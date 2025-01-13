1. Vì sao phải biết cách xin nghỉ việc khéo léo?

Tại sao bạn cần hiểu cách xin nghỉ việc 1 ngày khéo léo khi có việc riêng? Việc xin nghỉ việc 1 ngày hay vài ngày cần phải đảm bảo sự hài lòng từ phía cấp trên và không ảnh hưởng tiến độ công việc trong phòng ban của bạn. Bởi mỗi vị trí trong công ty đều có quan hệ mắc xích với nhau, giúp cho công việc chung được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ.

Đôi khi sự vắng mặt của bạn sẽ khiến hiệu suất làm việc của bộ phận bị giảm xuống và ảnh hưởng đến đồng nghiệp.

Chẳng hạn, vị trí của bạn là sale admin với nhiệm vụ là báo giá và làm thủ tục để điều động xe chở hàng, hỗ trợ cho nhân viên kinh doanh. Ngày bạn nghỉ, nếu không có ai thay thế hoặc người thay thế cho bạn không thành thạo về công việc này thì việc báo giá sẽ dễ sai lệch. Hoặc sự điều động xe sẽ chậm trễ, có sự trục trặc, làm ảnh hưởng đến nhân viên bán hàng phụ trách.

Vì thế, nắm được cách xin nghỉ việc 1 ngày khéo léo không những khiến các sếp hài lòng mà đồng nghiệp sẽ thông cảm và sẵn sàng hỗ trợ bạn nhiệt tình.

Biết cách xin nghỉ việc 1 ngày khéo léo sẽ giúp bạn tạo cảm tình tốt với sếp và các đồng nghiệp

2. Gợi ý vài lý do xin nghỉ việc 1 ngày khéo léo

Để sếp đồng ý cho bạn nghỉ việc đột xuất 1 ngày thì phải có lý do hợp lý. Dưới đây là một số cách xin nghỉ việc 1 ngày khéo léo mà các sếp không thể từ chối:

2.1. Nghỉ 1 ngày vì bệnh hoặc đi khám bệnh

Khi thể chất hoặc tinh thần không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của công việc. Hơn nữa, chẳng ai muốn bức ép một người đang bệnh phải làm việc. Cho nên, khi cảm thấy sức khỏe không ổn, bạn cần thời gian nghỉ ngơi hay cần phương pháp để chữa trị thì nên mạnh dạn xin nghỉ.

Đặc biệt, việc xin nghỉ phép này còn ngăn ngừa việc lây bệnh cho đồng nghiệp xung quanh. Vì thế, đây là lý do chính đáng để bạn có thể được nghỉ việc 1 ngày mà không ai phàn nàn, ngăn cản.

Khám bệnh là lý do chính đáng để bạn có thể được nghỉ việc 1 ngày mà không ai phàn nàn, ngăn cản

2.2. Nghỉ 1 ngày vì gia đình có việc đột xuất

Trong cuộc sống, không ít trường hợp bất ngờ xảy ra. Nếu gia đình bạn gặp những sự cố như: Mất trộm, hỏa hoạn, người thân bị tai nạn, bệnh hoạn… thì đây là lý do chính đáng để bạn xin nghỉ phép 1 ngày.

Tuy nhiên, bạn phải biết cách xin nghỉ việc 1 ngày khéo léo bằng việc diễn đạt trung thực, rõ ràng để cấp trên và đồng nghiệp hiểu.

2.3. Nghỉ 1 ngày vì giải quyết việc riêng

Ngoài việc gia đình thì lý do xin nghỉ việc 1 ngày khéo léo đó là giải quyết việc riêng. Chẳng hạn như: Bạn bị mất giấy tờ, chụp hình cưới, đón người thân dưới quê hay nước ngoài về, tinh thần bạn đang rơi vào trạng thái chán nản, mất tập trung sau những ngày chịu áp lực lớn từ công việc.

Lúc này, bạn cũng có thể khéo léo xin nghỉ phép 1 ngày để giải quyết công việc hoặc để tái tạo lại năng lượng. Bởi khi tinh thần không thoải mái thì làm việc rất dễ bị sai sót. Khi bạn trình bày lý do này thì rất dễ thuyết phục các sếp.

2.3. Nghỉ 1 ngày vì con bị ốm

Những trẻ nhỏ thường bị ốm vặt. Không ai có thể lo chu đáo bằng người cha mẹ. Vì thế, khi con đau ốm, bạn cần dành toàn thời gian cho con để bé mau hồi phục. Với lý do này thì chắc chắn, cấp trên lẫn đồng nghiệp sẽ thông cảm và hỗ trợ bạn tận tình.

Nghỉ 1 ngày vì con bệnh sẽ được cấp trên lẫn đồng nghiệp sẽ thông cảm và hỗ trợ bạn tận tình

3. Cách xin nghỉ việc 1 ngày khéo léo như thế nào?

Bạn đã có lý do xin nghỉ việc 1 ngày. Nhưng để sếp vui vẻ chấp nhận thì bạn phải có cách xin khéo léo, thể hiện sự tôn trọng của mình. Dưới đây là một số hình thức cũng như cách xin nghỉ việc 1 ngày khéo léo.

3.1. Xin nghỉ bằng cách gọi điện thông báo cho sếp

Cách xin nghỉ việc 2 ngày hay 1 ngày này sẽ nhanh chóng khi bạn có thể trao đổi trực tiếp với sếp. Khi áp dụng cách này, bạn nên nói một cách ngắn gọn và rõ ràng lý do xin nghỉ để thể hiện sự chuyên nghiệp cũng như không làm mất thời gian của sếp.

Tuy nhiên, bạn chỉ nên dùng cách xin nghỉ việc 1 ngày khéo léo này trong các trường hợp khẩn cấp.

Gọi điện thoại xin nghỉ việc là cách vừa nhanh, vừa thuận lợi nhưng chỉ nên áp dụng trong trường hợp khẩn cấp

3.2. Xin nghỉ bằng cách viết email hoặc viết đơn

Khi xin nghỉ việc, cách trang trọng nhất là viết email. Bởi vì trong email, bạn sẽ cung cấp lý do chính xác, rõ ràng và thời gian quay trở lại với công việc. Hơn nữa, cách này thể hiện tính chuyên nghiệp nên sẽ làm hài lòng sếp hơn.

Cách viết email như sau:

Ngay tiêu đề ghi: Đề nghị xin nghỉ việc đột xuất 1 ngày.

Kính gửi: Phòng nhân sự và trưởng phòng, sếp trực tiếp của bạn.

Họ và tên: ….

Lý do xin nghỉ việc 1 ngày.

Số ngày xin nghỉ: Từ ngày mấy đến hết ngày mấy.

Các công việc hiện tại bạn đang đảm nhận sẽ được thay thế bởi ai trong thời gian bạn nghỉ (nếu đã sắp xếp).

Cam kết của bạn về công việc sau khi quay trở lại.

Kết thư và lời cảm ơn đến cấp trên.

Nghỉ phép bằng cách viết đơn hay viết email là cách trang trọng và đúng quy định của công ty

3.3. Xin nghỉ bằng cách nhắn tin

Cách xin nghỉ việc 1 ngày khéo léo thông qua nhắn tin thường áp dụng trong trường hợp gấp, bạn ngại gọi điện thoại hoặc sếp không bắt máy. Bạn có thể gửi tin nhắn thông qua SMS hoặc qua skye, zalo làm việc.

Với cách này, bạn cũng phải trình bày thông tin rõ ràng và lịch sự. Chẳng hạn như: Em chào anh/chị. Sáng nay con em bị sốt nên em sẽ đưa bé đi khám bệnh. Anh/chị cho phép em nghỉ 1 ngày làm việc để chăm sóc cho con. Mong Anh/chị chấp thuận. Em chân thành cảm ơn.

Nếu bạn đang đi học thì vẫn có thể áp dụng cách xin nghỉ việc trên vào cách xin nghỉ học 1 ngày khéo léo để gửi đến các giảng viên và ban quản lý nhà trường.

4. Một số lưu ý khi xin nghỉ 1 ngày

Dù thời gian xin nghỉ chỉ 1 ngày nhưng bạn phải lưu ý những điểm sau để tránh sai sót không cần thiết.

4.1. Tuân thủ theo quy định của công ty

Đa số các công ty đều có quy định rõ ràng về chính sách nghỉ phép hay nghỉ không lương hàng tháng và hàng năm. Theo đó, dù bạn xin nghỉ 1 ngày theo hình thức gì thì cũng nên báo trước với cấp trên và phòng nhân sự 3 ngày để tránh bị hạ điểm đánh giá.

Tuy nhiên, trong những trường hợp mang tính khẩn cấp: bệnh tật, tai nạn,… thì bạn vẫn được cấp trên thông cảm nếu xin nghỉ một cách đột ngột.

Xem thêm: TOP 10 Lý Do Xin Nghỉ Việc Thuyết Phục - Hợp Lý

4.2. Đảm bảo công việc được diễn ra suôn sẻ

Bạn chắc chắn là người hiểu rõ mức độ quan trọng của vị trí mình trong bộ máy hoạt động của công ty. Khi phát sinh việc đột xuất cần phải nghỉ, công việc của bạn sẽ phải tạm ngưng. Khả năng điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc của người khác.

Cho nên, ngoài xin phép cấp trên thì bạn cũng nghĩ ngay đến phương pháp thay thế. Chẳng hạn nhờ quản lý trực tiếp sắp xếp người thay bạn đảm nhận công việc này trong 1-2 ngày. Hoặc bạn bàn giao thông tin về công việc cho quản lý trực tiếp để họ nắm và hỗ trợ cho bạn.

Hơn nữa, đối với những người làm việc lâu năm và có kinh nghiệm, họ thường có những kế hoạch dự phòng cho các trường hợp nghỉ đột xuất như thế. Cho nên, khi vắng mặt, họ sẽ linh hoạt xử lý nhanh vấn đề để không ảnh hưởng đến người khác.

Khi nghỉ việc, công việc của bạn sẽ tạm ngưng và sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới công việc của người khác

4.3. Nên xin nghỉ việc càng sớm càng tốt

Dù bạn nghỉ việc vì lý do gì thì nên liên lạc và xin sếp nghỉ càng sớm càng tốt. Đồng thời, bạn cũng đừng quên đính kèm kế hoạch công việc trong thời gian bạn vắng mặt ở công ty.

Hành động này sẽ giúp cấp trên có thời gian chuẩn bị những phương án dự phòng và các đồng nghiệp cũng không bị ảnh hưởng nhiều khi bạn nghỉ. Điều này thể hiện tính trách nhiệm cao, sẽ khiến bạn được đánh giá tốt trong mắt mọi người.

Xin nghỉ việc 1 ngày sớm giúp sẽ giúp cấp trên hay đồng nghiệp có thời gian chuẩn bị những phương án dự phòng

4.4. Chế độ lương bổng khi xin nghỉ 1 ngày làm việc như thế nào?

Trong Bộ Luật Lao Động ở điều 115 quy định: Trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định hiện hành của nhà nước và ngày nghỉ phép năm thì các trường hợp sau nếu xin nghỉ việc bạn cũng sẽ được công ty thanh toán 100% tiền lương của ngày đó. Cụ thể là: Nghỉ việc do kết hôn, con kết hôn. Bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bố mẹ nuôi (hợp pháp) hoặc vợ/chồng/con chết.

Ngoài những lý do đặt biệt đó thì các trường hợp nghỉ việc 1 ngày khác, bạn cũng sẽ bị trừ lương. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn nghỉ việc vì bệnh tật hay con cái bệnh mà có giấy của bệnh viện thì sẽ được bảo hiểm chi trả 75% tiền lương của ngày đó.

Nghỉ việc vì bệnh tật hay con cái bệnh, bạn sẽ được bảo hiểm chi trả 75% tiền lương của ngày đó

Trên đây là một số cách xin nghỉ việc 1 ngày khéo léo mà job3s.ai muốn chia sẻ đến bạn. Điều này tuy đơn giản nhưng nếu bạn làm đúng thì sẽ tạo cảm tình tốt với sếp và các đồng nghiệp. Hơn nữa, sự khéo léo này sẽ giúp bạn tăng tính chuyên nghiệp, trách nhiệm trong công việc, dễ dàng nhận được sự tín nhiệm của mọi người.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Không Lương Chuẩn Theo Quy Định