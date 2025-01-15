Công việc của human resources là gì? Làm thế nào để trở thành 1 HR?

1. Human resources là gì?

Human resources chính là tên đầy đủ cho nghề HR vốn quen thuộc với nhiều người. Hiểu một cách đơn giản thì human resources là người phụ trách các vấn đề về nhân sự trong doanh nghiệp như tuyển dụng, đào tạo nhân sự, thực hiện và đảm bảo các chế độ, chính sách phúc lợi với người lao động…

HR góp phần thu hút, giữ chân và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Một bộ phận HR chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp có được đội ngũ nhân viên giỏi, có động lực làm việc, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

HR là một trong những bộ phận vô cùng quan trọng trong một doanh nghiệp, đảm bảo bộ máy nhân sự tại công ty vận hành trơn tru. Trong một số trường hợp, người đảm nhiệm vị trí human resources có thể kiêm nhiệm một vài công việc của bộ phận hành chính.

Human resources là một trong những vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao

2. Công việc của human resources là gì?

Công việc chính của 1 human resources chủ yếu liên quan đến bộ máy nhân sự của công ty. Dưới đây là một số nhiệm vụ chính của người lao động khi đảm nhiệm vị trí này:

Các công việc về tuyển dụng

Triển khai kế hoạch tuyển dụng cho doanh nghiệp.

Tìm kiếm và thu hút ứng viên bằng các hoạt động truyền thông.

Tìm kiếm và duy trì các nguồn cung ứng nhân lực uy tín như liên kết với các trường đại học hoặc các đơn vị đào tạo.

Đưa ra các phương án tuyển dụng và dự phòng nguồn nhân lực.

Các công việc liên quan đến tiền lương, hợp đồng, bảo hiểm

Tính lương và các chế độ phúc lợi khác cho nhân viên, tiền lương đã bao gồm các khoản thưởng, phụ cấp.

Thực hiện các thủ tục quyết toán thuế thu nhập theo quy định của pháp luật.

Quản lý hợp đồng lao động của người lao động trong doanh nghiệp.

Xử lý các vấn đề về bảo hiểm xã hội và chế độ cho người lao động.

Hiểu rõ công việc của human resources là gì sẽ giúp bạn xác định mình có phù hợp với nghề này không

Công việc liên quan đến nhân sự

Thống kê dữ liệu về nhân sự trong doanh nghiệp.

Phân tích dữ liệu nhân sự để đề ra phương án phát triển nhân sự.

Hỗ trợ người lao động các vấn đề trong công việc

Các công việc liên quan đến hoạt động đào tạo

Phối hợp với các trưởng bộ phận để lên kế hoạch đào tạo cho cán bộ nhân viên.

Giám sát quá trình đào tạo cho nhân viên và đánh giá kết quả.

Đề xuất các biện pháp giúp nâng cao hiệu quả làm việc và trình độ của cán bộ nhân viên.

3. Các vị trí HR trong doanh nghiệp

Phần lớn các công việc và nhiệm vụ của human resources đều liên quan đến nhân sự nhưng đối với mỗi vị trí sẽ có những nhiệm vụ khác nhau. Vậy trong doanh nghiệp các vị trí và công việc của human resources là gì?

Một số vị trí HR trong doanh nghiệp có thể kể đến:

Giám đốc nhân sự (Chief human resources officer): Là người giữ vị trí cao nhất trong ngành quản trị nhân lực, thực hiện các hoạt động quản lý, đưa ra quyết định, chiến lược liên quan đến nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

Trưởng phòng nhân sự (Human resources manager): Là người chịu trách nhiệm về kế hoạch, phát triển và điều phối vấn đề về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, trực tiếp điều hành các kế hoạch về nhân sự từ cấp trên, đồng thời hỗ trợ giám đốc nhân sự trong việc lên chiến lược nhân sự quan trọng.

Trong doanh nghiệp có rất nhiều vị trí HR

Quản trị hành chính nhân sự (Human resources admin): Là người chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ của nhân viên và dữ liệu về nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Đây cũng là vị trí trực tiếp tham gia tổ chức các sự kiện, hội thảo quan trọng của công ty.

Chuyên viên tuyển dụng (Recruitment specialist): Là người trực tiếp thực hiện các kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp như đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm, tiếp cận ứng viên, lên kế hoạch phỏng vấn…

Chuyên viên đào tạo và phát triển (Training and development specialist): Là người chịu trách nhiệm thực hiện các kế hoạch đào tạo, tập huấn để phát triển năng lực cho nhân viên mới.

Chuyên viên về tiền lương và phúc lợi (Compensations and benefits specialist): Là người chịu trách nhiệm thực thi các chính sách bảo hiểm và phúc lợi cho nhân viên, đồng thời quản lý dữ liệu về tiền lương của doanh nghiệp, đánh giá mức độ hiệu quả làm việc của người lao động trong công ty.

Trên đây là các vị trí của HR trong doanh nghiệp, tuy nhiên không phải công ty nào cũng có đầy đủ các vị trí trên. Có nhiều trường hợp 1 HR có thể đảm nhiệm công việc của nhiều vị trí, tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp.

4. Làm thế nào để trở thành HR?

Human resources có vai trò vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp, cũng là vị trí có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Vậy các kỹ năng và tố chất cần có để trở thành human resources là gì?

4.1. Các kỹ năng cần có

Muốn trở thành 1 HR chuyên nghiệp, người lao động cần có những kỹ năng sau:

Kỹ năng chuyên môn về nghiệp vụ hành chính nhân sự: Có thể tích lũy trong quá trình học tập, làm việc.

Kỹ năng giao tiếp: Giúp kết nối nhân viên và doanh nghiệp.

Kỹ năng linh hoạt giải quyết vấn đề: Giúp giải quyết các xung đột trong nội bộ doanh nghiệp, ổn định tổ chức.

Kỹ năng tổ chức nhân sự và quản lý thời gian: Đảm bảo các hoạt động trong công ty vận hành trơn tru.

Kỹ năng phân tích và đánh giá .

Kỹ năng đàm phán và thuyết phục: Giúp HR dễ dàng giải quyết những vấn đề trong doanh nghiệp, kết nối các bên và dễ dàng phổ biến các vấn đề của công ty đến người lao động.

Bạn cần biết kỹ năng cần thiết trong công việc của human resources là gì để xây dựng lộ trình phát triển phù hợp

4.2. Các tố chất cần có

Các tố chất cần có của một human resources là gì? Ngoài những kỹ năng trên, muốn trở thành human resource, ứng viên còn cần rèn luyện cho mình những tố chất quan trọng như:

Có tầm nhìn xa trông rộng.

Có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc cùng lúc.

Có sự tỉ mỉ và cẩn thận trong từng công việc.

Có khả năng thấu hiểu, đồng cảm với vị trí của nhân viên và người lãnh đạo để kết nối các bên trong doanh nghiệp.

Có đạo đức và tính trung thực.

Người đảm nhiệm vị trí human resources cần một số tố chất nhất định

4.3. Các ngành học giúp bạn trở thành human resource là gì?

Hiện nay có rất nhiều ngành học phù hợp để ra làm HR, có thể kể đến gồm:

Ngành quản trị nhân lực

Ngành quản lý nhân sự

Ngành quản lý nguồn nhân lực

Ngành quản trị hành chính nhân sự

Thậm chí một số ngành khác như tâm lý học, xã hội học, luật, kinh tế… cũng được nhiều sinh viên lựa chọn.

Các ngành này hiện nay có rất nhiều cơ sở đào tạo, bạn có thể tham khảo một số trường như:

Đại học Lao động và xã hội

Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn

Học viện Hành chính quốc gia

Đại học Nội Vụ

Đại học Thương mại

Đại học Luật Hà Nội

Đại học Kinh tế quốc dân

…

Bạn có thể tham khảo các chuyên ngành và trường đào tạo HR nếu muốn theo đuổi công việc này

5. Mức lương của human resources

Mức lương là một trong những yếu tố khiến cho human resources được rất nhiều người quan tâm. Đây là công việc có lộ trình thăng tiến rõ ràng nên mang đến cho người lao động nguồn thu nhập ổn định.

Phổ lương của human resources hiện nay vô cùng rộng, dao động từ 5.000.000 - 100.000.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào vị trí, trình độ và kinh nghiệm của người lao động.

Biết được công việc của human resources là gì sẽ giúp bạn xác định được mức thu nhập tương ứng

Dưới đây là mức lương của một số vị trí HR trong doanh nghiệp:

Đơn vị: VND/tháng

Vị trí Mức lương tham khảo Nhân viên hành chính nhân sự 7.500.000 - 10.000.000 Trưởng phòng hành chính nhân sự 16.500.000 - 20.000.000 Giám đốc nhân sự 33.200.000 - 49.400.000 Chuyên viên tuyển dụng 10.000.000 - 14.400.000

Biết được công việc của human resources là gì sẽ giúp cho người lao động xác định được mình có phù hợp với công việc này không, từ đó đưa ra lựa chọn đúng đắn về nghề nghiệp. Các vị trí HR đang được cập nhật thường xuyên trên website của job3s.ai, đừng quên truy cập để không bỏ lỡ cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.