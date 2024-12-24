Chuyên gia hé lộ đầy đủ rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ cần tránh

1. Tổng hợp 7 rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ nên tránh

Bảo hiểm nhân thọ là một công cụ tài chính quan trọng mang lại sự an toàn tài chính và sự an tâm cho các cá nhân và gia đình của họ. Loại hình bảo hiểm này cung cấp một mạng lưới an toàn đảm bảo rằng người thụ hưởng được hỗ trợ tài chính trong trường hợp người tham gia bảo hiểm qua đời đột ngột.

Tuy nhiên, giống như bất kỳ sản phẩm tài chính nào, bảo hiểm nhân thọ cũng sẽ đi kèm với những rủi ro và sự phức tạp riêng. Điều này bắt buộc người mong muốn tham gia bảo hiểm phải nhận thức được trước khi đưa ra quyết định mua một sản phẩm bảo hiểm nào đó.

Dưới đây là tổng hợp chi tiết nhất 7 rủi ro thường gặp khi mua bảo hiểm nhân thọ, hãy tham khảo để bạn và những người thân của bạn không gặp phải trường hợp đáng tiếc:

1.1. Giả danh đại lý bán bảo hiểm lừa đảo - Rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ thường gặp

Rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ đầu tiên phải kể đến trường hợp bạn gặp phải những người giả danh đại lý bảo hiểm đi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đóng bảo hiểm. Thị trường bảo hiểm tiềm năng và thu nhập cao khiến cho nhiều đối tượng nổi lòng tham mạo danh nhân viên của đại lý bảo hiểm đến tư vấn. Chúng làm giả hết tất cả giấy tờ chứng minh là nhân viên của đại lý bảo hiểm bao gồm các giấy tờ về chứng chỉ, bằng cấp,...để chiếm được lòng tin của khách hàng.

Những đối tượng này dùng những lời lẽ khôn khéo, đưa ra nhiều quyền lợi cho khách hàng khi tham gia sản phẩm bảo hiểm. Khi khách hàng đã hoàn toàn tin tưởng và ký hợp đồng bảo hiểm giả mà chúng tự tạo ra, những đối tượng lừa đảo này tiếp tục yêu cầu khách hàng chuyển tiền nhanh chóng vào tài khoản cá nhân rồi bỏ trốn.

Điều này không những dẫn đến việc không tham gia được bảo hiểm như mong muốn, khách hàng còn bị mất tiền mà không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào, từ đó hình thành sự e ngại, chán ghét khi nhắc tới bảo hiểm nhân thọ.

Rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ gặp phải những người giả danh đại lý bảo hiểm lừa đảo

1.2. Rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ chỉ vì nể người quen

Trên thực tế, số lượng các hợp đồng bảo hiểm thực hiện được của một nhân viên tư vấn bảo hiểm đa phần đều từ những người thân quen. Đây cũng là nguyên nhân gây ra rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ khi người mua chưa xác định được nhu cầu nên mua bảo hiểm hay không nhưng vì nhân viên bảo hiểm là người thân quen. Những người thân quen là những người dễ dàng đồng ý mua bảo hiểm khi được giới thiệu, mời chào chỉ 1 vài câu từ các nhân viên bảo hiểm.

Điều này thực sự có thể gây bất lợi cho bạn nếu trên cơ sở pháp lý đây là thỏa thuận giữa hai bên, trong trường hợp bạn không thể thực hiện được nghĩa vụ như cam kết thì sẽ mất hết quyền lợi chi trả khi bạn gặp những rủi ro.

Thực tế tham gia bảo hiểm do tôn trọng người quen là đan xen giữa lợi ích và rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ tiềm ẩn. Mặc dù những người quen có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị, nhưng điều quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu độc lập và đưa ra quyết định sáng suốt phù hợp với hoàn cảnh và mục tiêu tài chính riêng của bạn. Đạt được sự cân bằng giữa việc tôn trọng ý kiến ​​của người khác và đảm bảo sự cẩn trọng cá nhân mới có thể dẫn đến trải nghiệm bảo hiểm hài lòng và phù hợp hơn.

1.3. Khai báo sai hoặc thiếu thông tin

Căn cứ theo Điều 18, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 đã quy định: "Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm".

Ngoài ra, khi mua bảo hiểm nhân thọ, một số khách hàng có thể bị cám dỗ khai man hoặc giấu công ty bảo hiểm những thông tin quan trọng. Điều này có thể được thúc đẩy rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả mong muốn đảm bảo phí bảo hiểm thấp hơn hoặc che giấu các tình trạng sức khỏe đã có từ trước có thể ảnh hưởng đến khả năng được bảo hiểm của họ.

Việc tham gia vào các hành vi lừa đảo như vậy mang lại những rủi ro đáng kể. Khi các chủ hợp đồng trình bày sai thông tin, họ sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ hợp đồng bảo hiểm, có khả năng dẫn đến việc từ chối yêu cầu bồi thường hoặc hủy hợp đồng khi những người thân yêu của họ cần được bảo vệ tài chính nhất.

Điều cần thiết là khách hàng phải hiểu rằng nền tảng của bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào đều dựa trên sự tin tưởng và hiểu rõ lẫn nhau. Để đảm bảo nhận được những lợi ích dự kiến ​​từ bảo hiểm nhân thọ của mình, các chủ hợp đồng phải minh bạch và trung thực trong quá trình đăng ký, cung cấp tất cả thông tin liên quan theo yêu cầu của công ty bảo hiểm.

Hơn nữa, khách hàng nên xem xét chính sách bảo hiểm định kỳ và cập nhật thông tin bất cứ khi nào có những thay đổi để đảm bảo rằng phạm vi bảo hiểm vẫn chính xác và đáng tin cậy.

Cần khai báo đúng thông tin tình trạng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ

1.4. Rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ không phù hợp với nhu cầu

Hiện nay, nhiều người đang nhầm lẫn rằng một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có thể bảo vệ được toàn diện mọi mặt. Thực tế thì mỗi sản phẩm bảo hiểm chỉ bảo vệ chủ yếu một khía cạnh. Vì vậy, khi tham gia bảo hiểm nhân thọ nhất thiết phải tìm hiểu và xác định rõ nhu cầu, mục đích mua bảo hiểm của mình cũng như những thông tin quyền lợi mà sản phẩm bảo hiểm đó đem lại

Hiện nay, nhu cầu của khách hàng để mua bảo hiểm nhân thọ chủ yếu bao gồm:

Nhu cầu về an toàn tài chính, bảo vệ và chăm sóc y tế

Mục đích chính khi mua bảo hiểm là đáp ứng được nhu cầu về bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người tham gia bảo hiểm trước những rủi ro trong cuộc sống.

Trường hợp không may xảy ra những rủi ro, người tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả các quyền lợi về tài chính, hỗ trợ chăm sóc y tế trong suốt quá trình điều trị, khắc phục được những rủi ro.

Nhu cầu về tiết kiệm và tích lũy

Thay vì việc bạn cất giữ tài sản của mình vào những chiếc hũ nhỏ và lọ mọ tìm kiếm chỗ cất giấu như ngày xưa hay việc gửi tiết kiệm ngân hàng như ngày nay thì việc mua bảo hiểm cũng là một hình thức vừa tiết kiệm tiền, vừa để đầu tư một cách hiệu quả.

Khách hàng hoàn toàn có thể có một cuộc sống an tâm, được bảo hiểm hỗ trợ, tạo dựng được nguồn vốn vững chắc cho tương lai khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tích lũy.

Nhu cầu về đầu tư cho sự nghiệp và tương lai của con trẻ

Nhiều bậc phụ huynh hiện nay mong muốn con cái của mình được bảo vệ, che chở và mong muốn chuẩn bị tốt nhất cho con về tài chính để mở ra con đường tương lai tươi sáng. Bởi thế, họ sẽ đầu tư vào những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ an toàn với các quỹ liên kết đầu tư để tạo cho con bệ phóng an toàn và mạnh mẽ.

Nhu cầu được bảo vệ khi về hưu

Với khoản tài chính mà công ty bảo hiểm trả khi người tham gia bảo hiểm nhân thọ đến tuổi nghỉ hưu là một quyền lợi cực kỳ quan trọng. Khách hàng sẽ hoàn toàn độc lập về tài chính, tự do sống an nhàn mà không sợ phụ thuộc vào con cháu. Ngoài ra, những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đáp ứng nhu cầu hưu trí còn hỗ trợ tài chính và chăm sóc y tế, giúp giảm những áp lực và lo toan về những căn bệnh tuổi già.

Rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ không phù hợp với nhu cầu

1.5. Rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ khi quên đóng phí bảo hiểm nhân thọ

Theo Khoản 2, Điều 35 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 quy định:

"Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác."

Do đó, trong trường hợp khách hàng không đóng phí bảo hiểm khi đến hạn, bạn vẫn có thể đóng phí trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí. Đây là một quyền lợi công ty bảo hiểm cung cấp cho khách hàng. Khi kết thúc thời gian gia hạn này mà khách hàng vẫn chưa đóng phí thì công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

Khi này, không những bị mất quyền lợi bảo hiểm, khách hàng có thể nhận được số tiền ít hơn với số tiền đã đóng, thậm chí mất hoàn toàn nếu trường hợp thời gian tham gia đóng bảo hiểm dưới 2 năm.

Do đó, khách hàng cần phải lưu ý thời gian đóng phí bảo hiểm, chuẩn bị riêng một khoản tiền bằng với phí đóng bảo hiểm định kỳ để có thể đóng phí bảo hiểm kịp thời và không để mất những quyền lợi của mình.

Quên đóng tiền bảo hiểm định kỳ có thể đánh mất nhiều quyền lợi

1.6. Rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ với những điều không được bảo vệ trong hợp đồng bảo hiểm

Bất kỳ loại hình bảo hiểm nào cũng đều giới hạn những rủi ro được hưởng quyền lợi bảo hiểm. Các chính sách bảo hiểm thường đi kèm với các điều khoản, điều kiện và loại trừ cụ thể nêu rõ phạm vi bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ cũng chỉ có trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo vệ khách hàng đối với phạm vi rủi ro nhất định. Những rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ không được hưởng sự bảo vệ cũng khác nhau tùy vào từng sản phẩm bảo hiểm.

Việc không đọc và hiểu các loại trừ này có thể dẫn đến những giả định sai lầm về phạm vi bảo hiểm, khiến các chủ hợp đồng dễ bị gánh nặng tài chính bất ngờ. Điều quan trọng là các cá nhân phải xem xét kỹ lưỡng các hợp đồng bảo hiểm của họ, tìm kiếm sự làm rõ từ các đại lý hoặc đại diện bảo hiểm khi cần thiết.

Việc hiểu những rủi ro nào không được bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm cũng quan trọng như biết những gì được bảo hiểm để tránh những bất ngờ không mong muốn trong những lúc cần thiết. Ngoài ra, các chủ hợp đồng có thể lựa chọn các bảo hiểm bổ sung để lấp đầy những khoảng trống tiềm năng trong phạm vi bảo hiểm.

Một số trường hợp không được hưởng quyền lợi từ bảo hiểm nhân thọ được quy định trong Luật kinh doanh bảo hiểm bao gồm:

"Tử vong do sử dụng ma túy, chất kích kích, chất có cồn, gây nghiện,...

Rủi ro xảy đến do vi phạm pháp luật như: tham gia các hoạt động trộm cắp, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động hàng không (trừ tư cách là khách hàng), các hoạt động thể thao, giải trí nguy hiểm như: nhảy dù, nhào lộn trên không, đua xe, đấm bốc, săn bắn…

Có sự kiện bảo hiểm do hành vi cố ý: Người được bảo hiểm tự gây thương tích, tai nạn để trục lợi bảo hiểm.

Người được bảo hiểm tử vong do động đất, sóng thần, nhiễm phóng xạ, phản ứng hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học; chiến tranh, nội chiến, khủng bố…"

Xem xét kỹ điều khoản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

1.7. Rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ rút tiền bảo hiểm quá sớm

Việc rút tiền bảo hiểm quá sớm là một trong những rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ có thể khiến bạn gặp nhiều rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ và tổn thất tiềm ẩn. Bảo hiểm nhằm cung cấp sự bảo vệ tài chính trong các rủi ro không thể lường trước được chẳng hạn như tai nạn, bệnh tật hoặc thiệt hại tài sản.

Khi các chủ hợp đồng bảo hiểm chọn rút tiền bảo hiểm một cách vội vàng, họ sẽ gặp phải rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ và bị lỗ về các quyền lợi bảo hiểm, bao gồm:

Khi rút tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm chưa tới hạn, bạn sẽ phải chịu một số phí nhất định như phí chấm dứt hợp đồng gây ra. Điều này còn được quy định rõ trong Luật kinh doanh bảo hiểm và những điều khoản trong hợp đồng như sau:

"Nếu bên mua bảo hiểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong vòng 2 năm đầu tiên kể từ ngày tham gia hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng."

Một rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ khác là việc rút tiền sớm có thể dẫn đến chấm dứt các lợi ích chính sách có giá trị đang áp dụng của hợp đồng bảo hiểm. Một số hợp đồng bảo hiểm cung cấp các lợi ích hoặc các điều khoản riêng chỉ có hiệu lực khi hợp đồng được giữ nguyên trong một thời gian nhất định hoặc trong các điều kiện cụ thể. Bằng cách rút tiền sớm, các chủ hợp đồng có thể bị mất những lợi ích này, vốn có thể mang lại những lợi ích quan trọng trong tương lai.

Việc tham gia bảo hiểm nhân thọ là cả một quá trình dài và xây dựng bền vững. Bởi thế, trước khi tham gia vào hợp đồng bảo hiểm, bạn hãy hiểu rõ các nhu cầu của mình, để có thể lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với điều kiện kinh tế và thời hạn của hợp đồng nhằm tránh gặp rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ.

Rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ nhưng rút tiền quá sớm

2. Cách phòng tránh những rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ hiệu quả

Để tránh rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ một cách hiệu quả đòi hỏi bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra quyết định sáng suốt. Để đảm bảo rằng chính sách đã chọn đáp ứng các mục tiêu dự định mà không xảy ra những rủi ro, hãy tham khảo những điểm sau đây:

Đầu tiên và quan trọng nhất, các cá nhân phải đánh giá nhu cầu bảo hiểm của họ một cách chính xác.

Hiểu mục đích của bảo hiểm nhân thọ là rất quan trọng trong việc xác định số tiền và loại bảo hiểm phù hợp và tránh rủi ro khi mua bảo hiểm.

Ví dụ, một gia đình trẻ có người phụ thuộc có thể yêu cầu một chính sách lớn hơn để thay thế thu nhập bị mất và trang trải các chi phí trong tương lai, trong khi một cá nhân không có người phụ thuộc có thể cần một chính sách khiêm tốn hơn để trang trải các khoản chi phí cuối cùng hoặc các khoản nợ. Việc đánh giá các yếu tố như nợ tồn đọng, thanh toán thế chấp, chi phí giáo dục và các mục tiêu tài chính trong tương lai sẽ giúp xác định số tiền bảo hiểm phù hợp.

Tiếp theo, điều cần thiết là nghiên cứu và so sánh các chính sách và nhà cung cấp bảo hiểm khác nhau một cách kỹ lưỡng .

Các chính sách có thể thay đổi đáng kể về phạm vi bảo hiểm, chi phí và tính linh hoạt. Bạn nên xem xét các loại hình bảo hiểm nhân thọ khác nhau như bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn, trọn đời và bảo hiểm liên kết chung để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất.

Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn thường cung cấp phí bảo hiểm thấp hơn và bảo hiểm trong một khoảng thời gian cụ thể, trong khi bảo hiểm trọn đời cung cấp bảo hiểm trọn đời và một khoản để đầu tư.

Bảo hiểm nhân thọ chung kết hợp tính linh hoạt và tiềm năng tăng trưởng giá trị tiền mặt.

So sánh các sản phẩm bảo hiểm từ nhiều công ty bảo hiểm sẽ cho phép người mua xác định giá trị tốt nhất cho nhu cầu của họ.

Tiết lộ thông tin chính xác và đầy đủ trong quá trình nộp đơn là rất quan trọng để tránh các vấn đề trong tương lai.

Các công ty bảo hiểm bảo lãnh các chính sách dựa trên thông tin do người nộp đơn cung cấp, bao gồm tuổi tác, tiền sử sức khỏe, lựa chọn lối sống và sở thích. Trình bày sai hoặc bỏ sót thông tin liên quan có thể dẫn đến yêu cầu bị từ chối hoặc hủy hợp đồng. Điều quan trọng là phải thông báo về mọi tình trạng y tế đã có từ trước hoặc các hoạt động rủi ro để đảm bảo chính sách có hiệu lực và mang lại những lợi ích như mong đợi.

Làm việc với một đại lý hoặc nhà môi giới bảo hiểm có uy tín và hiểu biết.

Một chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể hướng dẫn các cá nhân vượt qua sự phức tạp của các chính sách khác nhau, giải thích các rủi ro tiềm ẩn và giúp tìm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu riêng của họ. Đảm bảo rằng đại lý hoặc nhà môi giới được cấp phép và có thành tích vững chắc về sự hài lòng của khách hàng.

Hiểu rõ các điều khoản và chính sách.

Người mua nên đọc kỹ hợp đồng bảo hiểm, chú ý đến thời hạn bảo hiểm, thanh toán phí bảo hiểm, các giới hạn tiềm năng, các khoản loại trừ và bất kỳ điều khoản bổ sung hoặc xác nhận nào. Nhận thức được những chi tiết này sẽ ngăn chặn những bất ngờ trong tương lai và giúp các chủ hợp đồng bảo hiểm đưa ra quyết định sáng suốt về phạm vi bảo hiểm của họ.

Thường xuyên xem xét và cập nhật hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Hoàn cảnh cuộc sống có thể phát triển và nhu cầu bảo hiểm có thể thay đổi theo. Bằng cách luôn cập nhật chính sách, các cá nhân có thể đảm bảo rằng phạm vi bảo hiểm của họ phản ánh đầy đủ tình hình hiện tại và các mục tiêu trong tương lai của họ.

Xây dựng danh mục đầu tư tài chính đa dạng.

Mặc dù bảo hiểm nhân thọ cung cấp sự bảo vệ có giá trị, nhưng nó không phải là chiến lược tài chính duy nhất. Đầu tư vào tài khoản hưu trí, xây dựng quỹ khẩn cấp và đa dạng hóa đầu tư có thể tạo ra một mạng lưới an toàn tài chính mạnh mẽ và giảm sự phụ thuộc hoàn toàn vào tiền bảo hiểm nhân thọ.

Tránh gian lận bảo hiểm và lừa đảo.

Hãy cảnh giác với những đề nghị hoặc chính sách quá hấp dẫn có vẻ quá tốt. Xác minh tính hợp pháp của các công ty bảo hiểm và đại lý với các cơ quan bảo hiểm nhà nước hoặc cơ quan quản lý. Tránh tham gia với các cá nhân trái phép hoặc không có giấy phép, lừa đảo và mạo danh.

Duy trì lối sống lành mạnh.

Các công ty bảo hiểm xem xét các yếu tố như sử dụng thuốc lá, cân nặng và sức khỏe tổng thể khi bảo lãnh chính sách. Việc có một lối sống lành mạnh có thể dẫn đến phí bảo hiểm thấp hơn và cải thiện khả năng bảo hiểm. Tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn uống cân bằng và khám sức khỏe định kỳ là những thành phần thiết yếu để duy trì sức khỏe tốt.

Cách phòng tránh những rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ

Tóm lại, tránh rủi ro khi mua bảo hiểm nhân thọ là cực kỳ cần thiết. Hiểu nhu cầu bảo hiểm, so sánh các chính sách, tiết lộ thông tin chính xác, làm việc với các chuyên gia có uy tín và cập nhật thông tin về các điều khoản chính sách là tất cả các bước quan trọng để bảo vệ khỏi những cạm bẫy tiềm ẩn. Bằng cách thực hiện các chiến lược này, các cá nhân có thể tự tin đảm bảo sự bảo vệ cho những người thân yêu của họ và đạt được sự an tâm.