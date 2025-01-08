CTV là gì? Nghề tay trái nhưng có thể giúp bạn có thu nhập cực khủng

1. CTV là gì?

Cộng tác viên (CTV) là người làm việc tự do và thường không nằm trong sơ đồ tổ chức, hoạt động nhân sự của doanh nghiệp. CTV có thể là một cá nhân, tổ chức nào đó làm việc với doanh nghiệp trong một khoảng thời gian ngắn.

2. Hình thức làm việc của CTV

Qua thông tin CTV là gì, bạn có thể tham khảo thêm về các hình thức làm việc của CTV để hiểu rõ hơn về nghề này. Thực tế sẽ có 2 hình thức làm việc của CTV đó là:

Làm việc online tại nhà: Họ sẽ nhận công việc, dự án và làm việc trực tuyến với doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu.

Làm việc tại doanh nghiệp: Một số CTV sẽ lựa chọn hình thức làm việc trực tiếp tại trụ sở làm việc của doanh nghiệp. Về thời gian làm việc, họ hoàn toàn có thể lựa chọn sắp xếp vào thời gian rảnh.

3. Những việc làm CTV HOT bạn nên ứng tuyển

Sau khi đã nắm được định nghĩa CTV là gì, bạn hãy tham khảo ngay các việc làm CTV viên đang hot để tìm kiếm cơ hội cho mình.

3.1. Cộng tác viên bất động sản

Đây là công việc khá mới với nhiều bạn trẻ bởi nó liên quan đến cả các thủ tục mua bán bất động sản. Vậy nếu bạn chưa biết CTV là làm gì thì hãy tham khảo ngay các đầu việc sau:

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về bất động sản.

Giới thiệu về thông tin dự án cho khách hàng.

Thực hiện hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục cần thiết để mua, bán hoặc cho thuê bất động sản.

Mức hoa hồng mà bạn nhận được có thể lên đến hàng chục triệu đồng hoặc hàng trăm triệu tùy theo mỗi dự án và doanh số bạn đạt được.

3.2. Cộng tác viên dịch truyện

Đây là công việc mà bạn có thể lựa chọn để gia tăng thêm thu nhập của bản thân. Đặc biệt, công việc này sẽ phù hợp cho những ai có khả năng ngoại ngữ hoặc đang học các chuyên ngành có liên quan. Cụ thể, bạn sẽ cần thực hiện các công việc sau:

Dịch nội dung, cốt truyện từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc người lại.

Điều chỉnh văn phong, câu chữ sao cho phù hợp với nội dung, phong cách của truyện.

Trung bình khoản thu nhập mà bạn có thể đạt được dao động từ 1.500.000 VNĐ - 2.500.000 VNĐ/tháng tùy vào số lượng công việc bạn hoàn thành.

3.3. Cộng tác viên bán hàng online

Công việc này sẽ phù hợp với nhiều nhóm đối tượng như sinh viên, bà mẹ bỉm sữa, nhân viên văn phòng. Nhiều người vẫn chưa biết về công việc của CTV bán hàng là gì, cụ thể một số công việc của vị trí này bao gồm:

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cung cấp thông tin khách hàng để doanh nghiệp tiến hành chăm sóc và bán sản phẩm.

Nhập sản phẩm trực tiếp và bán hàng trực tuyến trên các kênh online như Facebook, TikTok,...

Các CTV bán hàng online sẽ có nguồn thu nhập và hoa hồng doanh thu khi họ bán được sản phẩm. Trung bình mỗi tháng sẽ khoảng 2.000.000 VNĐ - 4.000.000 VNĐ.

3.4. Cộng tác viên viết bài

Với các bạn yêu thích viết lách thì CTV viết bài là công việc khá phù hợp. Để giải đáp cho thắc mắc làm CTV là gì, bạn có thể tham khảo các công việc cụ thể như sau:

Viết bài chuẩn SEO, viết blog, viết review,…

Viết các bài đăng trên các kênh mạng xã hội.

Tùy vào hình thức, thời gian làm việc mà mức thu nhập của CTV viết bài sẽ khác nhau, trung bình khoảng từ 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ/ tháng.

3.5. Cộng tác viên dịch thuật

Cũng giống như công việc CTV dịch truyện, CTV dịch thuật sẽ làm các công việc biên/phiên dịch theo hình thức trực tuyến hoặc bán thời gian, cụ thể gồm các công việc như sau:

Dịch văn bản, tài liệu được yêu cầu từ ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ cần dịch.

Dịch các tập phim, phụ đề cho video,...sang ngôn ngữ được yêu cầu.

Mức thu nhập của CTV dịch thuật sẽ tùy thuộc vào hình thức làm việc. Trung bình khoảng bạn sẽ đạt được từ 150.000 - 200.000 VNĐ/trang hoặc video.

3.6. Một số công việc khác

Ngoài những công việc ở trên, bạn đã biết đến công việc CTV trên Facebook là gì chưa? Đây là công việc bạn sẽ trao đổi và làm việc hoàn toàn trên nền tảng Facebook. Các công việc cụ thể mà bạn có thể phụ trách gồm: review, seeding sản phẩm, tăng tương tác cho các fanpage,...

4. Ưu và nhược điểm khi làm cộng tác viên

Để hiểu rõ hơn CTV là gì, bạn hãy tìm hiểu về ưu và nhược điểm của công việc này sẽ giúp bạn có nên quyết định lựa chọn công việc này hay không.

4.1. Ưu điểm

Dựa vào những ưu điểm dưới đây của công việc CTV bạn có thể cân nhắc về mức độ phù hợp của mình đối với vị trí này:

Tăng thêm thu nhập và cải thiện tình hình tài chính của bản thân.

Có thêm nhiều cơ hội để phát triển các kỹ năng và kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau.

Trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng để tìm kiếm việc làm tốt hơn trong tương lai.

Thời gian và địa điểm làm việc linh hoạt.

4.2. Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm kể trên, công việc CTV cũng tồn tại một số hạn chế như sau:

Tính chất công việc không ổn định.

Không được hưởng các chế độ của nhân viên chính thức.

Có nguy cơ bị bùng tiền, thù lao.

Dễ bị áp lực, căng thẳng nếu không biết sắp xếp công việc hợp lý.

5. Cộng tác viên cần có kỹ năng gì để cạnh tranh tốt?

Các bạn trẻ không chỉ nắm được CTV là gì mà cần phải có những kỹ năng sau để làm tốt công việc mình lựa chọn:

5.1. Kỹ năng chuyên môn

Nếu bạn muốn trở thành một cộng tác viên giỏi, việc phải nắm vững kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực của mình là điều cần thiết. Bạn có thể trau dồi kỹ năng chuyên môn của mình bằng những cách như:

Trau dồi thêm kiến thức từ sách vở, trường lớp, các khóa học ngắn hạn.

Trao đổi và mở rộng các mối quan hệ với những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình..

Thường xuyên cập nhật để nắm bắt được các xu hướng mới nhất và phát triển các kỹ năng mới phù hợp với sự thay đổi của lĩnh vực đó.

5.2. Kỹ năng giao tiếp

Khi đã rõ hơn về công việc CTV là gì, để đạt được thành công hơn trong các dự án, bạn cần có sự hiểu biết và áp dụng được các kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

Khi cộng tác viên có kỹ năng giao tiếp tốt, họ có thể dễ dàng trao đổi thông tin với các đối tác, khách hàng. Bạn nên rèn luyện tốt các kỹ năng lắng nghe, phản hồi, trao đổi thông tin một cách rõ ràng và chính xác.

5.3. Kỹ năng quản lý thời gian

Để quản lý thời gian tốt, cộng tác viên cần phải có những kỹ năng quản lý thời gian cơ bản như sau:

Sắp xếp ưu tiên công việc.

Biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân

Cần có kế hoạch làm việc cụ thể cho mỗi ngày, tuần và tháng.

Lên danh sách các công việc để đảm bảo hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đúng thời hạn.

Tập trung vào một nhiệm vụ tại một thời điểm.

Sử dụng các công cụ quản lý thời gian giúp tổ chức và quản lý thời gian một cách hiệu quả hơn.

5.4. Kỹ năng sử dụng công nghệ

Bên cạnh khái niệm CTV là gì, bạn cũng cần chuẩn bị cho mình kỹ năng sử dụng công nghệ tốt để dễ dàng tiếp cận khách hàng và đối tác hơn. Cộng tác viên nên nắm vững các kiến thức về công nghệ thông tin, ví dụ như:

Cách sử dụng các thiết bị công nghệ như máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng,...

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Office, Google Suite,...

Có kiến thức về email và các ứng dụng trực tuyến như Google Drive hay Dropbox để có thể chia sẻ thông tin và tài liệu dễ dàng.

5.5. Kỹ năng tìm kiếm thông tin

Kỹ năng tìm kiếm thông tin là một trong những kỹ năng sẽ hỗ trợ cho cộng tác viên hoàn thành công việc hiệu quả và nhanh chóng hơn. Để phát triển kỹ năng này, cộng tác viên nên:

Biết cách sử dụng các công cụ tìm kiếm, phân tích, đọc hiểu các nguồn tài liệu và đánh giá tính xác thực của thông tin.

Tìm kiếm thông tin từ các nguồn khác nhau.

5.6. Những kỹ năng khác có thể hữu ích

Ngoài các kỹ năng đã được liệt kê ở trên, cộng tác viên cần phải có những kỹ năng khác để đảm bảo hiệu quả công việc. Ví dụ như:

Khả năng truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Đưa ra đánh giá chính xác về các tình huống làm việc.

Tư duy sáng tạo và đưa ra các giải pháp mới mẻ.

Sử dụng công nghệ mới nhất để tối ưu hóa quy trình làm việc.

Thích nghi với các môi trường làm việc mới.

Đưa ra các quyết định đúng đắn dựa trên các thông tin có sẵn.

6. Những lưu ý khi tìm việc làm cộng tác viên

Theo định nghĩa CTV là gì có thể thấy đây là công việc không yêu cầu phải làm việc trực tiếp tại văn phòng. Do đó, hình thức ứng tuyển xin việc cũng được làm trực tuyến nên việc gặp phải tình trạng lừa đảo là điều khó tránh khỏi.

Để không mắc phải ‘’bẫy’’ của các tổ chức lừa đảo tinh vi yêu cầu đặt cọc tiền hay tải app,...bạn nên lựa chọn các trang website uy tín về tuyển dụng để nộp CV. Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa biết tìm việc ở đâu thì hãy tham khảo ngay Job3s là website tin cậy chuyên về tuyển dụng. Tại đây sẽ có nhiều công việc khác nhau ở mọi lĩnh vực cho bạn lựa chọn.

Việc tham khảo định nghĩa CTV là gì giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc có thể làm từ xa, không cần đến trực tiếp tại văn phòng. Bạn hãy lưu ngay công việc này để tham gia ứng tuyển nếu cảm thấy phù hợp nhé!