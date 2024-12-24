Giám sát nhà hàng là gì? Công việc của giám sát nhà hàng như thế nào?

1. Giám sát nhà hàng là gì?

F&B hiện là một trong những lĩnh vực có sự cạnh tranh rất lớn. Vì thế nên để nhà hàng có thể phát triển cũng như có được chỗ đứng vững vàng trên thị trường thì việc làm sao để hoạt động được diễn ra trôi chảy là điều vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, số lượng bộ phận và nhân viên cần thiết cho các hoạt động của nhà hàng là không hề ít. Khi đó thì giám sát nhà hàng là nhân sự không thể thiếu. Thế nhưng không phải ai cũng biết giám sát nhà hàng là gì?

Giám sát nhà hàng hay còn được gọi với thuật ngữ chuyên ngành là Supervisor. Họ là những người chịu trách nhiệm giám sát công việc của nhân sự hoặc các hoạt động của nhà hàng.

Không phải ai cũng biết giám sát nhà hàng là gì

Giám sát nhà hàng là vị trí vô cùng quan trọng. Nó là một mắt xích không thể thiếu, là yếu tố duy trì hoạt động của nhà hàng để các hoạt động diễn ra một cách trơn tru và hiệu quả nhất.

2. Vai trò của giám sát nhà hàng là gì?

Các nhà hàng trên thị trường hiện nay có quy mô cũng như phạm vi hoạt động khác nhau. Nhưng dù là quy mô nào thì cũng không thể phủ nhận tầm quan trọng của các giám sát viên. Vậy vai trò của giám sát nhà hàng là gì?

2.1. Giữ vai trò như một nhà quản trị, điều phối nhân sự

Để đảm bảo hoạt động của nhà hàng diễn ra trôi chảy và thông suốt thì số lượng nhân viên cần thiết là không hề nhỏ. Và để các nhân sự có thể làm việc hiệu quả thì cần có một người giám sát, quản lý và đưa ra quyết định điều phối nhân sự nếu cần.

Giám sát nhà hàng chính là người kiểm soát việc chỉ định, phân chia ca làm việc cho nhân sự một cách phù hợp. Từ tình hình thực tế các hoạt động của nhà hàng, giám sát cũng có thể đưa ra các quyết định điều phối nhân sự sao cho phù hợp nhất có thể.

2.2. Là người đảm bảo chất lượng của các hoạt động, dịch vụ cũng như sản phẩm mà nhà hàng cung cấp

Đối với các nhà hàng, chất lượng dịch vụ và sản phẩm là yếu tố ảnh hưởng đến sự sống còn của các đơn vị. Chính vì thế nên nhiệm vụ của giám sát nhà hàng chính là làm sao để duy trì và đảm bảo chất lượng luôn ở mức tốt nhất.

Các nhà hàng cũng phải đảm bảo tuân thủ nhiều yêu cầu và tiêu chuẩn khác nhau như vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn phục vụ,... Và giám sát nhà hàng sẽ là người chịu trách nhiệm kiểm soát và đảm bảo chất lượng của cả dịch vụ lẫn sản phẩm.

Vai trò của giám sát nhà hàng là gì?

2.3. Là người tiếp nhận và xử lý các khiếu nại từ phía khách hàng

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nên các nhà hàng không thể tránh khỏi trường hợp khiến khách hàng không vừa ý hoặc xảy ra sai sót. Khi đó, giám sát nhà hàng sẽ là người tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu giám sát nhà hàng xử lý không tốt thì hình ảnh thậm chí là hoạt động của nhà hàng đều sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các giám sát cũng sẽ là người theo dõi, kiểm tra và xử lý các sự cố hoặc các vấn đề của nhân viên nếu cần thiết.

3. Các công việc chính của giám sát nhà hàng là gì?

Giữ nhiều vai trò quan trọng đối với hoạt động của các nhà hàng nên khối lượng công việc của giám sát cũng không hề nhỏ. Vậy công việc của giám sát nhà hàng là gì? Hãy tìm hiểu ngay qua phần mô tả công việc giám sát nhà hàng dưới đây.

3.1. Giám sát, quản lý và điều phối nhân sự

Đây là một trong những công việc quan trọng nhất và chiếm khá nhiều thời gian của các giám sát viên. Vì chỉ khi việc quản lý và điều phối nhân sự hợp lý thì công việc mới trơn tru và hiệu quả. Nó cũng là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi công việc của giám sát nhà hàng là gì.

Nhà hàng là ngành có tính đặc thù rất riêng nên nhân sự cũng sẽ làm việc theo ca là chính. Giám sát nhà hàng sẽ là người xác định công việc cần làm cho từng bộ phận, xác định số lượng nhân viên và phân chia ca làm phù hợp.

Trước khi tiến hành phục vụ khách hàng, giám sát viên cũng sẽ kiểm tra lại trang phục, tác phong cũng như kỹ năng và thái độ phục vụ của từng nhân viên. Ngoài ra thì các giám sát nhà hàng cũng là người tiếp nhận yêu cầu từ bộ phận khác và điều phối nhân sự để đảm bảo các hoạt động, dịch vụ của nhà hàng diễn ra bình thường.

Giám sát và đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ của nhân viên trong nhà hàng

Như đã nói, với ngành nhà hàng thì chất lượng dịch vụ là yếu tố sống còn với mỗi đơn vị. Vì thế nên nhiệm vụ của giám sát nhà hàng chính là đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ của nhân viên với khách hàng.

Họ sẽ là người kiểm tra và đảm bảo chất lượng của khâu setup trước khi phục vụ thực khách. Đặc biệt, các giám sát viên cũng cần đảm bảo một số tiêu chuẩn khác của nhà hàng như vệ sinh, tiêu chuẩn phục vụ,... để đem lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.

Giám sát nhà hàng chịu trách nhiệm rất nhiều hoạt động quan trọng

2.4. Quản lý các trang thiết bị sử dụng trong nhà hàng

Hầu hết các nhà hàng hiện nay đều được đầu tư trang thiết bị hiện đại. Chính vì thế nên việc bảo quản các trang thiết bị cũng vô cùng quan trọng.

Giám sát viên sẽ là người điều phối, phân công nhân sự tiến hành bảo quản thiết bị, máy móc thường xuyên. Và đôi khi, chính các giám sát nhà hàng sẽ là người trực tiếp thực hiện điều này để đảm bảo rằng trang thiết bị vẫn hoạt động tốt.

2.5. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động hiệu quả

Để các đầu mục công việc của nhà hàng diễn ra trơn tru và suôn sẻ thì không thể bỏ qua sự phối hợp của các phòng ban, bộ phận. Giám sát nhà hàng cần làm việc, liên lạc thường xuyên với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như sản phẩm mà nhà hàng kinh doanh.

Giám sát nhà hàng cũng cần theo sát tình hình tiêu thụ hàng hóa hàng ngày, làm báo cáo định kỳ để gửi lên cấp trên. Bên cạnh đó là thường xuyên trao đổi thông tin giữa các bộ phận để đảm bảo duy trì tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ của nhà hàng.

2.6. Đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho nhân sự

Một nhiệm vụ cũng quan trọng không kém trong checklist công việc giám sát nhà hàng chính là đào tạo nhân sự. Giám sát sẽ là người chịu trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ định kỳ cho nhân viên.

Ngoài ra thì giám sát nhà hàng cũng là người theo dõi nhân sự thường xuyên. Vì thế nên nếu thấy cần thiết, họ cũng sẽ chủ động đưa ra phương án đào tạo nghiệp vụ để duy trì tiêu chuẩn phục vụ ở mức cao nhất có thể.

Đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cho nhân sự cũng là một trong những công việc của giám sát nhà hàng

3. Kỹ năng cần có của giám sát nhà hàng

Bên cạnh giám sát nhà hàng là gì thì các kỹ năng cần có của vị trí này cũng là điều nhận được nhiều sự quan tâm. Với khối lượng công việc lớn, lại giữ nhiều vai trò quan trọng với việc duy trì, đảm bảo hoạt động của nhà hàng nên yêu cầu đối với các giám sát viên là vô cùng lớn. Một số kỹ năng cần thiết mà các giám sát nhà hàng cần có phải kể đến như sau.

3.1. Đã có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng

Đây là điều kiện tiên quyết để có thể trở thành giám sát nhà hàng. Bởi lẽ việc hiểu rõ tiến trình hoạt động, các bộ phận trong nhà hàng là rất quan trọng. Và chỉ khi đã có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng thì mới có thể hiểu được điều này.

Thông thường, sau khoảng 2 tới 3 năm làm việc tại các vị trí nhân viên, nếu nhân sự bộc lộ được khả năng quản lý tổng hợp, xử lý vấn đề tốt cũng như một số kỹ năng khác thì hoàn toàn có thể được cất nhắc trở thành giám sát nhà hàng.

3.2. Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt

Giao tiếp là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng đối với giám sát nhà hàng. Bởi lẽ giám sát không chỉ phải giao tiếp với nhân viên mà còn là người liên lạc với các bộ phận khác.

Đôi khi, giám sát nhà hàng cũng chính là người tiếp nhận và xử lý các khiếu nại. Vì thế nên nếu không có khả năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt thì hiệu quả công việc có thể bị ảnh hưởng rất nhiều.

Các kỹ năng cần có của giám sát nhà hàng là gì?

3.3. Kỹ năng quản lý và tinh thần trách nhiệm

Giám sát nhà hàng là người chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát hoạt động của nhân sự. Họ cũng sẽ chịu trách nhiệm để duy trì tiêu chuẩn phục vụ, hoạt động cũng như các tiêu chuẩn khác của nhà hàng.

Chính vì thế mà đối với một giám sát nhà hàng thì tinh thần quản lý và trách nhiệm với công việc là điều không thể thiếu. Chỉ khi có khả năng quản lý và sự trách nhiệm thì giám sát nhà hàng mới có thể hoàn thành khối lượng công việc không hề nhỏ một cách hiệu quả nhất.

3.4. Kỹ năng sắp xếp, điều phối công việc

Như ở phần mô tả công việc giám sát nhà hàng đã thể hiện rõ giám sát viên chính là người phân công công việc cho nhân sự bên dưới. Điều này cũng đặt ra vấn đề là giám sát nhà hàng cần có khả năng sắp xếp và điều phối công việc.

Giám sát nhà hàng cũng cần sự nhạy bén nhất định. Vì chỉ khi đó họ mới có thể theo sát công việc, nhận ra những sự bất hợp lý để có phương án xử lý kịp thời.

4. Mức lương giám sát nhà hàng

Bên cạnh nhiệm vụ, mô tả công việc thì mức lương giám sát nhà hàng cũng là vấn đề được rất nhiều ứng viên quan tâm. Vậy mức lương giám sát nhà hàng hiện nay là bao nhiêu?

So với mặt bằng chung các vị trí trong ngành nhà hàng, mức lương giám sát ở mức khá tốt. Và nhân sự cũng chỉ mất khoảng vài năm nỗ lực làm việc là có thể đảm nhiệm vị trí này.

Mức lương của giám sát nhà hàng so với mặt bằng chung khá hấp dẫn

Mức lương giám sát nhà hàng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Mà thông thường sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng như khả năng làm việc của nhân sự, cụ thể:

Với các giám sát viên mới, ít kinh nghiệm quản lý thì mức lương trung bình khoảng từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng.

Đối với vị trí giám sát nhà hàng bậc trung bình, đã có kinh nghiệm quản lý thì mức lương dao động khoảng 8 đến 12 triệu đồng/tháng.

Còn đối với các giám sát nhà hàng cấp cao, có năng lực chuyên môn và dày dặn kinh nghiệm thì mức thu nhập ở khoảng 15 đến 25 triệu đồng/tháng.

Ngoài kinh nghiệm và khả năng làm việc, mức lương của các giám sát nhà hàng còn phụ thuộc vào quy mô cũng như khu vực hoạt động của nhà hàng. Với các khách sạn lớn ở các thành phố trung tâm như Hà Nội, TPHCM hay các tỉnh phát triển mạnh du lịch như Đà Nẵng,... thì mức lương giám sát nhà hàng còn có thể cao hơn.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc các nhà hàng nhỏ thì mức lương của giám sát viên cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, nếu ứng viên thực sự có năng lực thì mức lương nhận được cũng sẽ xứng đáng.

