Điểm danh top 10 các trường đại học ở Hà Nội chất lượng hàng đầu

1. Đại học quốc gia: Nơi tập trung các trường đại học ở Hà Nội

ĐH Quốc gia Hà Nội gồm 9 trường thành viên, là môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu trên cả nước. Trường có cả hệ đào tạo sau đại học và liên kết nước ngoài.

Danh sách các trường đại học ở Hà Nội tuyệt đối không thể thiếu bất cứ trường đại học nào trong ĐH Quốc gia. Mỗi năm trường tuyển sinh hàng chục nghìn thí sinh và được học tại đây là một niềm tự hào của bất cứ bạn sinh viên nào.

Danh sách 9 trường cụ thể như sau:

Trường ĐH Khoa học tự nhiên

Trường ĐH Công nghệ

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn: Một trong các trường đại học khối C00 ở Hà Nội chất lượng nhất.

Trường ĐH Kinh Tế

Trường ĐH Ngoại ngữ

Trường ĐH Giáo dục

Trường ĐH Luật

Trường ĐH Việt Nhật

Trường ĐH Y dược

Đây cũng là hệ thống các trường đại học công lập ở Hà Nội rất được ưa chuộng. Mỗi trường thành viên sẽ đào tạo các chuyên ngành khác nhau. Vì vậy, sẽ có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp dành cho các bạn trẻ mong muốn được học ở ngôi trường đại học top đầu cả nước này.

Các trường đại học ở Hà Nội không thể thiếu ĐH Quốc gia Hà Nội với 9 trường thành viên

2. Đại học Bách Khoa

Nếu như tại TPHCM, Đại học Bách Khoa trực thuộc ĐH Quốc gia TPHCM thì tại Hà Nội, ĐH Bách Khoa lại là một trường đại học độc lập và nằm trong danh sách các trường đại học ở Hà Nội tốt nhất. Thậm chí, trường còn nằm trong danh sách 1000 trường ĐH, Học viện tốt nhất thế giới.

Hiện tại, ĐH Bách Khoa Hà Nội là một trong top các trường đại học có quy mô lớn nhất. Trực thuộc có 5 trường thành viên, 9 viện nghiên cứu, 7 khoa, 22 trung tâm nghiên cứu, 11 phòng thí nghiệm. Ngoài ra, còn có các đơn vị thành viên khác:

Cao đẳng nghề Bách khoa HN

Nhà xuất bản Bách khoa HN

CTY TNHH MTV Đầu tư và phát triển Công nghệ Bách khoa HN

CTY TNHH MTV Tư vấn và chuyển giao công nghệ Bách Khoa

Xếp hạng các trường đại học ở Hà Nội thì đây luôn là lựa chọn hàng đầu của các bạn trẻ yêu thích khối ngành kỹ thuật, công nghệ, vật lý, hóa học. Môi trường đào tạo ở đây đặc biệt tốt, các bạn sinh viên học trường này ra cũng được các công ty vô cùng ưu ái, rộng cửa chào đón.

3. ĐH Kinh tế Quốc dân

Nếu bạn đang tìm kiếm các trường đại học Kinh tế ở Hà Nội thì đây là một trong những ứng viên sáng giá nhất. Đây là ngôi trường hàng đầu của khu vực miền Bắc chuyên đào tạo về khối ngành kinh tế. Không những thế, đây còn là trung tâm nghiên cứu và tư vấn các chính sách kinh tế, các chính sách quản lý điều hành quan trọng của Việt Nam.

Theo học tại trường này, các bạn sinh viên sẽ được trải nghiệm môi trường học tập đẳng cấp quốc tế. Trường có cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng đào tạo luôn đứng top đầu.

Kinh tế Quốc dân - ngôi trường hàng đầu về chất lượng tại Hà Nội

4. Trường Đại học Ngoại thương

Trong bản đồ các trường đại học ở Hà Nội, trường Ngoại thương luôn là điểm đến của các bạn trẻ đam mê khối ngành kinh tế. Trường đào tạo rất nhiều khối ngành:

Kinh tế

Kinh doanh

Quản lý

Truyền thông

Khoa học xã hội và hành vi

Ngôn ngữ

Pháp luật

Du lịch và khách sạn

Không những thế, Đại học Ngoại thương đang ngày càng mở rộng các nhóm ngành mới. Vì vậy, đây là ngôi trường lý tưởng dành cho tất cả các bạn học sinh. Hơn nữa, logo các trường đại học ở Hà Nội còn được rất nhiều người biết đến vì đây là ngôi trường sở hữu nhiều hoa hậu nhất Việt Nam.

5. Trường đại học Y Hà Nội

Nếu bạn yêu thích làm việc ngành y thì đại học Y Hà Nội là ngôi trường rất đáng để theo học. Đây cũng được xem là cái nôi của ngành Y học Việt Nam hiện đại. Trường có lịch sử hơn 100 năm, đào tạo nhiều thế hệ y bác sĩ giỏi và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế.

Trường Y không nằm trong top các trường đại học ở Hà Nội điểm thấp. Năm nào trường cũng có điểm chuẩn cao nhất nhì khu vực. Đầu vào cạnh tranh cao không chỉ chứng minh được sự yêu thích ngành y của các bạn trẻ mà còn cho thấy sự chặt chẽ trong công tác tuyển sinh, đảm bảo chất lượng đầu vào để hướng đến mục tiêu đào tạo các cá nhân tinh hoa cho nền y học nước nhà.

Đại học Y là một trong những top các trường đại học Hà Nội tốt nhất

6. Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Danh sách tất cả các trường đại học ở Hà Nội không thể không nhắc đến trường Đại học Mỏ - Địa Chất. Ngôi trường này là một trong những niềm tự hào của người dân Hà Nội. Trường không chỉ giảng dạy và đào tạo các thế hệ sinh viên chuyên ngành Mỏ - Địa chất mà còn là trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt nam.

Hiện nay, với sự chuyển mình của xã hội, công nghệ toàn cầu đang có sự phát triển vô cùng mạnh mẽ, trường cũng đã có nhiều chính sách cải cách để trở thành một ngôi trường hòa nhập quốc tế chất lượng, là điểm đến học tập lý tưởng của nhiều sinh viên trong ngoài nước.

7. Học viện kỹ thuật quân sự

Điểm chuẩn các trường đại học ở Hà Nội cao nhất phải kể đến trường này. Đây là một viện kỹ thuật đào tạo nhiều ngành nghề. Trường không chỉ là ngôi trường trọng điểm quốc gia mà còn có ý nghĩa quan trọng về mặt quân sự quốc phòng.

Tại đây đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên nghiên cứu khoa học quân sự, công nghệ. Sinh viên học trong trường cũng đồng thời là những chiến sĩ sản xuất, chiến sĩ thi đua và chiến sĩ mặt trận, sẵn sàng cống hiến hết mình cho đất nước.

8. Học viện báo chí và tuyên truyền

Với những bạn đam mê ngành báo chí thì đây là một ngôi trường xứng tầm để theo học. Trường là đơn vị trực thuộc của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia TPHCM.

Đây là nơi đào tạo và bồi dưỡng cán bộ chính trị, giảng viên lý luận chính trị. Không những thế, đây cũng là một trung tâm nghiên cứu về tư tưởng, báo chí, lý luận, thông tấn khoa học của cả nước. Đây cũng là một trong những trường top đầu ở Hà Nội mà các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực này nên đăng ký ứng tuyển.

9. Trường đại học Luật

Nếu bạn đang tham khảo học phí các trường đại học ở Hà Nội và mong muốn tìm kiếm một ngôi trường có học phí rẻ thì đây là lựa chọn không nên bỏ qua. Đây cũng là một trong các trường công lập uy tín hàng đầu, trực thuộc Bộ Tư Pháp, chuyên đào tạo cử nhân chuyên ngành Luật cho nước nhà.

Học tại đây, các bạn sinh viên có thể lựa chọn chuyên ngành Luật mình mong muốn: Luật dân sư, luật hình sự, luật kinh tế… Không chỉ làm việc trong các cơ quan tư pháp, pháp luật, tốt nghiệp ngành này còn có thể làm việc ở rất nhiều doanh nghiệp trong ngoài nước với các vị trí như cố vấn pháp luật.

Đại học Luật có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại

10. Trường đại học FPT

Tại 3 miền, Tập đoàn FPT đều có các trường đại học. Nhờ chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở vật chất hiện đại, ngay từ khi thành lập thì ngôi trường này đã luôn nằm trong top các trường đại học ở Hà Nội tốt nhất. Đặc biệt, điểm chuẩn các trường đại học ở Hà Nội với trường này cũng rất thấp, mang đến nhiều cơ hội rộng mở cho thí sinh.

Ưu điểm của trường chính là sự liên kết chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp trong ngoài nước. Chương trình học của trường luôn hướng đến nhu cầu nhân lực tương lai, các ngành nghề xu hướng của xã hội. Sinh viên theo học tại đây sẽ được đào tạo 100% bằng tiếng Anh. Chương trình học cũng theo chuẩn quốc tế nên sẽ giúp sinh viên trở nên dạn dĩ hơn, có thêm nhiều kinh nghiệm để mở rộng cơ hội việc làm sau này.

Theo thống kê, gần như 100% sinh viên sau khi theo học tại trường đại học FPT đều có việc làm thu nhập tốt sau khi ra trường. Trường cũng liên kết với nhiều doanh nghiệp trong ngoài nước để giới thiệu nhiều việc làm tốt, thu nhập cao cho sinh viên.

11. Trường ĐH RMIT

Đây là một trong những trường đại học top đầu ở Hà Nội. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những trường có học phí đắt nhất Việt Nam. Vì vậy, trước khi quyết định theo học ở đây bạn cũng cần cân nhắc khả năng tài chính của gia đình.

Mặc dù học phí cao, nhưng khi học tại đây, bạn sẽ cảm nhận được những gì mình bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Trường có cơ sở vật chất vô cùng hiện đại, sang trọng. Các chương trình giảng dạy đều liên kết chuẩn quốc tế nên sẽ giúp sinh viên có cơ hội giao lưu quốc tế, lựa chọn việc làm sau ra trường cũng đa dạng hơn.

Đại học RMIT Hà Nội sang trọng, hiện đại

12. Học viện Ngân hàng

Đây cũng là một trong các trường đại học tốt nhất Hà Nội chuyên về lĩnh vực ngân hàng. Ngoài ra, trường còn đào tạo nhiều khối ngành kinh tế như kế toán, kiểm toán viên.

Mức học phí của trường không quá cao, tương đương với các trường đại học khác trên cả nước. Nhưng xét về chất lượng giảng dạy, thật khó có một trường ngân hàng, kinh tế nào có thể “vượt mặt” được thương hiệu này. Do đó, đây không chỉ là một lựa chọn tốt dành cho các bạn trẻ yêu thích làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng mà còn là một trường học phù hợp nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí.

Tùy vào loại hình đào tạo, học phí các trường đại học ở Hà Nội cũng không giống nhau. Ngoài các trường top trên đây, Hà Nội còn đến hơn 100 trường đại học, học viện và 35 trường cao đẳng. Vì vậy, sẽ có rất nhiều lựa chọn để các bạn cân nhắc phù hợp với khả năng, sở thích và điều kiện tài chính gia đình. Chúc các bạn trẻ sớm tìm được ngôi trường ưng ý và có kế hoạch chuẩn bị thi cử tốt nhất.