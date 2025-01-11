[MỚI NHẤT]: Danh sách các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng

[MỚI NHẤT]: Danh sách các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng
Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, việc tham khảo các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin về đầu vào. Từ đó xác định được năng lực của mình và có sự chuẩn bị tốt hơn để đạt được kết quả như ý.
1. Các khối thi đại học và tổ hợp môn xét tuyển đại học

Tra cứu các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng là cơ sở để bạn có thể lựa chọn ngành nghề học phù hợp với năng lực và sở thích của mình. Dưới đây bảng tham khảo về các khối thi và tổ hợp môn xét tuyển tương ứng:

Tên khối thi

Tổ hợp môn xét tuyển đại học

A00

Toán, Hóa học, Vật lý

A01

Toán, Tiếng Anh, Vật lý

A02

Toán, Sinh học, Vật lý

A03

Toán, Lịch sử, Vật lý

A04

Toán, Địa lý, Vật lý

A05

Toán, Lịch sử, Hóa học

A06

Toán, Địa lý, Hóa học

A07

Toán, Địa lý, Lịch sử

A08

Lịch sử, Toán, Giáo dục công dân (GDCD)

A09

Toán, GDCD, Địa lý

A10

Toán, GDCD, Vật lý

A11

Toán, GDCD, Hóa học

A12

khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên(KHTN), Toán

A14

Toán, Địa lý, KHTN

A15

Toán, GDCD, KHTN

A16

Toán, Văn, KHTN

A17

Toán, Vật lý, khoa học xã hội

A18

Toán, Hóa học, khoa học xã hội

B00

Toán, Sinh học, Hóa học

B01

Toán, Lịch sử, Sinh học

B02

Toán, Địa lý, Sinh học

B03

Toán, Ngữ văn, Sinh học

B04

Toán, GDCD, Sinh học

B05

Toán, Khoa học xã hội, Sinh học

B08

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

C00

Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử

C01

Ngữ văn, Vật lý, Toán

C02

Ngữ văn, Hóa học, Toán

C03

Ngữ văn, Lịch sử, Toán

C04

Ngữ văn, Địa lý, Toán

C05

Ngữ văn, Hóa học, Vật lý

C06

Ngữ văn, Sinh học, Vật lý

C07

Ngữ văn, Lịch sử, Vật lý

C08

Ngữ văn, Sinh, Hóa học

C09

Ngữ văn, Địa lý, Vật lý

C10

Ngữ văn, Lịch sử, Hóa học

C12

Ngữ văn, Lịch sử, sinh học

C13

Ngữ văn, Địa lý, sinh học

C14

Ngữ văn, GDCD, Toán

C15

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Toán

C16

Ngữ văn, GDCD, Vật lý

C17

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Toán

C18

Ngữ văn, GDCD, Sinh học

C19

Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

C20

Ngữ văn, GDCD, Địa lý

D01

Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán

D02

Ngữ văn, Tiếng Nga, Toán

D03

Ngữ văn, Tiếng Pháp, Toán

D04

Ngữ văn, Tiếng Trung, Toán

D05

Ngữ văn, Tiếng Đức, Toán

D06

Ngữ văn, Tiếng Nhật, Toán

D07

Toán, tiếng Anh, Hóa học

D08

Toán, Tiếng Anh, Sinh học

D09

Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

D10

Toán, Tiếng Anh, Địa lý

H00

Năng khiếu vẽ 1, Năng khiếu vẽ 2, Văn

H01

Ngữ văn, Năng khiếu Hình họa, Toán

H02

Năng khiếu Hình họa, Vẽ trang trí màu, Toán

H03

KHTN, Năng khiếu Hình họa, Toán

H04

Tiếng Anh, Năng khiếu Hình họa, toán

H05

Khoa học xã hội, Năng khiếu Hình họa, Ngữ Văn

H06

Tiếng Anh, Năng khiếu Hình họa, Văn

H07

Năng khiếu Hình họa, Vẽ Trang trí, Toán

H08

Lịch sử, Vẽ mỹ thuật, Văn

V00

Vật lý, Toán, Vẽ mỹ thuật

V01

Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật, Toán

V02

Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật, Toán

V03

Hóa học, Vẽ Mỹ thuật, Toán

V05

Vật lý, Vẽ Mỹ thuật, Văn

V06

Vẽ Mỹ thuật, Toán, Địa lý

V07

Vẽ Mỹ thuật, Toán, Tiếng Đức

V08

Vẽ Mỹ thuật, Tiếng Nga, Toán

V09

Vẽ Mỹ thuật, Toán, Tiếng Nhật

V10

Vẽ Mỹ thuật, Toán, Tiếng Pháp

V11

Vẽ Mỹ thuật, Toán, Tiếng Trung

R00

Lịch sử, Năng khiếu nghệ thuật, văn

R01

Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật, văn

R02

Toán, Năng khiếu nghệ thuật, văn

R03

Tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật, văn

R04

Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu văn hóa nghệ thuật, văn

M00

Toán, Văn, Đọc diễn cảm, Hát

M01

Lịch sử, Năng khiếu GDMN, văn

M02

Năng khiếu GDMN 1, Năng khiếu GDMN 2, toán

M03

Năng khiếu GDMN 1, Năng khiếu GDMN 2, văn

M04

KHTN, Năng khiếu GDMN, Toán

N00

Ngữ văn, Năng khiếu âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2

N01

Ngữ văn, Biểu diễn nghệ thuật, hát xướng âm

N02

Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ, Văn, Ký xướng âm

N03

Ghi âm - Xướng âm, Ngữ văn, chuyên môn

N04

Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu

N05

Xây dựng kịch bản kiện, Văn, Năng khiếu

N09

Hòa thanh, Ngữ văn, Chỉ huy tại chỗ

T00

Năng khiếu Thể dục thể thao, Toán, Sinh học

T01

Năng khiếu Thể dục thể thao, Toán, Ngữ văn

T02

Năng khiếu Thể dục thể thao, Ngữ văn, Sinh học

T03

Năng khiếu Thể dục thể thao, Địa lý, Ngữ văn

T04

Năng khiếu Thể dục thể thao, Vật lý, Toán

T05

Năng khiếu Thể dục thể thao, Ngữ văn, GDCD

T06

Năng khiếu Thể dục thể thao, Toán, Địa lý

T07

Năng khiếu Thể dục thể thao, Ngữ văn, Địa lý

TT08

GDCD, Toán, Năng khiếu Thể dục thể thao

2. Các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng

Khi đăng ký xét tuyển đại học, việc biết rõ các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng sẽ giúp bạn có được quyết định đúng đắn nhất cho ngành học của mình.

2.1. Các khối thi THPT và ngành nghề tương ứng

Tham khảo ngay các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng được các trường đại học tuyển sinh trên toàn quốc hiện nay:

  • Khối A và A1 bao gồm các ngành như: Cơ khí, Kỹ thuật phần mềm, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, Kế toán, kinh doanh quốc tế, quản trị nhân lực, luật kinh tế…

  • Khối B gồm có các ngành học như: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý đất đai, Khí tượng và Khí hậu học, Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước, Công nghệ sinh học, Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng…

  • Khối C: Sư phạm, luật, triết học, báo chí, khoa học xã hội và nhân văn, chính trị học, tâm lý học, công an, quân đội…

  • Khối D: Quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, công an, quân đội, tài chính ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc…

2.2. Khối thi năng khiếu và những ngành nghề tương ứng

Để tra cứu các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng với khối thi năng khiếu, bạn có thể tham khảo các thông tin chi tiết các ngành học dưới đây:

  • Khối N: Thanh nhạc, piano, sư phạm âm nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương tây, đạo diễn, nhiếp ảnh, diễn viên.

  • Khối H bao gồm các ngành: Thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, sư phạm mỹ thuật, điêu khắc, thiết kế công nghiệp, kiến trúc, hội họa, công nghệ điện ảnh - truyền hình…

  • Khối M: Giáo viên thanh nhạc, giáo viên mầm non, các ngành truyền hình, điện ảnh truyền hình…

  • Khối T: Quản lý thể dục thể thao, giáo dục thể chất, giáo dục Quốc phòng - An ninh, huấn luyện viên thể thao.

  • Khối V: Thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa ,kiến trúc cảnh quan, thiết kế công nghiệp, thiết kế thời trang, kiến trúc...

  • Khối S và R: Biểu diễn âm nhạc, tổ chức hoạt động văn hóa Nghệ thuật, truyền thông văn hóa, nghệ thuật nhiếp ảnh, diễn kịch, sân khấu...

3. Các hình thức tuyển sinh đại học phổ biến hiện nay

Tìm kiếm thông tin liên quan đến các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng, thí sinh có cơ hội đánh giá năng lực của mình và lựa chọn phương án tuyển sinh phù hợp. Dưới đây là ba hình thức tuyển sinh đại học phổ biến.

3.1. Tuyển sinh bằng kết quả thi THPT quốc gia

Xét tuyển Đại học từ kết quả thi THPT quốc gia là phương thức tuyển sinh phổ biến nhất. Thí sinh được xét tuyển dựa trên điểm số thi THPT và các điểm ưu tiên (nếu có). Công thức tính điểm xét tuyển thường phụ thuộc vào tổ hợp môn và quy định của từng trường, có thể áp dụng hệ số cho một số môn thi nhất định.

3.2. Thi đánh giá năng lực

Thi đánh giá năng lực là kỳ thi do các trường tổ chức để đánh giá toàn diện khả năng của thí sinh. Nội dung bài thi thường bao gồm các môn học như toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý và ngoại ngữ (thường là tiếng Anh). Kỳ thi này đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề của thí sinh. Vì vậy, các thí sinh cần biết được các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng để lên kế hoạch học tập hợp lý.

3.3. Xét tuyển học bạ

Xét tuyển học bạ sử dụng kết quả điểm tích lũy trong ba năm học THPT hoặc điểm trung bình lớp 12 để xét tuyển. Các trường Đại học áp dụng phương thức này thường dùng tổ hợp môn tương tự như tổ hợp môn xét tuyển thi THPT quốc gia. Mỗi trường có điều kiện và mốc thời gian xét tuyển riêng.

4. Kinh nghiệm chọn các khối thi Đại học, Cao đẳng

Bỏ túi ngay những kinh nghiệm chọn các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng dưới đây để có thể đạt được kết quả như mong muốn.

4.1. Xác định rõ ràng mục tiêu nghề nghiệp

Đầu tiên, thí sinh cần xác định được các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng. Sau đó sẽ xác định được mục tiêu nghề nghiệp của bản thân. Hãy tự đặt ra câu hỏi: Bản thân muốn làm công việc gì trong tương lai và ngành nghề nào sẽ phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Việc xác định mục tiêu nghề nghiệp sẽ giúp bạn hướng đến tổ hợp môn phù hợp và định hình chiến lược học tập.

4.2. Xem xét năng lực học của bản thân

Sau khi đã xác định được mục tiêu nghề nghiệp, bạn cần tự đánh giá năng lực học của bản thân. Hãy xem xét các môn học mà bạn đã học và đạt được điểm số cao nhất. Cân nhắc khả năng trong các lĩnh vực như toán học, văn học, khoa học tự nhiên, xã hội, ngoại ngữ, và công nghệ thông tin. Điều này sẽ giúp bạn chọn được khối thi phù hợp và có thể phát huy tối đa năng lực của mình.

4.3. Nghiên cứu chính sách tuyển sinh của các trường

Cuối cùng, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng về chính sách tuyển sinh của các trường đại học mà bạn quan tâm. Xem xét các yêu cầu về tổ hợp môn và điểm số để đảm bảo rằng bạn đáp ứng được các tiêu chuẩn tuyển sinh. Đặc biệt chú ý đến các yêu cầu đặc biệt của các ngành mà bạn muốn theo học để có kế hoạch chuẩn bị hợp lý.

Nắm rõ thông tin về các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng sẽ là tiền đề giúp bạn xây dựng kế hoạch học tập phù hợp. Điều này còn giúp bạn có thể định hướng về nghề nghiệp phù hợp với bản thân.

