Cover Letter là gì? Mẫu Cover Letter ngắn gọn

1. Cover Letter là gì?

Cover Letter là gì? Đây là lá thư xin việc là thư gửi đến nhà tuyển dụng để giới thiệu các ưu điểm, và kinh nghiệm làm việc của bạn liên quan đến vị trí ứng tuyển. Đồng thời, nó cùng thể hiện niềm đam mê và khát vọng được làm việc và cống hiến cho công ty, doanh nghiệp.

Chất lượng của Cover Letter chính là mấu chốt quan trọng để nhà tuyển dụng đưa ra quyết định có nên tiếp tục xem CV hay hồ sơ xin việc của các ứng viên hay không. Chính vì vậy, Cover Letter càng chuyên nghiệp, càng ấn tượng sẽ giúp ứng viên dễ dàng chinh phục được nhà tuyển dụng.

2. Cấu trúc của Cover Letter là gì?

Cấu trúc hoàn chỉnh của một Cover Letter là gì? Khi đã hiểu được khái niệm Cover Letter là gì cùng tìm hiểu cấu trúc cụ thể của một lá thư xin việc như thế nào? Để viết được một Cover Letter chuyên nghiệp, bạn cần nắm được cấu trúc cơ bản của nó. Một thư xin việc hoàn chỉnh sẽ bao gồm 3 phần chính sau đây:

Phần giới thiệu của Cover Letter là gì : Để tạo được ấn tượng và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng, Cover Letter nên được viết một cách chỉn chu và cẩn thận nhất có thể. Mục tiêu của phần này là giới thiệu sơ qua về bản thân, đồng thời đưa ra lý do tại sao bạn lại ứng tuyển vào vị trí này.

: Để tạo được ấn tượng và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng, Cover Letter nên được viết một cách chỉn chu và cẩn thận nhất có thể. Mục tiêu của phần này là giới thiệu sơ qua về bản thân, đồng thời đưa ra lý do tại sao bạn lại ứng tuyển vào vị trí này. Phần trọng tâm của Cover Letter là gì : Các nhà tuyển dụng sẽ dựa vào phần này để đánh giá trình độ và mức độ phù hợp của ứng viên đối với vị trí công việc. Do đó, bạn hãy dùng hết khả năng tư duy, logic của bản thân để có thể mô tả một cách rõ ràng nhất về trình độ học vấn, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn của mình.

: Các nhà tuyển dụng sẽ dựa vào phần này để đánh giá trình độ và mức độ phù hợp của ứng viên đối với vị trí công việc. Do đó, bạn hãy dùng hết khả năng tư duy, logic của bản thân để có thể mô tả một cách rõ ràng nhất về trình độ học vấn, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn của mình. Phần kết luận của Cover Letter là gì : Kết thúc Cover Letter một cách ngắn gọn, súc tích và đừng quên gợi nhắc cho nhà tuyển dụng về việc liên hệ đến bạn thông qua thông tin liên lạc của mình.

3. Mẫu Cover Letter ngắn gọn, đẹp

Nắm vững được cấu trúc của một Cover Letter là gì thì bạn sẽ dễ dàng thiết kế được một mẫu thư xin việc đẹp, bố cục hài hoà. Dưới đây là một số mẫu và cách làm Cover Letter chuyên nghiệp mà bạn có thể tham khảo, giúp bạn tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng:

4. Cách viết Cover Letter chuyên nghiệp, ấn tượng chinh phục nhà tuyển dụng

Bên cạnh việc hiểu được tầm quan trọng của Cover Letter là gì thì bạn cũng cần phải biết cách viết một lá thư xin việc chuyên nghiệp nhất. Dưới đây là các bước để viết một Cover Letter ấn tượng và chinh phục được nhà tuyển dụng:

4.1. Đặt liên hệ của bạn và của nhà tuyển dụng vào tiêu đề

Để bắt đầu một Cover Letter, bạn cần đưa vào những thông tin cơ bản sau đây:

Họ và tên của bạn;

Địa chỉ email;

Số điện thoại để liên lạc;

Một số liên kết có liên quan đến công việc như Linkedin,...

Bên cạnh đó, bạn cũng nên đưa vào phần đầu thư các thông tin của nhà tuyển dụng để thể hiện sự tìm hiểu và quan tâm của mình đối với vị trí công việc này:

Họ và tên của người đại diện cho doanh nghiệp tuyển dụng;

Địa chỉ doanh nghiệp;

Số điện thoại của doanh nghiệp;

Địa chỉ email của nhà tuyển dụng hoặc doanh nghiệp.

4.2. Xây dựng phong cách xưng hô chuyên nghiệp

Lời chào mở đầu:

Ấn tượng ban đầu cực kỳ quan trọng nên bạn hãy tạo sự tôn trọng và tin tưởng thông qua việc gửi Cover Letter đến người tuyển dụng bằng tên thật của họ. Trong trường hợp, bạn chưa thực sự chắc chắn về tên hoặc chức danh của người tuyển dụng, hãy nhanh chóng tra cứu trên các nền tảng về thông tin của công ty, trang web công ty, thậm chí là chủ động liên lạc với bộ phận nhân sự để có được thông tin chính xác nhất.

4.3. Thu hút người quản lý tuyển dụng bằng lời giới thiệu mạnh mẽ

Phần giới thiệu quan trọng:

Trong phần giới thiệu, bạn hãy lựa chọn thông tin một cách có chọn lọc và thông minh để viết thật ngắn gọn mà vẫn cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết.

Một Cover Letter thu hút sẽ gồm có những phần sau:

Tên vị trí ứng tuyển của bạn;

Tên công ty mà bạn ứng tuyển;

Lý do ứng tuyển (Thể hiện sự quyết tâm, và nhiệt huyết của bạn để ứng tuyển vào vị trí này).

Thêm kỹ năng chuyên môn hoặc dấu ấn sự nghiệp có liên quan đến vị trí mà bạn ứng tuyển. Cần có những dẫn chứng cụ thể để tạo lòng tin cho nhà tuyển dụng.

4.4. Chứng minh bạn là ứng viên phù hợp cho công việc

Sau khi trình bày các thông tin cơ bản thì đây chính là trọng tâm và mấu chốt nhất để tạo nên sự thành công và hiệu quả của một Cover Letter.

Đưa ra các điểm mạnh của bản thân thể hiện bạn là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí ứng tuyển:

Khiêm tốn và tự tin : Một Cover Letter tự tin thể hiện năng lực chuyên môn, đi kèm với những minh chứng cụ thể sẽ tăng thêm độ tin cậy cho nhà tuyển dụng.

: Một Cover Letter tự tin thể hiện năng lực chuyên môn, đi kèm với những minh chứng cụ thể sẽ tăng thêm độ tin cậy cho nhà tuyển dụng. Tính trung thực : Hãy chân thành đưa ra những kinh nghiệm, kỹ năng sống mà bạn có được. Đừng nói dối cũng như thêu dệt thành tích, điều này chỉ khiến bạn tụt lại phía sau và không thể tiến bộ được thôi.

: Hãy chân thành đưa ra những kinh nghiệm, kỹ năng sống mà bạn có được. Đừng nói dối cũng như thêu dệt thành tích, điều này chỉ khiến bạn tụt lại phía sau và không thể tiến bộ được thôi. Tránh đưa ra các thông tin không liên quan : Nên chắt lọc những kinh nghiệm và thông tin liên quan đến vị trí tuyển dụng. Tránh liệt kê các chi tiết không phù hợp với những tiêu chí mà nhà tuyển dụng đưa ra. Bởi việc này có thể sẽ làm bạn mất điểm trước nhà tuyển dụng.

: Nên chắt lọc những kinh nghiệm và thông tin liên quan đến vị trí tuyển dụng. Tránh liệt kê các chi tiết không phù hợp với những tiêu chí mà nhà tuyển dụng đưa ra. Bởi việc này có thể sẽ làm bạn mất điểm trước nhà tuyển dụng. Quan tâm đến các kết quả thực tế : Chủ động chứng minh năng lực cá nhân bằng những kết quả thành tích mà bản thân đạt được thông qua những con số hay cuộc thi cụ thể. Bạn có thể tham khảo cách trình bày sau:

: Chủ động chứng minh năng lực cá nhân bằng những kết quả thành tích mà bản thân đạt được thông qua những con số hay cuộc thi cụ thể. Bạn có thể tham khảo cách trình bày sau: Kỹ năng chuyên môn : Các giải thưởng để chứng minh sự cống hiến, cố gắng; những đánh giá từ cấp trên và đồng nghiệp về thái độ và năng lực làm việc của bạn.

: Các giải thưởng để chứng minh sự cống hiến, cố gắng; những đánh giá từ cấp trên và đồng nghiệp về thái độ và năng lực làm việc của bạn. Thành tích công việc : Hãy đưa ra các con số cụ thể về doanh số, lợi nhuận mà bạn đã đem về cho công ty.

: Hãy đưa ra các con số cụ thể về doanh số, lợi nhuận mà bạn đã đem về cho công ty. Trau dồi và rèn luyện các phẩm chất : Các nhà tuyển dụng sẽ đánh giá trên nhiều tiêu chí để đưa ra quyết định tuyển dụng. Việc bạn cần làm là thể hiện một cách tự tin các phẩm chất khác mà bạn đang sở hữu:

: Các nhà tuyển dụng sẽ đánh giá trên nhiều tiêu chí để đưa ra quyết định tuyển dụng. Việc bạn cần làm là thể hiện một cách tự tin các phẩm chất khác mà bạn đang sở hữu: Thành tích học tập : Điểm GPA của bạn là bao nhiêu? Trong quá trình học bạn có đạt được học bổng hay thành tích nào không? Đây sẽ là những khía cạnh mà nhà tuyển dụng quan tâm để chứng minh rằng bạn là người có thành tích học tập tốt.

: Điểm GPA của bạn là bao nhiêu? Trong quá trình học bạn có đạt được học bổng hay thành tích nào không? Đây sẽ là những khía cạnh mà nhà tuyển dụng quan tâm để chứng minh rằng bạn là người có thành tích học tập tốt. Hoạt động ngoại khoá : Việc bạn đã từng tham gia một tổ chức, câu lạc bộ nào hay không sẽ giúp công ty đánh giá khả năng làm việc cùng một tập thể và sự năng động của bạn.

: Việc bạn đã từng tham gia một tổ chức, câu lạc bộ nào hay không sẽ giúp công ty đánh giá khả năng làm việc cùng một tập thể và sự năng động của bạn. Mục tiêu và kế hoạch tương lai : Khi bạn có kế hoạch rõ ràng thì sẽ dễ ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng, đồng thời thể hiện được ý nghĩa mà vị trí công việc này đem lại cho bản thân. Từ đó thể hiện được sự quyết tâm muốn được làm việc tại công ty.

4.5. Đánh giá sơ bộ và hoàn thiện nội dung Cover Letter

Để Cover Letter của bạn chỉn chu nhất thì bạn nên kiểm tra lại một lần và đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

Cảm ơn nhà tuyển dụng vì đã xem xét thư và CV của bạn.

Lý giải tại sao bạn phù hợp với vị trí ứng tuyển.

Thể hiện niềm đam mê và nhiệt huyết với công việc.

Lịch sử gợi nhắc nhà tuyển dụng gửi cho bạn lời mời phỏng vấn.

4.6. Kết thúc Cover Letter bằng một lời chào chuyên nghiệp

Bạn nên thể hiện sự chuyên nghiệp của mình thông qua việc ký tên vào Cover Letter. Dưới đây là một số mẫu chữ kỹ để bạn tham khảo:

Tôi - Em cảm ơn

Trân trọng - Trân trọng cảm ơn

Cảm ơn - Xin cảm ơn

Chân thành cảm ơn - Xin chân thành cảm ơn

Cuối cùng là hãy tạo một khoảng cách với lời chào và ghi đầy đủ họ tên của mình.

4.7. Kiểm tra và hiệu chỉnh Cover Letter

Để chắc chắn việc Cover Letter của bạn đã thật sự chỉn chu và chuyên nghiệp chưa, bạn nên chú ý đến những điểm sau đây:

Định dạng thư xin việc của mình đã đúng chưa?

Thông thường một Cover Letter chuyên nghiệp sẽ được định dạng như sau:

Số từ: 250 - 300 từ

Khổ giấy: A4

Front chữ: Phải đồng nhất, dễ nhìn

Khoảng cách lề: từ 1’’-1,5’’

Rà soát nội dung và các lỗi cần thiết

Xem xét Cover Letter đã trình bày rõ ràng và mạch lạc chưa

Để tránh những lỗi về văn phòng, bạn nên hạn chế sử dụng những từ mang tính trừu tượng như “tiềm lực bản thân” hay “suy nghĩ khách quan”. Thay vào đó hãy sử dụng những từ ngữ đơn giản, dễ hiểu và thể hiện được sự chân thành.

Tránh phạm lỗi chính tả, ngữ pháp và cách diễn đạt phải được chú ý, và rà soát kỹ càng.

5. Những điều cần chú ý khi viết Cover Letter là gì?

Muốn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng thì khi viết Cover Letter bạn cần phải chú ý những điểm sau:

5.1. Giới thiệu bằng cấp một cách khoa học

Đừng liệt kê ra một danh sách các bằng cấp dài dằng dặc, việc này sẽ làm cho nhà tuyển dụng không biết tập trung vào kỹ năng nào của bạn nổi bật nhất. Bạn hãy lựa chọn bằng cấp phù hợp nhất liên quan đến vị trí mà mình đang ứng tuyển. Và hãy trình bày Cover Letter chỉ trong 1 tờ giấy A4.

5.2. Giới thiệu những ý chính về bản thân

Cover Letter là profile tóm tắt những phẩm chất, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của bạn. Do đó hãy trình bày một cách ấn tượng nhất. Lưu ý đừng nhắc lại tất cả những gì bạn đã trình bày trong CV của mình, mà hãy chỉ nhấn mạnh những điểm quan trọng và cần thiết nhất.

5.3. Trình bày bố cục rõ ràng

Khi lựa chọn tông màu chủ đạo cho Cover Letter, hãy chọn màu sắc thể hiện được cá tính của riêng mình. Đừng quên in đậm hay in nghiêng vào các thông tin quan trọng mà nhà tuyển dụng muốn chủ ý tới.

Cuối cùng là rà soát lại các lỗi chính tả nếu có. Bởi chỉ cần sơ suất có một lỗi nhỏ thôi cũng có thể làm cho Cover Letter trở nên thiếu chuyên nghiệp.

Tóm lại, để có một công việc mà bạn hằng ao ước thì công cuộc tìm việc của bạn cần phải chuẩn bị rất nhiều. Hãy cố gắng bỏ ra một chút nỗ lực, đầu tư trong giai đoạn làm hồ sơ. Bởi chỉ khi bạn làm tốt được bước đầu tiên thì bạn mới có thể tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng và tiến gần đến nghề nghiệp trong mơ của mình.

6. Sai lầm cần tránh khi viết Cover Letter là gì?

Nắm rõ Cover Letter là gì, cách viết như thế nào thôi là chưa đủ, bạn cần biết và tránh xa một số sai lầm dưới đây để không làm mất đi cơ hội việc làm của mình.

6.1. Không tìm hiểu kỹ về công ty

Một trong những sai lầm mà đại đa số người đi tìm việc hay mắc phải là không tìm hiểu kỹ về công ty, doanh nghiệp mà mình đang ứng tuyển.

Việc đầu tiên là bạn hãy tìm hiểu về người sẽ nhận Cover Letter của bạn, có thể là người quản lý tuyển dụng, hay trưởng bộ phận mà bạn đang ứng tuyển. Khi mở đầu Cover Letter bằng những thông tin này sẽ giúp cho người đọc cảm thấy thư xin việc của bạn được viết riêng cho công ty và vị trí của họ. Điều này sẽ giúp bạn được đánh giá cao trong mắt nhà tuyển dụng.

Hơn nữa, nếu bạn thể hiện hiểu biết nhất định về nền tảng của công ty cũng như tình hình kinh doanh của họ trong Cover Letter thì đó cũng là điểm cộng để hồ sơ xin việc của bạn nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng.

Nếu bạn bỏ qua bước tìm hiểu công ty thì rất khó được các nhà tuyển dụng chú ý đến. Vì vậy, đừng tạo thêm cho họ một lý do để loại bạn ra khỏi cuộc đua.

6.2. Trình bày cụ thể toàn bộ các công việc bạn đã làm trước đây

Đây là cách viết Cover Letter khá phổ biến hiện nay, chủ yếu là tóm tắt toàn bộ các công việc trước đây mà bạn đã từng làm. Tuy nhiên, việc này lại là một sai lầm rất lớn khiến nhiều nhà tuyển dụng bỏ qua việc đọc Cover Letter.

Hãy gây ấn tượng với nhà tuyển dụng bằng cách thể hiện sự hiểu biết về vị trí mà họ đang tìm kiếm, sau đó nêu bật những kinh nghiệm làm việc và thành tích bạn đã đạt được để đáp ứng các yêu cầu cho vị trí này.

Để làm nổi bật Cover Letter của mình, bạn cần phải làm rõ những ý sau:

Bạn đã có kinh nghiệm gì để phù hợp với vị trí nhà tuyển dụng đang ứng tuyển?

Bạn có những kỹ năng gì phù hợp với công việc và thể hiện rõ trong Cover Letter này, thay vì đưa ra tóm tắt đầy đủ về thời gian làm việc của bạn ở mỗi vị trí.

6.3. Tập trung quá nhiều vào bản thân

Đã có rất nhiều ứng viên phạm phải sai lầm trong cách viết Cover Letter là quá tập trung vào việc giới thiệu bản thân. Tuy nhiên, điều quan trọng mà các công ty, doanh nghiệp quan tâm chính là bạn có thể đóng góp được gì cho họ.

Thay vì dành toàn bộ nội dung của bức thư thể hiện bản thân và những mong muốn cũng như nhu cầu của bạn, thì hãy nghĩ tới yêu cầu của nhà tuyển dụng đang cần ở các ứng viên tiềm năng.

Trước tiên, bạn hãy nghiên cứu kỹ mô tả công việc mà bạn đang ứng tuyển. Khi bạn đã hiểu rõ về vai trò mà công ty đang tìm kiếm thì bạn sẽ dễ dàng thể hiện cho nhà tuyển dụng các kỹ năng, kinh nghiệm và thành tích của bản thân rằng bạn phù hợp với công việc đó.

6.4. Viết Cover Letter quá dài

Một sai lầm nữa mà nhiều người hay mắc phải chính là viết Cover Letter quá dài. Khảo sát thực tế cho thấy, có gần 70% nhà tuyển dụng thích Cover Letter dài từ một trang trở xuống. Do đó, bạn hãy thiết kế một thư xin việc ngắn gọn và đi vào trọng tâm, và chắc chắn là không được vượt quá một trang.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải quan tâm thêm việc Cover Letter có dễ đọc hay không. Và hãy cố gắng tạo khoảng trắng trong thư xin việc của bạn bằng cách ngắt dòng để tránh cho đoạn văn dài và dày đặc chữ.

6.5. Lỗi đánh máy, sai chính tả

Tỉ mỉ và cẩn thận trong việc làm Cover Letter cũng là một yếu tố để các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều bạn mắc phải lỗi đánh máy, và sai chính tả mà không chịu kiểm tra lại. Sai lầm tưởng chừng như nhỏ bé này có thể khiến cho bạn đánh mất đi cơ hội việc làm ngay trước mắt.

Do đó, hãy đọc đi đọc lại Cover Letter sau khi bạn đã hoàn thành chỉn chu nó. Hãy chắc chắn rằng, bạn đã gửi đến tay nhà tuyển dụng một lá thư hoàn hảo nhất.

7. Cover Letter khác gì CV?

Để bạn dễ dàng phân biệt Cover Letter và CV, bạn có thể tham khảo những điểm khác nhau cơ bản của CV và Cover Letter thông qua bảng dưới đây:

Cover Letter CV Độ dài Dưới 1 trang Từ 1 trang trở lên Mục đích sử dụng Dùng để mở đầu trong bộ hồ sơ xin việc Dùng để nộp hồ sơ cho các vị trí công việc, học bổng du học, các khoá nghiên cứu sinh hoặc các vị trí giảng dạy tại trường đại học. Cách trình bày Ngắn gọn, dễ hiểu theo trình tự: - Giới thiệu bản thân; - Nêu những ưu điểm, mong muốn và mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai. Trình bày theo thứ tự thời gian: - Thông tin cá nhân; - Học vấn; - Kinh nghiệm giảng dạy; - Kinh nghiệm nghiên cứu, giải thưởng hoặc học bổng và các hoạt động cộng đồng