Việc viết email xin việc sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng đối với nhà tuyển dụng. Vậy cách viết email xin việc thực tập, xin việc cho sinh viên, tiếng Anh như thế nào để nổi bật hơn so với các ứng viên khác, và tăng cơ hội được mời đi phỏng vấn.

1. Mẫu Email xin việc chuẩn

Với sự phát triển của công nghệ hiện nay việc nộp hồ sơ online được nhiều người lựa chọn. Một mẫu email xin việc chuẩn giúp bạn tạo ra một ấn tượng chuyên nghiệp ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với nhà tuyển dụng. Điều này cho thấy bạn là người tổ chức, cẩn thận và biết cách giao tiếp hiệu quả.

Việc sử dụng một mẫu email chuẩn giúp bạn chuẩn bị trước cho việc xin việc một cách kỹ lưỡng. Bạn có thể thực hiện sự chuẩn bị cần thiết và điều chỉnh email cho phù hợp với từng vị trí công việc cụ thể. Để gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng bạn nên viết email xin việc tùy theo từng đối tượng riêng.

Gợi ý cách viết email xin việc chuyên nghiệp

1.1. Cách viết Email xin việc bằng tiếng Anh

Hiện có rất nhiều công ty nước ngoài, các công ty có vốn đầu tư từ nước ngoài hoặc các công ty có yêu cầu trình độ tiếng Anh. Việc viết email bằng tiếng Anh chứng tỏ bạn có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo, một kỹ năng quan trọng trong môi trường làm việc quốc tế.

Không chỉ vậy việc viết Email xin việc tiếng Anh thể hiện sự chuyên nghiệp và đầu tư của bạn cho công việc. Ngoài ra, nó cũng thể hiện bạn là người có trình độ học vấn cao và có khả năng tiếp thu kiến thức mới.

Cách viết Email xin việc bằng tiếng Anh gồm có các nội dung như sau:

Tiêu đề:

Nên ngắn gọn, súc tích và nêu rõ vị trí ứng tuyển.

Ví dụ: "Application for [Tên vị trí] - [Họ và tên]"

Việc ghi tiêu đề thư cũng sẽ giúp email của bạn giảm nguy cơ bị chuyển vào mục spam.

Lời chào:

Đây là phần giúp nhà tuyển dụng nhận thấy sự chuyên nghiệp của bạn. Tuy nhiên bạn cần tìm hiểu kỹ thông tin của doanh nghiệp để điền thông tin chính xác.

Sử dụng "Dear" + tên người nhận + chức danh (nếu có).

Ví dụ: "Dear Mr./Ms./Mx. [Tên người nhận]"

Nếu không biết tên người nhận, có thể sử dụng "Dear Hiring Manager" hoặc "Dear [Tên công ty] Recruitment Team".

Lời chào là phần giúp nhà tuyển dụng nhận thấy sự chuyên nghiệp của bạn.

Giới thiệu bản thân:

Nêu brevemente về bản thân, kinh nghiệm và lý do ứng tuyển.

Nêu rõ bạn biết đến vị trí ứng tuyển từ đâu.

Giới thiệu bản thân là phần rất quan trọng khi áp dụng cách viết email xin việc bằng tiếng anh

Nêu điểm mạnh:

Nêu những điểm mạnh của bản thân phù hợp với yêu cầu của vị trí ứng tuyển.

Nêu kinh nghiệm học tập, hoạt động ngoại khóa và các kỹ năng liên quan đến vị trí ứng tuyển.

Nêu lý do nhà tuyển dụng nên chọn bạn

Bày tỏ sự quan tâm:

Nêu lý do bạn quan tâm đến công ty và vị trí ứng tuyển.

Thể hiện sự mong muốn được đóng góp cho công ty.

Bạn nên nêu rõ điểm mạnh và sự quan tâm đến vị trí tuyển dụng trong email xin việc

Kết thúc:

Cảm ơn nhà tuyển dụng đã dành thời gian xem xét hồ sơ.

Nêu rõ bạn mong muốn được liên lạc để trao đổi thêm.

Ký tên:

Nêu tên đầy đủ của bạn.

Cung cấp thông tin liên hệ (email, số điện thoại). Đây là yếu tố rất quan trọng khi áp dụng cách viết email xin việc vì kể trên vì nếu thiếu thông tin này nhà tuyển dụng sẽ không liên hệ được với bạn

Kết thúc email hãy nhớ gửi lời cảm ơn đến nhà tuyển dụng

1.2. Cách viết Email xin việc cho sinh viên

Sinh viên là đối tượng chưa có quá nhiều kinh nghiệm vì vậy, cách viết Email xin việc rất quan trọng nó giúp thể hiện sự quan tâm và nghiêm túc với cơ hội làm việc và tìm hiểu thông tin về công ty. Ngoài ra, nó cũng tạo ra cơ hội cho sinh viên để kết nối trước với nhà tuyển dụng và làm quen với công ty trước khi tham gia vào quá trình phỏng vấn.

Nội dung viết email xin việc cho sinh viên gồm những nội dung như:

Tiêu đề: [Họ tên] - Ứng tuyển vị trí thực tập [Tên vị trí thực tập] - [Tên công ty ứng tuyển]

[Họ tên] - Ứng tuyển vị trí thực tập [Tên vị trí thực tập] - [Tên công ty ứng tuyển] Kính gửi: [ Tên bộ phận tuyển dụng] - [Tên công ty ứng tuyển],

Lời chào:

Tôi viết thư này để bày tỏ nguyện vọng ứng tuyển vào vị trí thực tập [Tên vị trí thực tập] được đăng tải trên [Nơi bạn biết đến thông tin tuyển dụng].

Giới thiệu bản thân:

Tôi là [Họ tên], sinh viên năm [Năm học] khoa [Tên chuyên ngành] tại [Tên trường đại học].

Nêu lý do ứng tuyển:

Với niềm đam mê và mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực [Lĩnh vực liên quan đến vị trí thực tập], tôi đặc biệt quan tâm đến vị trí thực tập [Tên vị trí thực tập] tại [Tên công ty ứng tuyển].

Nêu điểm mạnh và thành tích:

[Nêu 2 - 3 điểm mạnh và thành tích liên quan đến vị trí ứng tuyển]

Thể hiện mong muốn:

Tôi tin rằng với những kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, cùng với sự nhiệt huyết và ham học hỏi, tôi sẽ hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm được giao.

Kết thúc:

Tôi xin gửi kèm theo email này CV và bảng điểm để Quý công ty tham khảo.

Mong nhận được phản hồi từ Quý công ty.

Trân trọng

[Họ tên]

Liên hệ:

Email: [Email của bạn]

Điện thoại: [Số điện thoại của bạn]

Gợi ý cách viết email xin việc cho sinh viên

1.3. Cách viết Email xin việc thực tập

Sinh viên muốn đi thực tập để tích lũy kinh nghiệm thực tế, hãy gây ấn tượng với nhà tuyển dụng cách viết email xin việc thực tập đúng chuẩn. Ngoài ra, nó cũng giúp bạn nắm chắc cơ hội được nhà tuyển dụng gọi phỏng vấn.

Trước khi gửi email xin việc cho nhà tuyển dụng bạn cần tạo một email chuyên nghiệp phù hợp với công việc của bạn. Lưu ý hãy sử dụng Họ tên chứ không nên sử dụng các email là các tên gọi bí danh hay hoa cỏ... Bạn có thể áp dụng cách viết email xin việc thực tập như sau:

Tiêu đề: Ứng tuyển thực tập [Tên vị trí thực tập] - [Họ tên]

Ứng tuyển thực tập [Tên vị trí thực tập] - [Họ tên] Kính gửi: [Tên bộ phận tuyển dụng] - [Tên công ty],

[Tên bộ phận tuyển dụng] - [Tên công ty], Lời chào:

Tôi viết thư này để bày tỏ nguyện vọng ứng tuyển vào vị trí thực tập [Tên vị trí thực tập] được đăng tải trên [Nơi bạn biết đến thông tin tuyển dụng].

Giới thiệu bản thân:

Tôi là [Họ tên], sinh viên năm [Năm học] chuyên ngành [Tên chuyên ngành] tại Đại học [Tên trường đại học].

Nêu lý do ứng tuyển:

Việc nêu lý do ứng tuyển là một trong những cách viết email xin việc thực tập thể hiện sự chuyên nghiệp. Với niềm đam mê và mong muốn phát triển bản thân trong lĩnh vực [Lĩnh vực liên quan đến vị trí thực tập], tôi đặc biệt quan tâm đến vị trí thực tập [Tên vị trí thực tập] tại [Tên công ty ứng tuyển].

Nêu điểm mạnh và thành tích:

Khi áp dụng cách viết Email xin việc thực tập bạn hãy nêu 2-3 điểm mạnh và thành tích liên quan đến vị trí ứng tuyển.

Thể hiện mong muốn:

Tôi tin rằng với những kiến thức và kỹ năng đã được trang bị, cùng với sự nhiệt huyết và ham học hỏi, tôi sẽ hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm được giao.

Kết thúc:

Tôi xin gửi kèm theo email này CV và bảng điểm để Quý công ty tham khảo.

Mong nhận được phản hồi từ Quý công ty.

Trân trọng:

[Họ tên]

Liên hệ:

Email: [Email của bạn]

Điện thoại: [Số điện thoại của bạn]

Gợi ý cách viết email xin việc thực tập

1.4. Cách viết Email xin việc cho người chưa có kinh nghiệm

Nếu chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế, một trong những cách viết email xin việc khi viết email xin việc hãy tập trung vào những gì bạn đã học được trong trường học, giống như cách viết Email xin việc thực tập bạn hãy gửi kèm theo email này CV và bảng điểm để Quý công ty tham khảo.

Các hoạt động ngoại khóa, các dự án cá nhân... Ngoài ra hãy nêu những kỹ năng mềm của bạn như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề...

Cách viết email xin việc cho người có kinh nghiệm như sau:

Tiêu đề: Ứng tuyển thực tập [Tên vị trí thực tập] - [Họ tên]

Ứng tuyển thực tập [Tên vị trí thực tập] - [Họ tên] Kính gửi: [Tên bộ phận tuyển dụng] - [Tên công ty],

Lời chào:

Tôi viết thư này để bày tỏ nguyện vọng ứng tuyển vào vị trí thực tập [Tên vị trí thực tập] được đăng tải trên [Nơi bạn biết đến thông tin tuyển dụng]. Cách viết Email xin việc thực tập có lời chào sẽ giúp bạn tạo được ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng.

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Ngày sinh:

Giới tính:

Địa chỉ:

Email:

Số điện thoại:

Mục tiêu nghề nghiệp:

Trở thành một nhân viên marketing năng động, sáng tạo và có khả năng phát triển trong lĩnh vực marketing.

Trình độ học vấn:

2020 - 2024: Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Marketing

2017 - 2020: Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng tin học văn phòng

Tiếng Anh: TOEIC 800

Hoạt động ngoại khóa:

Thành viên câu lạc bộ Marketing: Tham gia các hoạt động tổ chức sự kiện, viết bài PR, quảng cáo sản phẩm.

Tình nguyện viên cho chương trình "Tiếp sức mùa thi": Hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi đại học.

Thành tích:

Giải nhất cuộc thi viết bài PR cho sản phẩm mới của công ty X

Học bổng toàn phần của Đại học Kinh tế Quốc dân

Giải thưởng và chứng chỉ:

Chứng chỉ TOEIC 800

Chứng chỉ Tin học văn phòng.

Gợi ý cách viết Email xin việc cho người chưa có kinh nghiệm

1.5. Cách viết email xin việc kèm cv

Nếu bạn đã ưng công việc tại một công ty và muốn gửi cv cho doanh nghiệp đó bạn cần gửi email gửi CV cho nhà tuyển dụng. Ngoài ra, email là phương thức liên lạc trực tiếp và nhanh chóng với nhà tuyển dụng.

Việc gửi email giúp bạn giới thiệu bản thân và CV một cách chủ động và nâng cao khả năng được nhà tuyển dụng chú ý và xem xét hồ sơ. Cách viết email xin việc kèm nội dung như sau:

Tiêu đề email xin việc:

Form: Họ và tên – Vị trí ứng tuyển – Công ty hoặc Họ và tên – Vị trí ứng tuyển – Ngày tháng ứng tuyển.

Ví dụ:

Nguyễn Văn A - Marketing Executive - Công ty ABC

Mở đầu email:

Sử dụng "Kính gửi": Thể hiện sự tôn trọng, lịch sử.

Trường hợp 1: Biết tên người nhận

Kính gửi anh/chị …. - Tên phòng ban.

Ví dụ: Kính gửi anh Nguyễn Văn Cường - Trưởng phòng nhân sự

Trường hợp 2: Không biết tên người nhận

Kính gửi bộ phận - Tên công ty.

Ví dụ: Kính gửi phòng nhân sự - Công ty TNHH Hoa Mai.

Sau đó đính kèm cv xin việc.

Gợi ý cách viết email xin việc kèm cv

2. Những nội dung cần có trong Email xin việc

Email đầy đủ nội dung thể hiện bạn đã dành thời gian nghiên cứu về công ty và vị trí ứng tuyển. Giúp bạn thể hiện sự quan tâm và mong muốn được làm việc tại công ty. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp bạn tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Cách viết email xin việc đầy đủ nội dung gồm:

Tiêu đề (Subject line): Đây là phần mà người nhận sẽ đọc đầu tiên, vì vậy cần phải mô tả rõ ràng mục đích của email của bạn. Ví dụ: "Application for [Tên vị trí] - [Họ và tên của bạn]".

Đây là phần mà người nhận sẽ đọc đầu tiên, vì vậy cần phải mô tả rõ ràng mục đích của email của bạn. Ví dụ: "Application for [Tên vị trí] - [Họ và tên của bạn]". Lời chào (Greeting ): Bắt đầu bằng một lời chào lịch sự, như "Dear [Tên người nhận].

Bắt đầu bằng một lời chào lịch sự, như "Dear [Tên người nhận]. Phần giới thiệu bản thân (Introduction): Trong phần này, giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn và mô tả lý do bạn viết email này. Ví dụ: "My name is [Họ và tên của bạn] và tôi đang quan tâm đến vị trí [Tên vị trí] mà công ty của bạn đang tuyển dụng."

Trong phần này, giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn và mô tả lý do bạn viết email này. Ví dụ: "My name is [Họ và tên của bạn] và tôi đang quan tâm đến vị trí [Tên vị trí] mà công ty của bạn đang tuyển dụng." Lý do quan tâm (Reason for Interest): Nêu rõ lý do bạn muốn làm việc tại công ty đó và quan tâm đến vị trí công việc. Ví dụ: "Tôi rất ấn tượng với [tên công ty] vì [nêu rõ lý do, ví dụ như sứ mệnh của công ty, dự án cụ thể, hoặc văn hóa làm việc]."

Nêu rõ lý do bạn muốn làm việc tại công ty đó và quan tâm đến vị trí công việc. Ví dụ: "Tôi rất ấn tượng với [tên công ty] vì [nêu rõ lý do, ví dụ như sứ mệnh của công ty, dự án cụ thể, hoặc văn hóa làm việc]." Kinh nghiệm và kỹ năng (Experience and Skills ): Trong phần này, đề cập đến kinh nghiệm và kỹ năng của bạn mà bạn tin rằng sẽ phù hợp với vị trí công việc đó. Ví dụ: "Trong suốt thời gian học tập và làm việc, tôi đã có kinh nghiệm trong [mô tả kinh nghiệm hoặc kỹ năng liên quan]."

Trong phần này, đề cập đến kinh nghiệm và kỹ năng của bạn mà bạn tin rằng sẽ phù hợp với vị trí công việc đó. Ví dụ: "Trong suốt thời gian học tập và làm việc, tôi đã có kinh nghiệm trong [mô tả kinh nghiệm hoặc kỹ năng liên quan]." Mời gặp gỡ hoặc hành động tiếp theo (Call to Action ): Mời người nhận email gặp gỡ hoặc thực hiện một hành động tiếp theo, như "Tôi rất mong được có cơ hội trò chuyện trực tiếp với bạn để thảo luận thêm về cơ hội làm việc này. Xin vui lòng cho biết lịch trình của bạn."

Mời người nhận email gặp gỡ hoặc thực hiện một hành động tiếp theo, như "Tôi rất mong được có cơ hội trò chuyện trực tiếp với bạn để thảo luận thêm về cơ hội làm việc này. Xin vui lòng cho biết lịch trình của bạn." Lời kết (Closing): Kết thúc email bằng một lời kết lịch sự như "Best regards," hoặc "Sincerely,", sau đó là tên của bạn.

Kết thúc email bằng một lời kết lịch sự như "Best regards," hoặc "Sincerely,", sau đó là tên của bạn. Chữ ký (Signature): Kết thúc email với tên của bạn và thông tin liên hệ của bạn, như số điện thoại và địa chỉ email. 7. Chữ ký Email:

Kết thúc email với tên của bạn và thông tin liên hệ của bạn, như số điện thoại và địa chỉ email. 7. Chữ ký Email: Chèn chữ ký Email bao gồm tên đầy đủ, chức danh (nếu có), thông tin liên lạc (email, số điện thoại).

Lưu ý: Email xin việc cần được viết một cách cẩn thận, không mắc lỗi chính tả. Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu thật kỹ cách viết email xin việc để nội dung Email cần súc tích, rõ ràng và tập trung vào những điểm mạnh của bản thân.

Ngoài ra ứng viên nên kiểm tra email kỹ lưỡng trước khi gửi đi. Đặc biệt là những nội dung như:

- Địa chỉ và tên hiển thị Email xin việc

- Tiêu đề Email xin việc

- Mở đầu Email xin việc

- Nội dung Email xin việc

- Phần kết thúc Email xin việc

- Tài liệu đính kèm Email

- Chữ ký Email.

3. Nguyên tắc khi gửi Email xin việc

Ngoài chú ý đến cách viết Email xin việc bạn cần chú ý đến nguyên tắc khi gửi email đặc biệt là các vấn đề sau:

Sử dụng địa chỉ Email chuyên nghiệp

Tránh sử dụng các địa chỉ Email có tên ngộ nghĩnh, không phù hợp với môi trường công việc.

Viết tiêu đề Email rõ ràng

Tiêu đề Email nên ngắn gọn, súc tích và nêu rõ vị trí ứng tuyển. Ví dụ: "Ứng tuyển vị trí [Tên vị trí] - [Họ và tên]". Đặt chủ đề email một cách rõ ràng để người nhận có thể hiểu được nội dung chính của email ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lời chào:

Sử dụng "Kính gửi" + tên người nhận + chức danh (nếu có). Ví dụ: "Kính gửi [Tên người nhận], [Chức danh]". Nếu không biết tên người nhận, có thể sử dụng "Kính gửi Bộ phận tuyển dụng" hoặc "Kính gửi Quý công ty".

Gửi email đến đúng người nhận: Hãy chắc chắn rằng bạn gửi email đến đúng người nhận, người nhận mail xin việc thường là quản lý, nhân viên tuyển dụng hoặc người phụ trách bộ phận nhân sự.

Giữ thái độ lịch sự và chuyên nghiệp

Luôn giữ thái độ lịch sự và chuyên nghiệp trong Email xin việc. Tránh sử dụng những lời nói thiếu tôn trọng hoặc xúc phạm.

Giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn

Trong phần mở đầu của email, giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn, bao gồm tên, vị trí mong muốn và tóm tắt về kinh nghiệm hoặc kỹ năng liên quan đến vị trí đó.

Thể hiện sự phù hợp và chuyên nghiệp

Đối với mỗi vị trí và người nhận email, sử dụng ngôn từ và phong cách giao tiếp phù hợp. Ví dụ, khi giao tiếp với một giám đốc điều hành, sử dụng ngôn từ trang trọng và lịch sự hơn so với việc giao tiếp với một sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Hãy đảm bảo rằng giọng điệu của bạn phản ánh thương hiệu và văn hóa của công ty.

Giữ cho email ngắn gọn

Email của bạn nên tập trung vào những thông tin quan trọng nhất mà nhà tuyển dụng cần biết. Tránh việc làm email quá dài và rườm rà, vì điều này có thể làm mất hứng thú của nhà tuyển dụng hoặc gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, nếu cần, hãy sử dụng email dài hơn để thu hút sự chú ý của họ.

Kiểm tra kỹ lỗi chính tả

Trước khi gửi bất kỳ email nào, ngoài chú ý cách viết email xin việc hãy kiểm tra kỹ lỗi chính tả và sai sót ngôn ngữ. Lỗi chính tả có thể tạo ra ấn tượng xấu và gây ra sự hiểu nhầm. Đảm bảo rằng tất cả các thông tin cá nhân và chi tiết khác trong email của bạn đều chính xác và phù hợp.

Nội dung Email:

Giới thiệu bản thân : Nêu brevemente về bản thân, trường đang theo học (nếu có), ngành học và năm học. Nêu lý do bạn viết Email: Nêu rõ bạn ứng tuyển vào vị trí nào và biết đến vị trí này từ đâu.

Nêu điểm mạnh:

Nêu những điểm mạnh của bản thân phù hợp với yêu cầu của vị trí ứng tuyển.

Bày tỏ sự quan tâm:

Nêu lý do bạn quan tâm đến công ty và vị trí ứng tuyển.

Thể hiện sự mong muốn

Nêu rõ bạn mong muốn được liên lạc để trao đổi thêm về cơ hội ứng tuyển.

Ký tên:

Nêu tên đầy đủ của bạn.

Cung cấp thông tin liên hệ (email, số điện thoại).

Gửi Email vào thời điểm phù hợp

Nên tránh gửi Email vào giờ cao điểm hoặc cuối tuần. Nên gửi Email vào sáng sớm hoặc chiều tối.

Theo dõi Email

Nếu không nhận được phản hồi sau một vài ngày, bạn có thể theo dõi Email bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi Email nhắc nhở.

Ngoài ra, bạn có thể đính kèm: CV được cập nhật mới nhất. Lưu ý kiểm tra kỹ lưỡng Email trước khi gửi đi để đảm bảo không mắc lỗi chính tả và ngữ pháp.

Sử dụng địa chỉ Email chuyên nghiệp để gửi mail xin việc

4. Gợi ý mẫu CV gửi cùng Email xin việc

Khi ứng tuyển vào một công ty ngoài tìm hiểu về cách viết email xin việc, bạn cũng nên bỏ thời gian đầu tư vào CV xin việc, một mẫu một mẫu CV được thiết kế đẹp mắt và chuyên nghiệp sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng

Khi chọn mẫu cv xin việc bạn nên chọn mẫu có thiết kế đẹp mắt, dễ đọc và phù hợp với ngành nghề bạn ứng tuyển. Chú ý chỉnh sửa mẫu CV để phù hợp với kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Bạn có thể sử dụng những mẫu cv sau để đính kèm cùng email xin việc:

CV theo thời gian (Chronological CV) : Loại CV này trình bày kinh nghiệm làm việc của bạn theo thứ tự thời gian ngược, bắt đầu từ công việc gần đây nhất. Loại CV này thích hợp cho những người có kinh nghiệm làm việc phong phú và muốn thể hiện sự phát triển trong sự nghiệp của mình.

Loại CV này trình bày kinh nghiệm làm việc của bạn theo thứ tự thời gian ngược, bắt đầu từ công việc gần đây nhất. Loại CV này thích hợp cho những người có kinh nghiệm làm việc phong phú và muốn thể hiện sự phát triển trong sự nghiệp của mình. CV theo chức năng (Functional CV) : Loại CV này tập trung vào các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn, thay vì trình bày theo thứ tự thời gian. Loại CV này thích hợp cho những người mới bắt đầu, những người chuyển đổi ngành nghề hoặc những người có khoảng trống trong kinh nghiệm làm việc.

Loại CV này tập trung vào các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn, thay vì trình bày theo thứ tự thời gian. Loại CV này thích hợp cho những người mới bắt đầu, những người chuyển đổi ngành nghề hoặc những người có khoảng trống trong kinh nghiệm làm việc. CV kết hợp (Combination CV) : Loại CV này kết hợp các yếu tố của cả CV theo thời gian và CV theo chức năng. Loại CV này thích hợp cho hầu hết mọi người, vì nó cung cấp cho nhà tuyển dụng một cái nhìn tổng quan về kinh nghiệm, kỹ năng và trình độ học vấn của bạn.

Loại CV này kết hợp các yếu tố của cả CV theo thời gian và CV theo chức năng. Loại CV này thích hợp cho hầu hết mọi người, vì nó cung cấp cho nhà tuyển dụng một cái nhìn tổng quan về kinh nghiệm, kỹ năng và trình độ học vấn của bạn. Mẫu CV chuyên nghiệp (Professional CV) : Đây là một mẫu CV cổ điển với một bố cục rõ ràng, có phần phân loại rõ ràng giữa các phần khác nhau như giáo dục, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và chứng chỉ. Mẫu này thích hợp cho các ngành nghề truyền thống và vị trí công việc chuyên nghiệp.

Đây là một mẫu CV cổ điển với một bố cục rõ ràng, có phần phân loại rõ ràng giữa các phần khác nhau như giáo dục, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và chứng chỉ. Mẫu này thích hợp cho các ngành nghề truyền thống và vị trí công việc chuyên nghiệp. Mẫu CV chức năng (Functional CV) : Mẫu CV này tập trung vào kỹ năng và thành tựu của bạn thay vì theo thứ tự thời gian. Nó phù hợp cho những người có kinh nghiệm làm việc đa dạng hoặc muốn chuyển đổi ngành nghề.

Mẫu CV này tập trung vào kỹ năng và thành tựu của bạn thay vì theo thứ tự thời gian. Nó phù hợp cho những người có kinh nghiệm làm việc đa dạng hoặc muốn chuyển đổi ngành nghề. Mẫu CV hỗn hợp (Combination CV) : Mẫu này kết hợp giữa các yếu tố của mẫu CV chuyên nghiệp và mẫu CV chức năng, giúp bạn vừa có thể làm nổi bật kinh nghiệm làm việc của mình vừa có thể hiển thị các kỹ năng chính một cách rõ ràng.

Mẫu này kết hợp giữa các yếu tố của mẫu CV chuyên nghiệp và mẫu CV chức năng, giúp bạn vừa có thể làm nổi bật kinh nghiệm làm việc của mình vừa có thể hiển thị các kỹ năng chính một cách rõ ràng. Mẫu CV infographic : Đây là một phiên bản sáng tạo của CV, sử dụng hình ảnh, biểu đồ và biểu đồ để trình bày thông tin của bạn. Mẫu này thích hợp cho những người ứng tuyển vị trí trong lĩnh vực truyền thông, thiết kế đồ họa hoặc marketing.

Đây là một phiên bản sáng tạo của CV, sử dụng hình ảnh, biểu đồ và biểu đồ để trình bày thông tin của bạn. Mẫu này thích hợp cho những người ứng tuyển vị trí trong lĩnh vực truyền thông, thiết kế đồ họa hoặc marketing. Mẫu CV gọn nhẹ (Minimalist CV) : Mẫu này tập trung vào việc trình bày thông tin một cách súc tích và đơn giản. Nó thích hợp cho những người muốn tạo ra một ấn tượng chuyên nghiệp mà không cần nhiều chi tiết.

Mẫu này tập trung vào việc trình bày thông tin một cách súc tích và đơn giản. Nó thích hợp cho những người muốn tạo ra một ấn tượng chuyên nghiệp mà không cần nhiều chi tiết. CV theo ngành nghề : Loại CV này được thiết kế riêng cho một ngành nghề cụ thể. Nó sẽ tập trung vào các kỹ năng và kinh nghiệm liên quan đến ngành nghề đó. Loại CV này thích hợp cho những người có kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề cụ thể và muốn thể hiện chuyên môn của mình với nhà tuyển dụng.

: Loại CV này được thiết kế riêng cho một ngành nghề cụ thể. Nó sẽ tập trung vào các kỹ năng và kinh nghiệm liên quan đến ngành nghề đó. Loại CV này thích hợp cho những người có kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề cụ thể và muốn thể hiện chuyên môn của mình với nhà tuyển dụng. CV theo dự án : Loại CV này tập trung vào các dự án mà bạn đã tham gia thực hiện. Nó thích hợp cho những người có kinh nghiệm làm việc trong các dự án, đặc biệt là những dự án có quy mô lớn hoặc có ảnh hưởng lớn.

Loại CV này tập trung vào các dự án mà bạn đã tham gia thực hiện. Nó thích hợp cho những người có kinh nghiệm làm việc trong các dự án, đặc biệt là những dự án có quy mô lớn hoặc có ảnh hưởng lớn. CV theo infographic: Loại CV này sử dụng đồ họa và biểu tượng để trình bày thông tin. Nó thích hợp cho những người muốn tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng và muốn thể hiện sự sáng tạo của mình.

Thông qua cách viết email xin việc thực tập, xin việc cho sinh viên, tiếng Anh kể trên bạn có thể lựa chọn áp dụng tùy thuộc vào ngành nghề và vị trí công việc mà bạn đang xin. Ngoài ra, hãy gửi kèm CV của bạn để mô tả chi tiết về kinh nghiệm, kỹ năng và mục tiêu nghề nghiệp của bạn.