận quản lý cấp cao nhất của tổ chức. Bộ phận này tham gia quản lý và chỉ đạo các hoạt động của toàn bộ tổ chức. Họ đại diện cho các cổ đông của doanh nghiệp, thành viên nội bộ và nhân viên bên ngoài. BOD bao gồm những thành viên chủ chốt như:

Chủ tịch (Chairman)

Ban giám đốc nội bộ (đối nội)

Ban giám đốc đối ngoại

2.1. BOD có vị trí chủ tịch

Vị trí Chủ tịch (Chủ tịch) là cấp bậc cao nhất trong doanh nghiệp, có vai trò đặc biệt quan trọng và quyền lực lớn. Đây là người đứng đầu và lãnh đạo của Hội đồng quản trị, thường thì chủ tịch cũng có thể là CEO của công ty.

2.2. Ban giám đốc nội bộ

Đây là một nhóm thành viên của Hội đồng quản trị, được bổ nhiệm để giám sát và quản lý các hoạt động nội bộ của công ty như đánh giá và đảm bảo hiệu suất của các hoạt động nội bộ, quản lý rủi ro, phát triển, xác định lỗi, gian lận và vi phạm pháp luật, đồng thời cung cấp các giải pháp để vượt qua và cải thiện.

2.3. Ban giám đốc đối ngoại

Bộ phận Quan hệ Ngoại Giao của Hội đồng Quản trị là bộ phận quản lý và vận hành các hoạt động liên quan đến quan hệ ngoại giao của tổ chức hoặc doanh nghiệp. Bộ phận này chịu trách nhiệm tạo ra và duy trì các mối quan hệ ngoại giao hiệu quả, trực tiếp gặp gỡ đối tác, khách hàng, đơn vị truyền thông,… Hội đồng Quản trị về Quan hệ Ngoại Giao được thành lập và hoạt động theo quy định của tổ chức và doanh nghiệp, với các thành viên là những chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ ngoại giao và các lĩnh vực tương ứng.

Vị trí giám đốc có nhiều loại và tuỳ thuộc vào quy mô tổ chức sẽ có sự thay đổi nhất định. Với những doanh nghiệp hay tập đoàn quy mô toàn cầu sẽ có các vị trí giám đốc gồm:

Giám đốc Marketing (CMO)

Giám đốc Kinh doanh (CSO)

Giám đốc sáng tạo (CCO)

Giám đốc phát triển sản phẩm (PM)

Giám đốc vận hành (COO)

Giám đốc phát triển và đầu tư (CIO)

3. Vai trò của BOD là gì trong công ty

Sau khi tìm hiểu, bạn cần phải nắm rõ vai trò của BOD là gì trong công ty. Vị trí BOD đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. BOD có nhiều nhiệm vụ và hoạt động quan trọng cần được thực hiện, bao gồm:

Giám sát và theo dõi tất cả các hoạt động kinh doanh trong các bộ phận và đơn vị.

Chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các hoạt động kiểm toán được thực hiện đầy đủ và đạt được kết quả tối ưu.

Thiết lập và xây dựng toàn bộ hệ thống quản trị cho doanh nghiệp, trong đó tất cả các công việc và nhiệm vụ của từng nhân viên, bộ phận và đơn vị cần được đảm bảo liền mạch và nằm trong khuôn khổ và chính sách đã được đề ra.

Phát triển lịch trình cho các cuộc họp định kỳ và trao đổi giữa các thành viên BOD để cập nhật và thảo luận về tình hình của công ty một cách nhanh chóng và đầy đủ.

Đề xuất và đưa ra quyết định về mục tiêu, hướng đi cũng như chiến lược cụ thể và kế hoạch triển khai cho sự phát triển của toàn bộ doanh nghiệp.

Xây dựng và đặt ra một sứ mệnh và tầm nhìn cho doanh nghiệp để hướng tới và đạt được uy tín và đáng tin cậy trên thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp duy trì đúng hướng một cách nhanh chóng mà không lạc lõng khỏi mục tiêu đã đặt ra ban đầu.

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khi được giao bởi cổ đông và đảm bảo lợi ích và quyền lợi cho cổ đông hoặc nhà đầu tư trong doanh nghiệp.

Tìm kiếm và đào tạo tài năng, nâng cao năng lực của nhân viên để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

4. Trách nhiệm Board of Directors trong công ty

Ngoài việc tìm hiểu khái niệm và vai trò của BOD là gì, trách nhiệm của vị trí này trong 1 doanh nghiệp là rất quan trọng. Dưới đây là 4 trách nhiệm của BOD trong doanh nghiệp.

4.1. Lên kế hoạch và điều hành tổ chức

Nằm trong vai trò của BOD là gì? Họ cần giám sát và theo dõi hoạt động công ty như "lãnh đạo", các thành viên Bộ Điều hành (BOD) đảm nhận các trách nhiệm quan trọng trong việc lên kế hoạch và hướng dẫn các hoạt động. Khi hướng đi và mục tiêu cụ thể đã được xác định, các thành viên BOD cần phát triển kế hoạch chi tiết, cụ thể và rõ ràng.

Những kế hoạch này sẽ được gửi đến các bộ phận và đơn vị cấp dưới để thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Hội đồng Quản trị cũng phải liên tục giám sát, theo dõi và quản lý toàn bộ quá trình này.

4.2. Bảo vệ tài sản và giám sát tài chính của công ty

Trách nhiệm thứ 2 của BOD là gì? Tài chính đóng vai trò quan trọng nhất đối với sự sống còn của công ty. Bảo vệ tài sản là yếu tố quan trọng để hỗ trợ các bộ phận và nhân viên trong việc hoạt động với trang thiết bị đầy đủ.

BOD chịu trách nhiệm tham gia vào quản lý tài chính, đảm bảo sử dụng nguồn lực tài chính của công ty một cách hiệu quả. Việc giám sát tài sản định kỳ cũng giúp các thành viên trong Ban điều hành có cái nhìn tổng quan về tình hình thu chi và khả năng tài chính của công ty, từ đó có thể đưa ra kế hoạch và giải pháp một cách nhanh chóng và có hiệu quả.

4.3. Tuyển dụng và bồi dưỡng nhân tài cho vị trí Board of directors

Khi đã hiểu rõ thông tin cùng những vai trò của BOD là gì, một trong những trách nhiệm quan trọng nhất là tuyển dụng và bồi dưỡng nhân tài.

Lựa chọn các thành viên trong BOD theo đúng chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp là một quá trình khó khăn và phức tạp, đòi hỏi việc đánh giá kỹ lưỡng ứng viên dựa trên các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, kinh nghiệm, đạo đức và khả năng thích ứng.

Đồng thời, chính sách đào tạo và phát triển thành viên Hội đồng Quản trị cũng là một yếu tố quan trọng để giúp họ có cơ hội học hỏi và nâng cao kiến thức, kỹ năng, và thái độ phù hợp với văn hóa doanh nghiệp.

Lựa chọn và nuôi dưỡng tài năng cho Hội đồng Quản trị là một quá trình liên tục. Cổ đông hiện tại hoặc các thành viên của Hội đồng Quản trị cần chú ý đến vấn đề này, không chỉ khi có thay đổi trong cấu trúc tổ chức để bắt đầu tuyển dụng.

4.4. Thực hiện quyền uỷ thác

Một trong những trách nhiệm cũng như vai trò của BOD quan trọng nhất là quyền uỷ thác.

Trách nhiệm của Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện quyền lực đạo đức bao gồm nhiệm vụ như đưa ra quyết định chiến lược, giám sát hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính, đưa ra quyết định về đầu tư và mua sắm tài sản cho công ty và các đơn vị liên quan khác.

BOD phải đảm bảo rằng các quyết định của họ được xem xét cẩn thận và tập trung vào lợi ích của công ty và cổ đông.

Ngoài ra, BOD cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật, các tiêu chuẩn đạo đức và các quy định nội bộ của công ty. Việc thực hiện đúng và có trách nhiệm quyền lực đạo đức của BOD sẽ nhận được sự tin tưởng từ cổ đông và tác động tích cực đến sự thành công của tổ chức.

5. Để làm BOD cần có những tố chất gì?

Khi hiểu được BOD là gì, vai trò của BOD cũng như trách nhiệm của họ, dưới đây là những tố chất của BOD. Với BOD, 3 tố chất cần có là khả năng lãnh đạo, nhìn xa trông rộng và tận dụng nhân tài.

5.1. BOD cần có khả năng lãnh đạo

Một lãnh đạo xuất sắc giúp Hội đồng Quản trị (BOD) đưa ra các quyết định chính xác và thực hiện các nhiệm vụ quản lý một cách hiệu quả và liền mạch. Họ đóng vai trò lái đạo doanh nghiệp theo hướng đúng, hướng tới một mục tiêu chung.

Do đó, khả năng tư duy và lãnh đạo của họ giúp họ phân tích nhanh chóng và đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề cấp bách. Khả năng này cũng hỗ trợ Hội đồng Quản trị trong việc giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, đơn vị, nhân viên, vv., đảm bảo hoạt động diễn ra một cách suôn sẻ và liền mạch.

5.2. Có tầm nhìn xa trông rộng

Hiểu được BOD là gì cũng như vai trò của BOD, bạn cần hiểu họ có tầm nhìn xa trông rộng. Ngồi ở các vị trí cao cấp như thành viên Hội đồng Quản trị, họ cần phải có tầm nhìn toàn diện về bức tranh tổng thể của doanh nghiệp cả hiện tại và trong tương lai.

Đặc biệt là trong thời đại hiện nay, khi thị trường liên tục biến động và môi trường kinh doanh đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, một tầm nhìn rộng lớn sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp.

5.3. Biết tận dụng nhân tài

Khi Hội đồng Quản trị (BOD) nắm bắt được điểm mạnh hoặc yếu của từng thành viên, việc giao công việc phù hợp và tạo điều kiện cho họ phát triển khả năng của mình là cần thiết.

Nhân sự là tài sản vô cùng quý giá trong mọi tổ chức, sự phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào yếu tố con người. Do đó, việc biết cách tìm kiếm, nuôi dưỡng và tận dụng tài năng có thể giúp doanh nghiệp tăng cường ưu thế cạnh tranh so với đối thủ.

6. Cơ chế để bổ nhiệm và miễn nhiệm Board of directors

Cuối cùng, để hiểu rõ hơn về BOD là gì thì chúng tôi sẽ chia sẻ quy trình cũng như thủ tục cơ chế bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên của hội đồng quản trị. Đây là điều bạn bắt buộc phải biết bởi những vị trí này quyết định trực tiếp đến sự phát triển cũng như vận hành của 1 công ty trong tương lai.

6.1. Cơ chế bổ nhiệm thành viên của BOD

Cơ chế bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (BOD) phụ thuộc vào quy định cụ thể của từng công ty và quyền lực của cổ đông. Thông thường, quá trình này sẽ diễn ra qua 3 bước như sau:

Xác định số lượng và loại trống trong Hội đồng Quản trị dựa trên quy định pháp luật và nhu cầu kinh doanh của công ty. Cổ đông, ban điều hành hoặc các thành viên BOD hiện tại đề xuất ứng viên cho các vị trí trống, với tiêu chí chọn lựa dựa trên khả năng, kinh nghiệm và đóng góp cho công ty. Cuộc họp bầu cử sẽ được tổ chức bởi cổ đông hiện tại hoặc các thành viên BOD để chọn ra những ứng viên phù hợp nhất.

Quy trình và quy định bổ nhiệm tại mỗi doanh nghiệp có thể khác nhau. Tuy nhiên, mục tiêu chung là đảm bảo rằng các thành viên BOD đáp ứng đủ kinh nghiệm, năng lực và tầm nhìn để giám sát hoạt động của công ty và đưa ra quyết định chiến lược.

6.2. Cơ chế miễn nhiệm thành viên của BOD

Ngoài cơ chế bổ nhiệm thì bạn khi bạn đã hiểu rõ BOD là gì, vai trò của BOD thì bạn hiểu tầm quan trọng của họ đối với công ty. Khi một thành viên trong hội đồng quản trị không còn đủ khả năng, miễn nhiệm là điều bắt buộc để đảm bảo sự sống còn của công ty.

Cũng như bổ nhiệm, cơ chế miễn nhiệm sẽ phụ thuộc vào từng quy định cũng như cơ chế từng công ty. Thông thường, khi các thành viên trong hội đồng quản trị vi phạm những điều sau đều có thể bị miễn nhiệm:

Sử dụng quyền lực với mục đích khác ngoài lợi ích của công ty.

Thực hiện các hoạt động gian lận và phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý có thể làm tổn thương danh tiếng và gây tổn thất cho tổ chức.

Kết hợp và đạt được thỏa thuận với bên thứ ba để ảnh hưởng đến quá trình bỏ phiếu của Hội đồng Quản trị.

Lạm dụng quyền lực, đối lập với lợi ích của cổ đông, đối tác hoặc đối với tổ chức.

Trên đây là toàn bộ điều bạn cần biết về thông tin khái niệm cũng như vai trò của BOD là gì, trách nhiệm cũng như công việc của họ trong một tổ chức. Đây là vị trí quan trọng, đưa ra những quyết định đến sự phát triển và vận hành của một doanh nghiệp. Vì vậy đây phải là những con người vừa có kiến thức, kinh nghiệm cũng như cách ứng xử và nhiều tố chất quan trọng khác.