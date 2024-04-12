Bí quyết để tạo được bản CV thiết kế đồ họa hoàn hảo

Vậy nếu như bạn có niềm đam mê với công việc này và mong mỏi rằng bản thân muốn thông qua chính khả năng thiết kế của mình để tạo ra một CV đậm phong cách thiết kế thì hãy đọc bài viết dưới đây, tất cả các bí quyết hay từ việc viết CV thiết kế ra sao, tạo như thế nào sẽ được các chuyên gia CV hàng đầu tại timviec365.net chia sẻ.

1. Vai trò quan trọng của bản CV thiết kế đồ họa

Trước tiên, bạn cần lưu ý rằng khi đi xin việc bất kì đâu thì bản CV cũng đóng vai trò quan trọng hàng đầu, được người ta ví như chiếc chìa khóa của sự thành công vậy. CV ứng tuyển việc làm thiết kế đồ họa sẽ giúp bạn có thể giới thiệu về bản thân và những tiềm năng vốn của của mình một cách hiệu quả, khéo léo nói cho nhà tuyển dụng biết rõ về sự phù hợp của mình với nghề ra sao.

Vai trò quan trọng của bản CV thiết kế đồ họa

Vì vậy, thông qua bản CV thiết kế đồ họa, nhà tuyển dụng dễ dàng đưa ra cách nhìn nhận, sự đánh giá ứng viên một cách chuẩn xác. Bạn càng thể hiện tốt bản CV từ nội dung tới hình thức đến đâu thì càng làm cho nhà tuyển dụng tin tưởng bạn là người có thể đảm đương tốt nhiệm vụ họ sẽ giao phó tại vị trí thiết kế đồ họa vì bạn có những điểm phù hợp về năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm,… toàn bộ những gì thuộc về bạn trở nên phù hợp với công việc.

Với giá trị to lớn đó, nhiệm vụ của mỗi ứng viên trong hành trình tìm việc này đó chính là tìm cách để tạo cho mình một bản CV thiết kế đồ họa tốt nhất. Vậy bằng cách nào? Hãy đọc ngay những thông tin dưới đây nhé.

2. Xây dựng bố cục cho CV thiết kế đồ họa như thế nào?

Bố cục bao gồm đầy đủ các phần cần thiết phải có trong CV thiết kế đồ họa sẽ giúp bạn đưa ra những thông tin tóm tắt sơ lược về bản thân một cách rõ ràng và ngắn gọn, tập trung chủ yếu vào việc nhấn mạnh rõ ưu điểm của mình trong khả năng thiết kế đồ họa để gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng, qua đó ngầm chứng tỏ niềm đam mê với nghề.

Xây dựng bố cục cho CV thiết kế đồ họa

Vậy những phần nội dung nào nhất định không thể vắng bóng trong CV thiết kế đồ họa? Cách thể hiện chúng ra sao? Hãy theo ngòi bút của chuyên gia timviec365.net lần lượt mật mở từng yếu tố quan trọng này nhé.

2.1. Thông tin đầy đủ ở phần Thông tin cá nhân của CV thiết kế đồ họa

Ứng viên cần phải cung cấp đầy đủ thông tin như: Họ và tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, gmail,… thông tin này để nhà tuyển dụng dễ dàng tìm kiếm được bạn. Ngoài ra bạn nên cung cấp thêm mạng xã hội facebook, zalo,… để tạo thêm sự tin tưởng cho nhà tuyển dụng, nhất là khi những tài khoản này của bạn là nơi thường xuyên đăng tải những bản thiết kế độ họa do chính tay bạn tạo nên, vậy thì bằng cách đưa chúng vào, nhà tuyển dụng nếu có đi sâu tìm hiểu cũng dễ dàng chiêm ngưỡng được những sản phẩm tuyệt vời và tâm đắc đó và dễ dàng đánh giá tốt năng lực của bạn.

Xem thêm: CV photoshop - Mẹo thiết kế CV bằng photoshop hay cho bạn

2.2. Kĩ năng rất quan trọng trong CV thiết kế đồ họa

Thiết kế là hoạt động được đòi hỏi phải có năng lực sáng tạo tốt, tuy nhiên sự sáng tạo sẽ được thể hiện hiệu quả nhất khi bạn có được các kỹ năng thiết kế trọn vẹn nhất. Vậy để đánh giá một ứng viên thiết kế tiềm năng, nhà tuyển dụng sẽ nhìn nhận nhiều ở kỹ năng họ có.

Cách làm CV thiết kế đồ họa

Do đó bạn muốn khẳng định mình có đủ khả năng, đừng bao giờ làm cho những kỹ năng này của mình không được thể hiện, trước tiên hãy khẳng định với họ thông qua CV xin việc nhé. Điều bạn cần nói cho họ trước tiên đó là kỹ năng thông thạo tin học văn phòng, kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế độ họa thông dụng như Autocard. Ngoài ra, nếu có khả năng đặc biệt nào khác hứa hẹn sẽ phục vụ tốt cho công việc thiết kế đồ họa này thì cũng chớ ngại ngần đưa ra.

2.3. Năng lực thiết kế và kinh nghiệm việc làm mảng đồ họa

Bạn đã từng học và làm về lĩnh vực thiết kế đồ họa này chưa?

Bạn làm được bao lâu từ thời gian nào tới thời gian nào?

Bạn hiểu biết thế nào về nó và trong thời gian làm việc đó bạn đã đúc kết được những gì, thành tích của bạn ra sao?

Đây luôn là những câu hỏi mà nhà tuyển dụng muốn đặt ra cho bất kể ứng viên nào muốn tham gia vào công việc thiết kế đồ họa. Vậy thì trong CV bạn hãy tập trung đưa ra nội dung với ngụ ý trả lời cho các câu hỏi trên. Nói thật chi tiết về kinh nghiệm mà bạn đã có với nghề thiết kế đồ họa, đừng đưa cả những kinh nghiệm khi đi làm thêm, đảm nhận các vị trí như việc làm thu ngân, bán hàng,… chẳng có chút liên quan gì mà bạn đã từng làm ở thời sinh viên nhé vì nó hoàn toàn không thể giúp ích gì cho CV thiết kế đồ họa của bạn, ngược lại còn khiến cho thông tin của bạn trở nên thừa thãi. Những yếu tố như từng làm vị trí gì, thành tích trong thiết kế đồ họa của bạn có hay không, đó là gì,… cần được làm sáng tỏ.

Tạo CV thiết kế đồ họa

2.4. Mục tiêu nghề nghiệp

Bạn mong muốn gì ở vị trí này, và mong muốn công việc của bạn có thể đạt tới mức lương như thế nào? Bạn sẽ cố gắng học hỏi để tìm đường thăng tiến cho bản thân mình chứ. Phần này bạn có thể chứng minh cho nhà tuyển dụng biết rằng bạn rất cần công việc thiết kế đồ họa, bạn yêu thích chúng ra sao, và mục tiêu của bạn trong nghề thiết kế đồ họa này là gì?

2.5. Sở Thích, năng khiếu

Nếu năng khiếu của bạn liên quan đến hội họa và bạn yêu thích nó bằng chính đam mê của bạn thì bạn sẽ có cơ hội rất cao để lọt vào vòng phỏng vấn. Nhưng nếu bạn có một số năng khiếu khác thì bạn hãy kể ra vì đó cũng chính là điểm mạnh của bạn.

3. CV thiết kế đồ họa cần yêu cầu những gì?

3.1. Yêu cầu về mặt xây dựng nội dung CV xin việc thiết kế đồ họa

Viết chuẩn và chính xác, đi vào đúng nội dung mà nhà tuyển dụng cần bạn cung cấp. Đó là điều đầu tiên mà một bản CV thiết kế đồ họa cần đáp ứng vì dựa vào những gì bạn cung cấp, nhà tuyển dụng sẽ đưa ra được nhận định chính xác về năng lực, sự phù hợp và khả năng đáp ứng của bạn với vị trí này, qua đó đưa ra quyết định bạn có được tuyển chọn hay không. Nếu bạn không đưa nội dung chính xác, ngay cả khi cố ý khoa trương về thông tin năng lực của bản thân, chắc chắn nhà tuyển dụng không khó để xác thực điều đó và những gì họ dành cho bạn chỉ có thể là một sự loại bỏ.

Bên cạnh việc cần chứng minh các giá trị của bản thân phù hợp với công việc thiết kế đồ họa thì bạn cũng luôn phải chú ý đừng tạo ra bất kì sự dài dòng, lan man nào. Hãy viết thật ngắn gọn, chuẩn chỉnh đến từng câu chữ, tuyệt đối không được viết sai chính tả, đặc biệt là về hình thức của CV, đừng để nó lộn xộn và không có gì đặc sắc vì như thế, vô tình bản CV thiết kế đồ họa của bạn đã tố cáo rằng bạn chẳng có chút nào phù hợp với công việc do ngay cả tới hình thức cũng chẳng mang chút phong vị của dân thiết kế.

CV thiết kế đồ họa cần yêu cầu những gì?

Có thể nói thêm về sở thích của mình, phần này cũng quan trọng không kém gì các phần kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng đâu nhé vì nó có thể tạo ra nhiều lợi thế cho CV thiết kế đồ họa. Vậy nên nói nhiều hơn về sở thích vẽ, khả năng phối màu đỉnh cao vì những đam mê riêng này lại khéo léo hòa trộn được với đòi hỏi của công việc thiết kế đồ họa.

3.2. Trình bày nhiều hơn về khả năng "cảm màu" trong phần kỹ năng

Nếu có sở thích về hội họa, bạn đã có khoảng 40% sự phù hợp để trở thành một nhà thiết kế đồ họa nhưng nếu có thể cảm thụ màu sắc một cách đặc biệt, biết cách phối màu sẽ nói lên khả năng về nhìn nhận màu sắc của bạn đến đâu và bạn thực sự có đam mê với nó. Khi đó chắc chắn nhà tuyển dụng sẽ chấm cho bạn thêm nhiều điểm cộng để đến gần hơn với hành trình tìm việc thiết kế đồ họa đang ứng tuyển. Do vậy trình bày về năng lực liên quan đến màu sắc cũng là một trong những điểm mà bạn cần chú ý tới để chứng tỏ.

Màu sắc thường lựa chọn theo nhiều cách. Đối với nghề thiết kế đồ họa, việc chọn và phối màu gắn liền với các kỹ thuật về đồ họa, máy tính để tạo ra các loại như thiết kế hình 2D, 3D. Như vậy thì khi trình bày điều này vào CV xin việc, bạn cũng hãy nói rõ bạn có khả năng thiết kế loại hình đồ họa nào và đồng thời chứng tỏ luôn tiềm năng thế mạnh đó thông qua cách bạn phối màu cho chính bản CV của mình.

4. Xử trí khi bạn không có lợi thế về kinh nghiệm thiết kế đồ họa trong CV?

Rất nhiều bạn đắn đo rằng nếu mới ra trường, sẽ không có được lợi thế về kinh nghiệm thiết kế đồ họa, vậy thi làm sao để có thể vào làm tại vị trí thiết kế đồ họa? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm kiếm một vài bí quyết để khéo léo làm cho CV vẫn nổi bật khi không có được lợi thế đó.

Địa chỉ tạo CV thiết kế đồ họa

Nếu không có kinh nghiệm, bạn cần tập trung vào kỹ năng, ít nhất phải biết về những phần mềm photoshop, như Adobe photoshop PS, AI hoặc corel draw và nêu chúng vào CV của mình.

>> Xem thêm: Lý lịch tư pháp là gì? Tại sao phải cần đến lý lịch tư pháp?

Nội dung của bạn cần nhấn mạnh về kĩ năng của bạn, bạn có khả năng vẽ hoặc vẽ trên phần mềm photoshop hay không. Ngoài ra hãy nhấn mạnh vào mục tiêu công việc, thể hiện rằng bạn quyết tâm theo nó lâu dài.

Để có được một bản CV thiết kế đồ họa hoàn hảo, tốt hơn hết bạn hãy tải các mẫu CV từ timviec365.net vì tại đây cung cấp CV đa dạng theo ngành nghề. Tại vị trí thiết kế đồ họa này có rất nhiều mẫu độc đáo để bạn lựa chọn.