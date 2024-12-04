Cách viết giới thiệu bản thân trong CV hấp dẫn, ấn tượng

Cách viết giới thiệu bản thân trong CV sao cho chuyên nghiệp và ấn tượng luôn là một thách thức đối với nhiều ứng viên. Trong bài viết này, Job3s sẽ cùng bạn thảo luận về cách viết phần giới thiệu bản thân trong viết CV xin việc hiệu quả và những điểm cần lưu ý khi thực hiện.

1. Yếu tố cơ bản cần có phần giới thiệu bản thân trong CV

Phần giới thiệu bản thân trong CV là một phần rất quan trọng, phần này cung cấp những thông tin giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về bạn, năng lực, kinh nghiệm và mục tiêu cơ bản. Ngoài ra, phần này cũng giúp bạn tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp và giới thiệu bản thân bạn một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Các yếu tố cơ bản cần có trong phần giới thiệu bản thân trong CV bao gồm:

Họ và tên

Mục tiêu nghề nghiệp

Các kỹ năng chuyên môn

Những đặc điểm hoặc giá trị cá nhân của bạn

Các yếu tố cơ bản cần có khi viết giới thiệu bản thân trong CV (Nguồn: Internet)

2. Cách viết giới thiệu bản thân trong CV

Phần giới thiệu bản thân trong CV chuyên nghiệp sẽ giúp ứng viên tạo được ấn tượng tích cực đầu tiên trong mắt nhà tuyển dụng. Điều này giúp tăng khả năng ứng viên được chọn để tiến đến vòng phỏng vấn và có cơ hội giành được vị trí mình mong muốn. Dưới đây Job3s sẽ hướng dẫn bạn cách viết giới thiệu bản thân trong CV một cách hiệu quả nhất.

Giới thiệu bản thân

Bắt đầu bằng cách đưa ra tên của mình và chức danh nghề nghiệp của bạn. Đây là cách giúp nhà tuyển dụng biết được bạn là ai và đang tìm kiếm công việc gì. Trong trường hợp bạn chưa có chức danh nghề nghiệp, bạn chỉ cần ghi rằng mình là “sinh viên đại học” hoặc là “người mới bắt đầu”

Ví dụ: Chuyên gia Marketing với hơn 4 năm kinh nghiệm thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi và tăng doanh thu. Hiện đang làm việc với tư cách là trưởng phòng Marketing tại doanh nghiệp Rolex.

Giới thiệu bản thân chuyên nghiệp giúp tạo ấn tượng tích cực trong mắt nhà tuyển dụng

Kỹ năng, bằng cấp liên quan

Ở phần này, bạn chỉ cần đề cập ngắn gọn những kỹ năng chuyên môn và thành tích có liên quan đến công việc mà bạn đang ứng tuyển. Đây là một trong những phần quan trọng giúp bạn nổi bật hơn so với những ứng viên khác và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Hãy đảm bảo rằng những kỹ năng và bằng cấp của bạn được liệt kê rõ ràng và có liên quan đến công việc.

Ví dụ: Kỹ năng phân tích dữ liệu. kỹ năng marketing xây dựng thương hiệu và tăng doanh số bán hàng,...

Tóm tắt mục tiêu nghề nghiệp

Để gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, ở phần này bạn cần chứng tỏ rằng mình là người có mục tiêu rõ ràng bằng cách đề cập đến các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của bản thân. Bên cạnh đó bạn cũng nên nói về các kế hoạch và dự định tương lai của mình liên quan đến vị trí mà bạn đang ứng tuyển.

Ví dụ : Trở thành một chuyên gia Marketing trong vòng 5 năm tới.

Ứng viên cần viết mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng và ngắn gọn (Nguồn: Internet)

3. Lưu ý khi viết phần giới thiệu bản thân trong CV

Chú ý về độ dài

Khi viết phần giới thiệu bản thân trong CV, ứng viên cần lưu ý về độ dài để tránh viết quá dài hoặc quá ngắn. Thông thường phần này trong CV có độ dài từ 50 đến 200 từ trong 3 đến 4 câu. Nếu bạn viết quá dài, nhà tuyển dụng có thể bỏ qua những thông tin quan trọng khác trong CV của bạn. Nếu viết quá ngắn, bạn có thể không đủ thông tin để chứng tỏ khả năng và kinh nghiệm của mình.

Phần giới thiệu bản thân trong CV không nên quá dài hoặc quá ngắn (Nguồn: Internet)

Chứa từ khóa

Bên cạnh đó, ứng viên nên lưu ý sử dụng từ khóa liên quan đến ngành nghề của bạn khi giới thiệu bản thân trong CV. Từ khóa là những từ hoặc cụm từ được sử dụng thường xuyên trong ngành nghề của bạn và có thể được tìm thấy trong mô tả công việc hoặc yêu cầu công việc của nhà tuyển dụng.

Việc sử dụng các từ khóa phù hợp trong phần giới thiệu bản thân có thể giúp CV của bạn được tìm thấy dễ dàng hơn trên các trang web tuyển dụng hay trong các hồ sơ khác của nhà tuyển dụng. Điều này giúp tăng khả năng của bạn để được lựa chọn cho vị trí công việc mình mong muốn.

Sử dụng từ khóa để tạo sự chuyên nghiệp khi viết phần giới thiệu bản thân trong CV (Nguồn: Internet)

Chứa con số cụ thể

Một cách viết giới thiệu bản thân trong CV ấn tượng là bạn nên sử dụng các con số cụ thể để thể hiện khả năng, kinh nghiệm và thành tựu của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý sử dụng các con số một cách hợp lý và đảm bảo rằng chúng có liên quan đến ngành nghề của bạn và có ý nghĩa. Bạn hãy chắc chắn rằng các con số được sử dụng là chính xác và có thể được minh chứng.

Tránh viết sáo rỗng

Một điều quan trọng khi viết giới thiệu bản thân trong CV đó là cần tránh việc sử dụng những câu sáo rỗng, không cụ thể và không đem lại giá trị cho nhà tuyển dụng. Thay bạn chỉ đưa ra những tuyên bố chung chung về bản thân mình thì bạn hãy tập trung vào những đặc điểm cụ thể, kinh nghiệm và kỹ năng của bạn.

Tránh viết sáo rỗng khi viết phần giới thiệu bản thân trong CV (Nguồn: Internet)

Viết trọng tâm vào thông tin chính

Một điều lưu ý trong cách viết giới thiệu bản thân trong CV là ứng viên cần đặt trọng tâm vào những thông tin chính và liên quan đến vị trí công việc mà bạn đang ứng tuyển. Việc đưa ra những thông tin chính giúp nhà tuyển dụng nhanh chóng nắm bắt được khả năng và kinh nghiệm của bạn và tăng khả năng lựa chọn bạn cho vị trí công việc đó.

Ngoài ra, ứng viên nên tập trung vào những đặc điểm và thành tựu của bạn có liên quan đến vị trí công việc. Bạn hãy sử dụng các từ khóa và thuật ngữ chuyên ngành để làm nổi bật kinh nghiệm và kỹ năng của bạn.

4. Ví dụ cách viết CV giới thiệu bản thân từng ngành nghề

Mỗi ngành nghề sẽ có các cách giới thiệu bản thân trong CV khác nhau. Dưới đây, Job3s đã tổng hợp các ví dụ về cách ghi giới thiệu bản thân trong CV cho những ngành nghề phổ biến nhất hiện nay và bạn có thể download mẫu CV đẹp trực tiếp:

4.1. Giới thiệu bản thân trong CV cho sinh viên

Đối với cách ghi giới thiệu bản thân trong CV cho sinh viên, ứng viên nên đề cập đến các hoạt động ngoại khóa, các dự án, các câu lạc bộ mình từng tham gia hoặc các bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến vị trí mà mình đang ứng tuyển. Ngoài ra, bạn có thể đưa ra các khóa học bạn từng tham gia các có kỹ năng đặc biệt mà công việc cần.

Ví dụ:

Tôi là một sinh viên đang theo học chuyên ngành Marketing tại trường Đại học Kinh tế. Trong suốt quá trình học tập, tôi đã có nhiều hoạt động ngoại khóa và tham gia vào các dự án câu lạc bộ ở trường. Cụ thể, tôi đã tham gia vào câu lạc bộ Due Marketer và tham gia tổ chức nhiều hoạt động về Marketing.

Giới thiệu bản thân trong CV cho sinh viên giúp thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

4.2. Cách viết giới thiệu bản thân trong CV Nhân sự

Đối với ngành nhân sự thì cách viết giới thiệu bản thân trong CV có thể là:

Tôi là một người có tinh thần làm việc chăm chỉ, năng động và sáng tạo. Tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, đặc biệt là trong việc tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự. Ngoài ra, tôi có kỹ năng giao tiếp tốt, có thể tương tác với các đối tác nội bộ và ngoại bộ, và có khả năng giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tôi hy vọng được đóng góp vào sự phát triển của công ty, và mong muốn có cơ hội trở thành một thành viên của đội ngũ nhân sự của công ty.

Cách viết giới thiệu bản thân chuyên nghiệp trong CV nhân sự (Nguồn: Internet)

4.3. Cách viết giới thiệu bản thân trong CV Quản trị kinh doanh

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách viết phần giới thiệu bản thân trong CV quản trị kinh doanh:

Tôi là một chuyên viên kinh doanh với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Tôi đã có hơn 7 kinh nghiệm làm việc tại các công ty Yody. Trong suốt quá trình làm việc, tôi đã tham gia vào nhiều dự án về công nghệ và thành công trong việc phát triển kế hoạch kinh doanh và thương hiệu cho các sản phẩm và dịch vụ. Bên cạnh đó tôi quản lý đội nhóm hơn 30 người và hoàn thành vượt 115% chỉ tiêu doanh thu năm.

4.4. Cách viết giới thiệu bản thân trong CV Marketing

Một ví dụ về cách ghi giới thiệu bản thân trong CV Marketing như:

Tôi là một cựu sinh viên đạt danh hiệu tốt nghiệp loại giỏi ở chuyên ngành Marketing và Quan hệ khách hàng. Tôi có chứng chỉ TOEIC với điểm số 860 và cũng đã đạt được chứng nhận Google về Marketing Digital. Tôi luôn cố gắng học hỏi và cập nhật những kiến thức mới nhất để đáp ứng yêu cầu của ngành. Tôi đang tìm kiếm một môi trường làm việc trẻ trung và năng động, nơi tôi có thể phát triển tối đa khả năng của mình và đóng góp cho sự thành công của tổ chức.

Cách ghi giới thiệu bản thân trong CV Marketing thu hút (Nguồn: Internet)

4.5. Cách viết giới thiệu bản thân trong CV IT

Đây là một ví dụ về cách viết giới thiệu bản thân trong CV IT ấn tượng và chuyên nghiệp:

Với hơn 4 năm kinh nghiệm trong việc phát triển website cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, tôi đã có cơ hội làm việc với nhiều khách hàng và hoàn thành nhiều dự án thành công. Ngoài ra, tôi thành thạo ngôn ngữ lập trình HTML, C++ và Python, đồng thời luôn cập nhật và nghiên cứu những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực phát triển website, để đưa ra các giải pháp tối ưu và hiệu quả cho khách hàng.

4.6. Cách viết giới thiệu bản thân trong CV Giáo viên

Một ngành nghề cuối cùng và cũng rất phổ biến ngày nay, dưới đây là ví dụ về viết phần giới thiệu bản thân trong CV Giáo viên:

Tôi có khả năng kiên nhẫn và giải thích tốt, đã dẫn dắt thành công hơn 150 học sinh đạt điểm trung bình 8/10 trong bài thi tốt nghiệp Toán học lớp 12 tại trường XYZ. Ngoài ra, tôi đam mê nghiên cứu và đã đóng góp hơn 20 bài báo cáo khoa học chuyên ngành Toán được đăng tải trên các tạp chí và diễn đàn chuyên môn.

CV giáo viên tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

Bài viết trên đã cung cấp đầy đủ những thông tin chi tiết nhất về cách viết giới thiệu bản thân trong CV sao cho hiệu quả. Hy vọng, với những kiến thức mà Job3s đã chia sẻ ở trên, bạn có thể viết được phần giới thiệu bản thân chuyên nghiệp và tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.