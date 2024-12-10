Cách trả lời các câu hỏi phỏng vấn câu lạc bộ hay

Vượt qua thử thách của những anh/chị dẫn dắt câu lạc bộ đặt ra thông qua câu hỏi phỏng vấn câu lạc bộ chính là “chìa khóa” quan trọng giúp bạn được tiếp xúc, giao lưu với những người bạn có cùng chung sở thích. Job3s sẽ mách bạn một số câu hỏi có thể gặp và bí kíp giúp bạn vượt qua vòng phỏng vấn câu lạc bộ thành công ở ngay bài viết sau.

1. Các câu hỏi phỏng vấn câu lạc bộ và cách trả lời

Để trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ bạn yêu thích, bạn buộc phải trải qua các câu hỏi phỏng vấn dưới đây. Cùng xem một số câu hỏi gợi ý:

1.1. Câu hỏi phỏng vấn về bản thân bạn

Để rút ngắn khoảng cách giữa bạn và người phỏng vấn thì việc cung cấp những thông tin cơ bản nhất về bản thân bạn sẽ giúp bạn tạo ngay ấn tượng tốt ban đầu.

1.1.1. Hãy giới thiệu về bản thân bạn!

Biết cách giới thiệu bản thân độc đáo, thú vị sẽ giúp bạn ghi điểm với người phỏng vấn ngay từ 3 giây đầu. Ngoài những thông tin cơ bản, hãy cố gắng chọn những từ “đắt” để nói về bản thân bạn một cách hấp dẫn và thông minh.

Ví dụ: Chào Anh/Chị, em là Ngọc Mai, em đến từ vùng đất hiếu học Thanh Hóa, mọi người thường bảo em có đôi mắt biết cười và nụ cười tỏa nắng. Em hy vọng điều này sẽ gia tăng nguồn năng lượng tích cực cho các thành viên trong câu lạc bộ mỗi khi gặp em.

Rủ bạn cùng chung sở thích đi phỏng vấn câu lạc bộ (Nguồn: Internet)

1.1.2. Bạn có định hướng nghề nghiệp như thế nào?

Đây là dạng câu hỏi phỏng vấn câu lạc bộ sàng lọc ứng viên, khi tham gia câu lạc bộ có một số kỹ năng sẽ giúp ích cho bạn trong nghề nghiệp sau này. Do đó bạn cần nghiên cứu kỹ câu lạc bộ mình tham gia được lập ra với mục đích là gì, sau đó trả lời đúng trọng tâm.

Ví dụ: Bạn tham gia câu lạc bộ sách thì nên trả lời theo hướng bày tỏ về ước mơ của bạn là muốn trở thành một nhà văn.

1.2. Những câu hỏi phỏng vấn về câu lạc bộ

Sau khi cả bạn và người phỏng vấn đã biết một số thông tin cơ bản về nhau. Việc tiếp theo người phỏng vấn rất có thể sẽ hỏi bạn một số câu hỏi xung quanh câu lạc bộ như ngày thành lập, câu lạc bộ có hoạt động nào thường niên,...

1.2.1. Tại sao bạn quyết định ứng tuyển vào CLB?

Câu hỏi phỏng vấn câu lạc bộ này cực kỳ phổ biến và hầu như tất cả các câu lạc bộ đều sẽ chuẩn bị dạng câu hỏi này. Để trả lời, bạn nên làm rõ 2 vấn đề. Thứ nhất, vì sao bạn quyết định tham gia câu lạc bộ mà không phải một hoạt động khác. Đó có thể là vì bạn muốn mở rộng mối quan hệ với các anh chị trong trường, muốn trau dồi thêm kỹ năng làm việc nhóm,... Thứ hai, vì sao bạn tham gia câu lạc bộ này mà không phải câu lạc bộ khác, phải chăng vì câu lạc bộ thỏa mãn sở thích hay đam mê nào đó của bạn.

Tìm hiểu bản thân và câu lạc bộ trước khi quyết định ứng tuyển (Nguồn: Internet)

Ví dụ: Khi phỏng vấn câu lạc bộ Kế toán & Kiểm toán, hãy chứng tỏ bản thân có niềm đam mê với kế toán và kiểm toán. Bày tỏ nguyện vọng của bạn sau này trở thành kế toán viên và cơ hội tốt nhất để có được mạng lưới mối quan hệ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đó là tham gia câu lạc bộ. Bên cạnh đó, bạn cũng không quên đưa ra điểm mạnh có thể giúp ích cho câu lạc bộ.

1.2.2. Bạn đã biết những gì về CLB?

Đây là dạng câu hỏi phỏng vấn câu lạc bộ nhằm đánh giá xem bạn có thực sự quan tâm đến câu lạc bộ hay chỉ là sự ứng tuyển nhất thời. Nếu bạn trả lời theo kiểu cho có, em đến phỏng vấn vì bạn rủ đăng ký tham gia thì khả năng cao bạn sẽ bị loại ngay.

Còn khi bạn tìm hiểu câu lạc bộ rõ ràng về năm thành lập, mục đích của câu lạc bộ thành lập là gì, cơ duyên nào biết đến câu lạc bộ một cách chân thực, nhiệt tình thì tỷ lệ bạn đỗ là rất cao.

1.2.3. Hoạt động nào của CLB khiến bạn ấn tượng nhất?

Đây câu hỏi đánh giá xem bạn có thường xuyên theo dõi các hoạt động của câu lạc bộ không và người phỏng vấn cũng muốn biết xem hoạt động của câu lạc bộ để lại ấn tượng như thế nào trong lòng bạn.

Hãy cố gắng trả lời một cách chân tình, đừng quá tâng bốc câu lạc bộ hay trả lời chung chung như câu lạc bộ tổ chức rất chuyên nghiệp, quy mô lớn.

Tìm hiểu lịch sử và các hoạt động câu lạc bộ (Nguồn: Internet)

1.2.4. Bạn mong muốn nhận được giá trị gì khi vào CLB?

Tất nhiên, khi tham gia câu lạc bộ, bạn sẽ mong muốn nhận được điều gì đó từ câu lạc bộ, hãy đưa ra những mong muốn cụ thể như em muốn được học hỏi về chuyên môn, được học hỏi các khâu tổ chức sự kiện,...

Từ đây, các anh chị khi phỏng vấn sẽ biết câu lạc bộ có khả năng đáp ứng các kỳ vọng đó của bạn không và cũng tránh trường hợp bạn tham gia được một thời gian không như mong muốn thì sẽ nghỉ ngang.

1.2.5. Bạn phân bổ thời gian đi học và hoạt động CLB như thế nào?

Nhằm đánh giá xem mức độ chịu áp lực của bạn ra sao, người phỏng vấn sẽ đặt ra câu hỏi mẫu câu hỏi phỏng vấn câu lạc bộ này.

Điều bạn làm là hãy xem xét lịch học tập trên trường của mình cùng các hoạt động cá nhân khác để trả lời một cách thẳng thắn, tránh trường hợp hứa viển vông sẽ tham gia đầy đủ nhưng trên thực tế không như vậy. Cuối cùng, bạn sẽ là người chịu áp lực nhiều nhất chứ không phải người phỏng vấn.

Một buổi phỏng vấn câu lạc bộ náo nhiệt ở ngay một không gian lớp học (Nguồn: Internet)

1.3. Các câu hỏi tình huống phỏng vấn câu lạc bộ theo ban?

Trong câu lạc bộ có rất nhiều ban, bạn hãy xác định rõ ban mà mình muốn đăng ký và chuẩn bị thật tốt một số các câu hỏi tình huống phỏng vấn câu lạc bộ sau.

1.3.1. Tại sao bạn muốn vào Ban Truyền thông/Chuyên môn/Nhân sự,...?

Hãy nghiên cứu kỹ ban mà bạn đăng ký cần những kỹ năng gì và xem khả năng bạn có thể đáp ứng được không.

Ví dụ: Ban truyền thông cần kỹ năng viết, lên kế hoạch, truyền thông, sáng tạo,...: Ban tổ chức sự kiện cần kỹ năng hậu cần như trang trí, sắp xếp đồ dùng,...

1.3.2. Theo bạn, Ban [Tên ban ứng tuyển] có vai trò và nhiệm vụ gì?

Trước khi ứng tuyển, hãy dành thời gian truy cập vào các kênh truyền thông của câu lạc bộ. Đặc biệt chú ý đến kênh của ban bạn ứng tuyển. Sau đó bạn cần tìm hiểu rõ vai trò và nhiệm của của ban nhằm chuẩn bị tâm lý thật tốt và không bị bối rối trước các câu hỏi khi phỏng vấn câu lạc bộ từ những người cốt cán.

Một buổi tập văn nghệ của ban tổ chức sự kiện (Nguồn: Internet)

1.3.3. Bạn đã từng ứng tuyển vào CLB hay tổ chức nào chưa?

Đây là câu hỏi phỏng vấn câu lạc bộ giúp người phỏng vấn đánh giá xem bạn đã có kinh nghiệm tham gia câu lạc bộ hay chưa để sắp xếp bạn và ban phù hợp. Hãy trả lời thành thật, nếu đây là lần đầu tiên tham gia thì bạn hãy trả lời muốn thử sức mình trong môi trường câu lạc bộ để khám phá khả năng của bản thân.

1.3.4. Bạn sẽ làm gì khi có điều bất đồng với leader hoặc thành viên trong ban?

Câu hỏi phỏng vấn câu lạc bộ này đặt ra để đánh giá kỹ năng giải quyết vấn đề của bạn khi gặp các tình huống bất ngờ. Hãy cho thấy mình là người điềm tĩnh, nhạy bén, tùy vào tình huống cụ thể và hướng câu trả lời đến cách xử lý để bản thân bạn, leader hoặc thành viên trong ban đều đồng tình.

Tình huống bất đồng quan điểm luôn xảy ra ở bất cứ câu lạc bộ nào (Nguồn: Internet)

1.4. Các câu hỏi khi phỏng vấn câu lạc bộ khác

Ngoài những câu hỏi mà Job3s đã gợi ý đến bạn ở trên, trong lúc phỏng vấn bạn sẽ còn có thể gặp 2 dạng câu hỏi sau đây.

1.4.1. Bạn sẽ gắn bó với CLB trong bao lâu?

Đây là câu hỏi phỏng vấn câu lạc bộ đánh giá xem mức độ nhiệt tình khi tham gia câu lạc bộ của bạn. Bạn cũng đừng trả lời kiểu chung chung như em sẽ gắn bó với câu lạc bộ thật lâu để cống hiến hết thanh xuân.

Thay vào đó hãy thể hiện sự nghiêm túc của mình bằng hướng trả lời thời gian em gắn bó với câu lạc bộ phụ thuộc vào mức độ phù hợp của bản thân em với văn hóa câu lạc bộ và lợi ích cả 2 bên.

Gắn bó với câu lạc bộ bao lâu đôi khi phải tùy vào cơ duyên (Nguồn: Internet)

1.4.2. Bạn có muốn đặt câu hỏi gì cho chúng mình không?

Người phỏng vấn cũng rất mong nhận được những câu hỏi quan tâm thực sự của bạn về câu lạc bộ.

Ví dụ: Một tuần câu lạc bộ sinh hoạt mấy ngày, câu lạc bộ có hay tổ chức các chuyến đi chơi xa không, liệu em có thể chuyển từ ban này sang ban khác,... Hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra câu hỏi phù hợp nhất.

Đặt nhiều câu hỏi để hỏi anh/chị dẫn dắt câu lạc bộ giúp họ nhớ bạn lâu hơn (Nguồn: Internet)

2. Bí kíp ghi điểm trong buổi phỏng vấn câu lạc bộ

Bên cạnh việc chuẩn bị thật tốt cách trả lời nhóm câu hỏi phỏng vấn câu lạc bộ gợi ý ở trên, bạn cũng cần chú ý đến một số bí kíp sau đây để ghi điểm tuyệt đối trong lần đầu gặp mặt những người giữ vị trí cốt cán trong câu lạc bộ.

Tìm hiểu kỹ về CLB

Ông cha ta đã có câu “Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng”. Do đó, bạn hãy tìm hiểu thật kỹ về câu lạc bộ như ai là chủ nhiệm, thành lập được bao lâu, hằng năm có hoạt động nào nổi bật,... và xem xét nhu cầu của bản thân có phù hợp với câu lạc bộ hay không để ứng tuyển.

Đến đúng giờ

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, việc đúng giờ đều cho thấy bạn là người chu đáo, cẩn thận và tôn trọng đối phương. Hoặc bạn có thể đến sớm hơn dự kiện để chuẩn bị tâm lý ổn định, giao lưu với mọi người để thể hiện sự tự tin của bản thân hết mình trong buổi phỏng vấn.

Trang phục phù hợp

Lựa chọn trang phục nhằm thể hiện được nét cá tính riêng của bạn. Điều này cũng cho thấy sự nổi bật của bạn hơn các ứng viên khác, dễ tạo ấn tượng ban đầu. Bạn nên tránh các loại trang phục mất thiện cảm như đồ ngủ, bộ đồ quá ngắn,... hoặc nghiêm túc như đồ công sở.

Chào hỏi và cảm ơn

Luôn luôn giữ thái độ niềm nở, nở một nụ cười trên môi chào hỏi và cảm ơn người đã dành thời gian phỏng vấn mình. Vì biết đâu từ mối cơ duyên khi tham gia trả lời câu hỏi phỏng vấn câu lạc bộ sẽ giúp bạn một điều gì đó trên con đường học tập trong trường và sự nghiệp sau này.

Luôn giữ thái độ niềm nở từ đầu cho đến lúc cuối cuộc phỏng vấn (Nguồn: Internet)

Tương tác với mọi người

Buổi phỏng vấn câu lạc bộ có rất nhiều người tham gia, bằng cách nào đó hãy tương tác với mọi người bằng ánh mắt hoặc ngôn ngữ cơ thể để tất cả mọi ứng viên và người phỏng vấn ấn tượng nhất về bạn. Chú ý đừng làm lố quá hoặc chỉ cần một cái gật đầu thân thiện sẽ tốt hơn.

Gửi mail cảm ơn sau phỏng vấn

Không phải ứng viên nào cũng biết cách gửi email sau khi phỏng vấn. Đây là một tuyệt chiêu để ghi điểm tuyệt đối với những người cốt cán trong câu lạc bộ. Hãy thể hiện tinh thần dù có đậu hay rớt phỏng vấn thì cũng cho bạn một trải nghiệm đáng nhớ thời sinh viên, một cơ hội giao lưu với các anh chị trong câu lạc bộ bạn yêu thích.

Mong rằng với những câu hỏi phỏng vấn câu lạc bộ mà Job3s đã cung cấp đến bạn ở trên, bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tâm thế ổn định với cái đầu đầy tri thức để bước đến buổi phỏng vấn câu lạc bộ với sự hân hoan, tự tin mang về cơ hội trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ. Chúc bạn may mắn!