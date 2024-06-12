Cách viết CV thực tập gây ấn tượng dù chưa có kinh nghiệm

Cách viết CV thực tập gây ấn tượng dù chưa có kinh nghiệm
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 12/06/2024
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Sinh viên có cần CV thực tập khi ứng tuyển không?
  4. 2. Những mẫu CV xin thực tập phổ biến
    1. 2.1 Mẫu CV thực tập sinh marketing
    2. 2.2 Mẫu CV thực tập sinh telesales
    3. 2.3 Mẫu CV thực tập sinh kế toán
    4. 2.4 Mẫu CV thực tập sinh nhân sự
    5. 2.5 Mẫu CV thực tập sinh lập trình viên
  6. 3. Những nội dung cần có trong CV thực tập sinh
  8. 4. Các lưu ý khi viết CV xin thực tập

Đối với những bạn sinh viên sắp bước vào khóa thực tập thường khá bỡ ngỡ trong việc tạo CV thực tập ấn tượng với nhà tuyển dụng. Đừng lo, hãy để Job3s hướng dẫn bạn cách viết CV xin thực tập chinh phục nhà tuyển dụng trong bài viết này nhé!

>>> Xem thêm: Mẫu CV Online Đơn Giản Miễn Phí Cho Mọi Ngành Nghề

1. Sinh viên có cần CV thực tập khi ứng tuyển không?

Ngày nay, số lượng sinh viên tự tìm kiếm doanh nghiệp ứng tuyển vị trí thực tập sinh khiến số lượng cạnh tranh khá cao. Hơn nữa, hầu hết thực tập sinh sẽ thực hiện các nhiệm vụ tương tự như nhân viên chính thức.

Do đó, CV thực tập có tầm quan trọng để ứng viên tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng. Bên cạnh đó, thông qua CV xin thực tập, nhà tuyển dụng có thể đánh giá khách quan về năng lực của bạn với vị trí ứng tuyển.

CV thực tập giúp nhà tuyển dụng đánh giá có nên lựa chọn sinh viên không?
CV thực tập giúp nhà tuyển dụng đánh giá có nên lựa chọn sinh viên không?​

2. Những mẫu CV xin thực tập phổ biến

Tùy thuộc vào ngành học hay lĩnh vực mà bạn đang muốn ứng tuyển để viết CV thực tập phù hợp. Tham khảo một số mẫu CV Job3s tổng hợp sau đây:

2.1 Mẫu CV thực tập sinh marketing

Marketing là lĩnh vực đòi hỏi ứng viên có tư duy sáng tạo cũng như tính logic của CV xin thực tập. Vì vậy, các mẫu CV thực tập sinh marketing thường chú trọng vào hình thức, bố cục được sắp xếp rõ ràng. Nội dung ngắn gọn, đảm bảo đúng ngữ pháp với font chữ hiện đại. Đặc biệt, cách phối màu hay tạo background trong CV độc đáo, bắt mắt.

CV thực tập sinh marketing yêu cầu bố cục sắp xếp rõ ràng, nội dung ngắn gọn
CV thực tập sinh marketing yêu cầu bố cục sắp xếp rõ ràng, nội dung ngắn gọn

2.2 Mẫu CV thực tập sinh telesales

Với thiết kế CV đơn giản nhưng vẫn mang hơi hướng hiện đại, vui tươi của mẫu CV thực tập telesales. Nội dung CV sẽ tập trung mô tả phần kỹ năng hơn để thu hút nhà tuyển dụng. Hơn nữa, bố cục mẫu CV xin việc thường được sắp xếp theo từng mục rất khoa học.

Viết CV xin thực tập telesales thu hút nhà tuyển dụng
Viết CV xin thực tập telesales thu hút nhà tuyển dụng

>>> Xem thêm: Hướng đẫn cách viết CV xin học bổng chi tiết nhất 2023

2.3 Mẫu CV thực tập sinh kế toán

Đối với ngành kế toán cần sự chính xác, vì thế các CV thực tập kế toán thường có nội dung rõ ràng. Bên cạnh đó, cách diễn đạt cũng như phân chia nội dung hợp lý, có tổ chức. Đặc biệt, mẫu CV xin thực tập ngành kế toán chỉn chu từ nội dung đến hình thức.

Hướng dẫn cách viết CV thực tập sinh ngành kế toán
Hướng dẫn cách viết CV thực tập sinh ngành kế toán​

2.4 Mẫu CV thực tập sinh nhân sự

Lĩnh vực nhân sự sẽ đảm nhận công việc quản lý nhân lực cũng như hỗ trợ tuyển dụng cho doanh nghiệp. Vì vậy, các mẫu CV thực tập ngành nhân sự phải đảm bảo hoàn chỉnh nội dung. Bên cạnh đó, nhà tuyển dụng cũng đánh giá về hình thức, cách trình bày và diễn đạt về kỹ năng cũng như mục tiêu nghề nghiệp.

Mẫu CV xin thực tập sinh ngành nhân sự
Mẫu CV xin thực tập sinh ngành nhân sự​

2.5 Mẫu CV thực tập sinh lập trình viên

CV thực tập sinh lập trình viên thường mang phong cách đơn giản và “khô khan”, súc tích trong câu từ. Tuy nhiên, CV xin việc mẫu của thực tập lập trình viên thường có hình thức bên ngành bắt mắt và độc lạ.

Mẫu CV thực tập sinh ấn tượng cho lập trình viên
Mẫu CV thực tập sinh ấn tượng cho lập trình viên​

3. Những nội dung cần có trong CV thực tập sinh

Tuy hiện nay, CV xin thực tập hay mẫu CV tham khảo trở nên đa dạng từ ngành nghề đến thiết kế. Thế nhưng, nhiều bạn sinh viên vẫn loay hoay tìm hiểu nội dung cần viết vào CV phù hợp với vị trí thực tập sinh. Vậy thì hãy để Job3s hướng dẫn cách viết CV xin thực tập ấn tượng dưới đây:

Tiêu đề

Đây là câu giới thiệu bản thân ngắn gọn, thu hút nhà tuyển dụng khi mới lướt qua CV của bạn. Tiêu đề khi viết CV thực tập sẽ mô tả về bạn là sinh viên năm …, học ngành …, tại trường … Ví dụ: Sinh viên năm 4 ngành Marketing tại trường Đại học kinh tế.

Thông tin cá nhân

Phần này bạn nên cung cấp những thông tin cần thiết như họ và tên, năm sinh, địa chỉ, email, hay số điện thoại. Lưu ý phần mô tả thông tin không nên đưa giới tính, cung hoàng đạo, tình trạng hôn nhân hay tôn giáo vào CV thực tập. Bởi hầu hết nhà tuyển dụng không quan tâm đến những thông tin đó. Hay thậm chí, một số thông tin trên đó sẽ khiến bạn mất điểm với nhà tuyển dụng.

Cung cấp những thông tin cần thiết trong CV thực tập sinh
Cung cấp những thông tin cần thiết trong CV thực tập sinh

Mục tiêu nghề nghiệp

Phần mục tiêu khá quan trọng đối với những bạn thực tập sinh. Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá định hướng nghề nghiệp thông qua cách diễn đạt mục tiêu của bạn. Do đó, bạn nên phân chia rõ ràng mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Hơn nữa, mục tiêu phải liên quan đến vị trí công việc, phù hợp với khả năng của bạn.

Viết mục tiêu nghề nghiệp trong CV thực tập sinh như thế nào đúng
Viết mục tiêu nghề nghiệp trong CV thực tập sinh như thế nào đúng

Học vấn

Thông thường, với mẫu CV thực tập, bạn chỉ cần viết rõ ngành học, tên trường của bạn trong phần học vấn. Tuy nhiên, để nhà tuyển dụng đánh giá cao khả năng của bạn thì bạn nên viết một vài thành tích đã đạt được trong suốt quá trình học.

Hoạt động khác

Phần này, bạn có thể bổ sung mục sở thích hoặc các hoạt động bạn đã tham gia trong quá trình học tập tại trường. Chẳng hạn như tham gia chiến dịch mùa đông, tình nguyện viên bảo vệ môi trường,...

mẫu cv thực tập bán hàng
Hướng dẫn cách viết CV cực cuốn hút cho thực tập sinh

>>> Xem thêm: Mẫu CV Ngành Luật Mới Nhất 2023 [Hướng Dẫn Viết Chi Tiết]

4. Các lưu ý khi viết CV xin thực tập

Ngoài những nội dung mà bạn cần viết CV thực tập thì để tránh mất điểm với nhà tuyển dụng về một số lỗi trong CV. Bạn nên tham khảo cách trình bày CV thực tập sinh đạt tiêu chuẩn.

Trình bày

Cách trình bày CV thực tập sinh ảnh hưởng đến hình thức cũng như đánh giá của nhà tuyển dụng đối với vị trí ứng tuyển của bạn. Vì thế, bạn nên chỉn chu về hình thức để sở hữu ngay CV đẹp. Không cần phải thiết kế quá cầu kỳ, phức tạp, mà bạn nên đồng nhất font chữ cũng như kết hợp màu sắc nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo điểm nhấn.

Về kích thước font chữ CV cho thực tập, bạn chỉ nên lựa chọn font 12-13, phông chữ Arial, Time New Roman hoặc Calibri.

Về màu sắc, bố cục, không nên kết hợp các màu sắc quá nổi bật khiến cho CV thực tập trở nên phản quang. Nên sử dụng các màu sắc nhẹ nhàng, kết hợp với màu chữ phù hợp để nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy nội dung bên trong CV. Bố cục nên phân bố rõ ràng từng mục, nội dung diễn tả ngắn gọn.

Đính kèm nội dung cần thiết

Nếu bạn muốn tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng, bên cạnh CV cho thực tập sinh, bạn có thể đính kèm một số chứng chỉ như tiếng anh, tin học hoặc các khóa học liên quan đến vị trí công việc. Bên cạnh đó, thư xin việc là yếu tố giúp bạn ghi điểm với nhà tuyển dụng. Vì thế, bạn có thể đính kèm CV xin thực tập.

cv thực tập sinh marketing
Tham khảo cách viết thư xin việc ghi điểm nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

Những bài viết liên quan:

- 5 Mẫu CV Xin Việc Ngành Y Được Quan Tâm Nhiều Nhất

- Top những mẫu CV tester chuyên nghiệp thu hút nhà tuyển dụng

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu đơn xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu sơ yếu lí lịch

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu đơn xin nghỉ việc

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết trên của Job3s về cách viết CV thực tập tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng. Hy vọng bạn có thể tạo cho mình một CV xin thực tập lôi cuốn và đẹp mắt.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »