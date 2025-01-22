Khối C00 gồm những môn nào? Tổng hợp những ngành hot thu nhập khủng

1. Khối C00 gồm những môn nào?

Khối C00 gồm những môn nào - đó là ba môn học: Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Trong đó, Ngữ văn là một trong ba môn thi chính theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với Toán và Tiếng Anh. Thời gian để hoàn thành bài thi tự luận môn Ngữ văn là 120 phút.

Lịch sử và Địa lý thuộc tổ hợp môn Khoa học xã hội, được thi dưới dạng trắc nghiệm, mỗi môn có 40 câu và thời gian làm bài là 50 phút.

2. Khối C00 gồm những ngành nào?

Hiện nay, nhiều trường đại học tuyển sinh khối C00 và cung cấp nhiều ngành học khác nhau, tạo cơ hội cho thí sinh chọn ngành học phù hợp với mình. Nếu bạn chưa biết khối C00 gồm những môn nào, ngành nào, hãy tham khảo các nhóm ngành dưới đây để đưa ra quyết định phù hợp cho tương lai của mình.

2.1. Nhóm ngành Báo chí, Truyền thông

Nhiều trường đại học chiêu sinh khối C00 môn gì cho ngành Báo chí, Truyền thông với điểm chuẩn khá cao. Đây là một trong những ngành cần sự cam kết, sáng tạo và luôn tìm tòi. Chương trình học của ngành này phong phú, bao gồm nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Sinh viên học Báo chí, Truyền thông có thể làm việc tại các cơ quan truyền thông địa phương hoặc quốc gia như truyền hình, phát thanh, hoặc các công ty truyền thông, quảng cáo.

Khối C00 gồm những ngành nào - nhiều trường chiêu sinh khối C00 cho ngành Báo chí​

Các chuyên ngành đáng chú ý trong ngành Báo chí, Truyền thông bao gồm:

Truyền thông đa phương tiện

Quan hệ công chúng

Khoa học truyền thông

Báo chí điện tử

Truyền hình

Biên tập báo chí

2.2. Nhóm ngành Kinh tế

Kinh tế là một lĩnh vực rộng lớn, liên tục thay đổi theo xu hướng của thị trường và sự phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp ngày càng sáng tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vì vậy, ngành kinh tế đóng vai trò quan trọng, đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ cao và thu hút một lượng lớn thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học.

Kinh tế là một lĩnh vực rộng lớn, liên tục thay đổi theo xu hướng của thị trường

Khi tham gia xét tuyển vào đại học với tổ hợp C00 gồm những môn nào, bạn có thể chọn các ngành học phổ biến như:

Quản trị kinh doanh

Marketing

Bất động sản

Kinh doanh quốc tế

Kinh tế

Tài chính - Ngân hàng

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Nhật

Quốc tế học

2.3. Nhóm ngành Sư phạm

Ngành Sư phạm bao gồm nhiều chuyên ngành và lĩnh vực khác nhau. Bạn có thể tham gia vào nhiều vị trí công việc khác nhau trong lĩnh vực này, bao gồm giảng dạy tại các trường công lập hoặc tư thục, quản lý giáo dục tại các cơ quan như sở giáo dục, phòng đào tạo, hoặc thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Có nhiều chuyên ngành Sư phạm mà bạn có thể chọn học

Nhiều chuyên ngành Sư phạm mà bạn có thể chọn học bao gồm:

Sư phạm Tiếng Anh

Sư phạm Toán học

Sư phạm Ngữ văn

Sư phạm Tiểu học

Sư phạm Mầm non

Sư phạm Giáo dục thể chất

Sư phạm Công nghệ thông tin

2.4. Nhóm ngành Luật

Nhóm ngành Luật thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh trong các kỳ tuyển sinh đại học. Khối C00 gồm những môn nào là một trong những lựa chọn phổ biến để xét tuyển vào các trường đào tạo ngành này. Mặc dù học Luật rất khó, nhưng mang lại nhiều cơ hội và thu nhập hấp dẫn cho các luật sư tương lai.

Nhóm ngành Luật thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh trong các kỳ tuyển sinh đại học

Các ngành trong nhóm ngành Luật học gồm:

Luật Dân sự

Luật Kinh tế

Luật Lao động

Luật Tố tụng hình sự

Luật Hành chính

Luật Bất động sản

2.5. Nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn

Đây cũng là một trong những nhóm ngành có chỉ tiêu tuyển sinh C00 gồm những môn nào và được nhiều người lựa chọn. Đặc biệt, bạn có thể chọn từ nhiều chuyên ngành khác nhau, phù hợp với sở thích và đam mê của mình như:

Nhóm ngành Khoa học xã hội và nhân văn có tuyển sinh khối C00

Tâm lý học

Tâm lý học giáo dục

Văn học

Quản lý văn hoá

Chính trị học

Xã hội học

Công tác xã hội

Hán Nôm

Triết học

Ngôn ngữ học

3. Trường Đại học nào tuyển sinh khối C00?

Ngoài việc tìm hiểu về khối C00 gồm những môn nào và các ngành nào, việc chọn một trường đại học phù hợp cũng là điều mà nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm. Với sự phổ biến của khối thi và một lượng lớn thí sinh đăng ký qua từng năm, không khó để bạn tìm kiếm các trường Đại học hàng đầu. Bạn có tham khảo danh sách các trường dưới đây để lựa chọn trường phù hợp.

Khu vực Tên trường Khu vực miền Bắc Đại học Sư phạm Hà Nội

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đại học Văn hóa Hà Nội

Học viện Biên phòng

Trường Sĩ quan Chính trị

Đại học Kiểm sát Hà Nội

Đại học Luật Hà Nội

Học viện Tòa án

Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương

Học viện Ngoại giao Khu vực miền Trung Đại học Sư phạm Huế

Đại học Khoa học Huế

Đại học Luật Huế

Trường Du lịch – Đại học Huế

Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Đại học Vinh Khu vực miền Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Văn hóa TP,HCM

Đại học Sư phạm TP.HCM

Đại học Luật TP.HCM

Đại học Kinh tế – Tài chính

Đại học Tôn Đức Thắng

Đại học Ngân hàng TP.HCM

Đại học Văn Lang

Đại học Quốc tế Hồng Bàng

4. Một số nghề hot thuộc khối C00

Khối C00 gồm những môn nào, với sự đa dạng các ngành học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, mở ra cho sinh viên nhiều cơ hội nghề nghiệp tiềm năng và thu nhập hấp dẫn. Sau đây là một số nghề hot thuộc khối C00 đang được săn đón trong những năm gần đây.

4.1. Marketing

Marketing là ngành nghiên cứu và áp dụng các phương pháp để sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty được tiếp cận đến người tiêu dùng. Đồng thời tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và tạo ra các chiến lược tiếp thị để tăng doanh số bán hàng. Cho dù khối C00 gồm những môn nào, ngành nào, ngành Marketing đang trở thành ngành hot trong những năm gần đây, thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên.

Marketing đang trở thành ngành hot trong những năm gần đây

Chương trình đào tạo Marketing tại các trường đại học thường bao gồm các môn đại cương, kinh tế cơ bản và các môn chuyên ngành về Marketing như quảng cáo, quản trị marketing, hành vi khách hàng, nghiên cứu marketing, v.v. Marketing cung cấp nhiều cơ hội việc làm đa dạng, phù hợp với sinh viên năng động và thu nhập cũng khá cao.

4.2. Báo chí, Truyền thông

Hiện nay, ngành Báo chí và Truyền thông đang gặp phải tình trạng thiếu hụt nhân lực. Ngoài việc có nhiều cơ hội việc làm, học ngành Báo chí, Truyền thông còn mở ra khả năng làm việc trong các môi trường chuyên nghiệp như các tòa soạn báo, đài truyền hình,...

Sinh viên mới tốt nghiệp có thể kiếm thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/tháng khi làm ở các vị trí như Cộng tác viên báo chí, Cộng tác viên nội dung,... Khi có kinh nghiệm và phát triển kỹ năng, bạn có thể kiếm được từ 20 - 30 triệu đồng/tháng.

Ngành Báo chí và Truyền thông đang gặp phải tình trạng thiếu hụt nhân lực

4.3. Luật

Ngành Luật sẽ giúp bạn có kiến thức rộng và đa dạng trong hầu hết các lĩnh vực, không chỉ là Luật kinh tế, Luật học hay Luật tài chính, mà còn bao gồm cả lĩnh vực như luật hôn nhân gia đình, luật hình sự,...

Ngành Luật sẽ giúp bạn có kiến thức rộng và đa dạng trong hầu hết các lĩnh vực

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ngành Luật rất phong phú và triển vọng. Sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn để dễ dàng tìm việc làm trong lĩnh vực như luật sư, kiểm sát viên, công chứng viên,... Mức lương trung bình cho sinh viên mới ra trường là khoảng từ 4 - 6 triệu đồng/tháng khi làm việc tại các văn phòng luật sư. Khi có kinh nghiệm trên 3 năm, bạn có thể đạt mức lương trên 10 triệu đồng/tháng.

4.4. Du lịch

Ngành Du lịch đào tạo sinh viên về các vị trí quản lý và điều hành trong lĩnh vực khách sạn và du lịch cả trong và ngoài nước.

Ngành Du lịch được đánh giá là có tiềm năng và cung cấp nhiều cơ hội việc làm. Các bạn có thể làm hướng dẫn viên du lịch, quản lý khách sạn, điều hành công ty du lịch, tổ chức tour du lịch tại các khách sạn,... Mức lương bạn có thể nhận được từ 5 - 9 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản hoa hồng và phụ cấp khác.

Ngành Du lịch được đánh giá là có tiềm năng và cung cấp nhiều cơ hội việc làm

4.5. Quan hệ Công chúng

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã mở cửa và hợp tác với các quốc gia khác, thu hút đầu tư từ các nước phát triển, do đó ngành Quan hệ Công chúng cũng đang rất phát triển. Quan hệ Công chúng đòi hỏi bạn phải linh hoạt, luôn cập nhật thông tin mới để thích nghi với sự thay đổi của xã hội và đưa ra các chiến lược quảng bá hiệu quả đến với công chúng.

Mức lương cho nhân viên trong ngành Quan hệ Công chúng thường từ 7 - 15 triệu đồng/tháng, hoặc thậm chí là hàng nghìn USD tùy thuộc vào kinh nghiệm của từng người.

Quan hệ Công chúng đòi hỏi bạn phải linh hoạt, luôn cập nhật thông tin mới

5. Những lưu ý khi học thi khối C00

Dù khối C00 gồm những môn nào thì đây vẫn là lựa chọn phù hợp cho các bạn học sinh yêu thích khoa học xã hội. Để đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT Quốc gia, bạn cần lưu ý những điều sau:

Hiểu rõ kiến thức căn bản từ sách giáo khoa trước khi tiến hành làm bài tập.

Đối với môn Lịch sử và Địa lý, hãy xác định từ khóa và nội dung quan trọng để tập trung ôn, tránh học một cách rời rạc.

Kết hợp kiến thức với thực tế để ghi nhớ lâu hơn, ví dụ như liên kết sự kiện lịch sử với cuộc sống hàng ngày.

Sử dụng phương pháp Mindmap (sơ đồ tư duy) để hệ thống kiến thức một cách logic và dễ hiểu.

Phân chia thời gian học cho từng môn, ví dụ như ôn các môn lý thuyết vào buổi sáng và các môn yêu cầu tính toán vào buổi chiều.

Làm nhiều dạng đề khác nhau để làm quen với cấu trúc đề thi Tốt nghiệp THPT.

Ghi chú lại những lỗi sai và điểm cần chú ý trong từng đề thi, thường xuyên ôn lại để củng cố kiến thức.

Duy trì tâm lý thoải mái và bình tĩnh, đồng thời chú ý đến việc ăn uống và nghỉ ngơi điều độ để giữ gìn sức khỏe tốt.

Sau khi tìm hiểu khối C00 gồm những môn nào, bạn có thể thấy đây là một lựa chọn tiềm năng cho những bạn học sinh muốn theo đuổi các ngành học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Với sự đa dạng của các ngành học và cơ hội nghề nghiệp rộng mở, khối C00 hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn một tương lai tươi sáng và thành công.