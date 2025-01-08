Bật mí các ngành nghề HOT hiện nay? Cơ hội việc làm thu nhập khủng không nên bỏ lỡ

1. Các ngành nghề hot hiện nay có mức thu nhập cực khủng

Đối với mỗi ngành nghề, sự phát triển không chỉ đến từ nhu cầu thị trường mà còn từ sự tiến bộ trong công nghệ, thay đổi trong hành vi tiêu dùng, và những ảnh hưởng của các vấn đề xã hội như biến đổi khí hậu và sự phát triển bền vững. Vì vậy, việc tìm hiểu các ngành nghề hot hiện nay sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm cơ hội việc làm với mức thu nhập cao, xứng đáng với năng lực của mình.

Dưới đây là những ngành nghề hot nhất hiện nay mà bạn có thể tham khảo:

1.1. Hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên du lịch là một trong các ngành nghề hot hiện nay, đem lại mức thu nhập cao

Trong bối cảnh du lịch ngày càng được đẩy mạnh, hướng dẫn viên du lịch được đánh giá là một trong các ngành nghề hot hiện nay tại Việt Nam. Số lượng HDV du lịch tại Việt Nam chỉ đáp ứng được 15% nhu cầu của khách trong nước và 40% nhu cầu của khách quốc tế, do đó, tình trạng thiếu hụt hướng dẫn viên du lịch đang tăng cao. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên ngành du lịch tìm kiếm việc làm với mức thu nhập ổn định sau khi ra trường.

Hướng dẫn viên du lịch không chỉ là người dẫn đường mà còn là người tổ chức chương trình, người kết nối văn hóa và là người đại diện cho điểm đến du lịch. Do đó, nghề hướng dẫn viên du lịch đang trở thành một trong những lựa chọn hấp dẫn cho những người yêu thích du lịch và muốn làm việc trong một môi trường năng động.

1.2. Thiết kế đồ họa

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành thiết kế đồ họa đang tăng cao mỗi năm

Trong các ngành nghề hiện nay ở Việt Nam, Thiết kế đồ họa được xem là một trong các ngành nghề hot hiện nay được nhiều người lựa chọn. Với sự phát triển của công nghệ và truyền thông, nhu cầu về thiết kế đồ họa ngày càng tăng cao.

Công việc thiết kế đồ họa không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm trực quan và hấp dẫn để thu hút khách hàng mà còn tăng cường thương hiệu cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sự phổ biến của các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội, trang web và ứng dụng di động cũng đặt ra nhu cầu về các dịch vụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm dự báo Nhân lực và Thị trường Lao Động, nhân lực ngành Thiết kế đồ họa tại Việt Nam đang khan hiếm. Mỗi năm, Việt Nam cần ít nhất 1 triệu nhân lực cho ngành Thiết kế đồ họa. Vì vậy, cơ hội việc làm của ngành này rất cao và dự đoán sẽ còn hot trong 10 năm tới.

Nhân viên ngân hàng là một trong những ngành nghề hot nhất hiện nay với nhu cầu tuyển dụng nhân lực lớn

Nhắc đến các ngành nghề hot hiện nay chắc chắn phải kể đến nhân viên ngân hàng. Mặc dù các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và công nghệ tài chính ngày càng phát triển, nhưng nhu cầu về dịch vụ tư vấn và chăm sóc khách hàng trực tiếp vẫn đang tăng cao.

Các ngân hàng luôn cần nhân viên có kỹ năng giao tiếp tốt, có kiến thức về tài chính và chuyên nghiệp để cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng. Đặc biệt, với sự gia tăng của nhu cầu vay vốn, đầu tư và quản lý tài sản, vai trò của nhân viên ngân hàng vẫn luôn được đánh giá cao và thu hút sự quan tâm từ người lao động.

Theo các chuyên gia, nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng vẫn đang tăng cao. Chỉ tính riêng khu vực TP. Hồ Chí Minh, số lượng tuyển dụng nhân lực ngành ngân hàng mỗi năm ít nhất là 15.000 lao động. Qua đó có thể thấy đây là một trong các ngành nghề hot và có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất hiện nay.

1.4. Tiếp viên hàng không

Với sự phát triển của ngành hàng không và du lịch, nhu cầu về dịch vụ tiếp viên hàng không đang tăng cao. Do đó, đây được xem là một trong các ngành nghề hot hiện nay mang lại mức thu nhập ổn định.

Sự phổ biến của các hãng hàng không giá rẻ cũng như sự tăng trưởng của du lịch hàng không trong và ngoài nước đều mang lại cơ hội việc làm cho các tiếp viên hàng không có kỹ năng giao tiếp tốt, có kiến thức về an toàn hàng không và khả năng làm việc linh hoạt trong môi trường đa văn hóa.

Theo đánh giá của các chuyên gia, từ đây đến năm 2030, nhu cầu tuyển dụng ngành tiếp viên hàng không vẫn còn tăng cao bởi các sân bay xuất hiện ngày càng nhiều, các hãng hàng không mới cũng “rục rịch” đi vào hoạt động. Hơn nữa, nhân lực ngành hàng không đang thiếu hụt trầm trạng. Do đó, đây là cơ hội để bạn tìm kiếm việc làm với mức thu nhập khủng năm 2024.

1.5. Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng, mở ra cơ hội việc làm cho những người có nhu cầu tìm việc

Công nghệ thông tin là một trong các ngành nghề hot hiện nay. Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng Công nghệ, nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin không ngừng tăng cao. CNTT không chỉ là lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn mà còn là một trong những lĩnh vực đem lại thu nhập cao và nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Công việc trong ngành CNTT không chỉ giúp xây dựng và phát triển các ứng dụng, hệ thống và dịch vụ mới mà còn mở ra cơ hội làm việc với công ty hàng đầu thế giới, tham gia vào các dự án sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của xã hội thông qua công nghệ. Do đó, ngành CNTT vẫn được coi là một trong những ngành nghề hot và hấp dẫn cho nhiều người.

Theo số liệu Báo cáo về thị trường IT Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành Công nghệ thông tin tại Việt Nam không ngừng tăng lên. Hiện tại, Việt Nam vẫn đang thiếu hụt 150.000 - 195.000 lập trình viên hằng năm. Do đó, đây là một trong các ngành nghề hot nhất hiện nay mà bạn không nên bỏ qua.

Xem thêm: Công việc của nhân viên pha chế là gì? Tìm hiểu nghề hái ra tiền của giới trẻ

1.6. Phiên dịch viên

Phiên dịch viên là một trong các ngành nghề đang hot hiện nay thu hút sự quan tâm của nhiều người

Nếu bạn đang tìm kiếm các ngành nghề hot hiện nay thì chắc chắn không thể bỏ qua Phiên dịch viên. Với sự phát triển của thương mại quốc tế, du lịch, và các sự kiện đa quốc gia, nhu cầu về phiên dịch viên chuyên nghiệp và có kỹ năng cao ngày càng tăng, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Thực trạng hiện nay, nhu cầu tuyển dụng phiên dịch viên tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung ngày càng tăng cao. Các doanh nghiệp tuyển dụng hầu hết là công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp.

Ước tính, từ năm 2024 - 2025, mỗi năm Việt Nam thiếu hụt gần 1.000 phiên dịch viên. Vì vậy, đây chính là cơ hội để các sinh viên ngành phiên dịch viên tìm kiếm việc làm với mức thu nhập hấp dẫn.

1.7. Marketing - truyền thông

Marketing - truyền thông được coi là một trong các ngành nghề hot hiện nay. Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt, việc xây dựng và quản lý hình ảnh thương hiệu, cùng việc tạo ra các chiến lược tiếp thị hiệu quả là yếu tố quyết định sự thành công của một doanh nghiệp.

Với sự bùng nổ của các kênh truyền thông kỹ thuật số và sự phát triển của các chiến lược tiếp thị đa kênh, nhu cầu về các chuyên gia Marketing - truyền thông có kỹ năng chuyên môn và sáng tạo ngày càng tăng, tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong ngành này.

Thực tế, khi truy cập trên các trang tuyển dụng việc làm, bạn sẽ thấy nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành Marketing - truyền thông rất cao. Thu nhập trung bình cho vị trí này dao động ở mức 15.000.000 đồng - 50.000.000 đồng/ tháng. Qua đó có thể thấy được Marketing - truyền thông là một trong các ngành nghề đang hot hiện nay.

1.8. Khoa học Dữ liệu

Khoa học dữ liệu là một trong các ngành nghề hot nhất hiện nay mang lại mức thu nhập cực khủng

Với sự bùng nổ của dữ liệu số và công nghệ thông tin, nhu cầu về các chuyên gia trong lĩnh vực Khoa học Dữ liệu ngày càng tăng. Khoa học Dữ liệu không chỉ giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng, thị trường và hoạt động kinh doanh mà còn giúp tối ưu hóa quyết định và chiến lược kinh doanh thông qua phân tích số liệu và dự đoán.

Với khả năng áp dụng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế, marketing và sản xuất, ngành khoa học dữ liệu đang thu hút sự quan tâm và đóng góp vào sự phát triển và hiện đại hóa của nhiều lĩnh vực kinh tế và xã hội.

Theo báo cáo từ Indeed, qua mỗi năm, nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành Khoa học Dữ liệu tăng 29% - 32%. Các doanh nghiệp tuyển dụng là các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực chứ không riêng về công nghệ. Trong bối cảnh thách thức xử lý dữ liệu ngày càng tăng cao, nhu cầu tuyển dụng ngành Khoa học Dữ liệu được dự đoán sẽ còn tăng mạnh trong tương lai. Do đó, đây là một trong các ngành nghề hot hiện nay và trong 10 năm tới.

1.9. Nhân viên Content Marketing

Content Marketing là ngành nghề đang hot, có tính linh hoạt cao

Nhân viên Content Marketing cũng được đánh giá là một trong các ngành nghề hot hiện nay. Trong thời đại số hóa và tiếp cận thông tin nhanh chóng, nội dung trở thành một yếu tố quan trọng trong việc thu hút và giữ chân khách hàng. Các doanh nghiệp đang tập trung vào việc tạo ra nội dung chất lượng và phù hợp với nhu cầu của đối tượng mục tiêu.

Bên cạnh đó, với sự phát triển của marketing kỹ thuật số và sự gia tăng của các nền tảng trực tuyến, nhu cầu về nhân viên Content có khả năng viết lách tốt, sáng tạo đang tăng cao, tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Không nhất thiết phải làm việc ở văn phòng, nhân viên Content có thể hoạt động như một Freelancer, nhận việc và làm việc ngay tại nhà.

1.10. Nhân viên kinh doanh

Khi nói đến các ngành nghề hot hiện nay chắc chắn không thể bỏ qua nhân viên kinh doanh. Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, nhu cầu về các chuyên gia kinh doanh có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý mối quan hệ khách hàng ngày càng tăng.

Cơ hội việc làm cho nhân viên kinh doanh hiện nay rất cao bởi bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần có nguồn nhân lực này. Ngành nhân viên kinh doanh có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nhân viên kinh doanh bất động sản, nhân viên kinh doanh bảo hiểm, nhân viên kinh doanh công nghệ sinh học,...

2. Các ngành nghề kinh doanh hot hiện nay 2024

Hiện nay các quán ăn, nhà hàng hay cơ sở kinh doanh xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, sau khi hoạt động một thời gian, không ít các doanh nghiệp đã phải đóng cửa vì bị lỗ. Vì vậy, khi đã xác định kinh doanh, bạn phải nắm rõ các ngành nghề kinh doanh đang hot hiện nay như:

2.1. Kinh doanh quần áo thời trang

Kinh doanh thời trang là một trong các ngành nghề kinh doanh hot hiện nay

Kinh doanh quần áo thời trang được coi là một trong những ngành nghề kinh doanh hot hiện nay. Thị trường thời trang luôn có sự thay đổi liên tục về xu hướng và phong cách. Việc đầu tư vào ngành này không chỉ mang lại cơ hội kinh doanh lớn mà còn cho phép bạn thể hiện sự sáng tạo và phát triển thương hiệu riêng của mình.

Với sự phát triển của mạng xã hội và thương mại điện tử, việc tiếp cận và tương tác với khách hàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp thời trang.

Tuy nhiên, để đem lại hiệu quả kinh doanh tốt giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, bạn cần phải tìm được nguồn hàng rẻ, đẹp, chất lượng và mẫu mã đa dạng, phù hợp với xu hướng thị trường. Đây cũng chính là vấn đề khiến những người kinh doanh quần áo thời trang phải đau đầu.

2.2. Kinh doanh đồ ăn healthy, cơm văn phòng healthy

Kinh doanh đồ ăn healthy đang là xu hướng kinh doanh được nhiều người hướng đến

Với xu hướng người tiêu dùng chú trọng hơn đến sức khỏe và phong cách sống lành mạnh, kinh doanh đồ ăn healthy và cơm văn phòng healthy trở thành một trong các ngành nghề hot hiện nay.

Việc kinh doanh trong lĩnh vực này không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường mà còn đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy phong trào sống khỏe mạnh. Thêm vào đó, với sự phát triển của văn phòng làm việc và nhu cầu về các lựa chọn ăn uống tiện lợi, lành mạnh tại nơi làm việc, kinh doanh cơm văn phòng healthy cũng trở thành một ngành nghề kinh doanh hấp dẫn và có tiềm năng phát triển trong thời đại hiện nay.

Xem thêm: Các ngành truyền thông hot nhất hiện nay, bật mí ngành nghề có mức lương cực khủng

2.3. Kinh doanh sản phẩm handmade

Kinh doanh sản phẩm handmade là mô hình kinh doanh hot hiện nay với số vốn cực ít

Kinh doanh sản phẩm handmade được coi là một trong các ngành nghề hot hiện nay. Người tiêu dùng ngày càng đánh giá cao sự độc đáo, chất lượng và giá trị cá nhân hóa của các sản phẩm handmade. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp và cá nhân sản xuất sản phẩm handmade phát triển thương hiệu và thu hút khách hàng.

Thực tế, hiện nay trào lưu hoa kẽm nhung, hoa sáp, cây thông kẽm nhung, hoa bằng len, búp bê bằng len,... đang cực hot và thu hút đông đảo khách hàng. Với sự phổ biến của các nền tảng trực tuyến, việc tiếp cận và tiếp thị các sản phẩm handmade trở nên dễ dàng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành này.

2.4. Kinh doanh đồ ăn vặt online

Nếu bạn có ý định kinh doanh nhưng chưa biết kinh doanh cái gì thì có thể thử kinh doanh đồ ăn vặt online, không cần tốn chi phí thuê mặt bằng. Hiện nay, người tiêu dùng thường tìm kiếm sự tiện lợi và đa dạng trong việc chọn lựa các sản phẩm đồ ăn vặt. Và việc kinh doanh trực tuyến giúp dễ dàng tiếp cận đến khách hàng mục tiêu.

Hơn nữa, khi kinh doanh online, bạn không cần tốn chi phí trang trí quán, trang bị cơ sở vật chất hiện đại và cũng không cần tốn chi phí thuê mặt bằng. Do đó, bạn có thể bán các món ăn vặt giá rẻ để thu hút khách hàng. Đây cũng là lĩnh vực kinh doanh phù hợp với những người có vốn kinh doanh hạn chế và là một trong các ngành nghề hot hiện nay.

2.5. Kinh doanh dịch vụ gia đình

Kinh doanh dịch vụ gia đình đang là lĩnh vực kinh doanh có triển vọng cao

Kinh doanh dịch vụ gia đình như dịch vụ chăm sóc sức khỏe mẹ và bé sau sinh, dịch vụ chăm sóc người già, dịch vụ giúp việc theo giờ,... cũng là một trong các ngành nghề hot hiện nay.

Người tiêu dùng ngày càng đánh giá cao sự tiện lợi và chất lượng của các dịch vụ gia đình để tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng cuộc sống. Do đó, đây là lĩnh vực hot, phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ hoặc các cá nhân, giúp phát triển thương hiệu và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

3. Dự đoán các ngành nghề hot trong 10 năm tới

Thị trường lao động luôn biến động thất thường, nhu cầu tuyển dụng nhân lực cũng thay đổi liên tục. Do đó khó có thể xác định được các ngành nghề hot trong 10 năm tới. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, dưới đây là những ngành nghề triển vọng trong 10 năm tới:

Quản trị Nhà hàng - Khách sạn

Kỹ sư phần mềm

Ngành tư vấn tâm lý xã hội

Y tế và chăm sóc sức khỏe

Ngành Kiến trúc

Ngành Khoa học máy tính

Ngành Công nghệ thông tin

Nhân viên kinh doanh

Hướng dẫn viên du lịch,....

Trong bối cảnh nền kinh tế đang ngày càng phát triển và công nghệ liên tục thay đổi, việc tìm hiểu về các ngành nghề hot hiện nay là vô cùng quan trọng. Các ngành nghề này không chỉ mang lại nhiều cơ hội việc làm mà còn đem lại mức thu nhập ổn định. Tuy nhiên thị trường việc làm luôn có sự biến động, do đó bạn nên thường xuyên theo dõi nhu cầu tuyển dụng nhân lực để có cái nhìn khách quan nhất.