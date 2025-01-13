1. Có nên chọn học các ngành hot trong tương lai?

Không phải ngẫu nhiên mà top các ngành hot trong tương lai luôn nằm trong danh sách tìm kiếm mỗi mùa tuyển sinh. Việc chọn ngành để theo học suốt 4 - 5, thậm chí nhiều năm hơn vô cùng quan trọng. Dưới đây là 3 lợi thế khi chọn ngành hot:

Đảm bảo việc làm: Ngành học hot luôn nhận được sự quan tâm lớn nên thường ổn định và có khả năng phát triển lớn. Lĩnh vực đó càng phát triển thì nhu cầu nhân sự ngày càng tăng đảm bảo việc làm cho người học.

Mức lương hấp dẫn: Các ngành hot nhất trong tương lai hứa hẹn giúp bạn có được mức lương thuộc hàng “top”. Vì ngành hot đòi hỏi trình độ, kỹ năng cao hơn nên lương cũng cần phải trả tương xứng. Thêm vào đó, sự cạnh tranh của các công ty muốn thu hút ứng viên tiềm năng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mức lương chung.

Nhiều cơ hội phát triển: Các ngành hot trong tương lai mở ra cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Bởi các công ty sẽ đầu tư vào sự phát triển của nhân viên để có đội ngũ nhân sự lành nghề. Nếu bạn đã có kinh nghiệm, bạn có thể đảm nhận vị trí quản lý hoặc lãnh đạo ngay

Không thể phủ nhận những cơ hội mà ngành hot mang lại cho bạn. Nhưng ngoài những ưu điểm đó, bạn vẫn phải đối mặt với tỷ lệ cạnh tranh cao, xu hướng thay đổi hay sự chán nản nếu đây không phải đam mê của bạn. Vì thế, hãy cân nhắc kỹ để đưa ra lựa chọn chính xác.

Cần cân nhắc kỹ trước khi chọn theo học các ngành hot trong tương lai

2. Top những ngành hot trong tương lai không nên bỏ qua

Nước ta đang trên đà phát triển và hội nhập nên xu hướng về ngành nghề cũng thay đổi theo. Trong đó, các ngành hot trong tương lai phải nhắc đến liên quan nhiều đến lĩnh vực công nghệ và công nghiệp. Cùng điểm qua 8 ngành có khả năng phát triển mạnh nhất trong thời gian tới.

2.1. Ngành Công nghệ thông tin

Với nhu cầu của xã hội hiện đại, sự thống trị của công nghệ là điều không phải bàn cãi. Đây cũng là ngành kinh tế mang tính mũi nhọn của nước ta. Điển hình là Việt Nam đã đầu tư nhiều khu công nghệ cao và triển khai việc xuất khẩu phần mềm. Hơn nữa, thị trường lao động trong nước và quốc tế cũng đang rất cần nhân tài trong lĩnh vực này.

Để đáp ứng được yêu cầu công việc trong ngành Công nghệ thông tin, bạn cần có khả năng đương đầu với áp lực. Đồng thời, bạn cần có tư duy khoa học, sáng tạo, nhạy bén với sự thay đổi của thế giới.

Một số trường đại học nổi tiếng tại Việt Nam đào tạo ngành Công nghệ thông tin:

Trường Đại học FPT

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Kỹ thuật Quân sự

2.2. Ngành Tâm lý học

Trong danh sách ngành hot, nhất là các ngành hot trong tương lai cho nữ không thể thiếu lĩnh vực tâm lý học. Xã hội phát triển nhanh chóng, con người cũng phải đổi mặt với nhiều áp lực dẫn đến sức khỏe tâm lý không ổn định. Vì thế, các chuyên gia tâm lý hay chuyên viên tư vấn tâm lý đang được tìm kiếm ngày càng nhiều.

Về yêu cầu năng lực, bạn cần có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng nắm bắt tâm lý người khác. Cùng với đó là khả năng lắng nghe, thấu hiểu, phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tâm lý của một ai đó.

Các trường đại học đào tạo chuyên ngành Tâm lý học tại Việt Nam bạn có thể tham khảo:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech)

2.3. Ngành Phân tích dữ liệu

Với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học - kỹ thuật, ngành phân tích dữ liệu chắc chắn sẽ bùng nổ. Các thuật ngữ Big Data, AI, Điện toán đám mây,... đã trở nên vô cùng quen thuộc. Đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực nhờ khả năng thu thập, quản lý, trích xuất, lọc dữ liệu, dự đoán xu hướng,... phân tích dữ liệu là ngành đắt giá bậc nhất khi đề cập đến các ngành hot trong tương lai.

Muốn theo đuổi ngành này, bạn phải có sự cẩn thận, tỉ mỉ cùng chuyên môn cao, sử dụng thuần thục các thiết bị công nghệ. Dưới đây là top trường đại học đào tạo ngành này tốt nhất tại Việt Nam:

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Trường Đại học Công nghệ thông tin

Trường Đại học Quốc Tế

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính

2.4. Ngành Du lịch và Khách sạn

Những năm gần đây, Việt Nam liên tiếp lọt vào danh sách các quốc gia du lịch được yêu thích với nhiều giải thưởng quốc tế uy tín. Hơn nữa, xã hội phát triển cũng kéo theo nhu cầu tận hưởng cuộc sống tăng lên. Điều này là cơ hội để Du lịch và Khách sạn trở thành ngành có triển vọng phát triển nhất.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng khắt khe, bạn cần rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nhất là ngoại ngữ. Ngoài ra, việc học đúng chuyên ngành tại các trường đào tạo cũng là một lợi thế.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Khoa Du lịch)

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (Khoa Du lịch - Khách sạn)

Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn

Ngành dịch vụ khách sạn và du lịch đang được nhiều bạn trẻ theo đuổi

2.5. Ngành Thương mại điện tử

Luôn ở top các ngành hot trong tương lai thuộc khối ngành kinh tế chính là thương mại điện tử hay eCommerce. Đây là ngành đóng vai trò quan trọng giúp các doanh nghiệp bán hàng trên mạng điện tử. Khi các ứng dụng và phương thức kinh doanh online liên tục thay đổi, việc tìm kiếm nhân lực cho ngành này càng tăng cao.

Làm việc trong ngành này, bạn cần có khả năng nắm bắt thị trường, nhanh nhạy với các xu hướng. Đồng thời, bạn nên chọn theo học những trường đào tạo về kinh tế để có kiến thức tài chính vững chắc như:

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trường Đại học Ngoại thương

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Trường Đại học RMIT Việt Nam

2.6. Ngành Cơ khí

Xã hội hiện đại ngày nay không thể thiếu những thiết bị điện hay cơ khí nên ngành này lọt top các ngành hot trong tương lai cũng là điều dễ hiểu. Là ngành tạo ra các sản phẩm hữu ích phục vụ nhu cầu thiết thực, do đó sẽ luôn cần nhân lực về khối ngành này. Hơn nữa, mức lương ngành Cơ khí mang lại không hề nhỏ và có sự ổn định.

Đứng trước cơ hội đó, việc chuẩn bị một nền tảng kiến thức, kỹ năng vô cùng quan trọng. Bạn có thể lựa chọn theo học tại những cơ sở như:

Trường Đại học Bách khoa

Trường Đại học Công nghiệp

Trường Đại học Văn Lang

Học viện Hàng không Việt Nam

2.7. Ngành Năng lượng

Đối mặt với sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu, để bảo vệ trái đất, nhu cầu năng lượng sạch ngày càng tăng. Năng lượng gió, năng lượng mặt trời, phát triển ô tô điện,... rất tiềm năng mà chưa được khai thác hết. Vậy nên ngành Năng lượng, nhất là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo được đánh giá là ngành hot trong tương lai.

Đây là lĩnh vực khá mới tại Việt Nam và đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Chuẩn bị cho mình một nền tảng kiến thức chuyên ngành tốt là cách để bạn nắm bắt cơ hội kiếm hàng chục triệu mỗi tháng trong tương lai.

Trường Đại học Điện lực

Trường Đại học Công nghệ (Trường Đại học Quốc gia Hà Nội)

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

2.8. Ngành An ninh mạng

Thuộc danh sách các ngành hot trong tương lai 2030, An ninh mạng thực sự là lựa chọn chuyên ngành đáng chú ý. Với tốc độ phát triển nhanh chóng của các nền tảng Internet, mọi doanh nghiệp, công ty, cơ quan đều cần chuyên viên an ninh mạng bảo vệ dữ liệu. Vì thế, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này, bạn sẽ được săn đón với mức lương hậu hĩnh.

Hiện nay, các trường ở Việt Nam không ngừng hoàn thiện chương trình giảng dạy chuyên ngành an ninh mạng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Một số trường nổi bật:

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Học viện Kỹ thuật mật mã

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện An ninh Nhân dân

Đại học FPT

An ninh mạng được dự đoán là ngành hot trong tương lai 2030

3. Lời khuyên khi chọn ngành học

Cơ hội việc làm và thu nhập mà các ngành hot trong tương lai mang lại là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc một số lời khuyên dưới đây để chọn ngành cho phù hợp.

Tìm hiểu chương trình đào tạo

Thực tế nhiều bạn đang chọn ngành, chọn trường mà không biết mình sẽ được học những gì. Sau khi xác định được ngành mình mong muốn, hãy lên trang web của các trường có đào tạo ngành đó để tìm hiểu cụ thể về chương trình học. Điều này giúp tránh trường hợp chương trình không phù hợp với sức học hoặc khả năng tài chính của bạn.

Niềm đam mê

Dù các ngành hot trong tương lai đem tới nhiều thuận lợi nhưng quan trọng nhất vẫn là đam mê của bạn. Nếu phải gò ép mình vào chuyên ngành mình không thích, bạn sẽ không có động lực để học tập, rèn luyện các kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp.

Kỹ năng

Trước khi lựa chọn ngành nghề, hãy xem xét kỹ năng và đánh giá một cách trung thực ưu - nhược điểm của bản thân. Từ đó, bạn sẽ đưa ra quyết định chính xác, nâng cao tỷ lệ thành công với ngành mình chọn. Bạn có thể tham khảo ý kiến người thân hoặc các anh chị khóa trên đang học ngành đó.

Tham gia khảo sát thực tế

Từ lý thuyết đến thực tiễn là một quá trình dài với nhiều điểm khác biệt. So với những kiến thức được trang bị, nghề nghiệp trong thế giới thực chắc chắn sẽ xuất hiện vấn đề. Do vậy, bạn nên tìm cơ hội để trải nghiệm hoặc quan sát trực tiếp người làm công việc đó thực hành, chia sẻ. Từ đó, bạn có cái nhìn khách quan và chính xác nhất về nghề nghiệp.

Hãy chọn ngành học dựa trên khả năng và đam mê của bản thân, thay vì sự định hướng của người khác

Trên đây là tất tần tật thông tin về các ngành hot trong tương lai mà job3s chia sẻ đến bạn. Mong rằng qua đây, bạn nắm được tổng quát 8 ngành học hot nhất để có định hướng phù hợp với bản thân. Đừng quên cân nhắc các yếu tố liên quan, không vì chạy theo xu hướng mà bất chấp tất cả dẫn đến hối hận về sau.

