1. Các khối thi đại học và tổ hợp môn xét tuyển đại học

Tra cứu các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng là cơ sở để bạn có thể lựa chọn ngành nghề học phù hợp với năng lực và sở thích của mình. Dưới đây bảng tham khảo về các khối thi và tổ hợp môn xét tuyển tương ứng:

Tên khối thi Tổ hợp môn xét tuyển đại học A00 Toán, Hóa học, Vật lý A01 Toán, Tiếng Anh, Vật lý A02 Toán, Sinh học, Vật lý A03 Toán, Lịch sử, Vật lý A04 Toán, Địa lý, Vật lý A05 Toán, Lịch sử, Hóa học A06 Toán, Địa lý, Hóa học A07 Toán, Địa lý, Lịch sử A08 Lịch sử, Toán, Giáo dục công dân (GDCD) A09 Toán, GDCD, Địa lý A10 Toán, GDCD, Vật lý A11 Toán, GDCD, Hóa học A12 khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên(KHTN), Toán A14 Toán, Địa lý, KHTN A15 Toán, GDCD, KHTN A16 Toán, Văn, KHTN A17 Toán, Vật lý, khoa học xã hội A18 Toán, Hóa học, khoa học xã hội B00 Toán, Sinh học, Hóa học B01 Toán, Lịch sử, Sinh học B02 Toán, Địa lý, Sinh học B03 Toán, Ngữ văn, Sinh học B04 Toán, GDCD, Sinh học B05 Toán, Khoa học xã hội, Sinh học B08 Toán, Tiếng Anh, Sinh học C00 Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử C01 Ngữ văn, Vật lý, Toán C02 Ngữ văn, Hóa học, Toán C03 Ngữ văn, Lịch sử, Toán C04 Ngữ văn, Địa lý, Toán C05 Ngữ văn, Hóa học, Vật lý C06 Ngữ văn, Sinh học, Vật lý C07 Ngữ văn, Lịch sử, Vật lý C08 Ngữ văn, Sinh, Hóa học C09 Ngữ văn, Địa lý, Vật lý C10 Ngữ văn, Lịch sử, Hóa học C12 Ngữ văn, Lịch sử, sinh học C13 Ngữ văn, Địa lý, sinh học C14 Ngữ văn, GDCD, Toán C15 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Toán C16 Ngữ văn, GDCD, Vật lý C17 Ngữ văn, Khoa học xã hội, Toán C18 Ngữ văn, GDCD, Sinh học C19 Ngữ văn, GDCD, Lịch sử C20 Ngữ văn, GDCD, Địa lý D01 Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán D02 Ngữ văn, Tiếng Nga, Toán D03 Ngữ văn, Tiếng Pháp, Toán D04 Ngữ văn, Tiếng Trung, Toán D05 Ngữ văn, Tiếng Đức, Toán D06 Ngữ văn, Tiếng Nhật, Toán D07 Toán, tiếng Anh, Hóa học D08 Toán, Tiếng Anh, Sinh học D09 Toán, Tiếng Anh, Lịch sử D10 Toán, Tiếng Anh, Địa lý H00 Năng khiếu vẽ 1, Năng khiếu vẽ 2, Văn H01 Ngữ văn, Năng khiếu Hình họa, Toán H02 Năng khiếu Hình họa, Vẽ trang trí màu, Toán H03 KHTN, Năng khiếu Hình họa, Toán H04 Tiếng Anh, Năng khiếu Hình họa, toán H05 Khoa học xã hội, Năng khiếu Hình họa, Ngữ Văn H06 Tiếng Anh, Năng khiếu Hình họa, Văn H07 Năng khiếu Hình họa, Vẽ Trang trí, Toán H08 Lịch sử, Vẽ mỹ thuật, Văn V00 Vật lý, Toán, Vẽ mỹ thuật V01 Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật, Toán V02 Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật, Toán V03 Hóa học, Vẽ Mỹ thuật, Toán V05 Vật lý, Vẽ Mỹ thuật, Văn V06 Vẽ Mỹ thuật, Toán, Địa lý V07 Vẽ Mỹ thuật, Toán, Tiếng Đức V08 Vẽ Mỹ thuật, Tiếng Nga, Toán V09 Vẽ Mỹ thuật, Toán, Tiếng Nhật V10 Vẽ Mỹ thuật, Toán, Tiếng Pháp V11 Vẽ Mỹ thuật, Toán, Tiếng Trung R00 Lịch sử, Năng khiếu nghệ thuật, văn R01 Địa lý, Năng khiếu nghệ thuật, văn R02 Toán, Năng khiếu nghệ thuật, văn R03 Tiếng Anh, Năng khiếu nghệ thuật, văn R04 Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu văn hóa nghệ thuật, văn M00 Toán, Văn, Đọc diễn cảm, Hát M01 Lịch sử, Năng khiếu GDMN, văn M02 Năng khiếu GDMN 1, Năng khiếu GDMN 2, toán M03 Năng khiếu GDMN 1, Năng khiếu GDMN 2, văn M04 KHTN, Năng khiếu GDMN, Toán N00 Ngữ văn, Năng khiếu âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2 N01 Ngữ văn, Biểu diễn nghệ thuật, hát xướng âm N02 Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ, Văn, Ký xướng âm N03 Ghi âm - Xướng âm, Ngữ văn, chuyên môn N04 Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu N05 Xây dựng kịch bản kiện, Văn, Năng khiếu N09 Hòa thanh, Ngữ văn, Chỉ huy tại chỗ T00 Năng khiếu Thể dục thể thao, Toán, Sinh học T01 Năng khiếu Thể dục thể thao, Toán, Ngữ văn T02 Năng khiếu Thể dục thể thao, Ngữ văn, Sinh học T03 Năng khiếu Thể dục thể thao, Địa lý, Ngữ văn T04 Năng khiếu Thể dục thể thao, Vật lý, Toán T05 Năng khiếu Thể dục thể thao, Ngữ văn, GDCD T06 Năng khiếu Thể dục thể thao, Toán, Địa lý T07 Năng khiếu Thể dục thể thao, Ngữ văn, Địa lý TT08 GDCD, Toán, Năng khiếu Thể dục thể thao

2. Các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng

Khi đăng ký xét tuyển đại học, việc biết rõ các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng sẽ giúp bạn có được quyết định đúng đắn nhất cho ngành học của mình.

2.1. Các khối thi THPT và ngành nghề tương ứng

Tham khảo ngay các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng được các trường đại học tuyển sinh trên toàn quốc hiện nay:

Khối A và A1 bao gồm các ngành như: Cơ khí, Kỹ thuật phần mềm, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, Kế toán, kinh doanh quốc tế, quản trị nhân lực, luật kinh tế…

Khối B gồm có các ngành học như: Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý đất đai, Khí tượng và Khí hậu học, Quản lý tài nguyên và môi trường, Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước, Công nghệ sinh học, Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng…

Khối C : Sư phạm, luật, triết học, báo chí, khoa học xã hội và nhân văn, chính trị học, tâm lý học, công an, quân đội…

Khối D: Quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, công an, quân đội, tài chính ngân hàng, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc…

Nghiên cứu về các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng để có được sự lựa chọn tốt nhất

2.2. Khối thi năng khiếu và những ngành nghề tương ứng

Để tra cứu các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng với khối thi năng khiếu, bạn có thể tham khảo các thông tin chi tiết các ngành học dưới đây:

Khối N : Thanh nhạc, piano, sư phạm âm nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương tây, đạo diễn, nhiếp ảnh, diễn viên.

Khối H bao gồm các ngành: Thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, sư phạm mỹ thuật, điêu khắc, thiết kế công nghiệp, kiến trúc, hội họa, công nghệ điện ảnh - truyền hình…

Khối M : Giáo viên thanh nhạc, giáo viên mầm non, các ngành truyền hình, điện ảnh truyền hình…

Khối T : Quản lý thể dục thể thao, giáo dục thể chất, giáo dục Quốc phòng - An ninh, huấn luyện viên thể thao.

Khối V : Thiết kế nội thất, thiết kế đồ họa ,kiến trúc cảnh quan, thiết kế công nghiệp, thiết kế thời trang, kiến trúc...

Khối S và R: Biểu diễn âm nhạc, tổ chức hoạt động văn hóa Nghệ thuật, truyền thông văn hóa, nghệ thuật nhiếp ảnh, diễn kịch, sân khấu...

3. Các hình thức tuyển sinh đại học phổ biến hiện nay

Tìm kiếm thông tin liên quan đến các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng, thí sinh có cơ hội đánh giá năng lực của mình và lựa chọn phương án tuyển sinh phù hợp. Dưới đây là ba hình thức tuyển sinh đại học phổ biến.

3.1. Tuyển sinh bằng kết quả thi THPT quốc gia

Xét tuyển Đại học từ kết quả thi THPT quốc gia là phương thức tuyển sinh phổ biến nhất. Thí sinh được xét tuyển dựa trên điểm số thi THPT và các điểm ưu tiên (nếu có). Công thức tính điểm xét tuyển thường phụ thuộc vào tổ hợp môn và quy định của từng trường, có thể áp dụng hệ số cho một số môn thi nhất định.

Phương thức xét tuyển Đại học từ kết quả thi THPT phổ biến nhất hiện nay

3.2. Thi đánh giá năng lực

Thi đánh giá năng lực là kỳ thi do các trường tổ chức để đánh giá toàn diện khả năng của thí sinh. Nội dung bài thi thường bao gồm các môn học như toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý và ngoại ngữ (thường là tiếng Anh). Kỳ thi này đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề của thí sinh. Vì vậy, các thí sinh cần biết được các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng để lên kế hoạch học tập hợp lý.

3.3. Xét tuyển học bạ

Xét tuyển học bạ sử dụng kết quả điểm tích lũy trong ba năm học THPT hoặc điểm trung bình lớp 12 để xét tuyển. Các trường Đại học áp dụng phương thức này thường dùng tổ hợp môn tương tự như tổ hợp môn xét tuyển thi THPT quốc gia. Mỗi trường có điều kiện và mốc thời gian xét tuyển riêng.

Nhiều trường đại học, cao đẳng tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển học bạ

4. Kinh nghiệm chọn các khối thi Đại học, Cao đẳng

Bỏ túi ngay những kinh nghiệm chọn các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng dưới đây để có thể đạt được kết quả như mong muốn.

4.1. Xác định rõ ràng mục tiêu nghề nghiệp

Đầu tiên, thí sinh cần xác định được các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng. Sau đó sẽ xác định được mục tiêu nghề nghiệp của bản thân. Hãy tự đặt ra câu hỏi: Bản thân muốn làm công việc gì trong tương lai và ngành nghề nào sẽ phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân. Việc xác định mục tiêu nghề nghiệp sẽ giúp bạn hướng đến tổ hợp môn phù hợp và định hình chiến lược học tập.

Cần xác định được mục tiêu nghề nghiệp khi chọn khối thi đại học

4.2. Xem xét năng lực học của bản thân

Sau khi đã xác định được mục tiêu nghề nghiệp, bạn cần tự đánh giá năng lực học của bản thân. Hãy xem xét các môn học mà bạn đã học và đạt được điểm số cao nhất. Cân nhắc khả năng trong các lĩnh vực như toán học, văn học, khoa học tự nhiên, xã hội, ngoại ngữ, và công nghệ thông tin. Điều này sẽ giúp bạn chọn được khối thi phù hợp và có thể phát huy tối đa năng lực của mình.

4.3. Nghiên cứu chính sách tuyển sinh của các trường

Cuối cùng, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng về chính sách tuyển sinh của các trường đại học mà bạn quan tâm. Xem xét các yêu cầu về tổ hợp môn và điểm số để đảm bảo rằng bạn đáp ứng được các tiêu chuẩn tuyển sinh. Đặc biệt chú ý đến các yêu cầu đặc biệt của các ngành mà bạn muốn theo học để có kế hoạch chuẩn bị hợp lý.

Tham khảo chính sách tuyển sinh của các trường để có sự lựa chọn tối ưu

Nắm rõ thông tin về các khối thi đại học và các ngành nghề tương ứng sẽ là tiền đề giúp bạn xây dựng kế hoạch học tập phù hợp. Điều này còn giúp bạn có thể định hướng về nghề nghiệp phù hợp với bản thân.