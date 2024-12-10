Mẫu CV ứng tuyển MSB ngân hàng yêu cầu và cách viết chuẩn

Bạn đang tìm các mẫu CV ứng tuyển MSB chuyên nghiệp? MSB là một trong những ngân hàng uy tín và ngày càng phát triển. Vì thế, có rất nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành khác nhau và kéo theo nhu cầu tuyển dụng tăng lên. Hãy cùng tham khảo các mẫu CV ngân hàng MSB dưới đây.

1. Download mẫu CV ứng tuyển MSB 2023

Lĩnh vực ngân hàng tài chính là lĩnh vực được nhiều người quan tâm bởi mức lương cao. Ngân hàng MSB là một trong những ngân hàng lớn và có chế độ tốt cho người lao động. Mỗi ngân hàng sẽ có đơn ứng tuyển và mẫu CV xin việc thiết kế riêng theo chuẩn của ngân hàng. MSB cũng không ngoại lệ, có mẫu đơn đăng ký dự tuyển ngân hàng MSB riêng.

Mẫu CV ứng tuyển ngân hàng MSB (Nguồn: Internet)

Khi gửi CV, ứng viên nên chú ý về cách đặt tên file và địa chỉ email mà nhà tuyển dụng đính kèm trong tin tuyển dụng. Cách đặt tên file rất quan trọng, nó cho thấy bạn có phải là người chỉnh chu và chuyên nghiệp hay không?

2. Cách viết mẫu CV ứng tuyển MSB chuyên nghiệp

Mẫu CV ứng tuyển MSB cũng sẽ bao gồm các thông tin cơ bản và quan trọng như: Thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm đặc biệt, kỹ năng, mục tiêu nghề nghiệp và các thông tin khác.

2.1. Thông tin cá nhân

Mở đầu phần CV, bạn nên chú ý dán ảnh thẻ 3x4 ngay góc phải mẫu đơn. Nếu không dán ảnh thẻ của bạn sẽ không hợp lệ và bị loại ngay vòng đầu tiên.

Tiếp theo, bạn nên điền đầy đủ thông tin cá nhân như họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại. Sau đó, bạn cần thêm thông tin có người quen làm tại MSB hay không, nếu có hãy ghi rõ họ tên, số điện thoại và chức vụ đang làm tại MSB.

Điền đầy đủ các thông tin ứng tuyển theo mẫu ngân hàng MSB yêu cầu (Nguồn: Internet)

2.2. Quá trình đào tạo

Trong phần này, bạn cần ghi chép chi tiết về quá trình học và làm việc của mình, tính từ bậc trung cấp trở lên. Đối với chương trình đào tạo chuyên ngành, bạn cần khai báo tên chuyên ngành, tên trường, thời gian bắt đầu và kết thúc.

Đối với các bằng cấp khác, bạn cần ghi rõ tên đơn vị đào tạo, chuyên ngành đào tạo thời gian học, tên bằng cấp chứng chỉ và hạng tốt nghiệp.

Trình bày tất cả các khóa học, chương trình học của bạn tại đây (Nguồn: Internet)

2.3. Kinh nghiệm làm việc

Mẫu CV ứng tuyển MSB cho phép bạn liệt kê tối đa 3 công ty đã từng làm khi ứng tuyển vào ngân hàng. Bạn sẽ liệt kê 3 công việc gần nhất của mình. Với mỗi công việc, bạn cần đảm bảo các nội dung sau:

Tên công ty

Thời gian làm việc (ngày bắt đầu làm và ngày kết thúc)

Vị trí công việc mà bạn đã từng đảm nhiệm

Địa chỉ công ty đó

Mô tả công việc: Liệt kê những nhiệm vụ và trách nhiệm của bạn, hãy mô tả là một số thành tích mà bạn tự hào nhất

Mức lương mà bạn nhận được trước khi nghỉ việc

Đảm bảo các nội dung tại phần kinh nghiệm làm việc được điền đầy đủ (Nguồn: Internet)

Để các thông tin thêm phần thuyết phục hơn, bạn có thể đề cập thông tin người tham chiếu để nhà tuyển dụng có thể xác minh các thông tin của bạn là chính xác.

2.4. Phẩm chất/kỹ năng đặc biệt

Nhân viên ngân hàng nói chung và nhân viên MSB phải đảm bảo các kỹ năng như sau:

Kỹ năng giao tiếp khi giao dịch với khách hàng

Kỹ năng thuyết phục khách hàng để chốt sản phẩm

Kỹ năng quan sát và phục vụ khách hàng

Liệt kê các kỹ năng liên quan đến vị trí ứng tuyển (Nguồn: Internet)

Ngoài ra, ứng viên ngành ngân hàng cần phải có sự cần cù, trung thực, kê khai các thông tin trong CV một cách chính xác.

2.5. Kế hoạch nghề nghiệp

Khi viết kế hoạch nghề nghiệp, bạn không nên sử dụng các mẫu mục tiêu nghề nghiệp chung chung. Thay vào đó, bạn nên vạch ra cho mình một lộ trình cụ thể, rõ ràng, xoay quanh nội dung công việc ứng tuyển. Điều này sẽ giúp bạn trở nên thu hút hơn đối với nhà tuyển dụng.

Xác định rõ thời gian có thể bắt đầu làm việc tại công ty (Nguồn: Internet)

2.6. Các phần khác

Ở mục nội dung thông tin khác, bạn có thể bổ sung các thông tin khác để CV thêm phần ấn tượng hơn như sở thích, hoạt động, chứng chỉ, giải thưởng.

3. Cách gửi mẫu CV tuyển dụng MSB

Có 2 hình thức gửi mẫu CV ứng tuyển MSB: gửi CV trực tiếp đến công ty hoặc gửi vào email, website mà nhà tuyển dụng đăng trên tin tuyển dụng

Gửi trực tiếp CV

Gửi CV trực tiếp là cách ứng tuyển truyền thống mà bất kỳ ứng viên nào cũng đều biết. Với hình thức này, ứng viên phải chuẩn bị cho mình một CV, sau đó in ra file cứng và nộp cùng với các giấy tờ, thủ tục xin việc đến trực tiếp cho ngân hàng.

Ứng viên có thể CV gửi qua email tuyển dụng của ngân hàng MSB: [email protected].

Ứng tuyển trên website tuyển dụng

Đây là hình thức ứng tuyển được nhiều ứng viên lựa chọn hiện nay hình thức này vừa tiết kiệm thời gian vừa nhanh cho cả ứng viên và nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, khi gửi CV qua email hay website, bạn nên viết kèm theo một email giới thiệu và xin phép gửi CV để nhà tuyển dụng thấy được phong cách làm việc chuyên nghiệp của mình.

Gửi CV ứng tuyển trực tiếp trên website tuyển dụng của MSB

4. Lưu ý khi điền mẫu thông tin ứng viên MSB

Khi điền thông tin mẫu CV ứng tuyển MSB, ứng viên cần chú ý điều gì? Hãy cùng tham khảo một số lưu ý khi điền thông tin ứng tuyển ngay dưới đây:

Thông tin rõ ràng

Để giúp nhà tuyển dụng có thể hình dung rõ nét về bạn, bạn cần trình bày các thông tin trong khi tạo CV một cách rõ ràng và mạch lạc. Điều này sẽ giúp nhà tuyển dụng dễ dàng nắm bắt nhanh và chính xác các thông tin về bạn.

Về phần kinh nghiệm nghề nghiệp, bạn nên liệt kê các công việc theo trình tự thời gian từ công việc gần nhất để nhà tuyển dụng có thể hình dung được lộ trình công việc của bạn.

Hình thức trình bày đẹp

Cách trình bày một CV đẹp thể hiện bạn là người làm việc chuyên nghiệp. Một CV liệt kê các kỹ năng tin học văn phòng tốt nhưng khi trình bày một CV lại mắc nhiều lỗi sẽ khiến nhà tuyển dụng nghi ngờ về bạn.

Điền đủ thông tin

Ứng viên nên điền đầy đủ các thông tin vào CV để bản CV trở nên hoàn thiện nhất. Không có thông tin nào trong CV là vô nghĩa. Các thông tin trong CV là thông tin nền tảng và cơ bản để nhà tuyển dụng có những đánh giá ban đầu về ứng viên.

Làm theo mẫu của ngân hàng

Với mỗi đơn vị tuyển dụng sẽ có các CV mẫu khác nhau. Bạn nên tuân thủ mẫu của nha ftuyeenr dụng, không thay đổi định dạng hay kích thước. Đối với các mẫu CV định dạng Excel, bạn không nên thêm hay xóa ô, cột sẽ gây ra lỗi khi NTD xử lý bằng phần mềm.

Gửi mail kèm CV

Khi gửi CV cho nhà tuyển dụng, bạn nên đính kèm thêm một email chào hỏi, giới thiệu và cảm ơn. Đây là cách bạn thể hiện được sự tôn trọng của mình dành cho nhà tuyển dụng. Ở phần này, bạn nên rà soát các lỗi chính tả và phân tách thành đoạn để NTD dễ dàng đọc.

Hãy kiểm tra thật kỹ về nội dung và hình thức CV MSB (Nguồn: Internet)

Trên đây là mẫu CV ứng tuyển MSB và cách viết CV ứng tuyển do Job3s chia sẻ. Hy vọng rằng với bài viết trên sẽ giúp bạn chuẩn bị được một CV ngân hàng chuyên nghiệp và giành tấm vé vào doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!