Cách viết CV thực tập gây ấn tượng dù chưa có kinh nghiệm

Đối với những bạn sinh viên sắp bước vào khóa thực tập thường khá bỡ ngỡ trong việc tạo CV thực tập ấn tượng với nhà tuyển dụng. Đừng lo, hãy để Job3s hướng dẫn bạn cách viết CV xin thực tập chinh phục nhà tuyển dụng trong bài viết này nhé!

1. Sinh viên có cần CV thực tập khi ứng tuyển không?

Ngày nay, số lượng sinh viên tự tìm kiếm doanh nghiệp ứng tuyển vị trí thực tập sinh khiến số lượng cạnh tranh khá cao. Hơn nữa, hầu hết thực tập sinh sẽ thực hiện các nhiệm vụ tương tự như nhân viên chính thức.

Do đó, CV thực tập có tầm quan trọng để ứng viên tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng. Bên cạnh đó, thông qua CV xin thực tập, nhà tuyển dụng có thể đánh giá khách quan về năng lực của bạn với vị trí ứng tuyển.

CV thực tập giúp nhà tuyển dụng đánh giá có nên lựa chọn sinh viên không?​

2. Những mẫu CV xin thực tập phổ biến

Tùy thuộc vào ngành học hay lĩnh vực mà bạn đang muốn ứng tuyển để viết CV thực tập phù hợp. Tham khảo một số mẫu CV Job3s tổng hợp sau đây:

2.1 Mẫu CV thực tập sinh marketing

Marketing là lĩnh vực đòi hỏi ứng viên có tư duy sáng tạo cũng như tính logic của CV xin thực tập. Vì vậy, các mẫu CV thực tập sinh marketing thường chú trọng vào hình thức, bố cục được sắp xếp rõ ràng. Nội dung ngắn gọn, đảm bảo đúng ngữ pháp với font chữ hiện đại. Đặc biệt, cách phối màu hay tạo background trong CV độc đáo, bắt mắt.

CV thực tập sinh marketing yêu cầu bố cục sắp xếp rõ ràng, nội dung ngắn gọn

2.2 Mẫu CV thực tập sinh telesales

Với thiết kế CV đơn giản nhưng vẫn mang hơi hướng hiện đại, vui tươi của mẫu CV thực tập telesales. Nội dung CV sẽ tập trung mô tả phần kỹ năng hơn để thu hút nhà tuyển dụng. Hơn nữa, bố cục mẫu CV xin việc thường được sắp xếp theo từng mục rất khoa học.

Viết CV xin thực tập telesales thu hút nhà tuyển dụng

2.3 Mẫu CV thực tập sinh kế toán

Đối với ngành kế toán cần sự chính xác, vì thế các CV thực tập kế toán thường có nội dung rõ ràng. Bên cạnh đó, cách diễn đạt cũng như phân chia nội dung hợp lý, có tổ chức. Đặc biệt, mẫu CV xin thực tập ngành kế toán chỉn chu từ nội dung đến hình thức.

Hướng dẫn cách viết CV thực tập sinh ngành kế toán​

2.4 Mẫu CV thực tập sinh nhân sự

Lĩnh vực nhân sự sẽ đảm nhận công việc quản lý nhân lực cũng như hỗ trợ tuyển dụng cho doanh nghiệp. Vì vậy, các mẫu CV thực tập ngành nhân sự phải đảm bảo hoàn chỉnh nội dung. Bên cạnh đó, nhà tuyển dụng cũng đánh giá về hình thức, cách trình bày và diễn đạt về kỹ năng cũng như mục tiêu nghề nghiệp.

Mẫu CV xin thực tập sinh ngành nhân sự​

2.5 Mẫu CV thực tập sinh lập trình viên

CV thực tập sinh lập trình viên thường mang phong cách đơn giản và “khô khan”, súc tích trong câu từ. Tuy nhiên, CV xin việc mẫu của thực tập lập trình viên thường có hình thức bên ngành bắt mắt và độc lạ.

Mẫu CV thực tập sinh ấn tượng cho lập trình viên​

3. Những nội dung cần có trong CV thực tập sinh

Tuy hiện nay, CV xin thực tập hay mẫu CV tham khảo trở nên đa dạng từ ngành nghề đến thiết kế. Thế nhưng, nhiều bạn sinh viên vẫn loay hoay tìm hiểu nội dung cần viết vào CV phù hợp với vị trí thực tập sinh. Vậy thì hãy để Job3s hướng dẫn cách viết CV xin thực tập ấn tượng dưới đây:

Tiêu đề

Đây là câu giới thiệu bản thân ngắn gọn, thu hút nhà tuyển dụng khi mới lướt qua CV của bạn. Tiêu đề khi viết CV thực tập sẽ mô tả về bạn là sinh viên năm …, học ngành …, tại trường … Ví dụ: Sinh viên năm 4 ngành Marketing tại trường Đại học kinh tế.

Thông tin cá nhân

Phần này bạn nên cung cấp những thông tin cần thiết như họ và tên, năm sinh, địa chỉ, email, hay số điện thoại. Lưu ý phần mô tả thông tin không nên đưa giới tính, cung hoàng đạo, tình trạng hôn nhân hay tôn giáo vào CV thực tập. Bởi hầu hết nhà tuyển dụng không quan tâm đến những thông tin đó. Hay thậm chí, một số thông tin trên đó sẽ khiến bạn mất điểm với nhà tuyển dụng.

Cung cấp những thông tin cần thiết trong CV thực tập sinh

Mục tiêu nghề nghiệp

Phần mục tiêu khá quan trọng đối với những bạn thực tập sinh. Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá định hướng nghề nghiệp thông qua cách diễn đạt mục tiêu của bạn. Do đó, bạn nên phân chia rõ ràng mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Hơn nữa, mục tiêu phải liên quan đến vị trí công việc, phù hợp với khả năng của bạn.

Viết mục tiêu nghề nghiệp trong CV thực tập sinh như thế nào đúng

Học vấn

Thông thường, với mẫu CV thực tập, bạn chỉ cần viết rõ ngành học, tên trường của bạn trong phần học vấn. Tuy nhiên, để nhà tuyển dụng đánh giá cao khả năng của bạn thì bạn nên viết một vài thành tích đã đạt được trong suốt quá trình học.

Hoạt động khác

Phần này, bạn có thể bổ sung mục sở thích hoặc các hoạt động bạn đã tham gia trong quá trình học tập tại trường. Chẳng hạn như tham gia chiến dịch mùa đông, tình nguyện viên bảo vệ môi trường,...

Hướng dẫn cách viết CV cực cuốn hút cho thực tập sinh

4. Các lưu ý khi viết CV xin thực tập

Ngoài những nội dung mà bạn cần viết CV thực tập thì để tránh mất điểm với nhà tuyển dụng về một số lỗi trong CV. Bạn nên tham khảo cách trình bày CV thực tập sinh đạt tiêu chuẩn.

Trình bày

Cách trình bày CV thực tập sinh ảnh hưởng đến hình thức cũng như đánh giá của nhà tuyển dụng đối với vị trí ứng tuyển của bạn. Vì thế, bạn nên chỉn chu về hình thức để sở hữu ngay CV đẹp. Không cần phải thiết kế quá cầu kỳ, phức tạp, mà bạn nên đồng nhất font chữ cũng như kết hợp màu sắc nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo điểm nhấn.

Về kích thước font chữ CV cho thực tập, bạn chỉ nên lựa chọn font 12-13, phông chữ Arial, Time New Roman hoặc Calibri.

Về màu sắc, bố cục, không nên kết hợp các màu sắc quá nổi bật khiến cho CV thực tập trở nên phản quang. Nên sử dụng các màu sắc nhẹ nhàng, kết hợp với màu chữ phù hợp để nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy nội dung bên trong CV. Bố cục nên phân bố rõ ràng từng mục, nội dung diễn tả ngắn gọn.

Đính kèm nội dung cần thiết

Nếu bạn muốn tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng, bên cạnh CV cho thực tập sinh, bạn có thể đính kèm một số chứng chỉ như tiếng anh, tin học hoặc các khóa học liên quan đến vị trí công việc. Bên cạnh đó, thư xin việc là yếu tố giúp bạn ghi điểm với nhà tuyển dụng. Vì thế, bạn có thể đính kèm CV xin thực tập.

Tham khảo cách viết thư xin việc ghi điểm nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết trên của Job3s về cách viết CV thực tập tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng. Hy vọng bạn có thể tạo cho mình một CV xin thực tập lôi cuốn và đẹp mắt.