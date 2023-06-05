Hướng dẫn cách viết và mẫu CV IT tiếng Anh cực chất cho bạn

Trong quá trình “chinh phục” nhà tuyển dụng để có được cơ hội việc làm, CV là một giấy tờ quan trọng góp phần tạo ra sự thành công trong quá trình này. Đối với các ứng viên ngành nghề IT, việc có cho mình một CV tiếng Anh là một điều cần thiết giúp bạn ghi điểm trong mắt những nhà tuyển chọn. Vậy bạn đã biết cách để viết một CV IT tiếng Anh chưa? Nếu chưa, hãy cùng đọc bài hướng dẫn sau đây để có cho mình những bí kíp viết CV “đỉnh của chóp” nhé!

1. Tại sao phải chuẩn bị CV IT tiếng Anh khi ứng tuyển?

Trong quá trình đi xin việc, ứng viên các ngành nghề nói chung và ứng viên ngành IT nói riêng sẽ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ xin việc với đầy đủ các giấy tờ cần thiết như đơn xin việc hoặc thư xin việc, sơ yếu lý lịch, CV xin việc, giấy khám sức khỏe, các giấy tờ pháp lý cần công chứng,...

Trong đó có thể nói, tạo CV online giống như một chiếc “cầu nối” để bạn có thể đến gần hơn với nhà tuyển dụng. Chiếc cầu ấy có “chất lượng”, “đẳng cấp” thì mới có thể tạo được ấn tượng và “đốn tim” những người lựa chọn một cách thành công.

Việc viết một CV IT khi đi xin việc cũng là một cách thức giúp bạn tạo ra được “sự nổi bật” dành riêng cho mình. IT là một ngành nghề đặc thù và tiếng Anh là một công cụ cần thiết để khiến công việc đó dễ dàng hơn. Thể hiện được trình độ tiếng Anh qua một bản CV chắc chắn sẽ “chất lượng” hơn rất nhiều với vỏn vẹn một dòng chữ “Tôi có kỹ năng ngoại ngữ là Tiếng Anh tốt.”

CV IT tiếng Anh là cầu nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

Trên thực tế, ở các tập đoàn, doanh nghiệp và công ty lớn thì yêu cầu về ngoại ngữ khi tuyển dụng nhân sự là một điều kiện bắt buộc. Việc có cho mình kỹ năng cần thiết này và thể hiện được nó trong bản CV sẽ giúp các ứng viên IT có được cơ hội làm việc trong những môi trường chuyên nghiệp và “tầm cỡ” hơn.

Mặt khác nếu bạn lựa chọn những công ty không quá lớn thì việc viết một mẫu CV IT tiếng Anh cũng sẽ giúp bạn nâng cao cơ hội “được chọn” và deal mức thu nhập của mình như mong muốn ở các buổi “interview” trực tiếp trong tương lai.

2. Các mẫu CV IT tiếng Anh cực chất

Các mẫu CV IT tiếng Anh sau đây sẽ là gợi ý tuyệt vời cho bạn để chuẩn bị một chiếc CV chuyên nghiệp. Bạn có thể tham khảo thêm các mẫu trên Job3s, với những thiết kế độc đáo, ấn tượng, chắc chắn đây sẽ là một địa chỉ không khiến bạn thất vọng khi muốn tìm kiếm một mẫu CV xin việc cho mình.

Mẫu CV Senior Web Developer tiếng Anh (Nguồn: Internet)

Mẫu CV IT vị trí Senior Web Developer (Nguồn: Internet)

Mẫu CV Senior Product Manager bằng tiếng Anh (Nguồn: Internet)

Mẫu CV IT Consultant bằng tiếng Anh (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: Bí quyết viết điểm mạnh điểm yếu trong CV tiếng Anh đơn giản

3. Hướng dẫn cách viết mẫu CV IT tiếng Anh cực đỉnh cho ứng viên

Thông thường, đối với một mẫu CV IT tiếng Anh thì cũng sẽ có những thành phần cơ bản giống với CV tiếng Anh của các ngành nghề khác. Trong đó sẽ bao gồm các thành phần cụ thể đó là:

- Personal information kèm Avatar (thông tin cá nhân kèm ảnh đại diện)

- Education (trình độ học vấn) và Career objectives (mục tiêu nghề nghiệp)

- Work experience (kinh nghiệm làm việc)

- Skills (kỹ năng cá nhân) và cuối cùng là Others information (những thông tin khác).

Nên có đầy đủ thành phần chính trong CV IT tiếng Anh (Nguồn: Internet)

3.1. Nội dung trong thông tin cá nhân (Personal information)

Trong thành phần đầu tiên này, các ứng viên ngành nghề IT cần trình bày đầy đủ những thông tin cơ bản của bản thân bằng tiếng Anh. Đó là những thông tin về:

- Full name và Position apply (họ và tên, vị trí công việc ứng tuyển)

- Avatar (ảnh đại diện)

- Sex (giới tính)

- Age (tuổi tác)

- Phone number, email và Address (số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử và địa chỉ bạn đang sinh sống).

Khi trình bày những thành phần trên, các ứng viên cần lưu ý đến độ chính xác để nhà tuyển dụng có thể nắm bắt được những thông tin cơ bản của bạn. Đặc biệt là với số điện thoại hoặc địa chỉ hòm thư điện tử cá nhân (email) thì bạn cần kiểm tra lại một cách cẩn thận vì đây là hai hình thức giúp nhà tuyển dụng có thể liên hệ với bạn khi có thông tin kết quả của vòng hồ sơ.

Ghi thông tin cá nhân vào trong CV IT tiếng Anh (Nguồn: Internet)

Ảnh đại diện thì bạn có thể sử dụng một bức ảnh chân dung chụp rõ mặt bạn. Có thể sử dụng ảnh thẻ hoặc không. Tuy nhiên bạn nên lựa chọn một bức ảnh thể hiện một nét mặt tươi cười thay vì sử dụng ảnh thẻ “nghiêm túc” như khi viết sơ yếu lý lịch để cho vào mẫu CV IT tiếng Anh của mình.

3.2. Nội dung trong mục tiêu nghề nghiệp (Career objectives)

Thành phần thứ hai trong mẫu CV IT tiếng Anh đó là Career objectives (mục tiêu nghề nghiệp). Một nhân viên khi trình bày nội dung này bằng tiếng Anh trong CV cần thể hiện được rõ ràng, ngắn gọn và đi đúng vào trọng tâm những mục tiêu ngắn hạn (Short - term objectives) và mục tiêu dài hạn (Long - term objectives) đối với công việc đang ứng tuyển.

VD:

- Constantly learning to cultivate my programming knowledge

- My career goal in the next year is becoming a good IT specialist and working hard continually to advance in the future.

Dịch:

- Không ngừng học hỏi để trau dồi những kiến thức về lập trình cho bản thân

- Mục tiêu nghề nghiệp trong một năm tới của tôi là trở thành một chuyên viên IT giỏi và tiếp tục chăm chỉ làm việc để thăng tiến trong tương lai.

Nội dung trong mục tiêu nghề nghiệp rất quan trọng trong mẫu CV IT tiếng Anh (Nguồn: Internet)

3.3. Nội dung trong trình độ học vấn (Education)

Đến phần nội dung này, các ứng viên ngành nghề IT cần thể hiện về những gì mình đã được học tập và trải qua. Đó là những trường lớp chuyên ngành mà bạn học tập, những chứng chỉ, xếp loại bằng cấp để chứng minh trình độ học vấn của bạn . Bạn có thể bổ sung một số chứng chỉ về ngoại ngữ (nếu có) hoặc những chứng chỉ liên quan đến vị trí mà bạn đang ứng tuyển.

Phần Học vấn trong CV IT tiếng Anh (Nguồn: Internet)

3.4. Nội dung trong kinh nghiệm làm việc (Work experience)

Có thể nói, kinh nghiệm làm việc là thành phần “đắt giá” nhất trong một mẫu CV IT tiếng Anh. Kinh nghiệm làm việc sẽ là những minh chứng rõ ràng nhất để ứng viên có thể thể hiện với nhà tuyển dụng rằng mình có khả năng để đảm nhận những công việc sắp tới trong tương lai nếu có cơ hội được lựa chọn.

Hãy thể hiện những công việc liên quan đến lĩnh vực IT mà bạn đã trải qua, những bài học, thành tựu mà bạn có được sau quá trình làm việc. Sử dụng câu từ bằng tiếng Anh một cách chính xác, ngắn gọn và trọng tâm để nhà tuyển dụng thấy được năng lực nhất định cùng sự tiềm năng của bạn đối với vị trí mà họ đang cần.

Liệt kê các kinh nghiệm làm việc trong ngành IT qua CV tiếng Anh (Nguồn: Internet)

3.5. Nội dung trong kỹ năng bản thân (Skills)

Kỹ năng bản thân là phần nội dung tiếp theo mà chúng ta cần thể hiện trong một mẫu CV IT tiếng Anh khi tham gia ứng tuyển. Đối với lĩnh vực IT, những kỹ năng về chuyên ngành, sự hiểu biết về các ngôn ngữ lập trình cùng những kỹ năng trong CV IT cần thiết liên quan đến các thiết bị công nghệ là điều mà các ứng viên cần thể hiện ngay lúc này.

Ngoài ra, dù là một lĩnh vực với tính chất ngành nghề đặc biệt, nhưng một nhân viên IT cũng cần có những kỹ năng mềm khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lắng nghe,...

Phần Kỹ năng trong CV IT tiếng Anh (Nguồn: Internet)

3.6. Nội dung khác trong mẫu CV IT tiếng Anh (Others information)

Cuối cùng là phần nội dung khác sẽ giúp bạn kết thúc và hoàn thiện một CV xin việc bằng tiếng Anh ngành nghề IT. Ở nội dung kết thúc này, bạn có thể nêu lên một số thông tin khác mà bạn muốn nhà tuyển dụng có thể hiểu hơn về mình. Đó có thể là những dự án cùng thành tựu đạt được mà bạn đã từng thực hiện, thông tin về những slogan bằng tiếng Anh mà bạn tâm đắc trong công việc,...

Bạn có thể ghi thêm mục Awards (Giải thưởng), Certificates (Chứng chỉ), Languages (Ngôn ngữ) (Nguồn: Internet)

Trong quá trình tìm kiếm việc làm, nếu bạn vẫn còn “e ngại” hoặc không có quá nhiều thời gian để tự thiết kế cho mình một CV IT tiếng Anh chuẩn chỉnh thì bạn có thể tìm kiếm những “cầu nối” chất lượng này ngay tại Job3s. Chúc bạn có riêng cho mình một chiếc CV tạo điểm nhấn trong mắt nhà tuyển dụng và thành công có được công việc mơ ước!