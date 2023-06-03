Cách viết CV Content Writer được nhà tuyển dụng quan tâm
Bạn đang muốn viết CV content writer ứng tuyển cho các doanh nghiệp, nhưng bản thân chưa có kinh nghiệm hoặc có kinh nghiệm rồi nhưng chưa biết cách làm nổi bật CV. Job3s sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách viết CV trúng tuyển ngay vị trí Content Writer chỉ trong vài bước cơ bản ở bài viết sau.
1. Content Writer là gì?
Content Writer là một người viết nội dung và truyền tải nội dung đó đến người đọc một cách dễ hiểu nhất nhằm phục vụ mục đích của doanh nghiệp. Họ là những người thay doanh nghiệp trò chuyện với khách hàng thông qua các nội dung trên các ấn phẩm quảng cáo, bài PR, đoạn mô tả sản phẩm/dịch vụ, bài Blog trên Website,...
Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ nên nhiều doanh nghiệp cực kỳ chú trọng tuyển dụng vị trí này. Nếu bạn sở hữu kỹ năng viết lách tốt và có chút kiến thức về Marketing đủ ổn thì thu nhập trong tương lai của bạn chắc chắn sẽ sở hữu con số mà nhiều người mơ ước.
2. Bố cục viết CV Content Writer
Thông tin cá nhân
Thay vì để mục giới thiệu thông tin cá nhân thông thường như họ và tên, địa chỉ, số điện thoại,... là điều cơ bản, bạn hãy thêm vài chữ mô tả kinh nghiệm viết của bản thân mình. Điều này sẽ cho thấy bạn là một người viết tài năng có cách gây ấn tượng với người đọc ngay từ những giây đầu, đúng tố chất của một người viết nội dung.
Kinh nghiệm làm việc
Viết CV Content Writer ứng tuyển vào doanh nghiệp sẽ khác với CV Freelance Content Writer đặc biệt là mục kinh nghiệm làm việc.
Một người viết nội dung tự do sẽ làm việc với khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp theo dự án, trong khi đó vị trí này ở doanh nghiệp sẽ được chuyên môn hóa theo mô hình của công ty. Do đó, bạn nên cân nhắc tình hình cụ thể để viết mục này phù hợp.
Kỹ năng
CV content writer cần bạn bộc lộ rõ kỹ năng viết và sắp xếp nội dung một cách logic và khoa học. Do đó, bạn nên khéo léo khoe những nội dung chọn lọc phù hợp với bản mô tả công việc và đừng trình bày những kỹ năng không có lợi cho vị trí ứng tuyển như nói tiếng
Nhật một cách thành thạo với người nước ngoài,...
Mục tiêu nghề nghiệp
Tương tự như viết CV các ngành nghề khác, CV content writer cũng cần được trau chuốt phần mục tiêu nghề nghiệp. Bạn có thể đưa ra mong muốn với nhà tuyển dụng mình sẽ trở thành ai trong ngành Content trong vòng 3 đến 5 năm tới như lên Chuyên viên, Leader, trưởng phòng nội dung hoặc Giám đốc Marketing,...
Chứng chỉ
Nhà tuyển dụng rất thích những ứng viên có chứng chỉ về ngoại ngữ cho vị trí Content. Bởi sẽ thuận lợi cho việc tìm kiếm thông tin nước ngoài dễ dàng hơn. Mặt khác, bạn cũng nên bổ sung các chứng chỉ về một khóa học Content nào đó bên ngoài của một đơn vị uy tín để tăng độ tin cậy với nhà tuyển dụng như SEODO, Vinalink,...
Học vấn
Nhà tuyển dụng sẽ phần nào đánh giá được khả năng làm nội dung của bạn thông qua ngôi trường mà bạn đã được đào tạo. Vị trí Content Writer sẽ tốt nhất với ngôi trường liên quan đến truyền thông, báo chí, Marketing, thiết kế đồ họa,... Nếu bạn đã từng học các ngôi trường này thì nên đưa vào CV xin việc để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng nhé.
3. Mẫu CV Content Writer được yêu thích
Bạn là một người làm nội dung nên hãy chọn mẫu CV content writer thể hiện rõ được tính cách của bản thân cũng như khả năng sáng tạo. Job3s sẽ gợi ý đến bạn 5 mẫu viết cv content writer được yêu thích nhất được nhiều bạn đang muốn ứng tuyển vị trí content săn lùng.
3.1. CV Content Writer sáng tạo
Content cũng là một ngành đòi hỏi khả năng sáng tạo cao. Ngoài CV Marketing tổng quan, bạn có thể tự thiết kế một bản CV content writer chi tiết theo cách riêng để nhà tuyển dụng chú ý nhé. Sáng tạo là vô hạn, bạn cần để bản thân mình được thăng hoa trong hình ảnh, mô tả, câu chữ, ký tự sắp xếp sinh động,...
3.2. CV Content Writer hiện đại
Bản CV content writer mang hướng hiện đại sẽ giúp nhà tuyển dụng ấn tượng khi đánh giá bạn là một con người năng động, luôn bắt kịp xu hướng. Mẫu được mô tả bằng các màu sắc trẻ trung như hồng, đỏ, xanh nước biển,... với chuỗi ký tự hiện đại như mặt cười, biểu đồ, biểu tượng facebook,...
3.3. CV Content Writer chuyên nghiệp
Nếu bạn là người viết nội dung lâu năm thì nên sử dụng CV content writer mang phong cách chuyên nghiệp. Với dạng mẫu CV này, bạn sẽ cần chút tư duy thẩm mỹ trong cách trình bày, phối màu, hoa văn,.. và kiểu diễn đạt câu từ luôn hướng tới sự đáp ứng hoàn hảo bản mô tả công việc của nhà tuyển dụng.
3.4. CV Content Writer basic
Phong cách CV content writer kiểu đơn giản nhưng cũng khá nhiều người yêu thích. Vì CV sẽ toát lên sự tinh tế và chỉn chu trong câu chữ, bố cục sắp xếp các đầu mục chính, sắp xếp ngắn gọn,... thay vì sự trang trí bắt mắt của nhiều họa tiết.
3.5. CV Content Writer tiêu chuẩn
Dạng CV content writer truyền thống thừa hưởng bố cục tiêu chuẩn mà hầu hết các ngành nghề đều có thể sử dụng luôn là sự an toàn nhất dành cho ứng viên. Bởi vì bố cục ảnh CV, đầu mục viết hoa, không có họa tiết cầu kỳ,... đều tạo sự gần gũi cho người đọc.
