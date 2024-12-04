BÍ QUYẾT VIẾT ĐƠN XIN VIỆC QUÁN CAFE “BÁCH PHÁT BÁCH TRÚNG”

1. Vì sao đơn xin việc lại quan trọng ở quán cafe?

Hiện nay, với nhu cầu của con người trong xã hội ngày càng tăng, không chỉ ở thành phố mà ngay cả nông thôn, các quán cà phê ngày càng mọc lên như “nấm” với đủ loại các loại hình kinh doanh để phục vụ cho tất cả mọi người. Từ quán cà phê “cóc” cho đến quán cà phê sang chảnh phù hợp check-in và các quán cà phê thương hiệu nổi tiếng như: Highland, Phúc Long, Starbuck,...đều cần một lượng nhân sự phù hợp với đặc điểm kinh doanh. Vì các phân khúc khác nhau nên mức lương cũng khác nhau. Điều này đánh vào tâm lí chung của các bạn sinh viên, vì vậy những quán cà phê với chế độ ưu đãi nhân viên tốt luôn là miếng pho-mát có nhiều người tranh giành.

Vì sao đơn xin việc lại quan trọng ở quán cafe

Bên cạnh CV thì đơn xin việc chiếm vị trí quan trọng không kém khi nó chính là yếu tố khiến bạn có phải là sự lựa chọn của nhà tuyển dụng hay không. Đa số các quán cà phê đều không yêu cầu bằng cấp và chuyên môn cao ở nhân viên phục vụ của mình, cái mà người ta quan trọng chính là các kĩ năng, thái độ của bạn và điều đó được thể hiện trên đơn xin việc.

Để tìm việc làm thêm ở quán cà phê thì các bạn phải hiểu được tầm quan trọng của đơn xin việc và xác định được đơn xin việc gồm có những gì. Phần tiếp theo timviec365.net sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian đi tìm hiểu nhé.

Xem thêm: CV xin việc CGV

2. Đơn xin việc quán cafe gồm những gì?

Một lá đơn xin việc quán cà phê về những nội dung chính thì vẫn giống với những đơn xin việc của các ngành nghề khác. Bạn sẽ phải trình bày về thông tin cá nhân của mình, lý do thuyết phục nhà tuyển dụng tuyển bạn, mong muốn nghề nghiệp và đến cuối đơn phải có lời cảm ơn hết sức trân trọng đối với nhà tuyển dụng.

Đơn xin việc quán cafe gồm những gì?

3. Cách viết đơn xin việc quán cafe chinh phục nhà tuyển dụng

Viết đơn xin việc thì chắc ai cũng biết cách viết nhưng làm sao để viết một cách hoàn hảo, nắm chắc phần thắng thì ngay phần dưới đây, timviec365.net sẽ mách nước cho bạn.

Cách viết đơn xin việc quán cafe chinh phục nhà tuyển dụng

3.1. Phần mở đầu là không thể thiếu

Theo cấu trúc của bất kì đơn xin việc nào, bạn cũng phải cần có phần mở đầu gồm: quốc hiệu, tiêu ngữ và tên của đơn. Dù đây chỉ là một phần tương đối rập khuôn nhưng bạn tuyệt đối không được quên bởi đây là phần cơ bản nhất của lá đơn. Nếu bạn không sơ ý quên mất hoặc bỏ qua hoàn toàn thì chính là không tôn trọng nhà tuyển dụng, thể hiện sự kém hiểu biết trong cách viết đơn và thái độ hời hợt, không thể hiện sự chuyên nghiệp.

Phần mở đầu là không thể thiếu

3.2. Phần nội dung cực kì quan trọng

Sau khi hoàn tất phần mở đầu thì phần thân là phần quan trọng nhất, thể hiện nội dung chính xin việc của bạn. Đối với phần này trong đơn xin việc bạn cần cẩn thận câu từ, trau chuốt nội dung và lưu ý rằng phần này khác với CV. Trong CV khi viết các nội dung thì bạn phải viết ngắn gọn, xúc tích không dài dòng thì đối với đơn xin việc thì lại khác, bởi lẽ đây cũng được coi là lá thư gửi đến người tuyển dụng nên mỗi câu bạn viết đều thể hiện cách hành văn của bạn, thể hiện thái độ của bạn đối với công việc.

Xem ngay: CV đơn giản cho sinh viên

Phần nội dung cực kì quan trọng

Đầu phần thân, điều không thể thiếu đó là lời chào của bạn đối với nhà tuyển dụng. Lời chào không nên quá hoa mỹ hay quá thân mật, bạn chỉ cần viết hai từ “Kính gửi” rồi đến tên quán cà phê nơi bạn làm việc là đủ thể hiện sự lịch sự, tôn trọng của bạn đối với nhà tuyển dụng.

Tiếp theo, bạn sẽ phải trình bày thông tin cá nhân của bạn dưới dạng: họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán. Đây là những thông tin khá là cơ bản, để người tuyển dụng có thể biết một số thông tin của bạn.

Tuyển dụng Sinh viên làm thêm

Phần quan trọng nhất của phần thân đó chính là lý do bạn viết đơn xin việc, bạn muốn ứng tuyển vào vị trí nào và lý do để nhà tuyển dụng nhận bạn. Về phần lý do, bạn có thể nói sơ qua những kinh nghiệm mà bản thân có được có liên quan đến công việc, ví dụ như: bạn từng làm công việc ở quán cà phê khác nên quá trình thử việc của bạn sẽ nhanh chóng hơn hoặc bạn có thể liệt kê một số kĩ năng mà nhà tuyển dụng quán cà phê thích ở bạn. Ví dụ: bạn là một người có khả năng giao tiếp tốt, bạn có khả năng xử lý tốt các tình huống phát sinh, bạn là một người cần cù, chăm chỉ và hòa đồng,...Đặc biệt những bạn có khả năng ngoại ngữ tốt luôn là sự lựa chọn hàng đầu của quán cà phê, đặc biệt những quán hay có khách du lịch, ví dụ như Starbuck, họ luôn yêu cầu nhân viên của mình có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh.

Những lí do trên hoàn toàn thuyết phục được nhà tuyển dụng nhận bạn bởi vì đó là những kỹ năng, phẩm chất để nhân viên quán cà làm việc. Nhà tuyển dụng luôn ưu ái những nhân viên tự tin nói ra khả năng của mình như vậy, họ sẽ thích tìm kiếm những người chủ động trong công việc hơn là những người thụ động, rụt rè và e ngại mọi thứ.

3.3. Phần kết thúc của đơn

Nguyên tắc cơ bản của một đơn xin việc là sau khi viết mở đầu, thân thì bạn cần có kết. Phần kết đơn cũng đóng phần quan trọng không kém hai phần kia. Nói một cách khác là khi viết đơn bạn không được thiếu phần nào trong bất kì ba phần kia.

Phần kết thúc của đơn

Sau khi viết lí do thì bạn nên viết thêm một lời cam kết hay là một lời hứa khi được nhận vào làm bạn sẽ có trách nhiệm như thế nào, cố gắng hoàn thành công việc ra sao. Đây là yếu tố cốt lõi của ứng viên mà nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm. Cái họ luôn mong đợi ở nhân viên của mình là tinh thần làm việc, khi ứng viên có trách nhiệm đối với công việc thì họ mới làm việc nghiêm túc, hoàn thành tốt công việc được giao và quan trọng sự trung thành đối với công ty là yếu tố khiến công ty đi lên. Ngoài ra lời cam kết của bạn đối với nơi bạn xin làm việc còn là sự quyết tâm đối với cái nhìn của nhà tuyển dụng.

Phần kết đơn bạn bắt buộc phải viết lời cảm ơn đối với nhà tuyển dụng kèm theo đó là chữ ký và thời gian viết đơn. Lời cảm ơn đối với nhà tuyển dụng bạn nên viết thể hiện sự chân thành, cảm ơn nhà tuyển dụng đã dành thời gian đọc đơn của bạn. Từ đó, trong mắt nhà tuyển dụng bạn sẽ hiện lên là một người biết phép tắc, lễ phép và chuyên nghiệp.

Trên đây là nội dung bí quyết viết đơn xin việc quán cafe mà timviec365.net gợi ý cho những ứng viên có mong muốn tìm việc. Các bạn hãy nhớ đọc kĩ, chuẩn bị thật tốt để tìm được công việc ở quán cafe mình yêu thích nhé.