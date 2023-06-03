Cách viết CV Content Writer được nhà tuyển dụng quan tâm

Cách viết CV Content Writer được nhà tuyển dụng quan tâm
CEO Tony Vũ Thứ Bảy, 03/06/2023
  2. 1. Content Writer là gì?
  4. 2. Bố cục viết CV Content Writer
  6. 3. Mẫu CV Content Writer được yêu thích
    1. 3.1. CV Content Writer sáng tạo
    2. 3.2. CV Content Writer hiện đại
    3. 3.3. CV Content Writer chuyên nghiệp
    4. 3.4. CV Content Writer basic
    5. 3.5. CV Content Writer tiêu chuẩn

Bạn đang muốn viết CV content writer ứng tuyển cho các doanh nghiệp, nhưng bản thân chưa có kinh nghiệm hoặc có kinh nghiệm rồi nhưng chưa biết cách làm nổi bật CV. Job3s sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách viết CV trúng tuyển ngay vị trí Content Writer chỉ trong vài bước cơ bản ở bài viết sau.

1. Content Writer là gì?

Content Writer là một người viết nội dung và truyền tải nội dung đó đến người đọc một cách dễ hiểu nhất nhằm phục vụ mục đích của doanh nghiệp. Họ là những người thay doanh nghiệp trò chuyện với khách hàng thông qua các nội dung trên các ấn phẩm quảng cáo, bài PR, đoạn mô tả sản phẩm/dịch vụ, bài Blog trên Website,...

viết cv content writer
Người viết nội dung giúp doanh nghiệp tiếp cận với trái tim và tâm trí khách hàng dễ dàng hơn (Nguồn: Internet)

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ nên nhiều doanh nghiệp cực kỳ chú trọng tuyển dụng vị trí này. Nếu bạn sở hữu kỹ năng viết lách tốt và có chút kiến thức về Marketing đủ ổn thì thu nhập trong tương lai của bạn chắc chắn sẽ sở hữu con số mà nhiều người mơ ước.

2. Bố cục viết CV Content Writer

Thông tin cá nhân

Thay vì để mục giới thiệu thông tin cá nhân thông thường như họ và tên, địa chỉ, số điện thoại,... là điều cơ bản, bạn hãy thêm vài chữ mô tả kinh nghiệm viết của bản thân mình. Điều này sẽ cho thấy bạn là một người viết tài năng có cách gây ấn tượng với người đọc ngay từ những giây đầu, đúng tố chất của một người viết nội dung.

thông tin cá nhân trong cv content writer

Kinh nghiệm làm việc

Viết CV Content Writer ứng tuyển vào doanh nghiệp sẽ khác với CV Freelance Content Writer đặc biệt là mục kinh nghiệm làm việc.

Một người viết nội dung tự do sẽ làm việc với khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp theo dự án, trong khi đó vị trí này ở doanh nghiệp sẽ được chuyên môn hóa theo mô hình của công ty. Do đó, bạn nên cân nhắc tình hình cụ thể để viết mục này phù hợp.

kinh nghiệm làm việc trong cv content writer

Kỹ năng

CV content writer cần bạn bộc lộ rõ kỹ năng viết và sắp xếp nội dung một cách logic và khoa học. Do đó, bạn nên khéo léo khoe những nội dung chọn lọc phù hợp với bản mô tả công việc và đừng trình bày những kỹ năng không có lợi cho vị trí ứng tuyển như nói tiếng

Nhật một cách thành thạo với người nước ngoài,...

kỹ năng trong cv content writer

Mục tiêu nghề nghiệp

Tương tự như viết CV các ngành nghề khác, CV content writer cũng cần được trau chuốt phần mục tiêu nghề nghiệp. Bạn có thể đưa ra mong muốn với nhà tuyển dụng mình sẽ trở thành ai trong ngành Content trong vòng 3 đến 5 năm tới như lên Chuyên viên, Leader, trưởng phòng nội dung hoặc Giám đốc Marketing,...

mục tiêu nghề nghiệp cv content writer

Chứng chỉ

Nhà tuyển dụng rất thích những ứng viên có chứng chỉ về ngoại ngữ cho vị trí Content. Bởi sẽ thuận lợi cho việc tìm kiếm thông tin nước ngoài dễ dàng hơn. Mặt khác, bạn cũng nên bổ sung các chứng chỉ về một khóa học Content nào đó bên ngoài của một đơn vị uy tín để tăng độ tin cậy với nhà tuyển dụng như SEODO, Vinalink,...

chứng chỉ trong cv xin việc content writer

Học vấn

Nhà tuyển dụng sẽ phần nào đánh giá được khả năng làm nội dung của bạn thông qua ngôi trường mà bạn đã được đào tạo. Vị trí Content Writer sẽ tốt nhất với ngôi trường liên quan đến truyền thông, báo chí, Marketing, thiết kế đồ họa,... Nếu bạn đã từng học các ngôi trường này thì nên đưa vào CV xin việc để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng nhé.

học vấn trong cv xin việc content writer

3. Mẫu CV Content Writer được yêu thích

Bạn là một người làm nội dung nên hãy chọn mẫu CV content writer thể hiện rõ được tính cách của bản thân cũng như khả năng sáng tạo. Job3s sẽ gợi ý đến bạn 5 mẫu viết cv content writer được yêu thích nhất được nhiều bạn đang muốn ứng tuyển vị trí content săn lùng.

3.1. CV Content Writer sáng tạo

Content cũng là một ngành đòi hỏi khả năng sáng tạo cao. Ngoài CV Marketing tổng quan, bạn có thể tự thiết kế một bản CV content writer chi tiết theo cách riêng để nhà tuyển dụng chú ý nhé. Sáng tạo là vô hạn, bạn cần để bản thân mình được thăng hoa trong hình ảnh, mô tả, câu chữ, ký tự sắp xếp sinh động,...

mẫu cv content writer
Một người viết nội dung tự do tự sáng tạo ra chiếc CV cho riêng mình (Nguồn: Internet)
mẫu cv xin việc content writer
Một nét độc đáo nào đó trong con người của ứng viên được thể hiện qua CV content writer (Nguồn: Internet)

3.2. CV Content Writer hiện đại

Bản CV content writer mang hướng hiện đại sẽ giúp nhà tuyển dụng ấn tượng khi đánh giá bạn là một con người năng động, luôn bắt kịp xu hướng. Mẫu được mô tả bằng các màu sắc trẻ trung như hồng, đỏ, xanh nước biển,... với chuỗi ký tự hiện đại như mặt cười, biểu đồ, biểu tượng facebook,...

cv content writer tiếng anh
Màu xanh dương được tô đậm ở các đầu mục giúp thu hút người đọc hơn (Nguồn: Internet)
cv content writer độc đáo
Màu xám nhẹ nhàng với ảnh đại diện tạo điểm nhấn giúp CV của bạn trở nên ấn tượng hơn (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: Top 30+ Mẫu CV Giáo Viên Mầm Non được yêu thích nhất 2023

3.3. CV Content Writer chuyên nghiệp

Nếu bạn là người viết nội dung lâu năm thì nên sử dụng CV content writer mang phong cách chuyên nghiệp. Với dạng mẫu CV này, bạn sẽ cần chút tư duy thẩm mỹ trong cách trình bày, phối màu, hoa văn,.. và kiểu diễn đạt câu từ luôn hướng tới sự đáp ứng hoàn hảo bản mô tả công việc của nhà tuyển dụng.

cv content writer chuyên nghiệp
Người viết lâu năm có thể trở thành một người viết sách chuyên nghiệp (Nguồn: Internet)
cv content writer vị trí book writer
Bạn đã viết nhiều năm nên viết theo bố cục tập trung vào mục kinh nghiệm làm việc (Nguồn: Internet)

3.4. CV Content Writer basic

Phong cách CV content writer kiểu đơn giản nhưng cũng khá nhiều người yêu thích. Vì CV sẽ toát lên sự tinh tế và chỉn chu trong câu chữ, bố cục sắp xếp các đầu mục chính, sắp xếp ngắn gọn,... thay vì sự trang trí bắt mắt của nhiều họa tiết.

cv content writer đẹp
Trắng và xanh là 2 màu sắc được sử dụng nhiều ở CV mọi ngành nghề (Nguồn: Internet)
cv content writer bằng tiếng anh
Chuyển hướng giới thiệu bản thân, kỹ năng, học vấn sang phía góc phải CV (Nguồn: Internet)

3.5. CV Content Writer tiêu chuẩn

Dạng CV content writer truyền thống thừa hưởng bố cục tiêu chuẩn mà hầu hết các ngành nghề đều có thể sử dụng luôn là sự an toàn nhất dành cho ứng viên. Bởi vì bố cục ảnh CV, đầu mục viết hoa, không có họa tiết cầu kỳ,... đều tạo sự gần gũi cho người đọc.

cv content writer đơn giản
CV bố cục đơn giản, dễ viết là lựa chọn an toàn cho mọi ứng viên (Nguồn: Internet)
viết cv content writer
Trình bày rõ ràng, chi tiết, giãn cách đúng cự ly giúp CV trông gọn gàng (Nguồn: Internet)

Ngày càng nhiều CV content writer được gửi đi nhưng trong số đó đọng lại được trong tâm trí nhà tuyển dụng khá ít CV chất lượng. Nếu bạn muốn tạo sự khác biệt, hãy đọc kỹ những thông tin được Job3s chia sẻ ở trên kết hợp với tư duy của bản thân để dành cơ hội trúng tuyển hơn các ứng viên khác nhé!
