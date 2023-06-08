Cover Letter là gì? Cách viết cover letter tiếng Anh ấn tượng với nhà tuyển dụng

Bạn đang lên kế hoạch viết cover letter để gửi cho nhà tuyển dụng nhưng chưa viết cách viết cover letter tiếng Anh sao cho ấn tượng và thu hút nhà tuyển dụng. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Job3s để biết cách viết thư xin việc bằng tiếng Anh hiệu quả và chuyên nghiệp nhé.

1. Cover Letter là gì? Bố cục cover letter bằng tiếng Anh

Cách viết cover letter tiếng Anh đúng là phải đảm bảo đủ ba phần gồm mở đầu, nội dung và kết luận. Trước khi viết thư, ứng viên nên cung cấp một số thông tin cá nhân cơ bản và địa chỉ nơi tiếp nhận thư, tiếp theo là ngày tháng viết thư. Sau đó, chỉ ra tên công ty, bộ phận tiếp nhận thư và vị trí mà bạn muốn ứng tuyển.

Phần mở đầu

Khi viết cover letter tiếng Anh, phần mở đầu nên trình bày lý do bạn viết đơn và quan tâm đến vị trí làm việc. Một số mẫu câu thông dụng như: “I am writing to apply for the XYZ position which was advertised on ABC”, “ I would like to apply for the post of XYZ as advertised on ABC.

Phần nội dung

Ở phần nội dung trong cover letter, ứng viên nên viết từ hai đến ba đoạn văn. Phần nội dung bao gồm các ý chính về quá trình học tập (from my CV, you will see that I graduated from…), kinh nghiệm làm việc (at present, I’m working for…) và đặc điểm về tính cách (I’m active and enthusiastic…).

Phần kết luận

Đối với phần kết luận trong cover letter bằng tiếng Anh, ứng viên có thể khẳng định lại mình là người có tiềm năng và phù hợp với vị trí tuyển dụng. Đồng thời hứa hẹn một cuộc gặp gỡ hoặc phỏng vấn để trao đổi thêm về công việc với nhà tuyển dụng.

Bố cục của một cover letter tiếng Anh chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

2. 5 Mẫu cover letter tiếng Anh thu hút

Để có thể nắm rõ bố cục của một mẫu cover letter tiếng Anh bao gồm những gì và làm sao để có thể viết một cách thu hút nhất. Hãy cùng Job3s tham khảo ngay những mẫu dưới đây nhé!

Mẫu 1

Đây là một mẫu cover letter bằng tiếng Anh cho ứng viên entry-level, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhấn mạnh vào sự hứng thú và sẵn lòng học hỏi.

Bạn có thể nêu bật quá trình học tập, kỹ năng đã phát triển và nhận đánh giá tích cực từ giáo viên hoặc cố vấn học tập. Tự tin thể hiện khát vọng phát triển và đóng góp vào công ty, sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp và kết thúc cover letter bằng lời cảm ơn và sự mong đợi nghe tin tức từ công ty.

Mẫu cover letter chuyên nghiệp dành cho ứng viên entry - level (Nguồn: Internet)

Mẫu 2

Cách viết cover letter tiếng Anh cho sinh viên và thực tập sinh là tập trung vào khả năng học tập và tiềm năng phát triển của ứng viên. Bạn có thể nêu bật những môn học, dự án và hoạt động ngoại khóa liên quan đến vị trí ứng tuyển. Đồng thời, thể hiện sự tò mò, mong muốn học hỏi và áp dụng kiến thức vào thực tế. Bạn nên thể hiện sự nhiệt huyết và sự cam kết trong việc đóng góp cho công ty.

Mẫu cover letter tiếng Anh thu hút dành cho sinh viên, thực tập sinh (Nguồn: Internet)

Mẫu 3

Mẫu cover letter tiếng Anh dành cho người ứng tuyển trái ngành (Nguồn: Internet)

Cách viết cover letter tiếng Anh cho người đi làm ứng tuyển trái ngành là tập trung vào việc trình bày những kỹ năng chuyên môn và kỹ năng chuyển đổi, ứng dụng kiến thức từ ngành hiện tại sang ngành mới. Ngoài ra, bạn nên nêu bật những điểm chung và sự tương quan giữa hai ngành, nhấn mạnh khả năng học nhanh, thích nghi và khả năng áp dụng kiến thức từ ngành hiện tại của mình vào công việc mới.

Ứng viên nên cho nhà tuyển dụng thấy sự đam mê và quyết tâm để phát triển sự nghiệp trong ngành mới. Cuối cùng, kết thúc cover letter bằng lời cảm ơn và sự mong đợi được có cơ hội trao đổi và phát triển trong công ty.

Mẫu 4

Mẫu cover letter tiếng Anh chuyên nghiệp dành cho vị trí quản lý, nhân sự cấp cao (Nguồn: Internet)

Cách viết cover letter tiếng Anh hay cho các vị trí quản lý, nhân sự cấp cao nhấn mạnh vào sự chuyên nghiệp, kỹ năng lãnh đạo và khả năng quản lý. Bạn nên tập trung vào việc mô tả kinh nghiệm và thành tựu trong việc quản lý nhân sự, xây dựng đội nhóm hiệu quả và đạt được mục tiêu kinh doanh.

Mẫu 5

Mẫu cover letter tiếng Anh chuyên nghiệp dành cho ngành Marketing (Nguồn: Internet)

Cách viết cover letter tiếng Anh cho ngành Marketing đó là cần phản ánh sự sáng tạo, sự hiểu biết về thị trường và khả năng xây dựng chiến lược Marketing của ứng viên. Bạn nên tập trung mô tả kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực tạo nội dung sáng tạo, phân tích thị trường, quảng cáo và quản lý dự án liên quan đến Marketing.

Ngoài ra, ứng viên có thể đề cập đến thành tựu trong việc tăng trưởng doanh số, xây dựng thương hiệu và tương tác với khách hàng. Bạn nên sử dụng ngôn từ sôi nổi, thể hiện khả năng nắm bắt xu hướng và sự thay đổi trong ngành Marketing.

3. Cách viết cover letter tiếng Anh chi tiết

Sau khi đã hiểu cơ bản về bố cục của cover letter, hãy thực hành theo các hướng dẫn viết cover letter bằng tiếng Anh dưới đây của Job3s để tạo một thư xin việc thật ấn tượng cho bộ hồ sơ của mình.

3.1 Bước 1: Lựa chọn mẫu cover letter

Một mẫu cover letter tiếng Anh hay là thứ tạo được ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ sự gọn gàng trong trình bày, thiết kế thu hút và trực quan. Để giúp bạn hoàn thành bước đầu này một cách đơn giản, Job3s đã cung cấp cho bạn các mẫu cover letter chất lượng bằng tiếng Anh. Với các mẫu này, bạn có thể dễ dàng tạo được ấn tượng mạnh trong cover letter tiếng Anh của mình.

Ứng viên nên chọn một mẫu cover letter đơn giản và chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)

3.2 Bước 2: Viết phần đầu thư

Thông tin liên lạc cá nhân là yếu tố quan trọng đầu tiên cần được liệt kê đầy đủ trong đơn xin việc bao gồm họ và tên, số điện thoại, email,... Nếu có bạn cũng nên bổ sung thêm các thông tin như các tài khoản mạng xã hội chuyên nghiệp (Linkedin, GitHub, Behance…) hay các website các nhân.

Ứng viên hãy đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn đầy đủ và chuyên nghiệp. Đồng thời , hãy cân nhắc loại bỏ các thông tin như địa chỉ nhà quá đầy đủ, tên email không chuyên nghiệp (ví dụ: [email protected]). Hơn nữa, đừng quên điền thông tin về doanh nghiệp mà bạn ứng tuyển và nhà tuyển dụng.

Thông tin cá nhân là phần không thể thiếu trong cover letter của bạn (Nguồn: Internet)

3.3 Bước 3: Viết lời chào

Trước tiên, để thể hiện sự quan tâm và nghiêm túc đối với vị trí ứng tuyển, hãy tìm hiểu thông tin về nhà tuyển dụng hoặc người quản lý trực tiếp (Hiring Manager). Cách viết cover letter tiếng Anh ấn tượng là ứng viên nên tránh sử dụng những lời chào phổ thông như "Dear Sir/Madam" và thể hiện sự chủ động để ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

Thông tin về nhà tuyển dụng trong mẫu cover letter bằng tiếng Anh thường bao gồm tên của hiring manager, chức danh của hiring manager, tên công ty, địa chỉ công ty. Bạn có thể tìm thấy thông tin này dễ dàng trên website công ty, fanpage, LinkedIn của công ty hoặc thậm chí trên LinkedIn cá nhân của người tuyển dụng.

Bạn nên gửi lời chào đến đích danh nhà tuyển dụng để tạo sự ấn tượng (Nguồn: Internet)

3.4 Bước 4: Viết đoạn mở đầu

Tạo ấn tượng ban đầu là vô cùng quan trọng, vì số lượng đơn ứng tuyển mà nhà tuyển dụng phải xử lý hàng ngày là rất lớn. Vì vậy, bạn nên vào thẳng vấn đề và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng ngay từ đoạn văn đầu tiên.

Đối với cover letter tiếng Anh, ứng viên nên chọn cho mình 2 - 3 thành tựu nổi bật liên quan đến công việc và chứng minh năng lực của bạn một cách cụ thể. Hãy tránh việc nói chung chung mà hãy tập trung vào những điểm mạnh cụ thể.

Ứng viên nên viết đoạn mở đầu một cách ấn tượng và thu hút nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

3.5 Bước 5: Viết nội dung chính

Đây là cơ hội để bạn trình bày kỹ năng và năng lực chuyên môn của mình để thuyết phục nhà tuyển dụng rằng bạn là ứng viên xuất sắc nhất. Tuy nhiên, hãy chọn những thông tin nổi bật và tránh lặp lại những nội dung đã có trong CV/resume của bạn.

Cách viết cover letter tiếng Anh hay là bạn nên dành thời gian để tìm hiểu về yêu cầu công việc, văn hóa và thông tin liên quan về công ty trước khi viết cover letter. Hãy đảm bảo rằng bạn có thể trả lời hai câu hỏi “Tại sao bạn phù hợp với vị trí công việc này?” và “Tại sao bạn phù hợp với công ty?” một cách thuyết phục. Bạn có thể tham khảo ví dụ và mẫu cover letter tiếng Anh từ Job3s để hiểu rõ hơn về cách viết.

Ứng viên nên tập trung vào những nội dung chính và điểm mạnh phù hợp với vị trí (Nguồn: Internet)

3.6 Bước 6: Kết thư chân thành, đầy hứa hẹn

Trong phần kết của cover letter, ứng viên nên tập trung và những vấn đề chính. Bạn nên tóm gọn lại nguyện vọng ứng tuyển của mình một cách rõ ràng và dễ hiểu. Đừng quá dài dòng và tránh việc lặp lại thông tin.

Ở phần này, bạn nên gửi lời cảm ơn nhà tuyển dụng vì đã dành thời gian đọc thư của bạn, hãy diễn đạt một cách chân thành, nhưng tránh sự dài dòng và quá lời biết ơn. Ngoài ra, bạn nên sử dụng câu gọi hành động (call-to-action) để khuyến khích nhà tuyển dụng tiếp tục đối thoại với bạn. Ví dụ: "Looking forward to your response" hoặc "I'd love to further discuss with you about..."

Kết thúc cover letter một cách chân thành và đầy hứa hẹn (Nguồn: Internet)

3.7 Bước 7: Lời chào cảm ơn và chữ ký

Một số lời kết thư phổ biến dưới đây có thể được sử dụng để kết thúc cover letter một cách chuyên nghiệp và lịch sự như Best Regards, Kind Regards, Sincerely, Thank you,... Ứng viên nên chọn một trong các lời kết thư này tùy thuộc vào phong cách và cảm nhận cá nhân của bạn.

3.8 Bước 8: Kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra lại

Sau khi hoàn thành các bước trên, ứng viên nên kiểm tra lại một lần cuối cùng để đảm bảo rằng cover letter tiếng Anh của bạn hoàn thiện và không thiếu bất kỳ thông tin quan trọng nào. Cách viết cover letter tiếng Anh chuyên nghiệp là bạn nên tránh phạm phải những sai lầm phổ biến nếu không muốn để lại ấn tượng không tốt với nhà tuyển dụng.

Checklist dành cho cover letter (Nguồn: Internet)

4. Một vài tips giúp viết cover letter tốt hơn

Dưới đây là một số cách viết cover letter tiếng Anh chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, bạn hãy cùng tham khảo một vài tips nhỏ mà Job3s đã tổng hợp dưới đây nhé!

Đưa ra các con số

Nhà tuyển dụng luôn có cách để xác minh tính chân thật của những thông tin mà bạn cung cấp trong cover letter. Để làm tăng sự tin tưởng, bạn có thể trình bày những thành tựu gần đây của mình dưới dạng con số, để chứng minh năng lực và khả năng của bạn.

Đề cập đến phản hồi từ đồng nghiệp và người quản lý

Sự đánh giá tích cực từ các đồng nghiệp và quản lý của bạn là một minh chứng rõ ràng về kỹ năng và cam kết của bạn đối với công việc. Họ đã là những người hướng dẫn, quan sát bạn trong quá trình làm việc. Do đó, lời nhận xét từ họ mang một giá trị quan trọng đối với sự phát triển của bạn trong công việc tiếp theo.

Sử dụng con số để chứng minh thành tựu và năng lực của bạn (Nguồn: Internet)

Bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về cách viết cover letter tiếng Anh chuyên nghiệp và ấn tượng. Hy vọng những kiến thức mà Job3s đã chia sẻ ở trên hữu ích cho bạn, từ đó bạn có thể áp dụng để viết cho mình một cover letter tiếng Anh thật thu hút và tạo được ấn tượng tích cực với nhà tuyển dụng