Tổng hợp 9+ mẫu CV Marketing - PR chuyên nghiệp thu hút nhà tuyển dụng

1. Cách viết CV dành cho Marketer

Marketing nói chung gồm 3 loại với các đặc điểm về vai trò và kỹ năng khác nhau mà bạn cần chú ý khi viết CV:

Marketing truyền thốn g: Chịu trách nhiệm liên quan đến khả năng bán hàng, quan hệ công chúng, truyền thông, quảng cáo và lập kế hoạch tiếp thị. Lưu ý đến việc đề cập rõ kênh marketing truyền thống nào mà bạn có kinh nghiệm và thành quả đạt được.

Digital Marketing : Chịu trách nhiệm quản lý các chiến dịch online, bao gồm tìm kiếm khách hàng mới và duy trì khách hàng hiện tại. CV ấn tượng dành cho Digital Marketing nên liệt kê các kỹ năng SEO, SEM, chiến dịch truyền thông xã hội, tiếp thị nội dung và tiếp thị qua email. Hãy liệt kê cụ thể những thành tích đạt được như chiến dịch của bạn đã giúp tăng CTR và cải thiện sale như thế nào.

Quản lý Marketing: Chịu trách nhiệm đo lường hiệu suất tiếp thị, hướng dẫn lập kế hoạch chiến lược và thực hiện, lập ngân sách, phát triển quy trình, phát triển chuyên nghiệp về hệ thống tiếp thị và phân tích. CV cần thể hiện kinh nghiệm của bạn với việc quản lý các nhóm, ngân sách; theo dõi các mục tiêu hoặc mốc tiếp thị quan trọng và các con số định lượng. Chẳng hạn, các sáng kiến tiếp thị của bạn đem lại doanh số hoặc các chỉ số khác như nhận thức về thương hiệu hoặc tương tác sản phẩm.

Thiết kế CV Marketing - PR phù hợp với vị trí công việc mà bạn muốn ứng tuyển

2. Những điều cần lưu ý khi viết CV Marketing - PR

CV Marketing - PR đủ ấn tượng sẽ tạo một điểm nhấn nhất định và gia tăng cơ hội trúng tuyển. Dưới đây là những lưu ý để viết một CV Marketing - PR chuyên nghiệp nhằm ghi điểm với nhà tuyển dụng.

2.1. Thiết kế mẫu CV Marketing - PR phù hợp

Mỗi vị trí công việc khác nhau sẽ có mẫu CV riêng phù hợp và CV Marketing - PR cũng không ngoại lệ. Bạn cần phải thiết kế, điều chỉnh sao cho phù hợp với vị trí công việc và công ty mà bạn đang ứng tuyển. Ứng viên không nên vì tiết kiệm thời gian và sức lực mà chỉ sử dụng một bản CV cho nhiều vị trí khác nhau. Các nhà tuyển dụng đủ tinh ý để nhận ra điều đó và họ có thể cảm thấy bạn không thực sự quan tâm đến vị trí cần tuyển dụng.

2.2. Trình bày kinh nghiệm làm việc theo dòng thời gian

Kinh nghiệm làm việc là một trong những yếu tố quan trọng mà các nhà tuyển dụng quan tâm để lựa chọn ứng viên. Bạn nên sắp xếp các kinh nghiệm làm việc theo thứ tự dòng thời gian một cách hợp lý và logic để thể hiện được sự tiến bộ của bản thân sau những công việc đã từng làm hay ít nhiều có liên quan đến Marketing - PR.

Nên viết ra những con số ấn tượng trong CV Marketing - PR mà bạn đã tạo ra như doanh số tăng trưởng, ngân sách chạy quảng cáo, tỷ lệ KPI,... để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng rằng bạn có kinh nghiệm dày dặn cũng như thể hiện được năng lực chuyên môn của mình.

Tuy nhiên, nếu bạn có ít kinh nghiệm hoặc chưa từng làm những công việc liên quan đến Marketing - PR thì cũng đừng quá lo lắng. Hãy bù khoảng trống đó bằng thành tích học tập, các kỹ năng thực tế và kỹ năng mềm đã trau dồi. Các nhà tuyển dụng cũng sẽ xem xét đến năng lực tiếp thu cũng như sự ham học hỏi của các ứng viên.

Trình bày kinh nghiệm làm việc trong CV Marketing - PR theo dòng thời gian phù hợp

2.3. Gây ấn tượng với nhà tuyển dụng

Gây ấn tượng với nhà tuyển dụng bằng kỹ năng, kinh nghiệm ngay từ phần giới thiệu. Đối với Marketing - PR, mục "tiêu đề và giới thiệu" luôn là phần quan trọng và cần được nhấn mạnh để tạo được sức hút riêng. Do đó, bạn hãy chăm chút và đầu tư cẩn thận cho phần này..

Khi viết giới thiệu cho một CV Marketing - PR, bạn hãy sáng tạo và áp dụng các kiến thức content SEO, đưa các từ khóa thể hiện những kỹ năng liên quan của bạn. Từ đó, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá được sự phù hợp cũng như tư duy và năng lực sáng tạo của bạn trong công việc một cách chuẩn xác nhất.

2.4. Một CV với định dạng đơn giản luôn được đánh giá cao

Biết cách sáng tạo để tạo sự nổi bật là tốt. Tuy nhiên, nếu bạn quá sa đà vào việc này sẽ làm cho CV trở nên rườm rà, rối mắt, bố cục khó hiểu. Thông thường, các nhà tuyển dụng sẽ cảm thấy không hài lòng khi phải xem những CV có các lỗi sai cơ bản giữa hàng trăm bản CV được gửi đến mỗi ngày.

Do đó, một CV đơn giản nhưng tạo được sự chuyên nghiệp nên là lựa chọn ưu tiên của bạn. Hãy lựa chọn các font chữ truyền thống dễ đọc, phân chia màu sắc sao cho nhẹ ngành mà không gây chói mắt,... và sắp xếp thật hợp lý vị trí bố cục các phần trong CV.

2.5. Liệt kê thành tích, hoạt động nổi bật trong quá trình học

Nếu bạn đang là sinh viên mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm liên quan thì hãy đưa thành tích học tập, hoạt động nổi bật trong quá trình học vào CV Marketing - PR. Đặc biệt, nếu trong quá trình học tập bạn có những ý tưởng, dự án thú vị thì cũng đừng ngại khi đưa vào trong CV của mình. Các thông tin này sẽ rất hữu ích và là điểm cộng để nhà tuyển dụng đánh giá được năng lực tiếp thu, sự sáng tạo cũng như tính cách của bạn. Từ đó, nhà tuyển dụng có thể đánh giá được bạn có phù hợp với công việc hay không.

Nếu chưa có kinh nghiệm làm việc Marketing - PR, hãy liệt kê thành tích học tập và hoạt động nổi bật đã từng tham gia

3. Top 9+ mẫu CV Marketing - PR chuyên nghiệp

Tham khảo ngay một số mẫu CV Marketing - PR tiếng Việt - Anh dưới đây nếu bạn đang chuẩn bị đi xin việc:

Mẫu 1

Mẫu 2

Mẫu 3

Mẫu 4

Mẫu 5

Mẫu 6

Mẫu 7

Mẫu 8

Mẫu 9

Nội dung bài viết trên đây đã giới thiệu các kinh nghiệm hữu ích để tạo ra những mẫu CV Marketing - PR chuẩn, chuyên nghiệp nhất nhằm ghi điểm trước nhà tuyển dụng. Ngoài ra, bạn có thể truy cập job3s.ai để tham khảo cũng như lựa chọn một công việc phù hợp với định hướng tương lai của bạn. Chúc bạn ứng tuyển thành công vị trí công việc mà mình mơ ước.