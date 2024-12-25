CCO là gì? Vai trò và yêu cầu công việc của CCO trong doanh nghiệp

1. CCO là gì?

CCO chính là viết tắt của cụm từ Chief Customer Officer có nghĩa là Giám đốc kinh doanh. Đây là vị trí được đánh giá là vô cùng quan trọng, thường chỉ đứng sau Giám đốc điều hành của công ty (CEO), phụ trách về doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp. Giám đốc kinh doanh sẽ thay mặt toàn bộ phận báo với Ban giám đốc hoặc CEO của doanh nghiệp.

Để đảm nhận chức vụ này, người đảm nhận cần phải có kinh nghiệm làm việc, chuyên môn kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực kinh doanh, khả năng lãnh đạo và đưa quyết kịp thời, giải quyết vấn đề nhanh chóng, đúng đắn,...

Hầu hết các doanh nghiệp lớn trên thị trường hiện nay đều cần vị trí Giám đốc kinh doanh, bởi vị trí này ảnh hưởng khá lớn tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây cũng được xem là vị trí mà nhiều người phấn đấu để hướng tới trên con đường sự nghiệp bởi những lợi ích, giá trị và cơ hội mà vị trí này đem lại.

2. Giám đốc kinh doanh có vai trò gì trong doanh nghiệp?

Như đã đề cập trong khái niệm “CCO là gì”, vai trò của Giám đốc kinh doanh là vô cùng quan trọng. Họ được coi là những đầu tàu, dẫn dắt phần lớn các hoạt động liên quan tới cơ cấu quản trị bán hàng. Thành công của một CCO được đánh giá thông quá các con số liên quan đến doanh số và lợi nhuận bán hàng của doanh nghiệp. Họ cũng là những người có mối quan hệ thân thiết với khách hàng.

2.1. Vai trò lãnh đạo

Giám đốc kinh doanh chịu trách nhiệm xác định định hướng kinh doanh hướng tới sự phát triển và lợi nhuận, xây dựng quy trình làm việc hiệu quả.

CCO là đứng đầu các bộ phận Marketing, kinh doanh, PR và quan hệ khách hàng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng của doanh nghiệp.

CCO là người quản lý bộ phận kinh doanh trong việc soạn, triển khai và đánh giá mọi quyết định về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2.2. Phân tích, đánh giá thị trường và lập kế hoạch kinh doanh

Dựa trên một số yếu tố như xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ của đối thủ cạnh tranh, Giám đốc kinh doanh sẽ lập lên kế hoạch, định hướng cho bộ phận của mình.

CCO cũng có trách nghiệm trong việc quản lý và đưa ra đánh giá hiệu quả các hoạt động kinh doanh đã diễn ra, từ đó đưa ra các điều chỉnh và có những cập nhật kịp thời với sự thay đổi của thị trường.

2.3. Xây dựng chiến lược cho hoạt động Marketing

Vai trò của CCO là gì trong các hoạt động Marketing? Một hoạt động không thể thiếu của vị trí Giám đốc kinh doanh chính là xây dựng các chiến lược Marketing phù hợp với định hướng kinh doanh để thu hút khách hàng tiềm năng và giữ chân các khách hàng hiện tại.

CCO thường xuyền phải phối hợp với các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp để phân tích và thảo luận về các kế hoạch. Họ cần kiểm soát để kế hoạch Marketing luôn được phát triển theo đúng hướng, hướng tới các đối tượng tiềm năng.

2.4. Phát triển chiến lược về sản phẩm/ dịch vụ

Xây dựng chiến lược sản phẩm/ dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng và chiến lược kinh doanh là một trong những vai trò chính của Giám đốc kinh doanh. CCO cần đảm bảo các sản phẩm/ dịch vụ tạo ra phải mang lại giá trị, có đóng góp vào doanh số và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

2.5. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ kinh doanh

CCO có trách nhiệm tạo ra giá trị cho khách hàng, phải luôn đảm bảo rằng khách hàng là trung tâm của mọi quyết định được đưa ra. Việc xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác còn giúp các CCO tạo ra một mạng lưới liên kết rộng khắp và đa dạng. Từ đó, giúp doanh nghiệp tăng cao khả năng cạnh tranh, khả năng mở rộng thị trường và tối ưu hóa các loại chi phí.

2.6. Đưa ra chiến lược dài hạn và xây dựng hình ảnh thương hiệu:

Bên cạnh các chiến lược, CCO có nhiệm vụ đảm bảo rằng trong mắt khách hàng công ty được nhận diện và đánh giá cao. Việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân khách hàng, đồng thời là lợi thế để cạnh tranh trên thị trường.

3. Yêu cầu để đảm nhận vị trí Giám đốc kinh doanh

Bạn đã biết được CCO là gì? Vậy làm thế nào để có thể đảm nhận được vị trí vô cùng quan trọng này trong doanh nghiệp. Dưới đây là các yêu cầu cơ bản mà bạn cần đạt được khi hướng đến vị trí Giám đốc kinh doanh.

3.1. Trình độ học vấn

Hiện nay, các nhà tuyển dụng đưa ra các yêu cầu rất cao, khắt khe về vị trí Giám đốc kinh doanh. Những ứng cử viên cho vị trí này thường phải có trình độ học vấn cao, họ có thể là người sở hữu bằng cử nhân, thạc sĩ trong các lĩnh vực như: Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế,...

3.2. Kinh nghiệm làm việc thực tế

Để đảm nhận vị trí Giám đốc kinh doanh, Vị trí CCO thường được yêu cầu phải có từ 10 - 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ở vị trí quản lý hoặc ban lãnh đạo. Kinh nghiệm làm việc trong thời gian dài giúp họ hiểu được các khía cạnh khác nhau khi phải duy trì hoạt động của một doanh nghiệp.

3.3. Yêu cầu về kỹ năng lãnh đạo

Vì đặc tính công việc, yêu cầu các CCO phải là những người có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm. Họ cần phải biết cách điều tiết, luân chuyển nhân đến từng công việc phù hợp với điểm mạnh nhất của họ. Họ cũng cần giúp nhân sự phát triển cùng tỷ lệ thuận với sự phát triển công ty. CCO phải là tấm gương sáng để các nhân viên khác nhìn vào, học tập theo.

3.4. Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp

Nếu đã biết CCO là gì, bạn sẽ biết giao tiếp là kỹ năng bắt buộc phải có của Giám đốc kinh doanh. Do đặc tính công việc, Giám đốc kinh doanh sẽ thường xuyên phải gặp gỡ với khách hàng, đối tác,...thường xuyên phải duy trì câu chuyện để xây dựng mối quan hệ và khéo léo bàn chuyện công việc.

Đối với công việc hàng ngày, họ cũng cần thường xuyên phải giao tiếp với các nhân viên. CCO phải đảm bảo nói chuyện khéo léo để có thể khích lệ và nang cao tinh thần làm việc của nhân viên, từ đó nâng cao năng suất và kết quả công việc.

3.5. Kỹ năng giải quyết vấn đề

Trong lúc làm việc sẽ không tránh khỏi việc phát sinh những vấn đề phát sinh. Vậy CCO chính là người sẽ giải quyết những vấn đề này. Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp họ nhanh chóng xử lý bằng những phương thông, minh sáng tạo mà vẫn đem lại hiệu quả như mong đợi.

Bên cạnh một số kỹ năng trên, CCO cũng cần trau dồi thêm một số kỹ năng quan trọng khác như: Kỹ năng quản lý thời gian, Kỹ năng kiểm soát cảm xúc,...

4. Cơ hội và thách thức trở thành CCO

Cơ hội trở thành CCO:

Được tham gia vào việc xây dựng định hướng chiến lược kinh doanh của công ty.

Cơ hội mở rộng mạng lưới các mối quan hệ, tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

Xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp, uy tín trên thị trường lao động.

Thách thức cho người muốn trở thành CCO:

Phải đối mặt với nhiều áp lực, đôi khi phải đưa ra quyết định quan trọng trong thời gian ngắn hoặc trường hợp khẩn cấp.

Luôn phải đối mặt với các bài toán kinh doanh trên thị trường cạnh tranh khốc liệt. Sự kỳ vọng của khách hàng ngày càng tăng cao.

Luôn phải đảm bảo doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp ở mức tăng trưởng. Chủ động tìm kiếm để mở rộng thị trường kinh doanh

Không ngừng phát triển và cải thiện bản thân để theo kịp, đáp ứng với những thay đổi của thị trường.

Tóm lại, CCO là gì? CCO là các Giám đốc kinh doanh - một trong những vị trí chiến lược vô cùng quan trọng của doanh nghiệp. Nếu bạn có mong muốn trở thành một CCO, hãy tranh thủ học tập và tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế ngay từ hôm nay. Chắc chắn, ở vị trí này, bạn đã bước đầu có được vị trí cao trong lĩnh vực hoạt động và đạt được mức lương hấp dẫn.