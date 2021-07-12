Bỏ túi ngay cách viết Sơ yếu lý lịch tiếng Trung chuyên nghiệp

1. Sơ lược về bản Sơ yếu lý lịch tiếng Trung

Trước khi đi sâu vào từng mục chi tiết trong Sơ yếu lý lịch tiếng Trung, chúng ta cùng khám phá xem bản Sơ yếu lý lịch tiếng Trung là gì và có ý nghĩa như thế nào nhé!

Thế nào là sơ yếu lý lịch tiếng Trung



Hầu hết mọi người đều biết và nắm rõ Sơ yếu lý lịch là loại văn bản thể hiện, nêu rõ những thông tin cơ bản của mỗi ứng viên đến với nhà tuyển dụng. Đây được xem như giấy tờ vô cùng quan trọng nhằm phục vụ cho công tác quản lý các ứng viên, nhất là những công ty hay doanh nghiệp có số lượng lớn ứng viên tham gia ứng tuyển thì đây là cách tối ưu để họ phân biệt các ứng viên với nhau.

Vậy Sơ yếu lý lịch tiếng Trung có điểm gì khác và đặc biệt hơn so với sơ yếu lý lịch thông thường? Ngay cái tên đã cho chúng ta gợi ý để trả lời được câu hỏi này. Bản Sơ yếu lý lịch tiếng Trung được sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung Quốc nên ta thường khó tránh được những khó khăn, bất cập về ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Đây cũng chính là vấn đề lớn mà phần đa ứng viên gặp phải trong quá trình hoàn thiện bản sơ yếu lý lịch đó.

Ý nghĩa của bản Sơ yếu lý lịch tiếng Trung

Những thông tin cá nhân liên quan đến ứng viên trong bản Sơ yếu lý lịch tiếng Trung sẽ là chìa khóa giúp cho phía nhà tuyển dụng Trung Quốc nắm được chính xác những thông tin cơ bản không chỉ của bạn mà còn của gia đình - nhân thân của ứng viên. Bên cạnh đó, đây là một tờ khai tổng quan đóng vai trò chủ chốt giúp bạn hoàn thiện bộ hồ sơ xin việc của mình hoặc các thủ tục hành chính có liên quan.

2. Bỏ túi những mục cần có trong Sơ yếu lý lịch tiếng Trung

Khá nhiều ứng viên có câu hỏi tương tự nhau rằng trong Sơ yếu lý lịch tiếng Trung bắt buộc phải có những mục thông tin nào và mục thông tin nào là không bắt buộc. Để có thể tạo được bản tờ khai tổng quan đầy đủ và chi tiết, bạn nhất định không được bỏ sót những phần thông tin cơ bản sau đây:

Những mục cần có trong Sơ yếu lý lịch tiếng Trung

- Thông tin cá nhân của ứng viên gồm: Họ và tên - 姓名; Ngày sinh -出生日期; Giới tính - 性别; Tuổi tác - 年龄; Chiều cao - 身高; Cân nặng - 體重

- Thông tin về trình độ học vấn của ứng viên gồm: Quá trình học tập - 学历; Chuyên ngành theo học - 专业; Nơi tốt nghiệp - 毕业院校

Bên cạnh những thông tin cơ bản gần như bắt buộc nêu trên thì những thông tin liên quan khác tới ứng viên ngay sau đây cũng cần được nêu trong Sơ yếu lý lịch tiếng Trung:

- Tình trạng sức khỏe: 健康状况

- Tình trạng hôn nhân: 婚姻状况

- Cách thức liên lạc: 联系方式

- Địa chỉ: 住址

- Số điện thoại: 手机号码

- Kinh nghiệm làm việc: 工作经历

- Chức vụ đảm nhiệm: 担任职务

- Kỹ năng cá nhân: 个人特长

Như vậy, có thể thấy những thông tin cá nhân cơ bản cùng được nêu với những thông tin liên quan sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong quá trình ứng tuyển vào bất cứ công ty hay doanh nghiệp nào. Đặc biệt là công ty và doanh nghiệp Trung Quốc.

3. Những lưu ý khi viết Sơ yếu lý lịch tiếng Trung

Việc bạn hiểu và nắm rõ những mục thông tin nào cần có trong bản Sơ yếu lý lịch này thì cách bạn thể hiện chúng cũng quan trọng không kém. Không thể phủ nhận đây là một trong những yếu tố mà nhà tuyển dụng Trung Quốc có thể nhìn nhận được năng lực của mỗi ứng viên.

Cụ thể, cách mà bạn trình bày những thông tin đó có rõ ràng, mạch lạc và khoa học đủ để thuyết phục bước đầu nhà tuyển dụng mà bạn đang hướng tới hay không. Sẽ là một điểm cộng không hề nhỏ nếu cá nhân bạn đáp ứng đủ những tiêu chí trên mà vẫn tạo được nét riêng hay dấu ấn của mình thông qua sơ yếu lý lịch.

3.1. Cách thức sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung

Một từ trong tiếng Trung Quốc có thể có mang nhiều nghĩa nên về nghĩa tiếng Trung Quốc khá đa dạng nhưng cũng phức tạp vậy nên khó khăn trước mắt bạn cần đối mặt là bạn có thể không hiểu hết toàn bộ những từ có mặt trong bản Sơ yếu lý lịch tiếng Trung.

Cách thức sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung

Giải pháp tối ưu nhất cho bất cập này mà khả năng bạn hoàn toàn làm được chính là học hỏi chuyên sâu những từ ngữ xuất hiện trong phạm vi giấy tờ này. Việc làm này nhằm mang lại hiệu quả trông thấy, hỗ trợ đắc lực cho bản thân bạn nằm lòng toàn bộ nội dung từ đó triển khai mọi nội dung một cách dễ dàng, trơn tru.

Hiện nay với sự phát triển của công nghệ, không hề khó để bạn có thể học hỏi và nghiên cứu tiếng Trung mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể “dằn túi” những nguồn sau để bổ trợ cho quá trình khám phá tiếng Trung Quốc như: ứng dụng từ điển Trung - Việt trên điện thoại thông minh, video trên mạng từ các trung tâm dạy học tiếng Trung về hướng dẫn cách viết Sơ yếu lý lịch tiếng Trung,...

3.2. Ngắn gọn và súc tích

Vẻ đẹp hình thức được toát lên từ bản Sơ yếu lý lịch tiếng Trung không đâu khác ngoài tính ngắn gọn và súc tích! Ưu tiên sự ngắn gọn ở đây không đồng nghĩa với tiêu chí bạn lược bỏ những thông tin cơ bản.

Như đã đề cập tới giải pháp tối ưu ngay bên trên về quá trình nghiên cứu tiếng Trung, đó cũng xem như chiếc chìa khóa giúp ứng viên chinh phục được nhà tuyển dụng khó tính nhất. Lợi ích mang lại từ việc bạn chịu khó và cần cù là rất lớn. Bởi lẽ bạn hoàn toàn có thể biết và lược bớt những từ ngữ dư thừa mà vẫn đáp ứng được những thông tin được nêu theo từng mục đã có sẵn.

Ngắn gọn và súc tích

Ứng viên đừng nên quên nguyên tắc là “hỏi gì trả lời nấy”. Bạn có thể dùng những từ ngữ hoa mỹ một chút, không sao cả, miễn sao tránh tình trạng mỗi mục lại diễn giải nhiều nội dung khiến câu văn lủng củng.

3.3. Cấu trúc khoa học

Ví dụ như trong tiếng Việt, cách sắp xếp hay trật tự các từ ngữ trong câu có thể làm sai lệch về ý nghĩa trong câu thì tương tự với tiếng Trung cũng vậy. Bạn trong vai trò là một ứng viên tham gia ứng tuyển vào một công ty hay doanh nghiệp Trung Quốc phải hết sức lưu ý phần này.

Điểm đặc biệt trong bản Sơ yếu lý lịch tiếng Trung đó chính câu cú được viết tối giản. Cụ thể, nó gần như chỉ là một phần của câu chứ không phải một câu hoàn chỉnh với mục đích chính nhằm nêu bật nội dung quan trọng.

Cấu trúc khoa học

Nguyên tắc bất di dịch đối với Sơ yếu lý lịch tiếng Trung là ứng viên phải trình bày đúng khi đề cập một mục thông tin cá nhân theo thứ tự: năm, tháng và ngày. Bạn không nên nhầm lẫn ở nguyên tắc này bởi nguyên tắc viết trình tự ngày tháng năm của người Việt chúng ta khác với người Trung. Chính vì thế, đừng vì một giây phút lơ là mà bạn có thể nhận điểm trừ đáng tiếc từ phía nhà tuyển dụng Trung Quốc.

Với những lưu ý được chia sẻ ở trên, mong rằng bạn sẽ cảm thấy tự tin và có động lực hơn nữa để hoàn thiện bản Sơ yếu lý lịch tiếng Trung cá nhân thật tốt và chuyên nghiệp!

Trên đây là những thông tin hữu ích về Sơ yếu lý lịch tiếng Trung mà chắc hẳn nhiều ứng viên đang tìm kiếm. Hy vọng rằng timviec365.net đã phần nào giúp bạn hình dung và nắm rõ hơn về một bản Sơ yếu lý lịch tiếng Trung chuẩn chỉnh không hề dễ chinh phục chút nào!