20+ Câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp kèm gợi ý trả lời

Một số ngành đặc thù hoặc yêu cầu từ phía nhà tuyển dụng đòi hỏi bạn phải trả lời câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh. Đây là bước quan trọng giúp họ đánh giá xem bạn có thực sự phù hợp với vị trí ứng tuyển cũng như xem xét năng lực sử dụng tiếng Anh của bạn. Sau đây là một số câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh đi cùng gợi ý cách trả lời mẫu mà Job3s muốn gửi đến bạn.

1. Các câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp

Để thực hiện ước mơ làm việc ở môi trường đa quốc gia hoặc môi trường sử dụng tiếng Anh, bạn buộc phải trải qua vòng phỏng vấn tiếng Anh. Dưới đây là 10 câu hỏi phỏng vấn xin việc tiếng Anh và cách trả lời gợi ý bạn có thể tham khảo để tự tin hơn trong quá trình phỏng vấn. .

Câu 1: Please introduce yourself! (Hãy giới thiệu về bản thân bạn!)

Mở đầu tất cả cuộc phỏng vấn đều sẽ bàn tới câu chuyện về giới thiệu bản thân bạn. Mặc dù trong job3s.ai/cv-xin-viec'>CV đã có nhưng nhà tuyển dụng muốn xem xét khả năng trình bày bằng tiếng Anh của bạn khi đứng trước họ. Đừng tập trung vào các thông tin cơ bản như quê quán, sở thích mà hãy chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện liên quan đến công việc của bạn.

Câu trả lời gợi ý:

“My name is Ngoc Mai. I graduated from the University of Economics in 2020. My major is Marketing and I have 5 years of experience in this industry. Marketing has always been one of my biggest passions. I love creating art, working with many people and challenging myself. That's why I applied for this position.”

Tự tin trả lời những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn tiếng Anh (Nguồn: Internet)

Câu 2: What are your strengths and weaknesses? (Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?)

Đây là câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh nhằm đánh giá xem bạn có những điểm mạnh và điểm yếu cụ thể là gì để họ biết vị trí nào sẽ phù hợp với bạn. Vì vậy, hãy đưa ra những câu trả lời cụ thể để họ thấu hiểu con người bạn hơn nhé. Chú ý nêu ra điểm mạnh nhiều hơn điểm yếu để nâng cao giá trị bản thân bạn trong mắt nhà tuyển dụng.

Câu trả lời gợi ý:

“I think I am quite a sociable person, good communicator, able to plan, arrange a detailed schedule and very punctual. However, my verbal ability is still there. limit.”

Câu 3: Why are you interested in applying for this position? (Tại sao bạn muốn ứng tuyển vào vị trí này?)

Nếu gặp câu hỏi này, hãy thể hiện bản thân là một người vô cùng yêu thích công việc bạn đang ứng tuyển, nghiên cứu nó bất cứ lúc nào bạn rảnh và cho nhà tuyển dụng thấy bạn khao khát cống hiến hết mình vì công việc đến nhường nào.

Câu trả lời gợi ý:

“It was a fantastic opportunity, but I felt I had learnt everything I could in that role. I didn’t see any promotion chances at the firm before, and I’m the sort who enjoys a challenge, so I decided it was time to change careers.”

Câu 4: What is your career goal? (Mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì?)

Thường khi gặp câu hỏi này, bạn sẽ phải trả lời nhà tuyển dụng cả 2 mục tiêu bao gồm ngắn hạn và dài hạn. Hãy xác định rõ mong muốn của bản thân để đưa ra câu trả lời câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh hợp ý nhà tuyển dụng. Dù mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn cũng thể hiện rõ mong muốn của bản thân muốn cống hiến hết mình cho công ty bạn nhé.

Câu trả lời gợi ý:

“My short-term goal is to find a job that allows me to put my skills and knowledge to good. In the next 5 years, I want to become the director of the North region, ready to devote myself to taking the company to the next level.use. I’d like to contribute to the growth and success of the company where I work.“

Một số câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp mà ứng viên nên tham khảo (Nguồn: Internet)

Câu 5: What is your reason for leaving your old job? (Lý do bạn nghỉ công việc cũ là gì?)

Hãy trả lời một cách thành thật khi gặp câu hỏi này. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá thật thà bày tỏ cảm xúc của bản thân như việc nói xấu lãnh đạo, công ty cũ,... Điều này là khiến nhà tuyển dụng mới đánh giá thấp bạn và có thể loại bạn ngay khi bạn bước ra phòng phỏng vấn đó. Bạn có thể trả lời theo hướng nói về mục tiêu của bản thân không còn phù hợp với văn hóa công ty,...

Câu trả lời gợi ý:

“ I feel that my current job is no longer suitable and I need to look for another opportunity to challenge myself. I hope to find the best version of myself in my new environment.”

Câu 6: What do you know about our company? (Bạn biết gì về công ty của chúng tôi?)

Câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh sẽ gián tiếp đánh giá sự nghiêm túc của bạn trong việc ứng tuyển hay chỉ ứng tuyển cho vui, nếu đậu thì cũng sẽ không chú tâm làm việc. Do đó, bạn hãy nghiên cứu kỹ công ty để khi gặp nhà tuyển dụng sẽ có nhiều thông tin để trao đổi với họ.

Câu trả lời gợi ý:

“As far as I know, company A is currently cooperating with many big domestic and foreign partners, owning many branches stretching from North to South. If I have the opportunity to work here, I hope to be able to be sent to work in many parts of the world.”

Tìm hiểu kỹ công ty để trả lời tốt các câu hỏi tiếng Anh khi phỏng vấn (Nguồn: Internet)

Câu 7: Can you work under high pressure? (Bạn có thể làm việc với áp lực cao không?)

Đây là dạng câu hỏi nhằm đánh giá khả năng chịu áp lực của bạn khi được giao cùng lúc nhiều việc. Khi gặp câu hỏi này đừng trả lời thật thà quá mà hãy trả lời một cách khôn ngoan nhất có thể để tránh trường hợp bạn bị giao quá nhiều việc phải làm thêm giờ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn.

Câu trả lời gợi ý:

“One of my strengths is working well under pressure. Talking from my experience, I managed to pass my exams with flying colors despite the fact that I got tons of workloads from my clubs and my internships”.

Khả năng chịu áp lực cao là tính chất mà bất kỳ công việc nào cũng cần (Nguồn: Internet)

Câu 8: Why should we choose you? (Tại sao chúng tôi nên chọn bạn?)

Đây là lúc bạn dành thời gian thể hiện điểm mạnh của mình để nhà tuyển dụng thấy được tiềm năng khi chọn bạn làm việc thay vì ứng viên khác. Hãy bán mình một cách khéo léo sao cho thuyết phục nhà tuyển dụng nhất có thể.

Câu trả lời gợi ý:

“There are two reasons I should be hired. First,my experience is almost perfectly aligned with the requirements you asked for in your job listing. Second, I’m excited and passionate about this industry and will always give 100%.”

Câu 9: How do you manage your time? (Bạn quản lý thời gian như thế nào?)

Thời gian của mỗi người rất quý giá. Do đó, nhà tuyển dụng muốn hỏi câu hỏi này để đánh giá xem bạn có kế hoạch cân đối giữa công việc và cuộc sống cá nhân hay không. Đôi khi sẽ có công việc đột xuất cần xử lý, nếu bạn không có kỹ năng quản lý thời gian. Nhà tuyển dụng sẽ đánh giá bạn không cao.

Câu trả lời gợi ý:

“I will plan the to-dos from the day before. The next day, I just go through the planned work and deal with the problems that arise.”

Câu 10: What is your desired salary? (Mức lương bạn mong muốn là bao nhiêu?)

Đây là một câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh khá tế nhị mà nhiều người thường e ngại khi nhà tuyển dụng hỏi đến. Nếu bạn biết giá trị của bản thân hãy đưa ra một mức lương cụ thể. Điều này sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá cao sự chủ động nắm bắt cơ hội của bạn trong thị trường lao động hơn các ứng viên khác.

Trường hợp 1: Bạn chưa xác định được mức lương trung bình cho vị trí ứng tuyển

May I ask what is the average salary for this position? I want a salary that matches the knowledge and experience I have accumulated before.

Trường hợp 2: Bạn đã có kinh nghiệm và xác định được mức lương mong muốn

With the knowledge, skills and experience I have accumulated after many years of working. I would like to suggest the salary for this position is 1000$/month.

Mức lương là chủ đề cực kỳ nhạy cảm trong cuộc phỏng vấn (Nguồn: Internet)

2. Câu hỏi phỏng vấn giáo viên tiếng Anh

Ngoài chuyên môn tiếng Anh, nhà tuyển dụng còn đòi hỏi bạn có kỹ năng tổ chức lớp học, có các phương pháp truyền đạt tiếng Anh dễ hiểu cho người học,.... Dưới đây là 3 câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh đi cùng câu trả lời gợi ý giúp bạn tham gia cuộc phỏng vấn thành công khi ứng tuyển vị trí giáo viên tiếng Anh.

Câu 1: How do you manage your classroom? (Bạn quản lý lớp học của mình thế nào?

Câu trả lời gợi ý:

“To manage the classroom effectively. I will have to create many situations where students learn while playing. Have appropriate behavior for each type of student. In addition to focusing on my teaching expertise, I will need to maintain interaction with students during each lesson. That's how I have been doing when I teach English to students.”

Những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn Giáo viên tiếng anh (Nguồn: Internet)

Câu 2: What’s your teaching philosophy? (Quan điểm giảng dạy của bạn là gì?)

Câu trả lời gợi ý:

“Although the classroom is created to educate students. However, each student will have a different way of learning to learn English effectively. I am the only one who guides and communicates the most basic contents of English. How to learn and practice is up to each individual.”

Câu 3: Let’s talk about effective English teaching methods! (Hãy nêu phương pháp dạy tiếng Anh hiệu quả!)

Câu trả lời gợi ý:

“The most effective method of learning English in my opinion is to combine theory with practical learning in class, creating specific situations for students to be exposed to. Along with that, foreign videos are integrated to increase students' listening ability.”

3. Các câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh ngành logistics

Ngành Logistics hiện là một trong số những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất hiện nay. Nếu bạn đang có ước muốn làm trong ngành này, hãy tham khảo cách trả lời 2 câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh phổ biến sau đây.

Câu 1: Let's talk about your experience in this field? (Hãy nêu kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực này? )

Câu trả lời gợi ý:

“As I said in my CV, I graduated with a major in import and export from National Economics University and have more than 2 years of experience in this field. I have done all the work related to it such as: preparing documents, organizing documents, responsible for mapping out long-term document storage strategy,... All these jobs help me understand the industry I am pursuing.”

Một số câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh ngành Logistics (Nguồn: Internet)

Câu 2: What is the most important step in the import and export process? ( Bước nào là quan trọng nhất trong quy trình xuất nhập khẩu?)

Câu trả lời gợi ý:

“I think every step in the import-export process is very important. All form a continuous chain for this process to take place successfully from price, product quality, payment terms, agreed terms between the two parties,...”

4. Những câu hỏi phỏng vấn lễ tân bằng tiếng Anh

Lễ tân là một ngành nghề đòi hỏi phải thành thạo tiếng Anh giao tiếp. Chính vì lẽ đó, nếu bạn đang muốn ứng tuyển vị trí này hãy lưu ý các câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh sau đây:

Câu 1: What is the most important skill that is required for receptionist? (Đâu là kỹ năng quan trọng nhất của nhân viên lễ tân?)

Câu trả lời gợi ý:

“The most important skill of a receptionist is communication skills. Along with this skill, the receptionist needs to equip himself with organizational skills and work arrangement. Because this is the department that has direct contact with customers, it is necessary to leave a good impression at the first meeting, showing a friendly attitude and professional manner is the key to keeping customers longer.”

Bỏ túi bộ câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh ngành lễ tân (Nguồn: Internet)

Câu 2: What would you do if a guest complaint about your service? (Bạn sẽ làm gì nếu khách phàn nàn về dịch vụ của khách sạn?)

Câu trả lời gợi ý:

“The first thing to do is to listen to the customer's opinion and not interrupt them. Then apologize and find a solution to fix their problem right away. Customers will be happy when you focus on their problems instead of being angry.”

Câu 3: How do you change their opinion of our hotel? (Bạn làm thế nào để thay đổi quan điểm của họ về khách sạn của chúng ta?)

Câu trả lời gợi ý:

“I will find out why customers have bad views about the hotel, keep a calm mind and find a solution. Then navigate to explain to them with a specific situation, event, or call management for help.”

5. Lưu ý khi trả lời câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh

Song song với những câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh thường gặp, khi tham gia cuộc phỏng vấn bạn cần bỏ túi một số lưu ý sau đây để quá trình tương tác với nhà tuyển dụng diễn ra thật suôn sẻ nhé!

Tìm hiểu về công ty ứng tuyển

Khi thu thập nhiều thông tin về công ty ứng tuyển bạn sẽ có cơ hội để bày tỏ với nhà tuyển dụng, cùng với đó lựa chọn được nhóm từ vựng tiếng Anh chuyên ngành phù hợp để giao tiếp với họ. Chủ động chọn những điều phù hợp với bạn sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá cao tính chủ động và tính thích nghi cao trước mọi hoàn cảnh.

Sử dụng ngôn ngữ cơ thể

Tiếng Anh đề cao ngôn ngữ cơ thể và vì vậy, trong quá trình phỏng vấn bạn hãy cố gắng diễn tả điều này một cách tốt nhất từ âm điệu, giọng nói, ánh mắt, biểu cảm khuôn mặt,... phù hợp với nội dung bạn trình bày. Từ đó, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn và nhận định xem bạn có phù hợp với vị trí công việc bạn ứng tuyển hay không.

Chuẩn bị câu trả lời

Hãy chuẩn bị thật tốt câu trả lời theo những câu hỏi gợi ý mà Job3s đã cung cấp đến bạn ở trên. Mặc dù, trong cuộc phỏng vấn thực tế các câu hỏi gợi ý sẽ không chính xác hoàn toàn. Tuy nhiên, biết đâu đó, một số câu hỏi cơ bản về bản thân, tính cách, sở thích mà bạn chuẩn bị câu trả lời tốt sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá bạn tốt hơn.

Kiểm soát tốc độ nói

Khi giao tiếp, tốc độ nói vô cùng quan trọng, không được nhanh quá vì dễ vấp, tránh một số từ đơn bao gồm: à, ừ,... vì thể hiện bạn đang rất thiếu tự tin trước họ. Hãy kiểm soát tốc độ nói vừa phải, đủ để nhà tuyển dụng thấu hiểu được thông điệp bạn đang muốn truyền tải.

Nói thành câu ngắn

Nhà tuyển dụng sẽ không thích một người nói liên tục mà không có quãng nghỉ, họ sẽ chẳng hiểu nội dung chính bạn muốn nói là gì. Do đó, hãy cố gắng chia các câu thoại trong tiếng Anh thành nhiều câu đơn, ngắt nghỉ đúng lúc và lựa chọn từ vựng “đắt” để câu của bạn diễn đạt ý trọn vẹn hơn.

Nói những điều mình chắc chắn

Chú ý nói những điều bạn thực sự hiểu và có kiến thức chắc chắn về nó, không đi lan man, lòng vòng mà không diễn đạt được ý bạn đang muốn truyền tải. Nếu vô tình gặp tình huống diễn đạt không rõ ý của mình, bạn có thể điều hướng nhà tuyển dụng để chuyển sang một chủ đề khác mà bạn tự tin hơn.

Hỏi lại khi không hiểu

Đừng cố tỏ ra thấu hiểu tất cả điều mà nhà tuyển dụng nói. Vì đây là điều không thể xảy ra, chắc chắn trong quá trình phỏng vấn có những lúc trao đổi bạn sẽ không hiểu ý của họ. Trong trường hợp này hãy hỏi lại luôn và đừng cho qua, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết quả phỏng vấn của bạn.

Trực tiếp hỏi lại ngay nhà tuyển dụng khi có thắc mắc trong đầu (Nguồn: Internet)

Hiện nay, khi tham gia vào thị trường lao động, nhiều nhà tuyển dụng ngày nay đã nghiên cứu và thiết lập nên bảng câu hỏi phỏng vấn tiếng Anh để đánh giá và sàng lọc ứng viên được tốt hơn. Hy vọng rằng với những gợi ý cách trả lời câu hỏi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh mà Job3s đã cung cấp đến bạn, bạn sẽ có một buổi phỏng vấn thành công!