Burn out là gì? Nỗi ám ảnh trong công việc của người trẻ

1. Burn out là gì?

Burn out là gì - đây là một loại rối loạn liên quan đến công việc, xuất phát từ áp lực tâm lý xã hội, thường xảy ra khi điều kiện làm việc quá căng thẳng. Khái niệm burn out là gì thường chỉ được sử dụng trong ngữ cảnh công việc và không áp dụng trong các lĩnh vực khác.

Ngoài ra, burnout là gì cũng có thể hiểu là trạng thái kiệt sức về cả thể chất và tinh thần. Vấn đề này thường xảy ra khi làm việc quá độ, với tần suất cao trong thời gian dài, gây ra tình trạng chán nản, mệt mỏi, mất tập trung, thói quen thức khuya và dần dần dẫn đến suy kiệt.

Hơn nữa, nếu burn out kéo dài, người đó sẽ trở nên chán nản, mất hứng thú, không muốn tiếp tục làm việc và có thể gây tổn thương cho sức khỏe tinh thần.

2. Dấu hiệu nhận biết triệu chứng Burn out

Burn out là gì có thể nhận biết dựa trên 3 phương diện: thể chất, cảm xúc và hành vi, với các dấu hiệu như sau:

Về thể chất:

Cảm thấy mệt mỏi, cơ thể rã rời, thiếu năng lượng suốt thời gian làm việc.

Đau đầu, đau cơ thường xảy ra.

Thay đổi thói quen ăn uống, có thể là ăn nhiều hơn hoặc mất đi sự thèm ăn.

Giấc ngủ không sâu và không đủ chất lượng.

Hệ thống miễn dịch suy yếu, dễ bị ốm đau.

Về cảm xúc:

Luôn nghi ngờ về bản thân, cảm thấy thất bại và tự ti.

Cảm thấy cô đơn và không ai hiểu, thường nghĩ rằng mọi người đều đang phản đối mình.

Mất hết động lực để tiếp tục làm việc.

Về hành vi:

Trốn tránh trách nhiệm với công việc, thường xuyên đến muộn và về sớm.

Thường trì hoãn và mất nhiều thời gian để hoàn thành công việc.

Sử dụng chất kích thích hoặc thức ăn nhanh để giải quyết áp lực công việc.

Không muốn giao tiếp với người khác và thường tự thu mình vào một góc.

Thường xuyên trút giận lên người khác.

3. Các yếu tố ảnh hưởng gây nên burn out

Burn out nghĩa là gì trong công việc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm lĩnh vực hoạt động, đặc tính công việc và các đặc điểm cá nhân:

Lĩnh vực hoạt động: Công việc ở các ngành như y tế, giáo dục, sản xuất, quản lý nhân sự, doanh nhân, vận động viên, tư vấn thường chịu nhiều áp lực. Bác sĩ, y tá, giáo viên thường gặp phải nhiều căng thẳng vì yêu cầu công việc và tiếp xúc với người khác.

Lĩnh vực hoạt động: Công việc ở các ngành như y tế, giáo dục, sản xuất, quản lý nhân sự, doanh nhân, vận động viên, tư vấn thường chịu nhiều áp lực. Bác sĩ, y tá, giáo viên thường gặp phải nhiều căng thẳng vì yêu cầu công việc và tiếp xúc với người khác.

Đặc tính công việc: Công việc áp đặt yêu cầu cao và áp lực lớn, như yêu cầu về kỹ năng, gặp gỡ nhiều người, tiếp xúc với hóa chất và áp lực thời gian, thường dễ bị kiệt sức.

Đặc điểm cá nhân: Những yếu tố như dân tộc, giới tính, tuổi, gia đình, trình độ học vấn, hôn nhân, địa vị xã hội, vị trí làm việc, kinh nghiệm cũng ảnh hưởng đến mức độ kiệt sức của mỗi người.

4. Khác biệt giữa stress và burn out

Mọi người dễ nhầm lẫn giữa Burn out là gì và Stress là gì vì chúng có những dấu hiệu tương tự. Để phân biệt được hai tình trạng này, bạn cần chú ý các điểm sau:

Burn out gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe

Stress thường là phản ứng tự nhiên của cơ thể trước những tác động căng thẳng trong cuộc sống. Ở mức độ vừa phải, stress có thể tạo ra lợi ích và kích thích năng suất làm việc của bạn. Nhưng nếu kéo dài, stress có thể gây mất năng lượng và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng.

Như đã trình bày trong phần Burn out là gì, đây là tình trạng kiệt sức về cả thể chất, cảm xúc và tinh thần, thường xuất hiện trong công việc. Bất kể mức độ nào, burn out đều gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Người bị burn out thường khó khăn để hoàn thành công việc do họ cảm thấy trống rỗng.

5. Giải pháp để thoát khỏi Burn out

Sau khi bạn đã hiểu khái niệm burn out là gì và phân biệt được sự khác biệt giữa burn out và stress, job3s sẽ chia sẻ các giải pháp để bạn có thể vượt qua tình trạng này. Khi nhận ra mình đang bị burn out, bạn nên tự mình tìm cách giải thoát bằng những phương pháp sau:

Tìm công việc yêu thích

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần với công việc hiện tại, hãy xem xét việc chuyển sang một công việc mới mà bạn đam mê hơn. Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy không hứng thú với công việc, hãy tìm kiếm niềm vui từ các hoạt động cá nhân hoặc tìm sự hài lòng từ mối quan hệ để làm cuộc sống thêm ý nghĩa.

Xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp

Tạo ra mối quan hệ tích cực với đồng nghiệp sẽ giúp giảm áp lực với burn out. Trò chuyện và đùa giỡn với đồng nghiệp có thể giúp bạn giải tỏa căng thẳng. Đặc biệt, khi gặp khó khăn trong công việc, sự hỗ trợ từ đồng nghiệp có thể giúp bạn cải thiện hiệu suất làm việc.

Nếu bạn gặp phải những đồng nghiệp tiêu cực, làm cho bạn cảm thấy khó chịu và cô lập, bạn có thể tìm cách thay đổi. Thay vì tiếp tục chịu đựng, bạn có thể tham gia vào các hoạt động chung trong công ty để gặp gỡ thêm nhiều đồng nghiệp từ các bộ phận khác.

Dành thời gian để thư giãn

Nghỉ ngơi và thư giãn là cách tốt nhất để đối phó với cảm giác kiệt sức vì công việc. Nếu cảm thấy burn out, bạn hãy xin nghỉ một hoặc hai ngày hoặc sử dụng số ngày nghỉ phép để để thư giãn cơ thể bằng cách du lịch, tập yoga hoặc thiền để lấy lại tinh thần quay trở lại công việc. Bạn cũng có thể không sử dụng mạng xã hội trong cuối tuần, dành thời gian với gia đình hoặc bản thân hoặc thử một thực đơn ăn uống lành mạnh để cải thiện tình trạng bị burn out.

Sắp xếp lại công việc

Để làm việc hiệu quả, bạn cần biết cách tổ chức công việc, phân chia thời gian một cách hợp lý và giữ cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Ví dụ, sau mỗi giờ làm việc trước máy tính, hãy dành thời gian nghỉ ngơi 5-10 phút, hoặc sau mỗi 2-3 giờ với công việc nhẹ nhàng hơn.​

Xây dựng thói quen sống lành mạnh

Để cải thiện sức khỏe tinh thần, việc duy trì một lối sống ăn uống điều độ và kết hợp với việc tập thể dục là rất quan trọng. Một cơ thể khỏe mạnh, đầy năng lượng sẽ giúp tinh thần bạn tỉnh táo và làm việc hiệu quả hơn. Đừng quên cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết như vitamin, chất đạm, xơ và chất béo tốt. Bên cạnh việc ăn uống, hãy chọn một môn thể thao phù hợp với bạn để tăng cường sức khỏe và sự linh hoạt như tập hít thở, thiền, yoga, chạy bộ,...

Tránh dùng điện thoại khi làm việc

Hãy đặt điện thoại ở chế độ yên lặng và tắt thông báo từ các trang mạng xã hội. Đồng thời, bạn đóng các tab trình duyệt liên quan đến giải trí hoặc tin tức để giữ không gian làm việc yên tĩnh và không bị xao lãng.

Mở rộng kiến thức và cơ hội mới

Thỉnh thoảng, việc lặp lại những công việc quen thuộc có thể làm bạn cảm thấy chán nản và dễ dẫn đến burn out. Để tránh điều này, bạn có thể tìm hiểu thêm về các kiến thức mới và áp dụng chúng vào công việc của mình.

6. Những lưu ý để tránh mắc burn out

Sau khi tìm hiểu về Burn out là gì, chúng ta có thể thấy đây là một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Để phòng ngừa và vượt qua tình trạng burn out là gì, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Lập kế hoạch công việc rõ ràng, chia nhỏ công việc thành các phần nhỏ hơn và dễ quản lý hơn.

Xác định thứ tự ưu tiên cho các công việc, tập trung vào những việc quan trọng và khẩn cấp trước.

Học cách nói "không" với những yêu cầu không phù hợp hoặc vượt quá khả năng của bản thân.

Dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý sau mỗi giờ làm việc hoặc khi hoàn thành một công việc nào đó.

Ăn uống đầy đủ, cân bằng dinh dưỡng, tránh ăn nhiều thức ăn nhanh, đồ ngọt và đồ uống có gas.

Ngủ đủ giấc, ngủ đúng giờ, tránh thức khuya và sử dụng các thiết bị điện tử trước khi ngủ.

Tập thể dục thường xuyên, ít nhất 30 phút mỗi ngày, lựa chọn các bài tập phù hợp với sở thích và sức khỏe của bản thân.

Dành thời gian cho các hoạt động giải trí, thư giãn như đọc sách, nghe nhạc, xem phim, đi du lịch,...

Dành thời gian cho gia đình và bạn bè, chia sẻ những khó khăn, tâm tư tình cảm với họ.

Tham gia các hoạt động xã hội, kết bạn mới, mở rộng mối quan hệ.

Tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý nếu bạn cảm thấy quá tải và không thể tự mình giải quyết vấn đề.

Nghe nhạc nhẹ nhàng hoặc tiếng chim hót để giảm bớt căng thẳng và thư giãn tinh thần.

Sử dụng các thiết bị điện tử một cách hợp lý, tránh làm việc quá giờ hoặc sử dụng mạng xã hội quá nhiều.

Suy nghĩ tích cực, tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Với những thông tin đã tìm hiểu về Burn out là gì, đây là vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, vấn đề này hoàn toàn có thể phòng ngừa và vượt qua được nếu chúng ta có ý thức và thực hiện những biện pháp cần thiết. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong việc bảo vệ sức khỏe tinh thần và nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân.