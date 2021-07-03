Mách bạn cách nộp hồ sơ xin việc giao hàng nhanh hiệu quả nhất

1. Tại sao phải chuẩn bị hồ sơ xin việc

Giữa sự phát triển không ngừng nghỉ của công nghệ số, kéo theo rất nhiều những ngành được gắn mác ‘online’: học online, đặt đồ ăn online, đi chợ online, tìm việc online,.. thì việc gửi và giao hàng online đã không còn là điều xa lạ. Cũng vì sự phát triển mạnh mẽ đó, nhằm cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, các công ty chuyển phát ngày một cải thiện và lớn mạnh theo thời gian, những công ty mới liên tiếp ra đời và chứng tỏ chỗ đứng của mình trong ngành.

Trong guồng quay đó, Giao hàng nhanh – một trong những công ty đi đầu về dịch vụ chuyển phát hàng hóa trực tuyến cũng phải luôn làm mới mình, phát triển nhân lực để cho ra những dịch vụ tốt nhất, thu hút nhiều khách hàng nhất. Những năm gần đây Giao hàng nhanh được biết đến là một trong những công ty có đội ngũ nhân viên lớn mạnh top đầu, chỉ tính riêng nhân viên giao hàng đã lên tới hơn 7000 nhân viên luôn sẵn sàng trực chiến. Có thể thấy, ngành vận tải trực tuyến này cũng bắt đầu tập trung vào khâu tuyển dụng nhiều hơn. Bạn không cần phải mất quá nhiều thời gian để tìm thấy những bài đăng tuyển về đủ mọi vị trí, công việc tại Giao hàng nhanh. Hiện nay, Giao hàng nhanh đang mở ra cơ hội làm việc tại rất nhiều vị trí như việc làm giao nhận, việc làm điều hành xe, việc làm quản lý kho...

Công ty Giao hàng nhanh

Ngay cả những ngành nghề phổ thông cũng đòi hỏi cần có hồ sơ xin việc thì tại sao một công ty đang phát triển như Giao hàng nhanh lại bỏ qua được. Công ty có đa dạng các ngành nghề để chúng ta lựa chọn từ các vị trí văn phòng cho đến kho hàng hay là những con người có nhiệm vụ nhận và chuyển đơn hàng trên khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên dù là ở vị trí nào, bạn cũng cần ý thức được tầm quan trọng của hồ sơ xin việc và chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ chỉnh chu nhất.

Với ngành vận tải số này, số lượng lao động phổ thông ứng tuyển cũng rất lớn. Công ty cũng sẽ không có yêu cầu quá cao cho những công việc không đòi hỏi bằng cấp, chuyên môn. Song, việc bạn có cho mình một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cũng là một điểm mạnh để có thể dễ dàng hơn trong các vòng tuyển dụng và công ty đưa ra. Hơn thế nữa, vận hành một công ty với số lượng nhân lực khổng lồ, bất cứ công ty nào cũng cần yêu cầu hồ sơ nhân viên hoàn chỉnh để có thể dễ dàng và chính xác trong việc quản lý nhân viên cùng các phúc lợi lao động khác.

Nộp hồ sơ tại văn phòng Giao hàng nhanh

2. Hồ sơ Giao hàng nhanh cần chuẩn bị những gì?

Tùy vào từng vị trí cụ thể, hoặc từng chi nhánh khác nhau, ứng viên sẽ được yêu cầu bổ sung những giấy tờ đặc thù riêng theo yêu cầu của công ty. Song, dưới đây mình xin chia sẻ những loại hồ sơ cơ bản và cần thiết nhất.

- Sổ hộ khẩu và chứng minh thư (hoặc căn cước công dân) có xác nhận công chứng tại địa phương cứ trú hoặc bất cứ phòng giao dịch công chứng nào có thẩm quyền. Dấu xác nhận có hiệu lực trrong vòng 6 tháng gần nhất.

- Sơ yếu lí lịch tự thuật có dán kèm ảnh chân dung cũng là yếu tố bất buộc trong bất cứ công việc nào dù là chuyên môn hay lao động phổ thông. Sơ yếu lí lịch cần được cung cấp đầy đủ thông tin có trên đó và tương tự như sổ hộ khẩu hay chứng minh thư, cần có dấu xác nhận trong 6 tháng gần nhất. Hiện nay trên thị trường có bán rất nhiều bộ tài liệu sơ yếu lí lịch tại các văn phòng phẩm, sạp báo hay tạp hóa với mức giá dao động 5.000 đến 10.000 đồng.

Mua hồ sơ xin việc tại Giao hàng nhanh

- Giấy khám sức khỏe có dấu xác nhận của bệnh viện cũng không phải ngoại lệ. Ứng viên có thể đến các cơ sở y tế gần nhất để khám và kiểm tra tổng quát là bạn đã có được một bộ giấy khám sức khỏe đầy đủ. Với những công việc mang tính đặc thù như Nhân viên lấy hàng, Nhân viên giao hàng,... cần có sức khỏe tốt thì giấy khám sức khỏe là điều bắt buộc phải có trước khi xin việc.

- Cuối cùng nhưng cũng không kém quan trọng chính là Đơn xin vệc có mẫu đi kèm từng vị trí. Đơn xin việc được viết ngắn gọn, không quá dài dòng, thường chỉ nên tóm gọn trong một mặt giấy A4 là đủ. Nội dung trong đơn xin việc cũng không cần quá câu nệ, hoa mĩ, chỉ cần nói rõ các kinh nghiệm bạn đã đạt được và mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới là hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của công ty.

Ứng tuyển Giao hàng nhanh

Ngoài ra, đính kèm cv xin việc cũng là một điểm quan trọng của hồ sơ xin việc, nếu không kể đến các vị trí liên quan đến kho bãi, nhận hàng, giao hàng thì việc có cho mình một bản cv hoàn chỉnh cũng là một điểm mạnh với những bạn có kinh nghiệm, chuyên môn. CV là công cụ giúp nhà tuyển dụng đánh giá được tổng quát nhất các thông tin về ứng viên và đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

3. Cách đăng kí hồ sơ Giao hàng nhanh

Với một công ty lớn mạnh về thương mại điện tử thì chắc chắn cũng sẽ có cách để gửi hồ sơ một cách nhanh chóng và hiệu quả cao nhất. Đáp ứng được nhu cầu của tất cả các ứng viên, đồng thời cũng rút ngắn được thời gian Tuyển dụng cho doanh nghiệp, Giao hàng nhanh hiện có 2 hình thức đăng kí xin việc là Đăng kí trực tuyến và đăng kí tại các chi nhánh văn phòng giao dịch.

3.1. Đăng kí hồ sơ xin việc giao hàng nhanh tại các chi nhánh văn phòng

Hiện tại các chi nhánh văn phòng hành chính của Giao hàng nhanh đã được phân bổ rộng khắp trên tất cả các khu vực để thuận tiện cho công tác quản lý nhân viên cũng như công tác tuyển dụng nhân sự. Bạn hoàn toàn có thể trực tiếp đến các văn phòng công ty gần nhất để nộp đơn xin việc và nghe phòng Tuyển dụng phổ biến thêm về các bước tiếp theo cũng như các giấy tờ bạn cần chuẩn bị sau đó.

Các bước nộp hồ sơ Giao hàng nhanh

Để tránh xảy ra những thiếu xót không đáng có thì bạn có thể liên hệ trước với công ty qua Hotline để đính chính lại các thủ tục bạn cần có và hỏi về người phụ trách hay bộ phận bạn cần gặp trực tiếp khi đến nộp hồ sơ.

Lưu ý rằng bạn cần phải theo dõi các thông tin tuyển dụng của các chi nhánh gần bạn để có thể gửi hồ sơ kịp thời nếu như bạn không muốn tuột mất cơ hội làm việc tại vị trí cũng như công việc mà bạn mong muốn.

3.2. Đăng kí hồ sơ xin việc giao hàng nhanh trực tuyến

Hầu hết hiện nay mọi người đều lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến bởi tính thuận tiện cũng như nhanh chóng của các hệ thống hỗ trợ trực tuyến. Mọi người không phải mất công hay thời gian đi lại, có thể gửi hồ sơ xin việc dù ở bất cứ đâu và rút ngắn được thời gian tiếp cận với nhà tuyển dụng, tăng cơ hội được lựa chọn cho bản thân.

Nộp hồ sơ trực tuyến tại Giao hàng nhanh

Để đăng kí hồ sơ trực tuyến, bạn hãy truy cập vào hệ thống trang chủ của giao hàng nhanh, sau đó hoàn thiện tất cả các mục cần điền thông tin, tiếp theo lần lượt tải hồ sơ giấy tờ của bạn lên sao cho đầy đủ và rõ nét. Ngay khi hồ sơ được tiếp nhận, phía tuyển dụng sẽ liên hệ để hướng dẫn các bước tiếp theo cũng như thời gian tham gia phỏng vấn. Bạn cần chú ý điện thoại để không bị bỏ lỡ cuộc gọi từ phía công ty. Công ty có thể sẽ bỏ qua hồ sơ của bạn nếu như không thể liên hệ được với bạn sau đó.

Trước buổi phỏng vấn bạn cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết, để chắc chắn rằng buổi phỏng vấn sẽ được diễn ra một cách thuận lợi và thành công nhất.

Trên đây là những hướng dẫn của chúng tôi giúp bạn nộp hồ sơ xin việc Giao hàng nhanh hiệu quả và nhanh chóng nhất. Việc chuẩn bị tốt ngay từ những bước đầu sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội để trúng tuyển hơn. Chúc các bạn thành công.