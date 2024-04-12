Cách viết CV hướng dẫn viên du lịch sáng tạo và chất lượng

Hiện nay nhu cầu về du lịch tăng cao cùng với đó sẽ nảy sinh những nhu cầu về thị trường lao động rộng lớn cho hướng dẫn viên du lịch. CV là bước đầu tiên để bạn có thể được tuyển dụng làm hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu mẫu CV hướng dẫn viên du lịch và các bí quyết để viết một CV chuyên nghiệp.

1. Hướng dẫn viên du lịch là gì?

Du lịch là một trong những nghề đang tạo được lực hấp dẫn tương đối lớn trong thị trường lao động, có cung và có cầu ổn định. Hướng dẫn viên du lịch là người làm trong lĩnh vực chuyên môn liên quan đến quản trị du lịch và lữ hành, sử dụng đa ngôn ngữ trong công việc cũng như giới thiệu về các danh lam thắng cảnh di tích lịch sử, di sản văn hóa thế giới,… đầy đủ và đúng nhất.

Hướng dẫn viên du lịch là người phải được đào tạo để nắm rõ về chuyên môn nghề nghiệp cũng như kiến thức liên quan đến cái mình làm. Còn quản trị lữ hành là người đem lại doanh thu lợi nhuận cho công ty hoặc điểm tham quan, là người đưa ra các điều khoản cho thỏa thuận, ký kết hợp đồng du lịch, … bên cạnh đó cũng cung cấp các thông tin cần thiết về điểm tham quan du lịch cho hành khách và khách du lịch.

Hướng dẫn viên giới thiệu về khu du lịch (Nguồn: Internet)

2. Phân loại hướng dẫn viên du lịch

Có hai dạng đặc thù của hướng dẫn viên du lịch theo phân loại như sau:

Hướng dẫn viên nội địa:

là người thực hiện các việc dẫn dắt người du lịch tại các điểm đến trong nước và sử dụng tiếng việt trong suốt chuyến đi. Hướng dẫn viên nội địa chỉ cần có một bản trình bày ấn tượng và dễ hiểu cho chính người Việt Nam là được. Có nghĩa là người du lịch thì thường là những người lần đầu tiên đến các địa điểm tham quan nên cái cốt của vấn đề là hướng dẫn viên phải giúp người tham quan hiểu rõ được về địa điểm mình đang tham quan và những nét đẹp của nó.

Hướng dẫn viên quốc tế:

Vẫn là hướng dẫn viên du lịch người Việt Nam nhưng có sử dụng thành thạo ngôn ngữ nước ngoài. Đặc biệt quan trọng với khách quốc tế vì họ là những người đến Việt Nam tham quan và mong muốn tìm hiểu về văn hóa của Việt Nam. Hướng dẫn viên quốc tế chính là cầu nối cho những khách tham quan hiểu rõ hơn về đất nước mình. Qua đó, nhấn mạnh đến yếu tố con người và sự tự chủ ngoại lai, niềm kiêu hãnh và tự hào dân tộc.

Có hai loại hướng dẫn viên nội địa và hướng dẫn viên quốc tế (Nguồn: Internet)

3. Mẫu CV hướng dẫn viên du lịch sáng tạo

Để nổi bật trong số hàng trăm CV đơn giản khác, một mẫu CV hướng dẫn viên du lịch vừa sáng tạo vừa chuyên nghiệp sẽ giúp bạn thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Thay vì chỉ liệt kê các kỹ năng và kinh nghiệm, bạn có thể tạo và tải mẫu CV xin việc độc đáo và thể hiện được tính sáng tạo của mình. Dưới đây là một số mẫu bạn có thể tham khảo:

4. Cách viết CV chất lượng cho hướng dẫn viên du lịch

CV chất lượng dành cho hướng dẫn viên du lịch phải là các mẫu CV có tính đặc thù cao hoặc ít nhất phải có thiết kế mang hơi hướng của một hướng dẫn viên du lịch trong tương lai. Vì vậy, CV hướng dẫn viên du lịch cần lưu ý các điểm sau:

4.1. Trình bày một cách logic, khoa học

Theo thứ tự của một CV xin việc thì phần đầu tiên bạn phải làm đó là Thông tin cá nhân. Đây là phần quan trọng cần ghi đầy đủ và chính xác các yếu tố như họ và tên, địa chỉ email, địa chỉ thường trú, số điện thoại liên hệ. Hãy đảm bảo rằng các yếu tố này cần được viết một cách chính xác và bài bản nhất mang tính chân thực và xác đáng.

4.2. Sử dụng mẫu CV có tính đặc thù ngành

Chính vì là một trong những ngành nghề liên quan đến thẩm mỹ và mắt nhìn của con người nên CV du lịch đòi hỏi cần phải có sự sáng tạo và tính linh hoạt hơn. Nhắc đến hướng dẫn viên du lịch người ta sẽ nhắc đến những con người có năng khiếu ăn nói và làm việc có trách nhiệm, tín kỷ luật cao. Chính vì thế hãy thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn là hướng dẫn viên du lịch phù hợp nhất cho vị trí của họ. Phông chữ cho phần CV hướng dẫn viên du lịch của bạn nên là Arial là chuẩn nhất.

Cùng với đó là màu nền cho CV nên chọn là màu mang hơi thở của sự tươi mới và phóng khoáng, hướng ngoại như tính cách của hướng dẫn viên như màu xanh dương, màu hồng, màu vàng nhạt, … Việc sử dụng tông màu chủ đạo sẽ làm cho CV của bạn trong sáng sủa hơn rất nhiều.

4.3. Trình bày nội dung trọng tâm

Bạn nên làm CV theo một thứ tự và trình tự hợp lý. Với vị trí ứng viên hướng dẫn viên du lịch, có nghĩa là bạn đang cần đề cao đến chuyên môn và kinh nghiệm làm việc, nên để nó lên trên các phần khác.

Học vấn:

Học vấn là phần đầu tiên cần được nêu ra ở đây. Bạn chỉ cần ghi học vấn cao nhất của bạn hoặc những cái liên quan nhất phục vụ cho mục đích ứng tuyển của bạn. Nếu điểm trung bình các môn học của bạn cao thì bạn nên ghi điểm của mình vào dưới phần trường và khoa bạn theo học.

Kinh nghiệm làm việc:

Đây là mục rất quan trọng để nói lên những trải nghiệm nghề nghiệp mà bạn đã từng làm. Từ đó có được những cơ hội nghề nghiệp cao hơn và tốt hơn.

Phần kỹ năng chuyên môn:

Đối với phần này bạn hãy nêu ra các những kỹ năng liên quan mật thiết đến vị trí hướng dẫn viên du lịch của mình. Ví dụ như khả năng giao tiếp, kỹ năng lên kế hoạch và sắp xếp tổ chức sự kiện, kỹ năng làm việc nhóm và đặc biệt là kỹ năng giải quyết vấn đề đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Mẫu CV hướng dẫn viên du lịch có đầy đủ các phần

5. Lưu ý khi viết CV hướng dẫn viên du lịch

Ngành du lịch khá là đặc thù nên bạn cần để ý những điều sau khi tạo CV hướng dẫn viên du lịch để tránh mắc sai lầm:

Không viết dài dòng:

Không nên viết quá dài dòng và lan man không đúng trọng tâm vấn đề. Vì dù có như thế nào thì nhà tuyển dụng cũng chỉ cần những yếu tố cốt lõi nhất mà thôi. Họ sẽ không rảnh rỗi để đi soi từng từ từng chữ trong bài của bạn đâu. CV nên tóm gọn trong 1 trang A4 đối với sinh viên mới ra trường hoặc người có ít kinh nghiệm. Còn 2 trang đối với người đã đi làm lâu và có bề dày kinh nghiệm rồi.

Làm nổi bật kinh nghiệm, kỹ năng:

Thể hiện được những nét cơ bản nhất về bản thân là điều nên làm, đừng cho những thông tin không liên quan, kể cả những việc làm không liên quan đến chuyên ngành của bạn hoặc không phục vụ cho công việc hướng dẫn viên du lịch của bạn.

Tránh sai chính tả:

Lỗi sai chính tả là lỗi không thể không nhắc đến ở đâu. Một người có trình độ học vấn cao đi xin việc thì không thể để cho mình bị đánh trượt chỉ vì những lỗi sai chính tả ngớ ngẩn phải không nào? Hơn thế nữa hãy cố gắng định dạng form kiểu chữ và cỡ chữ sao cho chính xác và đạt được hiệu suất cao trong mắt nhà tuyển dụng nhé

Chú ý trình bày CV hướng dẫn viên du lịch đẹp

Nhanh tay tạo ngay một bản CV hướng dẫn viên du lịch đẹp mắt và ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng dựa vào những gợi ý của Job3s thôi nào. Chúc bạn có được một bản CV tốt nhất để tăng cơ hội được tuyển dụng cho công việc hướng dẫn viên du lịch mơ ước của mình.​