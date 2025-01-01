Công việc Digital Marketing

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 3,850 kết quả / Từ khoá "Digital Marketing"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Digital Marketing

-

Có 3,850 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 296 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN RIKKEI EDUCATION
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN RIKKEI EDUCATION
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MITCA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Indorama Ventures Vietnam
Tuyển Digital Marketing Indorama Ventures Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Indorama Ventures Vietnam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 16/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO MÈO THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VIT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư & Giáo Dục Casalink Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm AEONMALL Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing AEONMALL Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 650 - 800 USD
AEONMALL Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 14/09/2025
Quảng Ninh Còn 1 ngày để ứng tuyển 650 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Digital Marketing ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm International Minh Viet Joint Stock Co.
Tuyển Digital Marketing International Minh Viet Joint Stock Co. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
International Minh Viet Joint Stock Co.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Viettel Digital Pro Company
Tuyển Digital Marketing Viettel Digital Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Viettel Digital Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Digital Marketing Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HẢI LONG HƯNG THỊNH
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MTV HẢI LONG HƯNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV HẢI LONG HƯNG THỊNH
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Samsung Vina Electronics (Savina-S)
Tuyển Digital Marketing Samsung Vina Electronics (Savina-S) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Samsung Vina Electronics (Savina-S)
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ATX VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM CÁT VIỆT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần thương mại Hoàng Lam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần thương mại Hoàng Lam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Novamed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Novamed
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TÂN PHƯỚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TÂN PHƯỚC
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MINH CHÂU
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Hộ Kinh Doanh HYMI PRIME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu Hộ Kinh Doanh HYMI PRIME
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG NAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Wise Concetti Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Wise Concetti Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIỆT ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIỆT ANH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing VSHR HR CONSULTING CO., LTD làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận VSHR HR CONSULTING CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Tân Phạm Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Tân Phạm Gia
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Nam Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Nam Khang
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH STUDIO-Y SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH STUDIO-Y SAIGON
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FUNIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN FUNIKO VIỆT NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing NextSky làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu NextSky
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ZENTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ZENTA
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT THỊNH AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH VẠN PHÁT THỊNH AUTO
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tâm Linh Việt
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BĐS AMI VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM GOLF
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Truyền Thông Peak Agency
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MINIBREAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH MINIBREAK
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HERBBANK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HERBBANK VIỆT NAM
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Siêu Tốc Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu Siêu Tốc Marketing
1 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG QATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG QATA VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GUMSEOCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH GUMSEOCARE
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Hộ Kinh Doanh Gemination làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận Hộ Kinh Doanh Gemination
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tuyển dụng Digital Marketing hiện đang là xu hướng tuyển dụng nổi bật trong các doanh nghiệp, với mức lương dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng và thường tập trung tại Hà NộiTP.HCM. Sự phát triển này không chỉ phản ánh nhu cầu cao về chuyên môn mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong lĩnh vực tiếp thị số.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Digital Marketing

Digital Marketing là những hoạt động Marketing chuyên sử dụng các kênh trực tuyến như SEO, quảng cáo trên mạng xã hội và email để thu hút và duy trì khách hàng. Với sự phát triển của công nghệ, các doanh nghiệp đang ngày càng nhận ra tầm quan trọng của Digital Marketing trong việc mở rộng thị trường và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Vai trò của Digital Marketing không chỉ là tăng khả năng nhận diện thương hiệu mà còn tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi. Các chuyên viên Digital Marketing có thể thiết kế chiến lược, phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả để đưa ra những điều chỉnh kịp thời, giúp doanh nghiệp tăng doanh số và tối ưu hóa chi phí.

Cơ hội phát triển cho việc làm Digital Marketing rất rộng mở nhờ vào sự phát triển của công nghệ và thói quen mua hàng của khách hàng ngày nay đã thay đổi, chuyển hướng sang mua online. Các vị trí như Chuyên viên SEO, Content Marketing hay Digital Marketing đang được săn đón, mang đến lộ trình nghề nghiệp bền vững và hấp dẫn.

Tin tuyển dụng Digital Markeing càng ngày càng nhiều bởi sự phát triển chóng mặt của công nghệ
Tin tuyển dụng Digital Markeing càng ngày càng nhiều bởi sự phát triển chóng mặt của công nghệ

2. Mức lương trung bình của nhân viên Digital Marketing

Mức lương của nhân viên Digital Marketing hiện nay rất đa dạng, phụ thuộc vào lĩnh vực và cấp bậc công việc. Theo thống kê, thu nhập trung bình của một nhân viên Digital Marketing dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo kỹ năng và kinh nghiệm. Đây là mức thu nhập ổn định và hấp dẫn, đặc biệt cho các ứng viên quan tâm đến tin tuyển dụng Digital Marketing.

Mức lương theo lĩnh vực:

Việc làm Digital Marketing

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Content Digital Marketing

(Nhân viên Content)

9.000.000 - 22.000.000

SEO Digital Marketing

(Nhân viên SEO)

10.000.000 - 20.000.000

Social Media Digital Marketing

(Nhân viên Social Media)

10.000.000 - 24.000.000

Digital Marketing (Tổng thể)

10.000.000 - 25.000.000

Digital Marketing ADS

(Nhân viên chạy Ads)

12.000.000 - 28.000.000

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm Digital Marketing

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Digital Marketing Intern

(Sinh viên mới ra trường)

5.000.000 - 7.000.000

Digital Marketing Junior

(Nhân viên có kinh nghiệm 1-3 năm)

10.000.000 - 15.000.000

Digital Marketing Senior

((Nhân viên có kinh nghiệm > 3 năm)

15.000.000 - 25.000.000

Digital Marketing Lead

(Trưởng nhóm Digital Marketing)

20.000.000 - 35.000.000

Digital Marketing Manager

(Cấp quản lý Digital Marketing)

25.000.000 - 45.000.000

Digital Marketing Director

(Giám đốc Digital Marketing)

40.000.000 - 70.000.000

Mức lương trong các bảng trên chỉ mang tính tương đối, có thể chênh lệch do đặc thù và yêu cầu của từng ngành nghề khác nhau.

3. Những việc làm Digital Marketing phổ biến hiện nay

Trong thời đại số, Digital Marketing không chỉ là một ngành nghề mà còn là “quân bài” sống còn của mọi doanh nghiệp. Việc xây dựng thương hiệu, tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả và tối ưu hóa doanh thu đã trở nên phụ thuộc chặt chẽ vào các chiến lược Digital Marketing. Dưới đây là một số vai trò nổi bật mà các doanh nghiệp đang tuyển dụng nhân viên Digital Marketing để bổ sung vào đội ngũ Digital Marketing của mình.

3.1. Quảng cáo trả phí

Chuyên viên quảng cáo trả phí chịu trách nhiệm triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads và Youtube Ads. Công việc của họ bao gồm nghiên cứu từ khóa, xác định nhóm khách hàng mục tiêu và xây dựng nội dung quảng cáo hấp dẫn.

Mục tiêu của quảng cáo trả phí là tối đa hóa độ tiếp cận và tỷ lệ chuyển đổi với chi phí thấp nhất. Một chuyên viên quảng cáo giỏi cần hiểu biết sâu sắc về hành vi người dùng, các kỹ thuật tối ưu quảng cáo và biết cách điều chỉnh chiến dịch dựa trên phân tích số liệu.

Các kỹ thuật tối ưu quảng cáo là yếu tố không thể thiếu khi tuyển dụng Digital Marketing
Các kỹ thuật tối ưu quảng cáo là yếu tố không thể thiếu khi tuyển dụng Digital Marketing

3.2. Content Marketing

Content Marketing là trái tim của Digital Marketing, chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung nhằm thu hút, giữ chân khách hàng và xây dựng lòng tin cho thương hiệu. Nhân viên Content Marketing cần lên kế hoạch và sản xuất nhiều loại nội dung từ bài viết blog, video, đến các infographic trên nhiều kênh khác nhau.

Ngoài ra, nhân viên content marketing phải có kỹ năng viết tốt, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng mục tiêu và biết cách kết hợp từ khóa vào nội dung để tối ưu hóa hiệu quả SEO. Sự kết hợp giữa sáng tạo nội dung và chiến lược dài hạn giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh mạnh mẽ, đồng thời tạo nên kênh tương tác thân thiện với khách hàng.

3.3. Social Media Marketing

Social Media Marketing đòi hỏi các chuyên viên có khả năng khai thác tối đa các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, LinkedIn, Tiktok, Threads để xây dựng cộng đồng và kết nối với khách hàng tiềm năng. Công việc này bao gồm quản lý tài khoản mạng xã hội, tạo và chia sẻ nội dung hấp dẫn, theo dõi hiệu quả chiến dịch và trả lời phản hồi của khách hàng.

Bên cạnh đó, các chuyên viên Social Media cũng có nhiệm vụ phân tích xu hướng trên mạng xã hội và tìm kiếm cơ hội mới để tăng tương tác. Việc duy trì và phát triển hình ảnh tích cực cho thương hiệu trên mạng xã hội đòi hỏi sự sáng tạo, nhanh nhạy và khả năng xử lý tình huống.

Nhân viên Social Media sẽ có nhiệm vụ xây dựng thương hiệu trên đa nền tảng
Nhân viên Social Media sẽ có nhiệm vụ xây dựng thương hiệu trên đa nền tảng

3.4. Seo (Search Engine Optimization)

SEO là mảng không thể thiếu trong Digital Marketing, chịu trách nhiệm tối ưu hóa thứ hạng của trang web trên các công cụ tìm kiếm như Google. Nhân viên SEO sẽ tiến hành nghiên cứu từ khóa, tối ưu cấu trúc trang web và nội dung để đạt được vị trí cao trên trang kết quả tìm kiếm.

Nhân viên SEO đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cách công cụ tìm kiếm hoạt động, khả năng phân tích dữ liệu và cập nhật những thuật toán mới nhất. Một chiến lược SEO hiệu quả giúp tăng lượng truy cập tự nhiên vào website, từ đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quảng cáo và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

4. Hình thức tuyển dụng việc làm Digital Marketing được tìm kiếm nhiều

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, các doanh nghiệp đang áp dụng nhiều hình thức tuyển dụng nhân sự Digital Marketing linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và đặc thù công việc. Các hình thức tuyển dụng này không chỉ giúp doanh nghiệp tìm kiếm được nhân tài phù hợp mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho ứng viên tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.

4.1. Tuyển dụng Digital Marketing Part-Time

Hình thức tuyển dụng Digital Marketing part-time thích hợp cho những ứng viên muốn có thêm thu nhập và kinh nghiệm nhưng không thể cam kết làm việc toàn thời gian. Công việc part-time thường bao gồm các nhiệm vụ cụ thể như quản lý kênh mạng xã hội, hỗ trợ chiến dịch quảng cáo hoặc tạo nội dung cho các kênh trực tuyến.

Các doanh nghiệp tuyển dụng part-time nhằm giảm thiểu chi phí nhân sự trong khi vẫn đảm bảo các hoạt động Digital Marketing diễn ra liên tục. Với hình thức này, doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí, vừa linh động trong việc điều phối nhân lực.

Vị trí part-time sẽ phù hợp với những ứng viên không thể cam kết làm việc toàn thời gian
Vị trí part-time sẽ phù hợp với những ứng viên không thể cam kết làm việc toàn thời gian

4.2. Tuyển dụng digital Marketing Full-Time

Tuyển dụng Digital Marketing full-time là nhu cầu thường xuyên của các doanh nghiệp muốn phát triển chiến lược dài hạn, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị phần. Nhân viên Digital Marketing full-time thường đảm nhận nhiều vai trò, từ lên kế hoạch chiến lược tổng thể, triển khai các chiến dịch quảng cáo, quản lý SEO đến phân tích hiệu quả của chiến dịch.

Làm việc toàn thời gian không chỉ giúp ứng viên có sự cam kết chặt chẽ với doanh nghiệp mà còn hưởng nhiều quyền lợi như bảo hiểm, thưởng và các phúc lợi khác. Đây là hình thức tuyển dụng dành cho những ứng viên mong muốn có lộ trình phát triển lâu dài trong lĩnh vực Digital Marketing.

4.3. Tuyển dụng thực tập sinh Digital Marketing

Vị trí thực tập sinh Digital Marketing được các doanh nghiệp chú trọng để bổ sung nhân sự trẻ, năng động và có tiềm năng phát triển. Thực tập sinh thường là sinh viên hoặc những người mới bước vào ngành, làm việc dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn.

Thực tập sinh Digital Marketing thường đảm nhận các công việc hỗ trợ như nghiên cứu từ khóa, lập kế hoạch nội dung và hỗ trợ các hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội. Đây là cơ hội để ứng viên làm quen với công việc thực tế, tích lũy kinh nghiệm quý giá và chuẩn bị cho bước tiến dài hơn trong sự nghiệp.

Tuyển dụng nhân viên Digital Marketing intern là cơ hội cho nhiều ứng viên trẻ tuổi học tập và phát triển trong ngành
Tuyển dụng nhân viên Digital Marketing intern là cơ hội cho nhiều ứng viên trẻ tuổi học tập và phát triển trong ngành

4.4. Tuyển dụng Digital Marketing không cần kinh nghiệm

Một số doanh nghiệp không yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm khi tuyển dụng Digital Marketing, đặc biệt là cho các vị trí cơ bản như tạo nội dung hoặc hỗ trợ SEO. Thay vào đó, họ tìm kiếm các ứng viên có đam mê, khả năng sáng tạo, tinh thần học hỏi và cam kết phát triển bản thân trong môi trường làm việc thực tiễn.

Những ứng viên không có kinh nghiệm thường sẽ được đào tạo từ đầu, học hỏi và phát triển dưới sự hướng dẫn của những chuyên gia trong ngành. Điều này giúp doanh nghiệp có nguồn nhân sự trẻ đầy nhiệt huyết, đồng thời giúp ứng viên mới tiếp cận ngành với chi phí đào tạo thấp.

5. Khu vực tuyển dụng Digital Marketing nhiều nhất

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng Digital Marketing tăng cao tại các thành phố lớn nhằm đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của thị trường và các chiến lược truyền thông trực tuyến. Dưới đây là các khu vực tuyển dụng Digital Marketing phổ biến và những yêu cầu đặc biệt cho vị trí này tại mỗi khu vực.

5.1. Tuyển dụng Digital Marketing Hà Nội

Tuyển dụng Digital Marketing tại Hà Nội thường yêu cầu ứng viên có kỹ năng phân tích, tư duy chiến lược và khả năng triển khai các chiến dịch quảng bá dài hạn. Với sự cạnh tranh cao, vị trí Digital Marketing ở Hà Nội cần ứng viên có kinh nghiệm trong việc lên kế hoạch toàn diện từ SEO, quảng cáo trả phí đến nội dung.

5.2. Tuyển dụng Digital Marketing TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước, là nơi hội tụ nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp và công ty công nghệ phát triển nhanh. Các doanh nghiệp ở đây thường ưu tiên ứng viên Digital Marketing có khả năng sáng tạo, kỹ năng chạy quảng cáo hiệu quả và kiến thức về các kênh truyền thông xã hội. Đặc biệt, các vị trí Digital Marketing ở TP.HCM yêu cầu khả năng làm việc độc lập và nhanh nhạy với xu hướng thị trường.

Ứng viên có khả năng làm việc độc lập sẽ tăng được khả năng đỗ phỏng vấn vị trí Digital Marketing
Ứng viên có khả năng làm việc độc lập sẽ tăng được khả năng đỗ phỏng vấn vị trí Digital Marketing

5.3. Tuyển dụng Digital Marketing Đà Nẵng

Tuyển dụng Digital Marketing tại Đà Nẵng tập trung vào ứng viên có khả năng làm việc trong môi trường đa dạng, hiểu biết về ngành du lịch và khách sạn, cũng như kỹ năng sáng tạo nội dung để thu hút khách hàng. Vị trí Digital Marketing tại Đà Nẵng đòi hỏi ứng viên linh hoạt, thích ứng tốt với thị trường du lịch.

5.4. Tuyển dụng Digital Marketing Hải Phòng

Hải Phòng, với vai trò là một cảng biển quan trọng, đang phát triển nhiều lĩnh vực như công nghiệp, logistics và dịch vụ. Tuyển dụng Digital Marketing tại Hải Phòng thường yêu cầu ứng viên có khả năng lập kế hoạch quảng bá sản phẩm công nghiệp và logistics, đồng thời hiểu biết về các xu hướng quảng cáo trong ngành này. Đặc biệt, các vị trí Digital Marketing ở Hải Phòng chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu và duy trì mối quan hệ với đối tác doanh nghiệp.

Tin tuyển dụng Digital Marketing ở Hải Phòng chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu
Tin tuyển dụng Digital Marketing ở Hải Phòng chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Digital Marketing

Trong thị trường việc làm hiện đại, tuyển dụng Digital Marketing ngày càng phổ biến với yêu cầu đa dạng, nhằm đảm bảo các chiến dịch quảng bá số được triển khai hiệu quả. Dưới đây là những yêu cầu tiêu biểu mà nhà tuyển dụng thường đặt ra khi tìm kiếm ứng viên Digital Marketing.

  • Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch: Khả năng đọc hiểu dữ liệu và lên kế hoạch chiến dịch rõ ràng, đo lường được là yếu tố hàng đầu mà doanh nghiệp yêu cầu khi tuyển dụng Digital Marketing. Ứng viên cần biết sử dụng công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Insights để đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kịp thời.

  • Kỹ năng SEO và Content Marketing: Ứng viên cần hiểu rõ về tối ưu từ khóa, tối ưu trang web và sáng tạo nội dung nhằm thu hút khách hàng mục tiêu.

  • Kinh nghiệm chạy quảng cáo và quản lý ngân sách: Khả năng lên ngân sách, theo dõi chi phí và đo lường ROI là điều kiện cần thiết để ứng viên có thể triển khai chiến dịch quảng cáo tối ưu.

  • Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp: Nhà tuyển dụng thường tìm kiếm những cá nhân có khả năng truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng, đóng góp vào chiến lược chung của doanh nghiệp.

Bên cạnh những yêu cầu cơ bản, các kỹ năng cần thiết có thể thay đổi tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, ngành nghề và dự án cụ thể. Để thành công trong vai trò này, bạn cần không ngừng học hỏi và nâng cao các kỹ năng chuyên môn khác, đặc biệt là những kỹ năng liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp mà bạn ứng tuyển.

Ứng viên cần biết sử dụng công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Insights để đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kế hoạch kịp thời
Ứng viên cần biết sử dụng công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Insights để đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kế hoạch kịp thời

7. Trường đào tạo ngành Digital Marketing tốt nhất Việt Nam

Việc lựa chọn một trường đào tạo chất lượng là bước quan trọng để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực Digital Marketing. Dưới đây là danh sách các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam cung cấp chương trình học chuyên ngành Digital Marketing, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng Digital Marketing ngày càng tăng cao.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học Thương Mại

Marketing (Marketing số)

A00, A01, D01, D07

26.75

24.000.000 - 35.000.000 VNĐ/năm

Đại học FPT

Digital Marketing

A00; A01, D01; D96

21

25.000.000 - 32.000.000 VNĐ/kỳ

TP.HCM

Đại học Kinh tế TP.HCM

Digital Marketing

A00, A01, D01, D07

27.20

27.000.000 - 29.000.000 VNĐ/năm

Đại học Kinh tế – Tài chính

Digital Marketing

A00, A01, D01, D07

17

20.000.000 - 25.000.000 VNĐ/kỳ

Ngành Digital Marketing không ngừng thay đổi và phát triển, tạo ra nhiều vị trí hấp dẫn cho những người đam mê công nghệ và sáng tạo. Việc hiểu rõ yêu cầu tuyển dụng và chọn lựa chương trình đào tạo phù hợp sẽ giúp ứng viên tối ưu hóa cơ hội nghề nghiệp của mình, trở thành nhân tố tiềm năng trong lĩnh vực Digital Marketing