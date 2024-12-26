Chạy deadline là gì? Tại sao Deadline làm nên hiệu quả công việc?

Chạy deadline là gì? Tại sao Deadline làm nên hiệu quả công việc?
CEO Tony Vũ Thứ Năm, 26/12/2024
Khi đi làm, deadline là thuật ngữ quen thuộc. Vậy nó có ý nghĩa như thế nào? Chạy deadline là gì? Và tại sao cần phải tuân thủ đúng deadline? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây để đạt hiệu quả công việc, cũng như không bị quá hạn deadline bao giờ nhé.
1. Deadline là gì?

Trước khi tìm hiểu chạy deadline là gì, hãy hiểu rõ nghĩa deadline trước. Deadline là kết hợp từ dead - ngừng hoạt động, chết,... và line - ranh giới, giới hạn,.... Vì vậy có thể hiểu đơn giản deadline là thời hạn cuối cùng, hạn chót, thời hạn phải hoàn thành công việc.

Deadline được tạo ra nhằm mục đích thúc đẩy người làm việc, định hướng thời gian làm việc sao cho thích hợp, đảm bảo tiến độ cũng như tối ưu kết quả. Vì vậy đây là thứ không thể thiếu trong các công ty, môi trường làm việc hay đại học.

Deadline được hiểu là thời hạn cuối cùng hoàn thành công việc

2. Chạy deadline là gì?

Vậy còn chạy deadline là gì? Đây là thuật ngữ chỉ hành động gấp rút, cố gắng hoàn thành công việc trước thời hạn. Ví dụ bạn được yêu cầu hoàn thành 1 task công việc trước ngày, giờ cố định là 17h. Nhưng vì 1 lý do nào đó 15h bạn vẫn chưa xong nên bạn cần hoàn thành nó ngay - đây là chạy deadline.

Chạy deadline là gì? Đây là hành động hoàn thành task trước thời hạn cuối cùng

3. Tại sao deadline lại rất quan trọng trong công việc?

Sau khi đã hiểu deadline và chạy deadline là gì, chắc bạn cũng nắm được phần nào tầm quan trọng của chúng trong công việc. Đây là điều bắt buộc để tiến độ dự án được đảm bảo, không bị chậm trễ.

3.1. Mang đến hiệu quả cho công việc

Mỗi người sẽ có quản lý thời gian riêng để hoàn thành công việc. Điều đó dẫn đến tiến độ và hiệu suất làm việc mỗi người sẽ có sự khác biệt riêng. Vì vậy để đảm bảo công việc đáp ứng đúng thời gian, người quản lý cần giao việc kèm deadline cho nhân viên. Nhờ vậy, công việc được đảm bảo tiến độ cũng như có thể đạt hiệu quả tốt hơn.

Nâng hiệu quả trong công việc nhờ deadline

3.2. Sai lầm trong công việc có thể được phát hiện kịp thời

Deadline giúp công việc được hoàn thành đúng trong thời hạn nhất định, từ đó người quản lý có thể xem xét lại công việc để phát hiện những lỗi sai kịp thời. Việc không có deadline mà để nhân sự hoàn thành công việc tự do có thể khiến task bị lỗi mà không kịp sửa chữa.

3.3. Giúp nhân sự tập trung hơn cho công việc

Nhiều nhân viên có thể bị xao lãng khi làm việc, một áp lực thời gian do deadline mang đến có thể giúp họ tập trung hơn trong công việc. Họ sẽ không gặp phải tình trạng không biết nên ưu tiên hoàn thành công việc nào trước. Ít nhất thì họ sẽ ưu tiên cố gắng tập trung hoàn thành công việc được giao bởi quản lý đúng deadline.

Deadline giúp tập trung hơn cho công việc

3.4. Có thể giúp đánh giá hiệu quả, hiệu suất làm việc

Khi mọi công việc bạn làm đều có deadline rõ ràng, bạn sẽ dần có thói quan hoàn thành công việc đúng hạn, dẫn đến hiệu suất công việc cũng được cải thiện rõ rệt. Bên cạnh đó, để đánh giá hiệu suất công việc, thì khả năng hoàn thành sớm công việc là một trong những thước đo chuẩn xác.

Bên cạnh đó, việc đặt ra deadline còn giúp cho ban quản lý có thể dựa vào năng lực làm việc của cấp dưới mà phân chia công việc cho phù hợp, qua đó góp phần tăng hiệu suất công việc.

Deadline giúp nâng cao hiệu suất công việc

3.5. Là bệ phóng cho sự nghiệp thành công của bạn, đội nhóm hay doanh nghiệp

Khả năng hoàn thành công việc đúng deadline hay trước deadline luôn là điểm cộng trong mắt các lãnh đạo, quản lý của bạn. Nhờ đó uy tín và năng lực của bạn được tăng lên, đây là bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp phát triển của bạn.

4. Deadline nên giao như nào cho chính xác?

Bên cạnh hiểu deadline và chạy deadline là gì cũng như tầm quan trọng của chúng, người quản lý nên đặt deadline như thế nào cho chính xác. Để đảm bảo deadline không quá gấp rút khiến nhân viên bị quá tải hay quá dài khiến họ chậm trễ thì các bạn có thể tham khảo cách đặt dưới đây.

Deadline cần được thiết lập cụ thể theo từng nhiệm vụ, ai là người chịu trách nhiệm chính và có thời gian chính xác, ví dụ như trước 12 giờ trưa ngày ... tháng ... năm ... hoặc trước 5 giờ chiều ngày ... tháng ... năm, càng chi tiết càng dễ kiểm soát và quản lý. Ngoài ra, hãy xét trên năng lực từng nhân viên, bộ phận cũng như khối lượng công việc để đảm bảo deadline được hợp lý nhất.

Các quản lý cần phải dựa vào khối lượng công việc, năng lực nhân sự,... để giao deadline

5. Tại sao nên nên đúng deadline?

Hiểu được ý nghĩa của deadline và chạy deadline là gì thì bạn cũng hiểu rõ tầm quan trọng của chúng. Nhiều người thường chậm trễ, “nước đến chân mới nhảy" nên kết quả là chỉ kịp gửi công việc hoàn thành, báo cáo ngay thời hạn được giao nhưng lại muộn hơn giờ quy định. Điều này khiến quản lý, cấp trên có cái nhìn không tốt về khả năng làm việc của bạn. Vì vậy nếu có thể hãy gửi trước khoảng 1 thời gian nhất định là hợp lý nhất.

Deadline cần được hoàn thành đúng thời hạn giúp bạn tăng uy tín trong mắt cấp trên

6. Làm sao để không gặp tình trạng trễ deadline?

Để không còn gặp tình trạng trễ deadline, các bạn có thể tham khảo những lời khuyên của chúng tôi dưới đây:

  • Bạn cần làm rõ xem nỗ lực mình sẽ bỏ ra hoặc những phần mình sẽ liên quan chính xác bao gồm những gì để ước lượng thời gian cần thiết cho việc hoàn thành.

  • Trước khi nhận công việc cùng deadline được giao, bạn cần xem xét, đánh giá mức độ khả thi cũng như năng lực bản thân xem có hoàn thành đúng được hay không? Nếu không hãy đề xuất lại với quản lý để có deadline hợp lý hơn.

  • Nếu công việc quá nặng cùng deadline quá gấp rút, bạn có thể nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp.

  • Hãy suy nghĩ từ đầu về các phương án hỗ trợ hoặc thay thế nếu mọi thứ không diễn tiến như mong đợi. Ví dụ như nếu ai đó trong nhóm của bạn bị ốm giữa chừng, hãy nghĩ đến ai sẽ là người có thể tạm thay để hoàn thành công việc chẳng hạn.

  • Khi có deadline, bạn cần tập trung hoàn thành công việc đó trước. Bởi dù sao việc hoàn thành sớm, trước thời hạn cũng tốt hơn.

  • Bạn có thể lên kế hoạch chạy công việc có deadline chi tiết trước. Việc có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn hoàn thành tốt hơn.

Chạy deadline là gì
Qua bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ chi tiết về deadline và chạy deadline là gì. Đây là thứ không thể thiếu để công việc đạt hiệu quả và hiệu suất tối ưu hơn. Hãy tham khảo những lời khuyên của chúng tôi nêu trên để đảm bảo công việc được hoàn thành tốt nhất, không bị trễ deadline, giúp bạn dễ dàng "ghi điểm" với cấp trên.
